SRS: Catedrala Mântuirii și lumile paralele ale neamului românesc

Dincolo de faptul că noi, ca români, ne putem bucura că scăpăm de un supermarket francez, trebuie să analizăm și ce ascunde această decizie, în ce privește România. Sperăm că nu spectrul războiului este cel care determină Carrefour să se retragă „în plină glorie”, cu profitul externalizat oricum. Atunci putem vorbi de spectrul sărăciei?