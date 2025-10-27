SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să oprească importul de petrol rusesc
27 octombrie 2025
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.
Exim Banca Românească asigură exporturile Maschio Gaspardo România, unul dintre principalii producători de echipamente agricole la nivel mondial # Economica.net
Exim Banca Românească și Maschio Gaspardo România derulează un parteneriat strategic prin care banca, în calitate de Agenție de Credit la Export a României, sprijină exporturile companiei, oferind protecție împotriva diverselor riscuri comerciale și politice asociate piețelor externe.
Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0848 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0835 lei.
Serviciul RoPay Alias, intregrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant şi gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, se arată într-un comunicat de presă al Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond, transmis luni AGERPRES.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Tunelul Robești: Au început operațiunile de dinamitare # Economica.net
Asocierea de constructori turci Mapa - Cengiz a început operațiunile de dinamitare necesare construcției Tunelului Robești din secțiunea 2 Boița – Cornetu a A1 Sibiu - Pitești, informează luni Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Fără preţuri competitive la energie va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populaţiei pentru tranziţia verde – Bușoi, Ministerul Energiei # Economica.net
România poate fi un furnizor important de securitate energetică, dar fără preţuri competitive la energie va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populaţiei şi al decidenţilor politici pentru tranziţia la o economie verde, a declarat, luni, într-o conferinţă de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, citat de Agerpres.
Consiliul Concurenței s-a dus peste 6 mari lanțuri de magazine din România, într-o anchetă privind lactatele. Inspecții inopinate la Kaufland, Auchan, Carrefour, Mega Image, Metro și Selgros. Care sunt suspiciunile # Economica.net
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor, arată un comunicat al instituției.
Sute de blocuri din București rămân zilele acestea fără apă caldă și căldură. Lista cu zonele afectate # Economica.net
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.
Daniel Băluță este oficial candidatul PSD pentru primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut în cadrul unor declarații oferite de Băluță, Sorin Grindeanu și Gabriela Firea după întâlnirea cu reprezentanții partidului.
Veniturile din accizele pe băuturi spirtoase au scăzut cu peste 53 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, după creșterea majoră a accizei # Economica.net
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului accizei cu peste 14,4%, arată un comunicat de presă al Asociației Spirits România, pe baza datelor solicitate de la ANAF.
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele opt luni, şi a ajuns la 102,47 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, publicate luni și citate de Agerpres.
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB montează panouri fonoabsorbante în zona Adjud # Economica.net
Constructorul român UMB avansează cu lucrările de pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani - Bacău, Lot 2 Domnești Târg - Răcăciuni, în zona Adjud fiind montate inclusiv panouri fonoabsorbante, potrivit unor imagini postate luni de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.
Lidl aduce produse noi în magazinele din România. Multe dintre ele sunt făcute la noi în țară # Economica.net
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Lidl România aduce 90 de produse noi sezoniere în gama Deluxe, printre care și produse dezvoltate alături de furnizori români, arată lanțul de magazine într-un comunicat de presă.
Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) este un succes, însă ar trebui ca acesta să fie extins, consideră preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Sandor Bende.
Rata de creştere cu 15% a costurilor medicale estimată în România, pentru 2026, plasează ţara noastră peste media europeană de 8,2%, menţinând ritmul accelerat observat şi în alte state din Europa Centrală şi de Est, potrivit celui mai recent raport global realizat de un broker de asigurări.
Fashion Days, companie românească de fashion retail specializat cu prezență parte din grupul eMAG, lansează Black Friday 2025 pe 31 octombrie, cu reduceri de până la 90% la o selecție de peste 500.000 de produse. Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website până pe 9 noiembrie.
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat, vineri, ratingul pe termen lung al producătorului român de gaze naturale S.N.G.N. Romgaz S.A. la "BBB-", cu perspectivă negativă, o decizie care reflectă performanţele financiare ale companiei, informează un comunicat de presă al Fitch, citat de Agerpres.
Familia Filipas, deținătoare a brandului D’Olive și distribuitor români de ulei de măsline, a achiziționat o livadă de măslini în Creta și devine astfel primul brand românesc de ulei de măsline care deține o livadă de măslini.
Hesburger, cel mai mare lanț de restaurante cu burgeri din Finlanda și țările baltice și unul dintre cele mai cunoscute branduri de fast-food din Europa, a deschis cel de-al 14-lea restaurant al său din România, în Shopping City Galați, în urma unei investiții de 350.000 de euro, arată compania într-un comunicat de presă.
Patru mari confederaţii sindicale vor protesta miercuri, în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm prin care nu acceptă austeritatea şi "dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc", au declarat, luni, într-o conferinţă de presă comună, liderii de sindicat.
Legea de plată a pensiilor private, pe masa judecătorilor CCR. Administratorii de fonduri de pensii au depus memoriu # Economica.net
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională aRomâniei (CCR) un memoriu „amicus curiae” urmărind să furnizeze Curții elemente de analiză juridică,tehnică și economică relevante pentru aprecierea constituționalității Legii privind plata pensiilor private, adoptată recent de Parlamentul României, arată un comuicat de presă al APAPR
AnimaWings se așteaptă ca peste 30% din pasagerii de pe zborurile interne să vină din contractele încheiate cu marile companii # Economica.net
Compania aeriană AnimaWing, care a ajuns la 90 de zboruri interne/săptămână, se așteaptă ca peste 30% din pasagerii de pe zborurile interne să vină din contractele încheiate cu marile companii.
Victorie de etapă a bulgarilor de la Euroins împotriva statului român, în procesul de arbitraj internațional în care cer 500 de milioane de euro # Economica.net
Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române, arată un comunicat de presă al companiei bulgare.
Cât „a înghiţit” IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri – din business-ul românesc – analiză Termene # Economica.net
O analiză a datelor financiare din 2024 efecturată de Termene Business Hub arată cum a influențat impozitul minim pe cifra de afaceri rezultatele financiare ale celor mai mari 100 de companii: unele au fost neafectate, altele și-au văzut marja de profit topindu-se, iar câteva au trecut direct pe pierdere.
Argentina: Partidul preşedintelui Milei obţine o victorie răsunătoare la alegerile legislative. Reformele pot continua # Economica.net
Preşedintele argentinian, Javier Milei, a obţinut un puternic sprijin electoral în alegerile legislative de duminică, care îi aduce o susţinere importantă în Congres pentru a-şi duce la îndeplinire reformele şi pentru a aprofunda planul de ajustare pe care îl promovează de la preluarea mandatului de şef al statului, în decembrie 2023, informează luni EFE.
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anunțat că a decis să candideze pentru poziția de primar general, fotoliu lăsat liber de Nicușor Dan, care a fost ales anul trecut președinte al României.
Ce soartă vor avea rafinăria Petrotel și lanțul de benzinării Lukoil din România. Ce știm acum și de ce ar putea fi o mare bătaie de cap pentru Guvernul României. 21 noiembrie, termen-limită! # Economica.net
Săptămâna trecută, SUA au sancționat puternic grupul rus Lukoil și subsidiarele lui, în încercarea de a mai opri fluxul de bani către regimul Putin. Chiar dacă nu este menționată direct și este departe de a fi o sursă semnificativă de bani pentru mașinăria de război rusă, și afacerea Lukoil din România – rafinăria Petrotel și o rețea de peste 300 de bezinării, - pare să intre sub regimul de sancțiuni, deși în România nu se mai rafinează țiței rusesc și nici nu se importă carburanți rusești. Primele semnale politice indică o dorință a Bucureștiului ca Lukoil să iasă de la noi de pe piață, dar o vânzare rapidă se arată deja destul de complicată.
Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se va afla luni în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), organizată la Bucureşti de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei, potrivit unui comunicat de presă.
Chinezii de la Geely amplifică ofensiva din Europa: 1.000 de dealeri în cinci ani și 15 modele noi în trei ani # Economica.net
Lansat oficial în România la finalul anului trecut, brandul chinez Geely are planuri mari de extindere în Europa. Marca vizează o rețea compusă din 1.000 de dealeri în următorii cinci ani și pune la bătaie 15 noi modele în următorii trei ani.
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat duminică seara, la Digi24, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, "ar fi un primar viabil" pentru Bucureşti şi procedura desemnării acestuia drept candidatul PNL la Primăria Capitalei s-ar putea încheia la finalul săptămânii.
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, citată de Agerpres.
Porsche, pierdere operațională de 967 mil. euro în al treilea trimestru din 2025, peste estimările analiștilor # Economica.net
Producătorul auto de mașini sport premium Porsche a înregistrat o pierdere operațională mai mare decât estimările anterioare în al treilea trimestru, adâncind criza companiei aflată n plin proces de regândire a strategiei.
Inflație mai mare în următoarele 12 luni și deprecierea cursului de schimb la 5,18 lei/euro – Prognoză CFA România # Economica.net
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut marginal (0,3 puncte) în luna septembrie. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut și a atins nivelul de 7,18%, iar valoarea valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1216 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este de 5,1841 lei pentru un euro, arată sondajul lunar realizat de CFA România.
Top constructori autostrăzi: Ozaltin, UMB și Pizzarotti – Retter au avut cele mai mari progrese în septembrie # Economica.net
Constructorul turc Ozaltin revine în topul constructorilor de autostrăzi din România, cu lucrări la Autostrada Transilvania, pe traseul deviat,cu viaducte. UMB raportează la rândul său progrese semnificative pe tronsonul Focșani - Bacău al A7, în vreme ce asocierea Pizzarotti - Retter completează podiumul cu lucrări la Autostrada Bucureștiului A0.
Două noi parcuri eoliene din Dobrogea iau cel mai important aviz de la ANRE. Sunt ale italienilor de la Alerion, luate de la “regele eolienelor” # Economica.net
Două companii controlate de grupul italian Alerion, cumpărate în trecut de la Emmanuel Muntmark, au primit autorizația de înființare pentru două parcuri eoliene în Dobrogea, de 110 MW fiecare.
Cât costă leul de fapt? Un curs real, de 5,3 lei, de exemplu, ar aduce României mai multe costuri decât beneficii – Tătaru, ING Bank # Economica.net
Cursul de schimb euro leu este supraevaluat la ora actuală, undeva până la nivelul de 5%. Acceptarea băncii centrale a unui curs de schimb real, cu un leu depreciat cu 5% față de nivelul actual de 5, 09 lei (în jur de) nu ar aduce însă decât costuri șiu dezavantaje economiei românești: inflație de două cifre pentru mai mult timp, costuri mai mari cu plata datoriei publice și împrumuturi pentru stat și scădertea drastică a încrederii populației.
Va menține Hidroelectrica prețul actual pentru clienții casnici, de circa 1,1 lei/kWh, cel mai mic din România sau îl va crește? Ce spune directorul companiei # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și furnizorul cu cea mai bună ofertă pentru clienții casnici din țară, are intenția să mențină acest preț. Compania este afectată și în acest an de secetă, care o obligă la achiziții de energie din piață, uneori la prețuri mari.
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, potrivit Agerpres.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Porr a finalizat structura de rezistență a Tunelului Curtea de Argeș # Economica.net
Constructorul Porr a turnat ultimul bloc de beton din Tunelul Curtea de Argeș, potrivit imaginilor postate duminică de Răducu Popa, unul dintre cei mai experimentați pasionați de infrastructură în monitorizarea șantierelor de autostrăzi. Amintim că progresul pe acest șantier a depășit pragul de 80%, cei aproape 10 kilometri ai secțiunii 4 din Autostrada A1 Sibiu - Pitești urmând a fi dați în trafic anul viitor.
Bolojan, după vizita la Unicarm Satu Mare: Antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei româneşti # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan consideră că antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei româneşti, un exemplu în acest sens fiind compania Unicarm din Satu Mare, pe care a vizitat-o recent.
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale în economia modernă, transmite AFP.
România va depăși Croația la kilometrii de autostradă, cu următoarea inaugurare din A7 # Economica.net
Rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres va ajunge la 1.367 de kilometri odată cu inauguarea lotului 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7 Ploiești - Buzău, potrivit calculelor ECONOMICA.NET. Astfel, România va urca în topul european, depășind Croația la numărul de kilometri de șosele de mare viteză.
Explozie Rahova: Final de audieri. Ce ar fi spus la unison persoanele vătămate, potrivit unui avocat # Economica.net
Avocatul Adrian Cuculiș anunță finalul audierilor concomitente la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB), dar și percheziții informatice la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României (PICCJ), în cazul exploziei din cartierul bucureștean Rahova.
Comisarul european pentru economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR # Economica.net
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis va efectua în perioada 27-28 octombrie o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluţiile bugetare şi economice ale României, punerea în aplicare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) şi principalele priorităţi politice ale Uniunii Europene, anunţă Reprezentanţa în România a Comisiei Europene într-un comunicat de presă.
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: Următoarea etapă de negocieri este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina # Economica.net
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. ”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu, potrivit News.ro.
Premierul Slovaciei spune că țara sa nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei # Economica.net
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
Firma muzicianului Spike (Paul Mărăcine) are afaceri de peste 730.000 de lei în 2024, cu 31% mai mici decât în 2023, marjă de profit de 3% cu un salariat # Economica.net
Paul Mărăcine (40 de ani), cunoscut sub numele de scenă Spike, e asociat unic la firma Evil Twin Studio şi mai deţine şi 10% din părţile sociale ale Ethos Music, arată datele comunicate la solicitarea Economica.net de ONRC. Afacerile şi profitul Evil Twin Studio au scăzut în anul 2024 faţă de nivelurile din anul 2023.
ANALIZĂ „Europa merge mai bine decât credeți”. Bursele țărilor UE se descurcă foarte bine așa cum sunt. De ce o piață comună ar face rău? # Economica.net
Dacă Merz (nr.cancelarul german Friedrich Merz) și alți lideri europeni doresc cu adevărat să reducă decalajul față de SUA,încercarea de a crea o piață bursieră europeană unică sau restricționarea concurenței în tranzacționare nu este punctul de plecare potrivit, notează o amplă analiză a Financial Times citată în Daily Market Report emis de ASF.
Municipiul Oradea a fost desemnat "Capitala Tineretului din România 2027", în urma competiţiei naţionale derulate în cadrul programului "Capitala Tineretului din România", cea mai amplă iniţiativă dedicată tinerilor la nivel naţional, a informat, într-un comunicat, Primăria Oradea.
