Incident șocant! Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora sa în vârstă de cinci ani. Ce făcea mama lor în acel moment
SpyNews, 27 octombrie 2025 13:50
Tragedie fără margini. Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar cinci ani. Din primele informații, mama celor doi copii nu se afla în locuință în acel moment.
• • •
Acum 30 minute
13:50
Tragedie fără margini. Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar cinci ani. Din primele informații, mama celor doi copii nu se afla în locuință în acel moment.
Acum o oră
13:30
Soția lui Mihai Leu, semn din lumea de dincolo. Cum i-a apărut în vis Annei Leu: „Simțeam energia lui” # SpyNews
Mihai Leu a murit în vara acestui an, la 56 de ani. Soția și fiul lui îi păstrează vie amintirea. Anna Leu este convinsă că fostul campion își dorește ca ea să fie bine, chiar și după moartea lui, și i-a apărut de curând în vis.
13:20
Halloween 2025: Idei de costume, decorațiuni și cum să organizezi o astfel de petrecere acasă # SpyNews
Au mai rămas doar câteva zile până la Halloween, iar pregătirile pot fi distractive și creative! Descoperă în rândurile de mai jos câteva idei originale de costume, decorațiuni, dar și câteva sfaturi practice pentru a organiza o petrecere de neuitat chiar la tine acasă.
13:10
Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud, diseară, de la 20.30, la Asia Express – Drumul Eroilor. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # SpyNews
Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – Drumul Eroilor pe post de „handicap” pentru echipa formată din Olga și Karmen. A simțit însă adrenalina cursei încă din primele momente și a intrat imediat în joc, trăind din plin experiența Asia Express. Prima ediție a acestei etape a adus și ultimul Joker din Vietnam, Emil și Alejandro reușind să câștige cea de-a cincea lor amuletă. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.
Acum 2 ore
12:40
Cel puţin nouă morți și 29 de răniți într-un accident îngrozitor! Autocarul în care se aflau s-a prăbușit de pe un pod # SpyNews
Cel puţin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte 29 au fost grav rănite după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit de pe un pod. Tragedia s-a petrecut în urma unei coliziuni cu un alt vehicul.
12:40
Cornel Păsat s-a emoționat când a vorbit despre soția lui. Bianca Păsat a renunțat la verighetă, însă el nu. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Chiar dacă lucrurile nu sunt deloc roz în căsnicia cu soția lui, Cornel Păsat nu vrea să renunțe așa de ușor la Bianca. Fostul dansator recunoaște că situația este complicată, dar speră ca în curând lucrurile să revină la normal. Cornel Păsat aproape a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre partenera lui.
12:10
Casa lui Florinel Coman și a soției lui, ținta hoților. Ioana Coman, avertisment pentru cei care încearcă să le spargă locuințele # SpyNews
Mai multe persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce încercau să intre într-una dintre proprietățile deținut de Florinel Coman și soția lui. Cei doi s-au asigurat că nimeni străin nu poate intra în casă, iar Ioana Coman a transmis un avertisment pentru hoți.
12:10
Adriana Simionescu, întâmplare ciudată! Ce a pățit fiica lui Adrian Minune: "M-am speriat rău de tot..." # SpyNews
Adriana Simionescu a povestit o întâmplare ciudată prin care a trecut. Tânăra a mărturisit că s-a speriat serios în momentul în care a trimis un mesaj pe un număr care îi aparținea în trecut și despre care știa că e închis, iar cineva i-a răspuns.
Acum 4 ore
11:40
Cine repară încrederea românilor în România? Liderii coaliției de guvernare, în direct la Observator, de luni până joi, în edițiile speciale „Toată România Noastră” # SpyNews
După ediția specială Observator în care președintele României, Nicușor Dan, a fost față în față cu cifrele care arată colapsul încrederii în politică, dezvăluite în Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS, Observator continuă dezbaterea națională „Toată România Noastră” cu săptămâna marilor confruntări.
11:20
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit după o relație de doar câteva luni. Cum au dat de înțeles că nu mai sunt împreună # SpyNews
Doi foști concurenți de la Mireasa s-ar fi despărțit. Cel puțin asta este concluzia la care au ajuns urmăritorii lor, după ce au observat că nu s-au mai afișat împreună de mai mult timp. Cei doi au șters și pozele de cuplu și și-au dat unfollow.
10:50
(P) Residentialist.ro: Cum evoluează piața imobiliarǎ în România – transparență și decizii informate # SpyNews
Piața rezidențială din România se află într-o continuă transformare, iar cumpărătorii și investitorii devin tot mai exigenți în ceea ce privește accesul la informații de calitate.
10:50
Irina Lepa a devenit mamă pentru a doua oară! Cântăreața a adus pe lume o fetiță. Prima imagine alături de fiica ei # SpyNews
Irina Lepa și partenerul ei trăiesc momente unice. Cântăreața și Gabi Jianu au devenit părinți a doua oară. Bruneta a adus pe lume de curând o fetiță. Numele special pe care l-au ales pentru fiica lor.
10:50
Grăsimea viscerală este localizată în jurul organelor și produce hormoni și substanțe inflamatorii care afectează metabolismul. În cantități reduse, grăsimea viscerală are rol protector, dar în exces devine dăunătoare.
10:40
O celebră influenceriță, suspectată de trafic de droguri! Tânăra neagă acuzațiile și numește arestarea drept „rușinoasă” # SpyNews
O celebră influenceriță a fost recent suspectată de implicare într-o rețea de trafic de droguri. Tânăra neagă orice legătură cu aceste acuzații și a descris arestarea ei ca fiind „rușinoasă”. Incidentul a stârnit reacții în mediul online, iar cazul este în continuare investigat de autorități.
10:20
Decizie fără precedent în China! Ce se întâmplă cu influencerii? Ai fi de acord să fie așa și în România? # SpyNews
China își dorește să reducă dezinformarea, așa că a luat o decizie fără precedent. Oamenii care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 100.000 de yuani sau închiderea contului. Deși a fost adoptată de puțin timp, regula a stârnit deja o mulțime de reacții.
10:10
Katy Perry și fostul premier canadian, Justin Trudeau, formează un cuplu. Cei doi îndrăgostiți și-au oficializat relația # SpyNews
Katy Perry și fostul premier canadian, Justin Trudeau, și-au asumat oficial relația, după ce au fost surprinși împreună în mai multe ocazii. Deși la început au preferat să țină totul departe de ochii presei, acum au făcut pasul cel mare și au confirmat că formează un cuplu.
Acum 6 ore
09:50
Fostul soț al Ioanei Grama, declarații emoționante despre fiica lor, de ziua ei de naștere. Ayana a împlinit șase ani: „În familiile divorțate...” # SpyNews
Fiica Ioanei Grama și a lui Alex Tăgureanu a împlinit astăzi șase ani. Fostul soț al influenceriței a vorbit despre relația specială pe care o are cu Ayana, de ziua ei de naștere. Chiar dacă el și Ioana Grama nu mai sunt împreună de mulți ani, cei doi fac tot posibilul ca fetița să petreacă suficient timp cu amândoi părinții.
09:30
Au fost prinși indivizii implicați în scandalul cu împușcături din București! Este vorba despre patru bărbați care au fost reținuți de polițiști # SpyNews
Patru indivizi implicați în incidentul cu împușcături din București de ieri, 26 octombrie, au fost reținuți de oamenii legii. Autoritățile au acționat rapid, iar suspecții au fost identificați și prinși în scurt timp.
09:20
Bogdan de la Ploiești, detaliul aparent banal care l-a dat de gol că nu s-a despărțit de Cristina Pucean. Ce legătură ar exista, de fapt, între el și Vanessa # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean aveau o relație de trei ani, dar au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la povestea lor de iubire. Fanii cred tot mai mult că nu s-ar fi despărțit și că, de fapt, presupusa relație cu Vanessa ar face parte din strategia lui de marketing. Urmăritorii lui au pus lucrurile cap la cap și au ajuns la concluzia că manelistul și dansatoarea nu s-ar fi separat, de fapt, în această perioadă.
08:50
S-a trecut la ora de iarnă. Ce poți face să te adaptezi mai bine și mai ușor cu schimbarea # SpyNews
În acest sfârșit de săptămână, mai exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, România a trecut la ora de iarnă. Pentru mulți, această schimbare poate fi mai greu de suportat decât pare la prima vedere, mai ales când trebuie să se adapteze rapid la o modificare a ritmului zilnic. Descoperă în rândurile de mai jos câteva trucuri care te ajută să te adaptezi rapid.
08:40
Oksana Ionașcu este însărcinată din nou! Îl va face tată pe Cezar Ionașcu pentru a șasea oară # SpyNews
Oksana Ionașcu are un copil dintr-o relație anterioară, iar cu soțul ei, Cezar Ionașcu, au împreună șase copii. Familia lor urmează să se mărească, asta pentru că Oksana Ionașcu este însărcinată din nou, la un an de când a venit pe lume fiica lor.
08:10
Oana Roman, confesiuni emoţionante despre suferințele din copilărie! Are legătură și cu sora ei, Catinca: ”Eu nu aveam voie să fac nimic...” | VIDEO # SpyNews
Oana Roman își amintește și acum un moment care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește că a suferit mult din această cauză, iar totul are legătură cu sora ei mai mare, Catinca. Iată ce ne-a dezvăluit Oana Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu și-a ieșit din minți! Gestul care l-a enervat la maximum: "Îmi vine să-l bat!" # SpyNews
Tensiunile continuă să crească în Asia Express. Cătălin Botezatu, enervat la maximum, la proba pentru imunitate. Și Karmen și Olga Barcari au fost scoase din minți. Gestul care le-a pus capac celor trei.
23:30
În Asia Express totul este posibil! Cum arată Cătălin Botezatu în rochie de mireasă | FOTO # SpyNews
Concurenții Asia Express șochează din nou! Concurenții au primit provocări diferite, iar Cătălin Botezatu a cucerit străzile Vietnamului atunci când a apărut îmbrăcat în rochie de mireasă. Imaginile vorbesc de la sine!
23:00
Asia Express, 26 octombrie 2025. Echipa care a câștigat amuleta și ultimul joker din Vietnam. A fost o luptă strânsă # SpyNews
S-au aflat câștigătorii amuletei și a ultimului joker din cursa din Vietnam! A fost o luptă strânsă, iar doua echipe au luptat de la egal la egal. Iată cine a câștigat!
22:30
Oana Roman, despre suferințele din copilărie! Ce a marcat-o pe vedetă și are legătură și cu sora ei, Catinca: ”Eu nu aveam voie să fac nimic...” | VIDEO # SpyNews
Oana Roman își amintește și acum un moment care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește că a suferit mult din această cauză, iar totul are legătură cu sora ei mai mare, Catinca. Iată ce ne-a dezvăluit Oana Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:30
Lena și Gabi Enache au ajuns la capătul puterilor! Țepuiți, cei doi nu reușesc să își recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului, declarații exclusive # SpyNews
Lena și Gabi Enache au ajuns la capatul rabdarii! După ce au fost tepuiți de partenerul de afaceri, un apropiat al cuplului, acestia nu reuțesc sa isi recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului a facut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Soare, la răcoare: rivalul lui Alex Bodi a primit pedeapsă cu executare, după ce procurorii au obținut modificarea condamnării, în dosarul atacului cu macetă de pe litoral.
22:20
Monica Gabor, vizită secretă în România! Ce a făcut în primele ore după ce a călcat pe pământ românesc | PAPARAZZI # SpyNews
După ani buni petrecuți în Statele Unite, Monica Gabor a revenit pe neașteptate în România, într-o vizită discretă, departe de ochii curioșilor. Fosta doamnă Columbeanu a fost surprinsă de paparazzi chiar în primele ore de la sosire. Ce a făcut când a călcat pe pământ românesc și cu cine s-a văzut.
22:20
Emanuel Cîrstea, cu iubita de mână, îi face ochi dulci unei blondine celebre pe TikTok! Avem imaginile | PAPARAZZI # SpyNews
„Dragoste, ispită dulce” sau „Ce este frumos și lui Dumnezeu îi place”, două sintagme ce ar putea descrie perfect situația care îl are drept protagonist pe Emanuel Cîrstea. „Cântărețul de la meteo”, așa cum mulți oameni îl știu, a făcut-o lată! Oare ce va spune iubita lui, atunci când va vedea imaginile surprinse de „curioși”?!
22:20
Când te prinde dragostea...cu greu îi mai scapi! Nicoleta Dragne, scene romantice cu iubitul, pe stadion! # SpyNews
Deși anii au trecut, fanii „Insula Iubirii” sunt cu ochii pe foștii concurenți și fostele ispite, mai ceva ca atunci când participau în emisiune. Bine...fanii și paparazzii noștri, bineînțeles. Nicoleta Dragne, ispită în sezoanele 3 și 4, în cadrul show-ului tentației, a surprins din nou.
22:20
Asia Express, 26 octombrie 2025. Marius Damian, povestitorul emisiunii, în lacrimi! Gestul care l-a făcut să se emoționeze # SpyNews
Momente sensibile pentru Marius Damian, povestitorul din Asia Express. Acesta a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut ce surpriză emoționantă i-au pregătit producătorii emisiunii.
21:50
Motan salvat de la moarte! Cum l-au scos pompierii dintre dărâmăturile cauzate de explozia din Rahova. A ajuns în siguranță la stăpâni # SpyNews
Un motan a fost scos recent de sub dărâmăturile cauzate de explozia din cartierul Rahovei. Pompierii au reușit să-l salveze și au avut grijă ca acesta să ajungă în siguranță la stăpâni. Iată ce demersuri s-au făcut pentru găsirea animalelor de companie!
21:20
Alina Sorescu le-a făcut următorilor o destăinuire. Artista și-a dezvăluit cel de-al doilea prenume, pe care nu multă lume îl știa. A adăugat și o descriere.
20:30
Asia Express, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu s-a alăturat concurenților în ultima etapă din Vietnam. Cum au reacționat cele cinci echipe # SpyNews
Concurenții Asia Express au avut parte de o surpriză de proporții, în această seară. Cătălin Botezatu și-a făcut apariția în emisiune, iar cele cinci echipe au rămas uimite. Cărei echipe i s-a alăturat creatorul de modă.
20:10
Cristina Pucean, răspuns pentru cei care o pun la zid. A fost acuzată că nu pare a fi supărată după separarea de Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a postat un videoclip la scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești le-a răspuns celor care l-au acuzat că încearcă o strategie de marketing. Internauții au pus-o la zid și pe Cristina Pucean și susțin că nu pare a fi supărată după despărțirea de cântăreț. Iată care a fost răspunsul ei!
19:30
Fiica lui Luis Gabriel a împlinit două luni! Ce tematică spectaculoasă a ales Haziran pentru ședința foto a micuței Meleim | FOTO # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran, soția lui, cei mai fericiți părinți! Aceștia au împreună doi copii, pe Joseph și pe micuța Meleim, care a împlinit două luni de viață, recent. Mama fetiței a marcat acest eveniment special printr-o sesiune foto superbă, cum rar ai mai văzut!
19:00
Betty Salam a descris în câteva cuvinte relația ei cu Roberto Tudor. Fiica lui Florin Salam, în al nouălea cer: "Fericirea nu o cauți tu" # SpyNews
Întrebată cât este de fericită alături de noul iubit, Betty Salam a oferit un răspuns pe măsură. Fiica lui Florin Salam trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Roberto Tudor și a făcut mărturisiri emoționante!
18:20
Mădălina Ghenea a revenit în mediul online, după o perioadă dificilă prin care tocmai a trecut. Cum se simte acum faimoasa actriță # SpyNews
Mădălina Ghenea a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce s-a confruntat cu o răceală cruntă și cu un proces delicat. Acum, celebra actriță a revenit în mediul online, acolo unde a fost întrebată care este starea ei acum. Iată ce a răspuns!
17:50
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a plecat... la nunta fostei! Fanii i-au urat "Baftă!" # SpyNews
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat la costum și a pornit spre un eveniment la care nu te-ai fi așteptat să afli că va merge! Cântărețul va fi prezent la nunta fostei sale iubite! Fanii l-au încurajat spunându-i că îi urează "Mult noroc".
17:10
Influenceriță bătută pe stradă fără niciun motiv. A fost lovită în față în repetate rânduri de un străin # SpyNews
O influenceriță a trecut prin momente de coșmar, recent. Tânăra a relatat întreaga întâmplare și a explicat că a fost lovită în față de un bărbat necunoscut, în plină zi. Atenție, imagini care te pot afecta emoțional!
16:30
Doi bărbați au fost arestați pentru „jaful secolului” de la Luvru! Au lăsat peste 150 de urme ADN și amprente. Ce naționalitate au # SpyNews
Autoritățile franceze au arestat doi bărbați în cadrul anchetei legate de celebrul jaful de 78 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru. Cei doi suspecți sunt cercetați pentru implicarea în furtul spectaculos de opere de artă.
16:30
Victoria Beckham, mărturisiri dureroase despre copilăria sa. Soția lui David Beckham suferă de discalculie # SpyNews
Victoria Beckham a vorbit deschis despre traumele prin care a trecut în perioada copilăriei sale. Soția lui David Beckham a recunoscut că suferă de discalculie și nu i-a fost deloc ușor, mai ales când era elevă. Iată ce dezvăluiri dureroase a făcut!
15:50
Philipp Plein, mesaj emoționant despre copiii săi în plin scandal cu fosta iubită: "Construiesc ceva sacru, ceva etern" # SpyNews
În mijlocul scandalului cu fosta iubită, Philipp Plein a ales să transmită un mesaj profund despre copiii săi. Cu această ocazie, designerul a arătat o latură sensibilă a lui.
15:20
Focuri de armă în sectorul 6 din București! Poliția e în alertă! Un autoturism a fost găsit avariat # SpyNews
Momente de panică în Sectorul 6 al Capitalei în această după amiază, 26 octombrie. Au fost auzite mai multe focuri de armă! Poliția a fost alertată imediat și a intervenit la fața locului. Un autoturism a fost găsit avariat.
14:20
Incident la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi pentru distribuirea de ziare cu mesaje fasciste # SpyNews
Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi după ce a fost surprins împărțind ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă în apropierea lăcașului de cult.
14:10
Cântăreața Amme și-a îngrijorat recent fanii după ce a fost surprinsă cu perfuzia la mână. Artista a povestit ce i s-a întâmplat, oferind detalii despre starea ei.
Ieri
13:50
Ce apartament poți închiria cu 3.100 dolari pe lună în New York. Partea bună: are totuși baie! # SpyNews
Cu 3.100 de dolari pe lună, opțiunile pentru închirierea unui apartament în New York sunt destul de limitate. Spațiile sunt foarte compacte, însă vestea bună este că apartamentul prezentat mai jos are totuși baie proprie.
13:10
Hilary Duff, ironizată de fani! Diva a început să plângă după ce a vărsat cafea pe geanta ei de la un brand de lux # SpyNews
Hilary Duff a izbucnit în lacrimi după ce a vărsat cafea pe geanta ei Balenciaga, un accesoriu de lux. Incidentul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde fanii nu au ezitat să o ironizeze.
12:20
El este Sebastian, pompierul care în timpul liber a salvat viața unui vecin! Bărbatul căzuse în fântână și intrase în stop cardio-respirator | FOTO # SpyNews
Pompierul Sebastian, erou în tmpul liber! Bărbatul a dat dovadă de curaj și profesionalism, salvând viața unui vecin care căzuse într-o fântână și intrase în stop cardio-respirator. Sebastian a intervenit rapid și a reușit să salveze o viață.
