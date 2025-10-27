Lavrov consideră că Trump și-a schimbat „radical” poziția privind pacea în Ucraina și acuză europenii că încearcă să-i „forțeze mâna”
Adevarul.ro, 27 octombrie 2025 15:30
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, spune despre președintele Donald Trump că și-a schimbat „radical” poziția privind obținerea unei păci durabile în Ucraina, sub influența Europei, după întâlnirea sa cu președintele Vladimir Putin în Alaska.
Acum 15 minute
15:30
Prințul Harry și Meghan Markle și-au dus copiii la o fermă de dovleci: momente surprinse de ducesă # Adevarul.ro
Meghan Markle și prințul Harry au petrecut o zi plină de distracție la o fermă de dovleci din California împreună cu prințul Archie și prințesa Lilibet.
15:30
Acum 30 minute
15:15
Un nou-născut a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar 5 ani. Autoritățile suspectează o posibilă crimă din gelozie # Adevarul.ro
Un incident șocant s-a petrecut într-un sat din Rusia, unde un bebeluș de doar 21 de zile a murit după ce ar fi fost aruncat pe fereastră de sora lui, o fetiță de numai 5 ani.
Acum o oră
15:00
O lampă din aur de 24 de carate, oferită gratis pe OLX: „Nu intenționez să profit de pe urma ei” # Adevarul.ro
Sylwia Kimla a povestit pe profilul său despre o lampă unică pe care a găsit-o pe platforma OLX, reușind să o obțină gratuit.
15:00
Orban îi cere Papei Leon sprijin în „eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina. „Nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles” # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a cerut Papei Leon al XIV-lea să sprijine eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina.
15:00
Pokrovsk sub presiune: lupte urbane şi risc de încercuire . Cum s-au infiltrat rușii în orașul strategic # Adevarul.ro
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, pe 26 octombrie, că circa 200 de militari ruși s-ar fi infiltrat în interiorul orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk.
14:45
Înșelat grosolan pe Vinted. Ce a primit un utilizator în locul unui iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei: „Măi, vere, ce e asta?” # Adevarul.ro
Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a relatat experiența sa nefericită, în urma căreia și-a dat seama că a primit „o țeapă” în locul unui iPhone pe care l-a negociat la 2800 de lei.
14:45
Reformă la Apele Române: numărul inspectorilor se dublează, controalele în balastiere devin prioritate # Adevarul.ro
Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi la sediul ministerului, conducerea Administrației Naționale „Apele Române”, atât de la nivel central cât și al tuturor Administrațiilor Bazinale de Apă din țară.
14:45
Trump îi cere lui Orban să renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorul SUA la NATO: „Ungaria nu a făcut niciun plan și niciun pas concret” # Adevarul.ro
Statele Unite au avertizat Ungaria că dependența tot mai mare de petrolul rusesc îi pune în pericol securitatea energetică și o face vulnerabilă în fața Moscovei. Washingtonul cere guvernului Viktor Orbán să prezinte urgent un plan de diversificare a surselor de energie.
14:45
Denisa Golgotă a făcut acuzații serioase la adresa unor persoane din lotul național și din cadrul Federației Române de Gimnastică.
Acum 2 ore
14:30
L-au ajuns blestemele lui Adi Mutu! Pus la zid în România, croatul Igor Tudor a fost dat afară de Juventus Torino # Adevarul.ro
Ultimul eșec, 0-1 cu Lazio, i-a fost fatal antrenorului croat Igor Tudor.
14:30
Uniunea Salvați România (USR) a denunțat o tentativă de manipulare printr-o imagine falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o viza pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
14:30
Incident periculos în Slatina: muncitorii au fisurat o conductă de gaze în timp ce schimbau rețeaua de apă # Adevarul.ro
O țeavă de gaze a fost fisurată în municipiul Slatina de lucrătorii unei firme care înlocuiesc rețeaua de alimentare cu apă. Incidentul s-a produs luni, 27 octombrie 2025, pe strada Aleea Înfrățiirii. ISU Olt a anunțat că nu s-a impus evacuarea locatarilor.
14:15
Zeci de hoți de buzunare, prinși în Olanda cu ajutorul unui youtuber: „O mare bandă din România”. Ce spune poliția despre originea acestora # Adevarul.ro
O bandă de hoți de buzunare a fost prinsă cu ajutorul unui YouTuber. Influencerul susține că gruparea ar fi formată din zeci de români.
14:15
Grindeanu cere urgentarea discuțiilor privind reforma pensiilor pentru magistrați: „Pierdem timpul în acest moment” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dorește formarea unui grup de lucru pentru elaborarea unui nou proiect pe reforma pensiilor pentru magistrați, înainte de motivarea CCR. Propunerea vine în contextul în care pe 28 noiembrie Comisia Europeană va analiza stadiul reformei.
14:15
Vrei ca perdelele tale să miroasă ca într-o cameră de hotel de lux. De ce ingrediente ai nevoie # Adevarul.ro
Există un truc simplu și ieftin pentru a obține mirosul plăcut pe care îl întâlnim în camera de hotel. Acesta nu constă doar în curățenie sau aerisire, ci și în modul în care sunt parfumate textilele.
14:00
Putin se întâlnește la Moscova cu ministrul de externe nord-coreean. Choe Son Hui salută „apropierea spirituală” dintre țara sa și Rusia # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin se va întâlni luni, 27 octombrie, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia.
14:00
Toate supermarketurile și hipermarketurile din România, suspectate de practici înșelătoare # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
Acum 4 ore
13:30
Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a ajuns în fața magistraților luni, 27 octombrie, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său.
13:30
Halloween-ul, interzis într-un oraș european: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”” # Adevarul.ro
Un oraș european a decis să oprească sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice, motivând că tradițiile locale și identitatea culturală trebuie protejate.
13:15
Horoscopul pentru marți, 28 octombrie 2025, aduce vești extraordinare pentru un semn zodiacal care va simți că începe o nouă viață.
13:15
Categoriile profesionale care pot cere o majorare de 50% și în ce condiții. Recalcularea poate atrage actualizarea fișei de pensie # Adevarul.ro
Cei care au beneficiat de majorarea de până la 50% prevăzută de art. 15 din Anexa VI la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie să știe că există temeiuri solide ca această majorare să fie recalculată la salariul/soldele de funcție aflate efectiv în plată.
13:15
Într-o țară în care dreptatea vine adesea prea târziu, o echipă de avocați a ales să facă din lege o formă de speranță. Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe au pornit un proiect care, în anul 2005, părea un experiment: o firmă de avocatură specializată în apărarea drepturilor persoanelor
13:15
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la primăria Capitalei.
13:00
Brigitte Macron, transformată în... bărbat. Hackerii i-au schimbat genul în registrele fiscale. Ce nume i-au dat # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a fost victima unui atac informatic în urma căruia numele ei legal a fost modificat.
12:45
Încrengături în jurul spitalului privat din Constanța, unde o mamă a murit după naștere. „Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului” # Adevarul.ro
În jurul spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere, există mai multe încrengături decât problemele ce reies din raportul oficial, care arată că unitatea funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți.
12:45
Momentul în care trei chinezi au fost prinși în timp ce încercau să cumpere uraniu de pe piața neagră, în Georgia # Adevarul.ro
Autoritățile din Georgia au reținut trei cetățeni chinezi acuzați că au încercat să achiziționeze aproximativ 2 kilograme de uraniu pe piața neagră.
12:45
Numit „sifon”, Florin Tănase, 30 de ani, a reacționat după victoria cu UTA, în care a marcat de la punctul cu var.
12:45
Șansa istorică de care România refuză să profite. Cum am putea da noul șef al ONU: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere” # Adevarul.ro
Politologul Aurelian Mohan, de la Universitatea Columbia din New York, propune un obiectiv ambițios pentru România: susținerea unui candidat propriu la șefia Organizației Națiunilor Unite (ONU).
12:45
Comisarul european pentru energie a ajuns în România. Despre ce va discuta cu ministrul Bogdan Ivan # Adevarul.ro
Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a ajuns în România unde participă la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).
12:30
Doi frați de 9 și 12 ani, uciși de o mașină de curse în timpul unei competiții de raliu # Adevarul.ro
O fată de nouă ani și fratele ei, în vârstă de 12 ani, au murit duminică, 26 octombrie, după ce o mașină de curse a ieșit de pe traseu și a intrat într-un grup de spectatori. Incidentul a avut loc în timpul unei competiții desfășurate pe insula franceză La Réunion.
12:15
Pacea s-a terminat și țara trebuie să fie gata pentru orice scenariu. Pentru prima dată, primul ministru și președintele sugerează că România trebuie să se pregătească de război dacă vrea să aibă pace.
12:15
Sucul cu efecte miraculoase care l-a scos din încurcătură pe Sinner la Viena. Medvedev îl consideră „dezgustător” # Adevarul.ro
În finala de la Viena, unele dificultăți fizice din setul al treilea au fost rezolvate de Jannik Sinner cu o înghițitură din suc de castraveți murați.
12:00
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # Adevarul.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology”
12:00
Astăzi, România a trăit un moment de profundă încărcătură spirituală, identitară și, desigur, istorică: sfințirea Catedralei Naționale, într-un an care marchează și centenarul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhat.
12:00
România, în premieră la Bocuse d’Or Europe 2026: un pas istoric pe scena mondială a gastronomiei # Adevarul.ro
Pentru prima dată, România a fost selectată printre cele 20 de țări participante la Bocuse d’Or Europe 2026, cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume.
11:45
BNS avertizează că Guvernul dorește „înghețarea salariului minim” din motive politice. Confederațiile sindicale anunță proteste # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a declarat că Guvernul „consideră că își dorește înghețarea salariului minim în condițiile unor șocuri inflaționiste”. Săptămâna aceasta, Executivul va trebui să decidă în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual.
11:45
Tragedie după nuntă. Bunicii miresei au murit într-un accident auto imediat după petrecere # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc duminică seară, în județul Timiș. Bunicii unei mirese au murit urma impactului dintre două mașini, chiar când plecau de la nunta nepoatei.
11:45
Biserica Ortodoxă Muntenegreană a transmis Patriarhiei Române o scrisoare, rugând analizarea posibilității de a deveni exarhat al Bisericii Ortodoxe Române # Adevarul.ro
Sfântul Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Muntenegreane, sub conducerea Înaltpreasfințitului Boris, Arhiepiscop de Cetinje și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Muntenegreane, a transmis o scrisoare oficială către Patriarhia Română și către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
Acum 6 ore
11:30
Incertitudine la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sociologul Remus Ștefureac prezintă elementele care pot marca scrutinul # Adevarul.ro
Stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei aduce în prim-plan candidații cu șanse în scrutinul de pe 7 decembrie. Sociologul Remus Ștefureac explică avantajele a patru candidați și în ce condiții șansele acestora se pot materializa.
11:30
Daniel Băluță vrea să fie candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie: „Hai că se poate! Fondurile europene sunt din euro, nu din ruble!” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, confirmă că își dorește candidatura PSD la Primăria Capitalei și anunță că va merge în campanie cu sloganul „Hai că se poate!”. El spune că Gabriela Firea îl susține și respinge ideea unor favoruri politice: „Fondurile europene se dau în euro, nu în ruble.”
11:15
Reacția lui Donald Trump după ce Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară supranumită „Cernobîlul zburător” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump consideră „nepotrivit” anunțul făcut luni de către Vladimir Putin cu privire la un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător”.
11:15
„Bolile cronice impun o povară economică semnificativă. În aceste condiții, reducerea efectelor dăunătoare ale fumatului și reabilitarea pot deveni strategii esențiale de prevenire, cu beneficii atât medicale, cât și economice.”, consideră profesorul Andrzej Fal (Polonia).
11:00
Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic # Adevarul.ro
Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european.
11:00
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier # Adevarul.ro
Un pompier din Italia a fost traumatizat după ce și-a găsit fiul mort la locul unui accident rutier la care fusese chemat să intervină. Tânărul, de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere.
10:45
Dennis Man s-a întors în tunel din care părea că ieșise. Internaționalul român este pus la colț de olandezi # Adevarul.ro
Zilele cenușii s-au întors în viața internaționalului Dennis Man (27 de ani).
10:45
Cum gimnastica rusă a revenit pe scena internațională sub umbrela Alinei Kabaeva, la AEON Cup Tokyo 2025 # Adevarul.ro
La AEON Cup 2025, desfășurată la Tokyo între 10 și 13 octombrie, pe tabelele oficiale totul părea în regulă. Echipa câștigătoare apărea sub numele „AIN2” — acronimul FIG pentru Authorized Neutral Individual Athletes, un detaliu rece, birocratic.
10:45
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan: „Este un candidat care poate pune la punct Bucureștiul” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Decizia vine după ce PNL București l-a votat drept candidat al partidului, potrivit președintelui Ilie Bolojan, care spune că edilul Sectorului 6 „poate pune la punct foarte multe lucruri în București”.
10:30
La Moscova, panica crește. Kremlinul a rămas fără cărți de jucat tocmai când presiunea externă se amplifică, iar aliații tradiționali încep să întoarcă spatele, scrie The Telegraph.
10:30
Este diferența de opinii dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria o problemă pentru Guvernul Bolojan? „E normal ca ambii să aibă păreri diferite” # Adevarul.ro
Executivul se confruntă adesea cu diferențe de opinie pe teme majore, iar discuțiile în contradictoriu se remarcă mai ales între PNL și PSD. În unele cazuri, poziția președintelui Nicușor Dan merge însă pe aceeași direcție cu cea a PSD.
