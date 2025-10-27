Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege
Newsweek.ro, 27 octombrie 2025 13:50
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
13:50
Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
13:40
Cum procedezi dacă simți miros de gaz în casă? Primul pas pe care să-l faci, când sesizezi scurgeri # Newsweek.ro
Mirosul de gaz în locuință nu trebuie ignorat, deoarece poate reprezenta un pericol imediat pentru v...
Acum o oră
13:30
Interlopul "Tăurașul Emi" a mușcat un polițist de picior. E acuzat că a agresta sexual două femei # Newsweek.ro
Interlopul Emil Munteanu, zis Tăurașul Emi, a fost săltat de polițiști fiind acuzat că a agresat sex...
13:20
Delir straniu la Moscova. Lavrov: „Invazia Ucrainei nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta” # Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că invazia Rusiei în Ucraina nu reprezintă o încălc...
13:10
Daniel Băluță, desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei. Firea îi predă conducerea PSD București # Newsweek.ro
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, drept candidat la Prim...
Acum 2 ore
13:00
Poliţia rusă a dejucat o tentativă de răpire a unui jucător de la Zenit Sankt Petersburg # Newsweek.ro
Poliţia rusă a arestat patru bărbaţi care au încercat să-l răpească pe fotbalistul Andrei Mostovoi, ...
12:50
Nota de plată pentru creșterea pensiilor la Recalculare. 24 miliarde, lipsă. Pensiile se îngheață # Newsweek.ro
Pensiile au crescut anul trecut într-un ritm bun. Acum, a venit nota de plată pentru creșterea pensi...
12:40
Despăgubire record de 23.000€ după ce o tânără s-a lovit la Metrou la genunchi. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O decizie importantă dată de tribunal. O persoană a fost despăgubită cu o sumă uriașîă de 23.000 de ...
12:40
Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franţei, după ce un ac...
12:30
Regatul Unit: Cresc presiunile pentru ca prințul Andrew să renunțe la reședința sa regală # Newsweek.ro
Presiunile continuă să crească în Regatul Unit pentru ca prințul Andrew, implicat în scandaluri și î...
12:10
Trump îl amenință pe Putin cu un submarin nuclear: „Oprește războiul, nu mai testa rachete” # Newsweek.ro
Donald Trump, a reacționat dur la anunțul Moscovei privind testarea rachetei de croazieră Burevestni...
Acum 4 ore
11:40
F1: Lawson (Racing Bulls), la un pas de a accidenta un comisar de cursă la Premiu al Mexicului # Newsweek.ro
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu de Formula 1...
11:40
Ilie Bolojan vine cu clarificări despre fosta vilă a lui Băsescu: „Nu am intrat pe geam acolo” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a venit cu clarificări în legătură cu vila în care locuiește în prezent. Aceasta urma s...
11:30
The Telegraph: Panică în Kremlin. Putin se teme de o lovitură de stat: „A rămas fără cărți de jucat” # Newsweek.ro
Vladimir Putin se teme tot mai mult de o posibilă lovitură de stat în Rusia, după ce dictatorul de l...
11:10
Bombardiere chineze H-6K și avioane de război, în acțiune lângă Taiwan înainte de summitul Trump–Xi # Newsweek.ro
China a desfășurat exerciții aeriene în apropierea Taiwanului, implicând bombardiere strategice H-6K...
11:10
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate # Newsweek.ro
Una din promisiunile PSD prin care unii pensionari ar fi câștigat bani la pensie a fost din nou amân...
10:50
Cel puțin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite într-un accident grav cu un autocar # Newsweek.ro
Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu 50 de pasageri ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 a fost anunțat oficial candidat la Primăria Capitalei. Ediilul ...
10:40
Escrocherie cu lemne de foc pentru iarnă. Oamenii pierd mii de euro. Cum funcționează? # Newsweek.ro
O escrocherie de sezon se extinde cu repeziciune și face tot mai multe victime. Sunt pierderi de mii...
10:30
Doi bărbați, reținuți de Poliție, după ce au tras cu arma într-o mașină. A fost scandal pe stradă # Newsweek.ro
Doi bărbați au fost reținuți de Poliție după un scandal pe o stradă din București. Aceștia au tras c...
10:10
Avertisment pentru românii care vor să se mute în Spania: ”Dacă vreți bani mulți, nu veniți!” # Newsweek.ro
Un român care locuiește în Spania le dă sfaturi celor care vor să meargă acolo la muncă. Acesta îi a...
10:10
Un medicament esențial pentru femeile care au sarcină cu risc lipsește de pe piața din România. Un m...
Acum 6 ore
09:50
Slovacia, sub talpa Moscovei. Fico respinge ajutorul militar UE pentru Ucraina: „Nu dam niciun ban” # Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunțat că Slovacia nu va lua parte la niciun program al Uniunii Euro...
09:40
Cum a ajuns o primărie cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii # Newsweek.ro
Certeju de Sus este una din primăriile cu cele mai mari datorii la stat. Bolojan a pus gând rău aces...
09:30
Atac masiv cu drone la Moscova. Explozii puternice în Capitala Rusiei. Două aeroporturi, închise # Newsweek.ro
Zeci de drone ucrainene au atacat capitala Federației Ruse și regiunea Moscovei, provocând explozii ...
09:20
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:10
Operațiune ucraineană de geniu. Sistemul „indestructibil” rusesc BukM3, spulberat. Costă 45.000.000$ # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat că au distrus un sistem rar de apărare aeriană rusesc Buk-M3, în valoar...
08:50
Bolojan respinge noi creșteri de taxe în România: „TVA nu va crește și nici alte taxe în 2026” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că taxa pe valoare adăugată (TVA) și celelalte taxe nu...
08:40
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabi...
08:20
SONDAJ Alegeri Primărie: Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. Cât are Anca Alexandrescu? # Newsweek.ro
Luna viitoare vom avea alegeri pentru primăria București. Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. C...
08:20
Un medicament esențial pentru gravidele cu sarcină complicată lipsește din stocuri. Un medic anunță # Newsweek.ro
România nu are un medicament esenţial pentru femeile cu sarcină complicată cu hipertensiune şi preec...
08:10
Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.
Acum 8 ore
07:50
Tensiuni în coaliție pe posibila plecare a lui Bolojan; „Pot face o majoritate și premierul pleacă” # Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonu...
07:40
Cum se pregătește și se face un transplant de păr? Când pot apărea dureri și sângerări? Cât costă? # Newsweek.ro
Transplantul de păr este o procedură chirurgicală utilizată pentru persoanele care suferă de căderea...
07:40
SUA nu mai dau 40.000.000 tichete de masă. ce se întâmplă în România? Le crește valoarea? # Newsweek.ro
Ajutorul alimentar de care beneficiază peste 40 de milioane de americani nu va mai fi distribuit înc...
07:30
Este benefic să oprești accesul tinerilor la rețelele de socializare? Ce spune un psiholog # Newsweek.ro
Pe adolescenții îi așteaptă vremuri grele, cu un acces restricționat pe rețelele sociale. Mai multe ...
07:20
Horoscop 28 octombrie. Luna în Capricorn le face fermecătoare pe Balanțe. Fecioarele sunt sincere # Newsweek.ro
Horoscop 28 octombrie. Luna în Capricorn le face fermecătoare pe Balanțe. Fecioarele sunt sincere. G...
07:10
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit? # Newsweek.ro
Pensionarii au început să primească deciziile de la mica recalculare a pensiilor. Însă, surpriză. Nu...
Acum 24 ore
21:30
Regizorii filmului KPop Demon Hunters dezvăluie ce urmează pentru filmul de succes al Netflix....
21:30
Premierul Ilil Bolojan oferă un amplu interviu la postul Digi24 la câteva zile după un schimb dur de...
21:10
Republica Moldova, lecţii pentru democraţiile lumii. Cum i-a învis Maia Sandu pe ruși? # Newsweek.ro
Un câmp de luptă. Aceasta a fost Republica Moldova în ultimele luni. Țara a reușit să facă față răzb...
20:50
România aruncă tone de alge în timp ce alte țări le folosesc pentru gastronomie sau cosmetică # Newsweek.ro
România aruncă anual peste 6.000 de tone de alge care ajung să putrezească pe plaje în loc să le fol...
20:40
Maia Sandu s-a văzut cu președintele Nicușor Dan la București. Au discutat despre aderarea la UE # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremoni...
20:20
Legea și ordinea mondială. Trump lasă diplomația deoparte și aplică forța brută în conflicte # Newsweek.ro
Intervenția președintelui Donald Trump în conflictele dintre Cambodgia și Thailanda, precum și în al...
20:10
Clasa COVID-19. Milioane de copiii născuți în pandemie merg la grădiniță. Ce spun părinții? # Newsweek.ro
Milioane de copii născuți în timpul pandemiei intră în sălile de clasă pentru prima dată în această ...
19:50
Un pompier a fost chemat la intervenția vieții: victima accidentului era chiar fiul său # Newsweek.ro
Fericirea s-a transformat în lacrimi în doar câteva clipe pentru câţiva tineri din Sardinia, Italia....
19:40
Rezultate Loto 6/49 din 26 octombrie: mii de câștiguri și premii uriașe la Noroc și Joker # Newsweek.ro
Duminică 26 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Sup...
19:20
Doi tineri au furat cupru din componente de locomotive de 500.000 lei. Au fost prinși de Poliție # Newsweek.ro
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cau...
19:10
TikTok dictează ce cumpărăm? Tot ce e viral se epuizează rapid din magazine: cosmetice și haine # Newsweek.ro
Fie că este vorba de produse de înfrumusețare, modă sau mâncare: ceea ce devine viral pe TikTok este...
18:50
„Vulcanul zombie” este din nou activ – după 700.000 de ani. Activitatea este amenințătoare # Newsweek.ro
Vulcanul Taftan din Iran era considerat anterior inofensiv. Acum prezintă o activitate amenințătoare...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.