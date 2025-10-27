Donald Trump a dezvăluit că a făcut un RMN. Motivul investigației, învăluit în mister
HotNews.ro, 27 octombrie 2025 13:50
Președintele american Donald Trump a declarat, luni, reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drump spre Tokio, că a făcut o investigație imagistică non-invaziv, fără a precizat de ce a avut nevoie de examen,…
• • •
„Nu se închid școlile românești pentru că așa vrea statul ucrainean, ci pentru că nu mai avem copii” Un inspector școlar român din Ucraina are o altă perspectivă asupra deciziei Kievului care a provocat protestele lui Nicușor Dan și a MAE # HotNews.ro
Una dintre cele mai citite știri din presa românească din acest weekend a fost cea referitoare la închiderea unor licee românești din Ucraina, fapt ce a generat reacții ferme de condamnare din partea președintelui Nicușor…
Președintele american Donald Trump a declarat, luni, reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drump spre Tokio, că a făcut o investigație imagistică non-invaziv, fără a precizat de ce a avut nevoie de examen,…
Cel mai vârstnic președinte din lume a câștigat un nou mandat și are șansa să devină cel mai vârstnic șef de stat din istorie # HotNews.ro
Paul Biya a câștigat al optulea său mandat de președinte al Camerun și intră într-un club de șefi de stat dominat de monarhi și papi. Consiliul Constituțional, autoritatea din Camerun responsabilă cu certificarea rezultatelor votului,…
Sorin Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dacă PSD vrea să facă mutări politice nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură, ci „pur şi simplu decide să nu mai facă parte din coaliţie şi…
Oana Țoiu, într-o rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Cum era îmbrăcată de fapt ministra de Externe # HotNews.ro
USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă…
Marii retaileri, investigați pentru practici neloiale față de producătorii de lapte. Ce nereguli suspectează Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail, investigați pentru posibile practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar în relațiile cu producătorii de lapte și produse…
Donald Trump și-a schimbat „radical” poziția privind negocierile de pace după summitul din Alaska, acuză Serghei Lavrov # HotNews.ro
Poziția președintelui american Donald Trump cu privire la realizarea unei păci durabile în Ucraina s-a schimbat „radical” sub influența europeană, a acuzat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat duminică pentru canalului maghiar…
Pensiile magistraților. Reacții dure din USR și PNL, după ce Grindeanu s-a întâlnit separat cu magistrații: „O chestie caraghioasă” / PSD insistă cu un subiect care a generat conflict în coaliție # HotNews.ro
PSD va cere din nou coaliției de guvernare, într-o ședință care va avea loc marți, înființarea unui grup de lucru privind pensiile magistraților, conform surselor HotNews. Ideea a fost respinsă în ultima ședință a coaliției,…
Uraganul Melissa a devenit o furtună rară de categoria 5 și se apropie de Caraibe. Aeroporturi închise și ordine de evacuare în Jamaica # HotNews.ro
Caraibele se pregătesc pentru uraganul Melissa, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodată regiunea. Melissa a început ca un grup de furtuni în largul coastelor Africii de Vest, care s-au deplasat spre vest…
Suceava este „sub asediul mafiei câinilor fără stăpân”, acuză primăria, care cere „intervenția instituțiilor statului” # HotNews.ro
Primăria Municipiului Suceava susține că orașul se confruntă cu o situație alarmantă privind abandonul „coordonat” al patrupezilor fără stăpân, acuzând că eforturile autorităților de a controla numărul cățeilor de pe străzi sunt sabotate, relatează presa…
VIDEO. Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața” # HotNews.ro
Salvatorii montani sibieni au reușit să salveze o persoană care a alunecat zilele trecute pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, din Munții Făgăraș. Două persoane însă și-au pierdut viața. Zona este acoperită…
ANAF a încasat mai puțin din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate # HotNews.ro
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului…
Două partide de centru vor să revină la putere în Olanda, după ce guvernul condus de partidul de extremă-dreapta al lui Geert Wilders a eșuat # HotNews.ro
Creștin-democrații și stânga din Olanda se bat în prezent pentru locul doi la alegerile legislative anticipate de miercuri, iar ambele grupări speră să construiască o coaliție de guvernare care va ocoli dreapta extremă, scriu Financial…
LIVE VIDEO Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final, marți, în Comitetul politic Național # HotNews.ro
Daniel Băluță, primar al sectorului 4, este propunerea PSD București pentru a candida în alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria București, a anunțat președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu. Decizia urmează să fie validată…
Cum arată clasamentul național al salariilor directorilor și indemnizațiilor membrilor CA pentru 143 de companii, regii și instituții de stat / Puteți căuta instituțiile și numele persoanelor # HotNews.ro
Romatsa plătește 70.000 de lei brut lunar fiecărui membru al CA, Compania Națională de Aeroporturi București dă 69.000 de lei pe lună, iar Monitorul Oficial oferă 47.000 de lei oferă pe lună membrilor din Consiliul…
VIDEO Daniel Băluță, favorit în PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei: : Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de guvernare de campania electorală / Cu ce slogan vrea să candideze # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, consideră că actuala coaliţie nu va fi afectată de campania electorală în care trei dintre…
Compania susținută de fondul suveran al Arabiei Saudite anunță lansarea unui sistem de operare care să rivalizeze cu Windows # HotNews.ro
Startup-ul saudit de inteligență artificială Humain, înființat de fondul suveran de investiții al regatului, intenționează să lanseze săptămâna aceasta un sistem de operare pentru calculatoare care le permite utilizatorilor să vorbească cu computerul pentru a-i…
Lituania anunță că va doborî baloanele suspecte care intră din Belarus. Aeroportul Vilnius, închis de patru ori într-o săptămână din cauza lor # HotNews.ro
66 de obiecte zburătoare detectate de radare în timpul nopții au dus la a patra închidere a aeroportului Vilnius într-o săptămână. Drept urmare, premierul litunian Inga Ruginiene a anunțat luni că a decis închiderea graniței…
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata” (r.…
Viața sub ocupație rusească povestită de o adolescentă: „Dacă spui ceva împotrivă, devine periculos. Poți fi reținut și torturat – ceea ce localnicii numesc «a fi invitat în subsol»” # HotNews.ro
Alieksandra Luchaieva (Alexa) avea 14 ani când Ucraina a fost invadată de trupele rusești, pe 24 februarie 2022. Și-a petrecut adolescența fugind din calea războiului, schimbând orașe și „regimuri”. S-a născut în Melitopol, oraș pe…
Plata pensiilor private: Administratorii fondurilor de pensii apără la CCR legea prin care, la pensie, se vor putea retrage maxim 30% din bani # HotNews.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) un memoriu „amicus curiae” pentru a furniza Curții elemente de analiză juridică, tehnică și economică pentru aprecierea constituționalității Legii…
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Este acuzată de DNA că informa spitalele înainte să meargă în control # HotNews.ro
Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, este acuzată de procurorii anticorupție de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului…
Un bancher de top de la Moscova afirmă că Rusia poartă lupta economică greșită: „Nu va exista nimic” # HotNews.ro
Factorii de decizie din Rusia sunt atât de preocupați de inflație încât pierd din vedere imaginea de ansamblu privind economia, afirmă unul dintre cei mai influenți bancheri ruși, German Gref, citat luni de Business Insider.…
Un nou episod de vreme caldă, cu temperaturi de până la 22 de grade. Anunțul meteorologilor # HotNews.ro
Temperaturile vor fi în creștere de la jumătatea acestei săptămâni și vor ajunge la 21-22 de grade în zonele de sud și sud-est ale României, inclusiv în București, a declarat, luni, directoarea Administrației Naționale de…
Ciprian Ciucu confirmă că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalul și-a ales sloganul campaniei # HotNews.ro
Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat luni că a decis să candideze pentru Primăria Capitalei după ce a analizat unde ar putea avea „un impact pozitiv mai mare” și a explicat de ce s-a…
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # HotNews.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology”…
De la minciuni nevinovate la secrete periculoase: cum evoluează minciuna copiilor și 5 replici recomandate pentru părinți # HotNews.ro
Minciunile copiilor nu sunt mereu semn de obrăznicie. Adesea, copiii apelează la ele de frică, din dorința de aprobare sau sunt rodul unei imaginații debordante. În toate cazurile, reacția părintelui contează decisiv pentru ce se…
Bartolomeu I, decorat astăzi de Nicușor Dan. Patriarh Ecumenic de peste 30 de ani, el nu a ezitat să-l critice public pe Kirill pentru susținerea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi o distincție din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 18.30, a anunțat Administrația Prezidențială. Bartolomeu a sosit…
Focuri de armă în Sectorul 6. Patru bărbați care s-au bătut și au avariat două mașini, reținuți de polițiști # HotNews.ro
Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, luni, de polițiștii bucureșteni în cazul incidentului care a avut loc cu o zi în urmă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Cei patru…
Pensia a fost, este și va fi un subiect de interes major în România, indiferent de perioada în care ne-am afla, de condițiile socio-economice, de contextul politic sau de modul de trai. Ce reprezintă pensia,…
Peste 8.000 de curse aeriene au suferit întârzieri în doar o zi în SUA din cauza problemelor cu plata controlorilor de trafic aerian # HotNews.ro
Peste 8.000 de zboruri au suferit întârzieri duminică în Statele Unite, pe fondul absențelor continue ale controlorilor de trafic aerian în contextul în care blocajul bugetar al guvernului american a ajuns la a 26-a zi,…
Intervenția armatei, luată în considerare pentru urșii care au atacat mortal un număr record de persoane, în Japonia. Ce arată un studiu recent # HotNews.ro
Numărul persoanelor care au fost ucise de urși de la începutul luni aprilie și până acum, în Japonia, a ajuns la nouă, cea mai mară cifră înregistrată vreodată într-un singur an, notează The Guardian. Dacă…
StartupCafe.ro: HP și Quartz Matrix – soluții digitale sigure pentru companiile românești # HotNews.ro
Într-o lume digitală, unde informațiile circulă rapid, securitatea și eficiența sunt priorități. Companiile care aleg digitalizarea au nevoie de soluții care nu doar simplifică procesele, ci și protejează datele. Digitalizarea – mai mult decât tehnologieTransformarea…
Chinezii sunt îngrijorați că încălzirea vremii pune în pericol o delicatesă apreciată: „Nu putem face nimic” # HotNews.ro
Ultimii trei ani au fost cei mai grei pentru Xie Dandan și familia ei în condițiile în care cultivă de mai bine de un deceniu una dintre cele mai apreciate delicatese culinare din China: crabul…
Economia intră în zona de alertă: stagnare prelungită, inflație persistentă, deficite mari și încredere redusă # HotNews.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a stagnat în septembrie 2025, menținându-se la un nivel asociat cu condiții de recesiune, explică Adrian Codirlașu, președintele Asociației. El mai avertizează că atât nivelul indicatorului,…
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară # HotNews.ro
Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze…
Incident neobișnuit: Un elicopter și un avion de luptă ale marinei americane s-au prăbușit în decurs de jumătate de oră în timpul unor „operațiuni de rutină” # HotNews.ro
Cele două aeronave militare s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, transmite AFP, citată de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operațiuni de…
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar # HotNews.ro
Un tribunal turc a emis un nou ordin oficial de arestare pentru primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub suspiciunea de „spionaj politic”, a relatat luni agenția de presă de stat Anadolu, citată de Reuters.…
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris # HotNews.ro
Artista americană Katy Perry şi fostul premierul canadian Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia în weekend, atunci când au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naștere a cântâreței, care a…
Javier Milei sfidează sondajele de opinie și obține o victorie răsunătoare pentru agenda sa liberală la alegerile parlamentare # HotNews.ro
Partidul președintelui argentinian Javier Milei a obținut o victorie categorică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, alegătorii oferindu-i un mandat clar pentru a continua restructurarea radicală a economiei, în pofida nemulțumirilor provocate de măsurile…
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului # HotNews.ro
Gigantul chinez de stat din domeniul apărării, Norinco, a prezentat în februarie un vehicul militar capabil să desfășoare autonom operațiuni de sprijin în luptă la o viteză de 50 de kilometri pe oră. Acesta era…
Guvernul SUA anunță că va înceta să plătească ajutoarele alimentare de săptămâna viitoare. „Fântâna a secat!” # HotNews.ro
Ajutorul alimentar utilizat de peste 40 de milioane de americani nu va fi distribuit începând din noiembrie din cauza închiderii guvernului american, potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA, notează BBC. „Concluzia este că fântâna a…
ULTIMA ORĂ Revoltă și amenințări fizice. România poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro pentru zăcăminte de țiței și gaze din vestul țării, concesionate de anglo-australieni # HotNews.ro
Statul român poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro cu o companie controlată de investitori britanici și australieni, care deține concesiunea unui perimetru de explorare de zăcăminte de țiței și gaze naturale din vestul…
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării # HotNews.ro
Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 au vizat Moscova și 47 regiunea Briansk, unde o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost…
Radiografia la zi a PNL. Un episod straniu cu Bolojan și Thuma în plină criză în Coaliție, liderul începe să fie izolat # HotNews.ro
Ilie Bolojan s-a instalat de trei luni în fruntea PNL și de patru luni la Palatul Victoria, cu misiunea de a ridica partidul și de a salva finanțele. Combativ, dar marcat de un soi de…
Premierul Bolojan spune că directori de companii de stat și-au majorat indemnizațiile: „Efectiv îi sfidează pe oameni” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, la Digi24, că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni,…
Moscova denunţă „tentative titanice” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Washingtonul # HotNews.ro
Rusia a denunţat duminică „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina, la câteva zile după amânarea unei noi întâlniri între Vladimir Putin şi Donald…
Bolojan, despre vila în care locuiește: „Nu am intrat pe geam în această locuință. Totul este în regulă”/ În vila din str. Gogol a stat Traian Băsescu # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că locuiește în vila din strada Gogol, pe care anterior a primit-o Traian Băsescu, în calitate de fost președinte, precizând că folosește locuința în mod legal, după ce Băsescu a…
SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu UTA Arad, scor 4-0, și se apropie de locurile de play-off # HotNews.ro
FCSB s-a impus în fața echipei UTA Arad, scor 4-0, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a din SuperLiga. FCSB – UTA Arad 4-0 Campioana en-titre a României a…
Detensionare a relaţiilor: zborurile directe între India şi China continentală, reluate după mai bine de cinci ani # HotNews.ro
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică, după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, relatează AFP și Agerpres. Reluarea curselor aeriene este importantă pentru relaţiile comerciale bilaterale şi constituie…
