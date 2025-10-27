Județul Suceava, la Tîrgul de Turism de la Romexpo, în perioada 20-23 noiembrie

10:10

Președintele interimar al Organizației Municipale Suceava, Ioan Balan, crede că în primul an de mandat, administrația PSD ar fi putut face mai mult pentru oraș. PNL și PSD au majoritatea în Consiliul Local. Primarul este de la PSD, iar PSD și PNL au cîte un viceprimar. Întrebat într-o emisiune la Radio Top ce părere are […] Articolul Ioan Balan, după primul an de mandat al administrației PSD a municipiului Suceava: Eu cred că primarul nu și-a arătat adevărata valoare managerială. E undeva la 20% din capacitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.