Pieţele cripto cresc pe fondul progreselor comerciale dintre SUA şi China

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că dacă PSD vrea să facă mutări politice, nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură şi pur şi simplu decid să nu mai facă parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern, el arătând că nu crede că se aşteaptă de la ei să fie pe post de sectă de adulatori, de and #8221;aplaudaci and #8221;