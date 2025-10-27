VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Tunelul Robești: Au început operațiunile de dinamitare

10:40

Săptămâna trecută, SUA au sancționat puternic grupul rus Lukoil și subsidiarele lui, în încercarea de a mai opri fluxul de bani către regimul Putin. Chiar dacă nu este menționată direct și este departe de a fi o sursă semnificativă de bani pentru mașinăria de război rusă, și afacerea Lukoil din România – rafinăria Petrotel și o rețea de peste 300 de bezinării, - pare să intre sub regimul de sancțiuni, deși în România nu se mai rafinează țiței rusesc și nici nu se importă carburanți rusești. Primele semnale politice indică o dorință a Bucureștiului ca Lukoil să iasă de la noi de pe piață, dar o vânzare rapidă se arată deja destul de complicată.