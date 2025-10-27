Viktor Orban, în vizită la Vatican. Ce i-a cerut papei Leon al XIV-lea
Digi24.ro, 27 octombrie 2025 14:50
Premierul ungar Viktor Orbán a fost primit luni la Vatican de papa Leon al XIV-lea. După audiență, liderul de la Budapesta s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, pentru discuții despre pace, familie și protejarea comunităților creștine vulnerabile.
• • •
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse. El a adăugat că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit, într-un interviu acordat CBS News, pe trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, „propagandist rus”, după ce Dmitriev a afirmat că sancțiunile occidentale nu au afectat economia Rusiei.
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul # Digi24.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești # Digi24.ro
A început dinamitarea muntelui de pe Valea Oltului, pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 (Boița-Cornetu) a Autostrăzii Sibu-Piteşti, a anunțat Cristian Pistol. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a adăugat că tunelul va avea o lungime de 900 de metri. Toată A1 costă peste 4,2 miliarde lei, fără TVA, și trebuie finalizată în 2028.
SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare” # Digi24.ro
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc. Declarația vine în contextul în care Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.
Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream # Digi24.ro
Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld.
Kremlinul a declarat luni că recentul test al rachetei de croazieră cu rază lungă de acţiune şi propulsie nucleară Burevestnik (Albatros) are drept scop garantarea securităţii Rusiei în faţa militarismului european.
Sindicaliştii din administraţie anunţă proteste în ziua când la Guvern se discută salariul minim: Nu mai acceptăm austeritatea # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunță proteste miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, nemulţumită de posibila îngheţare a salariului minim pentru 2026. „Nu mai acceptăm austeritatea”, avertizează sindicaliştii.
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt # Digi24.ro
„Voluntarii” care au participat la operațiuni militare speciale (n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) vor putea obține statutul de veteran și invalid de război. Legea a fost semnată de președintele Federației Ruse.
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar # Digi24.ro
După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare # Digi24.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei de termoficare produse în mai multe zone, anunță Compania Municipală Termoenergetica.
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune din țară. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, intervalul 27 octombrie - 9 noiembrie. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu zile mai calde spre sfârșitul lunii octombrie, urmate de o răcire ușoară la începutul lui noiembrie. Ploile vor fi mai frecvente în primele zile și izolate în restul intervalului.
Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni luni, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia, ţară cu care Phenianul are legături tot mai strânse, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
Dezvoltatorii imobiliari sunt extrem de interesați de implementarea în proiectele pe care le realizează a celor mai inovatoare tehnologii, care să aducă beneficii prin folosirea energiei verzi, sustenabile, cu un impact redus asupra mediului.
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu insistă cu organizarea unui grup de lucru care să redacteze un proiect de lege pentru reducerea pensiilor magistraților, până vine motivarea Curții Constituționale. „Coaliția pierde timpul”, susține liderul PSD, care a discutat separat de premier cu reprezentanții din Justiție și ar fi de acord cu un procent mai mare al pensiei magistraților, dar și o perioadă mai lungă de tranziție pentru reformă, astfel încât aceștia să nu mai respingă proiectul.
Brigitte Macron, ținta unui val de hărțuire online. Zece persoane ajung în fața instanței la Paris # Digi24.ro
Zece persoane sunt judecate luni la Paris pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron, în cadrul unei anchete legate de un val de dezinformare internațional care susține, în mod fals, că Prima Doamnă a Franței ar fi un bărbat născut sub numele Jean-Michel Trogneux, care este fratele ei mai mare, scrie The Guardian.
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, ne explică cum facem diferența între un leșin, o lipotimie și un accident vascular cerebral.
Focurile de artificii din Brașov dispar din Piața Sfatului, de Revelion. Alternativa propusă de edilul George Scripcaru # Digi24.ro
Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, iar ele vor fi înlocuite cu jocuri de lasere. Edilul George Scripcaru a explicat că decizia a fost luată pentru a proteja animelele de companie ale brașovenilor.
„Adjutantul Epure a salvat un iepure”. Jandarmii din Galați au intervenit pentru a ajuta un animal atacat. Momentul a fost filmat # Digi24.ro
Jandarmii din Galați au avut, în noaptea de duminică spre luni, o „misiune specială”. Aceștia au intervenit pentru a salva un iepure care era atacat de doi câini. Coincidența face că șeful echipajului să fie plutonierul adjutant Epure Bogdan.
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la Primăria Capitalei. Îi ia locul Gabrielei Firea la șefia PSD București # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că îl va propune oficial pe Daniel Băluță, în fața conducerii extinse a PSD, să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Edilul Sectorului 4 va prelua șefia PSD București, în locul Gabrielei Firea.
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică # Digi24.ro
Doi ucraineni au fost arestați în sudul Poloniei, acuzați că au strâns informații despre armata și infrastructura poloneză pentru un serviciu de informații străin nenumit. Suspecții, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost reținuți la Katowice pe 14 octombrie și arestați preventiv pentru trei luni, potrivit RMF24.
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările # Digi24.ro
Arhitectul Constantin Amâiei, care a coordonat proiectarea Catedralei Naționale din București, a vorbit la Digi24 despre provocările ridicării celui mai mare edificiu ortodox din România și despre planurile de finalizare a ansamblului. El a explicat că procesul de construcție a fost unul complex și că lucrările continuă, urmând ca zona să devină în viitor un spațiu deschis publicului, legat de Parcul Izvor și Palatul Parlamentului.
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident # Digi24.ro
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a publicat informații despre 68 de componente fabricate în străinătate, găsite în rachetele și dronele utilizate de forțele ruse împotriva Ucrainei.
Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, miniștrii se reunesc pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.
Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre # Digi24.ro
Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului.
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor # Digi24.ro
Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are deja slogan de campanie. Ce discuții a avut cu Gabriela Firea # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, își pregătește deja campania. Cu sloganul „Hai că se poate!”, acesta susține că are sprijinul total al Gabrielei Firea, care fusese vehiculată pentru o eventuală candidatură din partea social-democraților.
Un jurnalist britanic, care a criticat Israelul, a fost reținut pe aeroportul din San Francisco # Digi24.ro
Jurnalistul britanic Sami Hamdi a fost reținut duminică dimineață de autoritățile americane pentru imigrație (ICE) pe aeroportul internațional din San Francisco, iar Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR) spune că acțiunea reprezintă represalii pentru criticile pe care comentatorul politic musulman le-a adus Israelului în timpul turneului din SUA, potrivit The Guardian.
Apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi: DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă pe WhatsApp # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi. Autorii acestui tip de înşelătorie digitală se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale şi financiare, potrivit DNSC.
Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba # Digi24.ro
Uraganul Melissa a crescut în intensitate până la categoria a 5-a, maximă, ameninţând Jamaica, pe parcursul zilei şi al nopţii, cu vânturi distructive, valuri de furtună şi inundaţii catastrofale, a anunţat luni Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.
Traficul de droguri transformă Belgia într-un stat narco, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicita ajutor urgent din partea guvernului federal, transmite Politico.
Reacția lui Donald Trump, după ce mai mulți susținători au sugerat că ar trebui să rămână la putere și după 2028 # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze pentru postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 - o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate.
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu consideră agresiunea sa împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta.
Piciorul plat este o afecțiune frecvent întâlnită la adult, dar adesea ignorată, cu toate că poate afecta semnificativ postura și mersul, cauzând dureri și oboseală la nivelul picioarelor. Aflăm mai mult despre manifestările afecțiunii și despre opțiunile moderne de tratament de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie
„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova # Digi24.ro
Sancțiunile anti-rusești sunt un semn al „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială. Cel puțin asta susține Maria Zaharova într-un interviu acordat TASS.
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a repetat luni că i-ar ”plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului în curs în Asia, într-o discuţie cu jurnalişti la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.
În dimineața zilei de 27 octombrie, au fost introduse întreruperi de curent electric de urgență în orașul Kiev, precum și în Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk și alte regiuni.
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă # Digi24.ro
Ministrul apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, a acuzat SUA, duminică seara, că ar cauta „un incident pentru a justifica o agresiune militară” împotriva Venezuelei. El a reiterat o acuzaţie anterioară a guvernului lui Nicolas Maduro, potrivit căreia Statele Unite ar planifica un „atac sub steag fals”, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări exacerbate de desfăşurarea flotei navale americane în Marea Caraibelor.
Ședință de urgență în Lituania din cauza baloanelor care au dus la închiderea principalului aeroport de mai multe ori # Digi24.ro
După o serie de incursiuni misterioase ale unor baloane în spațiul aerian al NATO, prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a convocat o ședință de urgență pe tema securității.
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA # Digi24.ro
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii.
„Diella este însărcinată cu 83 de copii”. Metoda inedită prin care Albania vrea să combată corupția cu ajutorul IA # Digi24.ro
Diella (care înseamnă „Soare”) a fost numită în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție. Premierul Rama a anunțat acum că aceasta este „însărcinată cu 83 de copii”.
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a catalogat, luni, drept „nepotrivit” anunţul omologului său rus Vladimir Putin privind un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.
Controalele de rutină pot ajuta la depistarea din timp a unor afecțiuni severe, care netratate pot duce la complicații sau chiar pot pune viața în pericol. Așa a aflat și Corneliu, acum în vârstă de 73 de ani, că suferea de cancer de colon, pentru care avea nevoie de tratament în cel mai scurt timp.
Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod # Digi24.ro
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi.
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei. Ce slogan de campanie va avea liberalul # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, luni, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră # Digi24.ro
Membrii radicali și activiștii criminali ai grupării teroriste islamice Hamas trăiesc în prezent în pericol. Imediat după masacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu peste 1.200 de morți și 251 de ostatici, statul Israel a înființat o escadrilă secretă a morții, care vânează și lichidează teroriști în Orientul Mijlociu. Cercurile de securitate din Berlin consideră posibil ca unitatea specială să descopere și să distrugă rețelele clandestine ale Hamas și în Germania și în țările vecine, precum Franța, scrie focus.de.
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Ce ar fi declanșat incidentul # Digi24.ro
Indivizii care s-au bătut și au tras cu o armă airsoft, duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, au fost identificați și reținuți. Incidentul, semnalat de locatari după ce s-au auzit focuri de armă, s-a soldat cu avarii la două mașini parcate.
Tancuri, drone, rachete și sateliți: Cum vrea Merz să transforme armata Germaniei într-o superputere militară europeană # Digi24.ro
Germania se pregătește pentru cea mai amplă modernizare militară de la Războiul Rece încoace. Friedrich Merz vrea să transforme Bundeswehr-ul într-o forță de elită europeană, cu un plan de achiziții în valoare de 377 de miliarde de euro ce include tancuri, drone, sateliți și sisteme de apărare de ultimă generație.
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță # Digi24.ro
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres.
