Toate supermarketurile și hipermarketurile din România, suspectate de practici înșelătoare

13:15

Cei care au beneficiat de majorarea de până la 50% prevăzută de art. 15 din Anexa VI la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie să știe că există temeiuri solide ca această majorare să fie recalculată la salariul/soldele de funcție aflate efectiv în plată.