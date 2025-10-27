„Trecutul și prezentul Bisericilor noastre alcătuiesc o lucrare neîntreruptă de slujire a omului și a lumii”
Ziarul Lumina, 27 octombrie 2025 13:50
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, preaiubit frate și împreună-slujitor al Smereniei noastre,Cu adevărat acum toate s-au umplut de lumină în slăvita mlădiță a Bisericii-Mamă a
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
13:50
„Trecutul și prezentul Bisericilor noastre alcătuiesc o lucrare neîntreruptă de slujire a omului și a lumii” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, preaiubit frate și împreună-slujitor al Smereniei noastre,Cu adevărat acum toate s-au umplut de lumină în slăvita mlădiță a Bisericii-Mamă a
Acum 2 ore
13:00
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Treimea cea deoființă și nedespărțităLuând aminte la cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin prorocul: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
12:10
Aniversăm un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, vrednicul de pomenire Patriarh Miron Cristea, care a avut loc în data de 1 noiembrie 1925. Acest eveniment este încununarea
12:10
În această perioadă a sfințirii Catedralei Naționale, ne-am amintit cu toții că există și un alt fel de artă creștină, mai spectaculoasă decât cea cu care suntem obișnuiți și infinit mai dificil de
12:10
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Luca 16, 19-31Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar
12:10
În urmă cu 120 de ani, la Sibiu, era inaugurat Palatul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA. Palatul avea să găzduiască prima bibliotecă publică românească din
12:10
În viață sunt evenimente fericite pe care le vei trăi o singură dată. Unicitatea lor nu lasă o senzație de melancolie, din contră, plenitudinea este cea care le clădește interior în inimile celor care le-au
Acum 24 ore
21:30
Fraților, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce
21:20
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor # Ziarul Lumina
Acest Cuvios Părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno-bulgari ai veacului al 13-lea. Era din satul Basarabi şi a fost păstor de vite. Într-o zi, mergând prin iarba înaltă, a călcat fără se vrea puii de pasăre dintr-un cuib. Pentru că se simţea vinovat de fapta sa, nu a mai purtat încălţăminte timp de trei ani. Apoi, s-a făcut călugăr, petrecând mulţi ani în nevoinţe într-o peşteră de lângă râul Lom. A murit în acea peşteră pe lespedea pe care dormea, iar în scurt timp apa Lomului a închis gura peşterii, aceasta schimbându-se astfel într-un mormânt. Trecând multă vreme, a venit apa Lomului foarte mare şi a deschis intrarea mormântului, sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie fiind acoperite de apă. De multe ori în acel loc se vedea o flacără sau o lumină mare, iar oamenii credeau că acolo se ascunde o comoară. Însă, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile care era chinuită de duh necurat, zicându-i că o va vindeca dacă va spune oamenilor să scoată sfintele sale moaşte din acel loc. Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aşezate la început în biserica satului, apoi într-o biserică ridicată de domnitorul Ţării Româneşti. Între anii 1769 şi 1774, războiul dintre ruşi şi turci a cuprins şi satul Basarabi.
21:10
Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
21:10
Liderii europeni reuniți joi la Bruxelles, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au salutat decizia Statelor Unite care au impus primele sancţiuni semnificative Moscovei, împotriva companiilor
21:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului
21:10
Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5
21:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii
20:50
La Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei a fost săvârșită în seara zilei de duminică, 26 octombrie 2025, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de către
19:00
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rostit în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
16:30
Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în
15:30
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
15:30
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
Ieri
13:40
„Mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale” # Ziarul Lumina
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:40
„Dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică ne-au adus din nou împreună pentru a ne bucura de sfințirea frumoaselor mozaicuri ale acestei mărețe Catedrale Naționale” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:30
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:10
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala
25 octombrie 2025
21:50
Pelerinii și credincioșii veniți în aceste zile de aleasă sărbătoare la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul hramului închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
19:50
Fraților, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteți mântuiți! Și
19:50
Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea
19:20
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (†303) a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (293-311) şi era fiul dregătorului cetăţii Tesalonic. Părinţii săi l-au botezat pe ascuns de
17:10
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
16:50
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
16:10
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit sâmbătă, 25 octombrie, titlul de Doctor Honoris Causa al Univesității Creștine „Dimitrie Cantemir” din
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 25 octombrie 2025, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte
13:10
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită sâmbătă, 25 octombrie, și în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. La ceremonia militară și religioasă dedicată acestei zile au
24 octombrie 2025
23:30
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
22:40
În seara zilei de 24 octombrie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, împreună cu membrii delegației sale au vizitat Ambasada Greciei la București.
22:00
„În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameș, cu numele Levi, care ședea la vamă, și i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat și a mers după El. Și I-a făcut Levi un ospăț
22:00
Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46„Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor
22:00
Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi î
21:50
Aceşti doi mucenici au trăit pe vremea împăratului Constanţiu (337-361), pe când acest împărat căzuse în rătăcirea lui Arie, deşi Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul
21:10
Icoana‑relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vl
17:50
La 27 februarie 1903 a venit pe lume, în apropiere de Fălticeni, pe Valea Șomuzului, în satul Arghira, comuna Preutești, Ion Irimescu, fiul unui arendaș și al unei descendente din familia scriitorului Alexandru Ca
16:30
După întâmpinarea cu onoruri de stat a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, următorul moment solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală. Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost
16:00
Pelerinii care urcă în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, conform tradiției, pachete cu alimente oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de reprezentanții
15:30
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
15:10
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
15:00
Sanctitatea Voastră Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic,În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi
14:50
Astăzi, la orele amiezii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a sosit în România. Acesta a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de
14:20
Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj a avut loc joi, 23 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Au participat cei peste 150
14:20
Slujbă de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu la patru ani de la trecerea la cele veșnice # Ziarul Lumina
În ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, marți, 21 octombrie, s‑au împlinit patru ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor și ctitor al
14:00
Iubiți frați și fii întru Domnul,Toată slava, cinstea și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu, Tatăl luminilor, Fiului – Cuvântul și Înțelepciunea, și Sfântului Duh – Cel Preasfânt, Bun și de
14:00
Sanctitatea Voastră,Cu aleasă bucurie și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor ortodocș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.