Toate supermarketurile și hipermarketurile din România, suspectate de practici înșelătoare
Adevarul.ro, 27 octombrie 2025 14:00
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
Acum 15 minute
14:00
Putin se întâlnește la Moscova cu ministrul de externe nord-coreean. Choe Son Hui salută „apropierea spirituală” dintre țara sa și Rusia # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin se va întâlni luni, 27 octombrie, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia.
14:00
Acum o oră
13:30
Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a ajuns în fața magistraților luni, 27 octombrie, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său.
13:30
Halloween-ul, interzis într-un oraș european: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”” # Adevarul.ro
Un oraș european a decis să oprească sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice, motivând că tradițiile locale și identitatea culturală trebuie protejate.
13:15
Horoscopul pentru marți, 28 octombrie 2025, aduce vești extraordinare pentru un semn zodiacal care va simți că începe o nouă viață.
13:15
Categoriile profesionale care pot cere o majorare de 50% și în ce condiții. Recalcularea poate atrage actualizarea fișei de pensie # Adevarul.ro
Cei care au beneficiat de majorarea de până la 50% prevăzută de art. 15 din Anexa VI la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie să știe că există temeiuri solide ca această majorare să fie recalculată la salariul/soldele de funcție aflate efectiv în plată.
13:15
Într-o țară în care dreptatea vine adesea prea târziu, o echipă de avocați a ales să facă din lege o formă de speranță. Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe au pornit un proiect care, în anul 2005, părea un experiment: o firmă de avocatură specializată în apărarea drepturilor persoanelor
13:15
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la primăria Capitalei.
Acum 2 ore
13:00
Brigitte Macron, transformată în... bărbat. Hackerii i-au schimbat genul în registrele fiscale. Ce nume i-au dat # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a fost victima unui atac informatic în urma căruia numele ei legal a fost modificat.
12:45
Încrengături în jurul spitalului privat din Constanța, unde o mamă a murit după naștere. „Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului” # Adevarul.ro
În jurul spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere, există mai multe încrengături decât problemele ce reies din raportul oficial, care arată că unitatea funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți.
12:45
Momentul în care trei chinezi au fost prinși în timp ce încercau să cumpere uraniu de pe piața neagră, în Georgia # Adevarul.ro
Autoritățile din Georgia au reținut trei cetățeni chinezi acuzați că au încercat să achiziționeze aproximativ 2 kilograme de uraniu pe piața neagră.
12:45
Numit „sifon”, Florin Tănase, 30 de ani, a reacționat după victoria cu UTA, în care a marcat de la punctul cu var.
12:45
Șansa istorică de care România refuză să profite. Cum am putea da noul șef al ONU: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere” # Adevarul.ro
Politologul Aurelian Mohan, de la Universitatea Columbia din New York, propune un obiectiv ambițios pentru România: susținerea unui candidat propriu la șefia Organizației Națiunilor Unite (ONU).
12:45
Comisarul european pentru energie a ajuns în România. Despre ce va discuta cu ministrul Bogdan Ivan # Adevarul.ro
Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a ajuns în România unde participă la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).
12:30
Doi frați de 9 și 12 ani, uciși de o mașină de curse în timpul unei competiții de raliu # Adevarul.ro
O fată de nouă ani și fratele ei, în vârstă de 12 ani, au murit duminică, 26 octombrie, după ce o mașină de curse a ieșit de pe traseu și a intrat într-un grup de spectatori. Incidentul a avut loc în timpul unei competiții desfășurate pe insula franceză La Réunion.
12:15
Pacea s-a terminat și țara trebuie să fie gata pentru orice scenariu. Pentru prima dată, primul ministru și președintele sugerează că România trebuie să se pregătească de război dacă vrea să aibă pace.
12:15
Sucul cu efecte miraculoase care l-a scos din încurcătură pe Sinner la Viena. Medvedev îl consideră „dezgustător” # Adevarul.ro
În finala de la Viena, unele dificultăți fizice din setul al treilea au fost rezolvate de Jannik Sinner cu o înghițitură din suc de castraveți murați.
Acum 4 ore
12:00
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # Adevarul.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology”
12:00
Astăzi, România a trăit un moment de profundă încărcătură spirituală, identitară și, desigur, istorică: sfințirea Catedralei Naționale, într-un an care marchează și centenarul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhat.
12:00
România, în premieră la Bocuse d’Or Europe 2026: un pas istoric pe scena mondială a gastronomiei # Adevarul.ro
Pentru prima dată, România a fost selectată printre cele 20 de țări participante la Bocuse d’Or Europe 2026, cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume.
11:45
BNS avertizează că Guvernul dorește „înghețarea salariului minim” din motive politice. Confederațiile sindicale anunță proteste # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a declarat că Guvernul „consideră că își dorește înghețarea salariului minim în condițiile unor șocuri inflaționiste”. Săptămâna aceasta, Executivul va trebui să decidă în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual.
11:45
Tragedie după nuntă. Bunicii miresei au murit într-un accident auto imediat după petrecere # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc duminică seară, în județul Timiș. Bunicii unei mirese au murit urma impactului dintre două mașini, chiar când plecau de la nunta nepoatei.
11:45
Biserica Ortodoxă Muntenegreană a transmis Patriarhiei Române o scrisoare, rugând analizarea posibilității de a deveni exarhat al Bisericii Ortodoxe Române # Adevarul.ro
Sfântul Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Muntenegreane, sub conducerea Înaltpreasfințitului Boris, Arhiepiscop de Cetinje și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Muntenegreane, a transmis o scrisoare oficială către Patriarhia Română și către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
11:30
Incertitudine la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sociologul Remus Ștefureac prezintă elementele care pot marca scrutinul # Adevarul.ro
Stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei aduce în prim-plan candidații cu șanse în scrutinul de pe 7 decembrie. Sociologul Remus Ștefureac explică avantajele a patru candidați și în ce condiții șansele acestora se pot materializa.
11:30
Daniel Băluță vrea să fie candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie: „Hai că se poate! Fondurile europene sunt din euro, nu din ruble!” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, confirmă că își dorește candidatura PSD la Primăria Capitalei și anunță că va merge în campanie cu sloganul „Hai că se poate!”. El spune că Gabriela Firea îl susține și respinge ideea unor favoruri politice: „Fondurile europene se dau în euro, nu în ruble.”
11:15
Reacția lui Donald Trump după ce Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară supranumită „Cernobîlul zburător” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump consideră „nepotrivit” anunțul făcut luni de către Vladimir Putin cu privire la un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător”.
11:15
„Bolile cronice impun o povară economică semnificativă. În aceste condiții, reducerea efectelor dăunătoare ale fumatului și reabilitarea pot deveni strategii esențiale de prevenire, cu beneficii atât medicale, cât și economice.”, consideră profesorul Andrzej Fal (Polonia).
11:00
Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic # Adevarul.ro
Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european.
11:00
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier # Adevarul.ro
Un pompier din Italia a fost traumatizat după ce și-a găsit fiul mort la locul unui accident rutier la care fusese chemat să intervină. Tânărul, de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere.
10:45
Dennis Man s-a întors în tunel din care părea că ieșise. Internaționalul român este pus la colț de olandezi # Adevarul.ro
Zilele cenușii s-au întors în viața internaționalului Dennis Man (27 de ani).
10:45
Cum gimnastica rusă a revenit pe scena internațională sub umbrela Alinei Kabaeva, la AEON Cup Tokyo 2025 # Adevarul.ro
La AEON Cup 2025, desfășurată la Tokyo între 10 și 13 octombrie, pe tabelele oficiale totul părea în regulă. Echipa câștigătoare apărea sub numele „AIN2” — acronimul FIG pentru Authorized Neutral Individual Athletes, un detaliu rece, birocratic.
10:45
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan: „Este un candidat care poate pune la punct Bucureștiul” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Decizia vine după ce PNL București l-a votat drept candidat al partidului, potrivit președintelui Ilie Bolojan, care spune că edilul Sectorului 6 „poate pune la punct foarte multe lucruri în București”.
10:30
La Moscova, panica crește. Kremlinul a rămas fără cărți de jucat tocmai când presiunea externă se amplifică, iar aliații tradiționali încep să întoarcă spatele, scrie The Telegraph.
10:30
Este diferența de opinii dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria o problemă pentru Guvernul Bolojan? „E normal ca ambii să aibă păreri diferite” # Adevarul.ro
Executivul se confruntă adesea cu diferențe de opinie pe teme majore, iar discuțiile în contradictoriu se remarcă mai ales între PNL și PSD. În unele cazuri, poziția președintelui Nicușor Dan merge însă pe aceeași direcție cu cea a PSD.
10:30
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată” # Adevarul.ro
Doi economiști români au vorbit despre motivul pentru care grupul francez de retail Carrefour ia în calcul posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România.
10:30
Economia României, la limită: recesiune sau creștere cu frâna trasă. Ce scenarii sunt luate în calcul pentru cursul valutar # Adevarul.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a stagnat în septembrie 2025, menținându-se la un nivel asociat cu condiții de recesiune, explică economistul Adrian Codirlașu, președintele Asociației.
10:15
Prognoza meteo luni, 27 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și maxime de până la 17 grade # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat că luni, 27 octombrie, temperaturile din toată țara se vor apropia de cele specifice perioadei.
10:15
Un avion de luptă și un elicopter ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud # Adevarul.ro
Două incidente separate au avut loc duminică, 26 octombrie, în Marea Chinei de Sud, unde un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit. Evenimentele nu s-au soldat cu victime.
10:15
Directoarea DSP Brașov, plasată sub control judiciar. Ar fi anunțat conducerea Spitalului Județean când urmau controale. Ce primea în schimb # Adevarul.ro
DNA - Serviciul Teritorial Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata Ancuța Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, cercetată într-un dosar de corupție.
Acum 6 ore
10:00
Un muncitor în vârstă de 56 de ani a fost rănit grav, vineri, într-o pădure din județul Mehedinți. Omul a fost salvat după ore întregi de un echipaj de intervenție, însă a murit la spitalul din Craiova.
10:00
S-a schimbat puterea în Formula 1: Lando Norris (McLaren) a câștigat Marele Premiu al Mexicului și e noul lider mondial # Adevarul.ro
Un britanic conduce în clasamentul piloților.
09:45
„Dacă nu are loc o dezescaladare între SUA și Rusia, războiul ne va bate la ușă”. Avertismentul sumbru al fostul premier bulgar # Adevarul.ro
Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că „dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între Statele Unite și Rusia, războiul ne va bate la ușă”.
09:45
Candidatul la șefia Guvernului de la Chișinău și-a completat echipa guvernamentală cu trei noi persoane. Cine sunt ele # Adevarul.ro
Candidatul la șefia Guvernului Republicii Moldova și-a completat echipa guvernamentală cu persoane propuse la conducerea Ministerelor Dezvoltării Economice și Digitalizării, Finanțelor, precum și la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.
09:30
Poliția Capitalei a identificat patru persoane implicate în incidentul cu focuri de armă, produs duminică, pe o stradă din Capitală. Indivizii au fost reținuți.
09:15
Apelul făcut de China înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump. „Sensul istoriei nu poate fi inversat” # Adevarul.ro
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat, luni, 27 octombrie, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump, potrivit AFP
09:00
Credincioșii au stat și noaptea la coadă pentru a intra în Catedrala Națională: „Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani” # Adevarul.ro
Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public, iar credincioșii au stat ore întregi la rând, pentru a pătrunde în lăcaș și în altar. Așteptarea s-a prelungit în noapte.
09:00
Cadourile bizare ale lui Putin și reacția la aderarea Finlandei la NATO: dezvăluirile fostului președinte finlandez # Adevarul.ro
Fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, a lansat o carte miercurea trecută, 22 octombrie, în care a scris, printre altele, despre cadourile oferite de președintele Vladimir Putin și decizia Finlandei de a adera la NATO.
08:30
Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația. Au sărbătorit ziua artistei la Paris # Adevarul.ro
Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, 25 octombrie, atunci când cei doi au ieșit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.
08:15
Capitala Federației Ruse și întreaga regiune au fost atacate de zeci de drone în noaptea duminică spre luni. Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de astfel de aparate, au anunțat autoritățile de la Moscova.
08:15
FCSB a bătut-o și pe UTA, și pe soțul Steluței. Campioana, cea mai clară victorie a sezonului # Adevarul.ro
FCSB s-a impus lejer în etapa a 14-a.
