Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, și-a anunțat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

08:50

Explozia din Rahova: scurgerea de gaze ar fi fost cauzată de un scurtcircuit la cablurile electrice (Libertatea) - Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne” (Adevărul) - Argumentul invocat de CCR pentru a respinge reforma pensiilor magistraților nu a fost folosit și în alte cazuri. Cum a trecut de Curte, fără avizul CSM, legea care a generat cele mai mari proteste din România, după Revoluție (HotNews) - Laura Ștefan, Expert Forum: E greu de înțeles de ce a fost nevoie de două amânări pentru ca judecătorii CCR să constate că nu a fost respectat un termen de 30 de zile - Interviu (SpotMedia)