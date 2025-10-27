Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 1,1 miliarde lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,11% şi 7,10% pe an
Ziarul Financiar, 27 octombrie 2025 15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 1,1 miliarde lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,11% şi 7,10% pe an
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:15
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:45
Acum 2 ore
14:30
14:15
14:00
Surpriză: Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte: Am găsit practici de nerespectare a termenelor de plată, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte, impunerea furnizorilor unor plăţi pentru listarea produselor # Ziarul Financiar
14:00
13:45
România a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit bugetar de 102 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, faţă de 5,47% în 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 11,2%. Încasările din TVA, +7,7%, dar cea mai mare creştere vine din încasările din impozitul pe salarii şi venituri, +20% # Ziarul Financiar
13:45
Acum 4 ore
13:30
13:30
13:15
13:00
13:00
12:45
12:45
12:30
12:15
ZF Live. Cătălin Şomfălean, CEO Innobyte: Anul 2025 a fost de balansare a bugetelor, iar unele companii chiar îşi reduc bugetele în zona de e-commerce. Piaţa de profil are o creştere mică, de o singură cifră, anul acesta # Ziarul Financiar
Piaţa locală de e-commerce traversează un an de temperare, cu o creştere de o singură cifră, pe fondul prudenţei companiilor şi al reaşezării bugetelor, a spus Cătălin Şomfălean, CEO al Innobyte, dezvoltator software pentru e-commerce. Potrivit acestuia, multe firme au pus pe pauză proiecte digitale şi au redus investiţiile în online, aşteptând să vadă impactul noilor taxe şi impozite înainte de a-şi contura planurile pentru 2026.
12:15
12:00
11:45
Acum 6 ore
11:15
Analiza de luni. Avântul pieţei de 900 mil. euro a suplimentelor alimentare, diminuat în urma dublării TVA-ului. „Observăm scăderea consumului“ # Ziarul Financiar
Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 mil. euro conform ultimelor date ale reprezentanţilor acestei industrii, o creştere de circa 17% în ultimii patru ani. Stilul de viaţă tot mai agitat şi accesul la informaţii au dus la creşterea apetitului pacienţilor români pentru aceste produse.
11:15
11:00
10:45
10:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Carmen Diaconu, fondatoarea Noeme, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti: Niciodată nu o să renunţăm la colaborarea cu producătorii locali, dar cumva pare că legile au fost create pentru marii jucători şi nu pentru a încuraja producţia locală. Aici chiar e loc de a îmbunătăţi peisajul # Ziarul Financiar
Noeme s-a lansat la începutului lui 2020 şi a fost proiectul comun al trei surori, Carmen, Lăcrămioara şi Alice Diaconu. Fiecare a acoperit un anumit segement, dar Carmen a fost de la bun început in charge de meniu, cea mai dificilă parte care până la urmă stabileşte identitatea unui restaurant.
10:15
ZF Live. Bogdan Mîndrescu, CNAB. Ce planuri are Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru a face faţă traficului aerian în creştere? Cele două aeroporturi din Capitală ar putea avea fiecare câte un terminal nou. În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual # Ziarul Financiar
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care operează aeroporturile Otopeni şi Băneasa din Capitală, are în plan modernizarea aeroportului Otopeni, dar şi construirea unui nou terminal pe cel mai mare aeroport din ţară.
Acum 8 ore
09:30
09:15
Rezervele valutare şi de aur ale României de la BNR sunt suficiente, în contextul naţional şi internaţional turbulent actual? Ce spune Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România: Rezervele internaţionale ale României sunt evaluate a fi adecvate, fiind peste nivelul de referinţă. Nu comentăm componenţa dorită a rezervelor # Ziarul Financiar
Rezervele internaţionale ale României, care au urcat la aproximativ 76 mld. euro la finalul primelor nouă luni din acest an, sunt evaluate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) ca fiind adecvate, fiind peste nivelul de referinţă (benchmark), după cum a declarat Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România, pentru ZF.
09:00
08:45
Iulian Anghel, ZF: Datoria publică a României nu este mare, nu încă, dar viteza cu care creşte este ameţitoare. Datoria publică a României va trece în acest an, foarte probabil, de 60% din PIB. Aşadar, România ar urma să rateze şi ultimul prag de aderare la zona euro # Ziarul Financiar
Datoria publică a Româmiei a crescut în doar cinci ani cu 11% din PIB. În bani, asta înseamnă o trecere de la 498 de miliarde de lei (99,6 mld. euro) la una de 100 de miliarde de lei (200 mld. euro în iunie 2025, potrivit datelor Finanţelor).
08:30
08:15
07:45
Bursă. Cris-Tim importă carne de porc de circa 100 mil. euro anual. Radu Timiş jr., CEO: Sunt bani care ar putea rămâne în economia românească şi ar putea multiplica aici, atât forţa de muncă, cât şi tehnologia, taxe şi impozite # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din România, îşi asigură cea mai mare parte din cantiatea de carne de porc – principala materie primă – din importuri din Uniunea Europeană, în special din Danemarca, Germania, Italia şi Spania.
07:45
Bursă. Dividendul special aduce un plus de 2,5% pe acţiunile OMV Petrom. În ultima lună acţiunile SNP au crescut cu 10,6% # Ziarul Financiar
Spre finele şedinţei de tranzacţionare de vineri, acţiunile OMV Petrom se apreciau cu 2,5% şi duceau dinamica din ultimul an la peste 30% după ce acţionarii au aprobat joi distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,02 lei/acţiune, echivalentul a aproximativ 1,24 mld. lei.
Acum 12 ore
07:30
Bursă. Maximele indicilor bursieri atrag noi investitori în fondurile de acţiuni, spune un administrator de active. Totuşi, o expansiune reală a industriei necesită fluxuri noi de capital şi extinderea bazei de retail # Ziarul Financiar
Noile recorduri bifate de indicele bursier BET au readus în prim-plan fondurile cu plasamente în acţiuni, însă pe măsură ce performanţa Bursei de la Bucureşti sporeşte optimismul investitorilor aflaţi deja în piaţă şi atrage, punctual, capital nou, lichiditatea scăzută şi concentrarea pe câteva sectoare majore limitează creşterea industriei de administrare a activelor, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas Asset Management.
07:15
Bursă. Brokerii de la Wood estimează randamente mai mici ale dividendelor Hidroelectrica în anii următori, sub titlurile de stat, dar peste companiile similare din Europa, chiar dublu # Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu tranzacţii intermediate anul acesta la Bursa de Valori Bucureşti de 2,6 mld. lei, estimează că Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România şi una dintre cele mai profitabile companii din portofoliul statului, va avea în următorii ani un randament al dividendului de aproximativ 6–7% pe an, în scădere faţă de nivelurile record din ultimii doi ani.
Acum 24 ore
00:30
România, la extreme: în timp ce patronatele şi chiar guvernul se luptă să nu crească salariul minim pe economie pentru că IMM-urile nu ar avea resurse financiare pentru acest lucru, la polul opus un patron caută de un an şi jumătate un director operaţional cu 4.000 de euro net/lună şi nu-l găseşte # Ziarul Financiar
00:15
00:15
00:15
00:15
Indicele ROBOR la 3 luni a înţepenit săptămâna trecută la 6,4%. Cursul valutar rămâne pe lângă 5,08 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a stagnat toată săptămâna trecută la 6,40%, după ce anterior intrase pe o tendinţă de scădere.
00:15
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon va avea loc săptămâna aceasta, pe data de 30 octombrie. Cum arată mediul de business într-un mediu economic afectat de riscuri dintre cele mai diverse, ce soluţii există pentru diminuarea acestor riscuri şi cum ar trebui să ne uităm la perioada următoare? # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo&ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ va avea un prim panel dedicat mediului de afaceri, în cadrul căruia se vor aborda principalele riscuri care impactează mediul economic, soluţiile care există pentru diminuarea acestora, dar şi aşteptările privind perioada următoare.
00:15
Grupul francez Hermès face o primă mutare oficială după ce şi-a deschis firma în România # Ziarul Financiar
Grupul francez Hermès, o afacere de familie ajunsă la cea de-a şasea generaţie şi unul dintre cei mai importanţi actori din industria de lux de la nivel mondial, face o primă mutare oficială după ce şi-a deschis firmă în România în 2024, în septembrie.
00:15
Via Transilvanica. Tina Creţu, director de comunicare şi marketing la Tăşuleasa Social: Ce diferenţiază Via Transilvanica de alte trasee este valoarea socială. Stai în casele oamenilor, mănânci din grădina lor şi afli poveştile locului # Ziarul Financiar
Via Transilvanica se diferenţiază de alte trasee turistice prin valoarea socială, dat fiind că drumeţii se cazează şi mănâncă în caselor oamenilor.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Crearea unei reţele feroviare de mare viteză paneuropene care să lege toate capitalele UE şi principalele centre urbane ar reprezenta o oportunitate unică de revoluţionare a transportului european şi accelerare a integrării în UE # Ziarul Financiar
În timpul călătoriei pe care a făcut-o prin Europa pentru elaborarea Raportului său „Mult decât o piaţă“, Enrico Letta a vizitat 65 de oraşe europene. În această călătorie, Letta a experimentat, potrivit mărturisirilor sale, cel mai izbitor paradox al infrastructurii UE: imposibilitatea de a clători cu trenuri de mare viteză între capitalele europene.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Trecem prin cea mai bună perioadă pentru listări la Bursă din 2021 încoace. Oferta Cris-Tim a dovedit că este un moment prielnic # Ziarul Financiar
Maximele atinse de indicele BET şi interesul stârnit de oferta publică iniţială a producătorului de mezeluri Cris-Tim conturează un moment favorabil pentru noi listări la Bursa de Valori Bucureşti, spune Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, care aminteşte de valul de debuturi din urmă cu patru ani, când 23 de companii antreprenoriale au intrat la tranzacţionare, unele ajungând ulterior în structura indicelui de referinţă BET.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.