PRIMA Development Group începe faza a doua a proiectului PRIMA Astera
Bursa, 27 octombrie 2025 16:20
PRIMA Development Group a anunţat demararea lucrărilor la faza a doua a ansamblului rezidenţial PRIMA Astera, primul proiect high-end din vestul Capitalei construit la standard nZeb, potrivit unui comunicat al companiei. Noua etapă include un bloc cu 197 de apartamente, 234 de locuri de parcare şi o grădiniţă de peste 600 de metri pătraţi, destinată copiilor viitorilor locatari şi rezidenţilor din zonă. Valoarea brută de dezvoltare se ridică la 30 de milioane de euro, iar livrarea este estimată pentru 30 noiembrie 2027.
Acum 5 minute
17:00
Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei cu maşina # Bursa
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus clasarea anchetei privind incidentul de săptămâna trecută, în care un medic stomatolog a fost acuzat că ar fi vrut să intre cu maşina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din Bucureşti
17:00
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5
17:00
Ministrul Sănătăţii anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat, el precizând că investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi
Acum 30 minute
16:40
Partidul AUR nu a stabilit încă cine va fi candidatul său la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, însă liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Parlament, că una dintre variantele luate în calcul este susţinerea realizatoarei TV Anca Alexandrescu, potrivit HotNews.ro.
Acum o oră
16:30
Romania Unfolds evidenţiază rolul biogazului, energiei solare şi geotermale în transformarea peisajului energetic al ţării # Bursa
Platforma and #8222;Romania Unfolds and #8221;, iniţiată de Veolia România, prezintă în cel mai recent episod dedicat Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 7 - Energie curată şi accesibilă - exemple din comunităţi locale care valorifică resursele regenerabile pentru a-şi consolida autonomia energetică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Federaţia Patronală a Energiei şi Institutul Diplomatic Român lansează programul and #8222;Diplomaţie Energetică and #8221; # Bursa
Federaţia Patronală a Energiei (FPE) şi Institutul Diplomatic Român (IDR) au lansat programul de dezvoltare şi perfecţionare profesională and #8222;Diplomaţie Energetică and #8221;, conceput pentru a oferi o perspectivă strategică asupra modului în care energia influenţează relaţiile internaţionale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Cătălin Drulă acuză PSD, PNL şi AUR că au blocat procedura de urgenţă pentru legea privind referendumul pe bugetul Capitalei # Bursa
Deputatul USR Cătălin Drulă a acuzat luni, într-o postare pe Facebook, că PSD, PNL şi AUR au respins în Parlament procedura de urgenţă pentru legea de implementare a referendumului pe bugetul Capitalei.
16:30
Rusia a lansat săptămâna trecută o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară din arhipelagul arctic Novaia Zemlea, unde în perioada sovietică a fost testată and #8222;Ţar Bomba and #8221;, cea mai puternică bombă nucleară din istorie, potrivit agenţiei Reuters.
16:30
Petrişor Peiu l-a criticat pe Cătălin Drulă pentru acuzaţiile privind blocarea legii referendumului pe bugetul Capitalei # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a reacţionat luni la acuzaţiile aduse de Cătălin Drulă (USR), care susţinuse că PSD, PNL şi AUR au blocat în Parlament procedura de urgenţă pentru legea de implementare a referendumului privind bugetul Capitalei.
16:20
16:20
Programul and #8222;Succesul tău profesional and #8221;, susţinut de Nestle, a atras mii de elevi din întreaga ţară # Bursa
Aproape 2.500 de elevi de liceu şi profesori din 79 de localităţi au participat la sesiunile online organizate de Junior Achievement România şi Nestle România în cadrul programului and #8222;Succesul tău profesional and #8221;, aflat la a şaptea ediţie, potrivit unui comunicat al companiei. Iniţiativa urmăreşte să ofere tinerilor sugestii şi modele de dezvoltare personală şi profesională, pregătindu-i pentru o carieră adaptată cerinţelor actuale ale pieţei muncii
16:20
Pieţele cripto au înregistrat o evoluţie pozitivă în weekend, pe fondul declaraţiilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a anunţat că Washingtonul şi Beijingul au convenit asupra unui cadru de cooperare privind exporturile chineze de minerale rare, evitând astfel introducerea unor tarife de 100% pentru importurile din China, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analist al platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.
16:20
Rompetrol Rafinare continuă programul de investiţii în capacităţile de stocare de la Petromidia # Bursa
Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă a programului de reabilitare şi modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Lucrările au vizat reabilitarea a patru rezervoare destinate stocării produselor petroliere, iar alte două rezervoare strategice se află în proces de modernizare.
16:10
Curtea de Apel din Bologna aprobă extrădarea către Germania a lui Serghii Kuznieţov, suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream # Bursa
Curtea de Apel din Bologna a validat cererea de extrădare către Germania a ucraineanului Serghii Kuznieţov, suspectat de justiţia germană că ar fi participat la sabotarea conductei Nord Stream în 2022, relatează AFP.
16:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care pune capăt unui acord încheiat cu Statele Unite în anul 2000 privind retratarea plutoniului provenit din perioada Războiului Rece, potrivit AFP. Documentul obliga ambele ţări să recicleze câte 24 de tone de plutoniu - o cantitate echivalentă cu materialul necesar fabricării a aproximativ 17.000 de arme nucleare - pentru a fi folosit drept combustibil în centralele de energie nucleară.
Acum 2 ore
15:50
Tusk: Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani împotriva Rusiei, potrivit unei discuţii cu Zelenski # Bursa
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina este pregătită să continue războiul împotriva Rusiei încă and #8222;doi, trei ani and #8221;, potrivit unui interviu acordat publicaţiei The Sunday Times.
15:40
Valdis Dombrovskis: and #8222;O economie prosperă nu poate fi construită pe un fundament fiscal nesustenabil and #8221; # Bursa
Valdis Dombrovskis: and #8222;O economie prosperă nu poate fi construită pe un fundament fiscal nesustenabil and #8221;Ţara noastră a înregistrat un progres economic semnificativ de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, dar are nevoie de un cadru fiscal sustenabil pentru a-şi continua dezvoltarea, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, aflat într-o vizită de lucru la Bucureşti.
15:30
Rata de returnare a ambalajelor a depăşit 90% pentru a doua lună consecutiv, potrivit unui comunicat emis redacţiei de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR). În luna septembrie, programul a înregistrat o rată de colectare de 94% pentru toate cele trei tipuri de materiale - PET, aluminiu şi sticlă.
15:20
Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii la marile lanţuri de retail din sectorul lactatelor # Bursa
Consiliul Concurenţei a derulat inspecţii inopinate la sediile a şase mari reţele comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare, vizând în special segmentul lactatelor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:20
ING Bank România a devenit prima bancă din ţară care implementează plăţile instant prin serviciul naţional RoPay direct la terminalele POS ale comercianţilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Soluţia este disponibilă în premieră în magazinele Auchan Drumul Taberei, Constanţa Mall, Ploieşti, Cluj Mall şi Militari, urmând ca din 6 octombrie serviciul să fie extins la nivel naţional.
15:20
Veniturile din accizele pe băuturi spirtoase au scăzut cu peste 53 de milioane de lei în primele nouă luni # Bursa
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au scăzut cu 53,87 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în pofida majorării valorii accizei cu peste 14,4%, potrivit unui comunicat emis redacţiei de organizaţia Spirits România.
15:10
Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, intră pe piaţa parfumurilor prin lansarea liniei Epithet, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua gamă include două parfumuri, Oud şi Musk, semnate de parfumierul internaţional Claudine de Vogel.
15:10
SolaX Power lansează în ţara noastră o nouă generaţie de pompe de căldură cu eficienţă energetică ridicată # Bursa
SolaX Power, unul dintre principalii producători globali de echipamente pentru energie regenerabilă, a lansat în România noua gamă de pompe de căldură SolaX Thermal R290, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noile modele promit economii de energie de până la 28% faţă de soluţiile convenţionale şi completează portofoliul companiei, care include deja invertoare hibride, baterii de stocare şi staţii de încărcare pentru vehicule electrice.
Acum 4 ore
15:00
Platforma and #8222;România Atractivă and #8221; se extinde cu 450 de noi obiective turistice şi devine disponibilă în şase limbi # Bursa
Platforma digitală a programului naţional de turism cultural and #8222;România Atractivă and #8221; a fost extinsă semnificativ, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) transmis redacţiei. Platforma este acum accesibilă în şase limbi şi include 450 de noi obiective turistice, pe lângă cele 275 existente.
14:50
SAP NOW AI Tour Romania 2025 a reunit pe 22 octombrie, la Face Convention Center din Bucureşti, peste 450 de lideri de afaceri, clienţi şi parteneri într-o zi dedicată inovaţiei şi transformării prin inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul a pus accent pe modul în care tehnologia poate aduce valoare autentică în organizaţii şi poate sprijini luarea deciziilor strategice.
14:50
Forţele ruse au străpuns apărarea ucraineană în oraşul Pokrovsk din regiunea Doneţk, un punct strategic disputat de luni de zile, potrivit armatei ucrainene citate de Politico. Aproximativ 200 de soldaţi ruşi au pătruns în localitate, iar luptele sunt descrise ca fiind and #8222;foarte dinamice şi intense and #8221;.
14:40
Forumul APPR, partener într-un nou proiect european pentru digitalizarea şi sustenabilitatea agriculturii # Bursa
Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) este partener în proiectul european GreenFit, lansat în perioada 6-7 octombrie 2025 la Universitatea Aristotel din Salonic, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Iniţiativa, finanţată prin programul Horizon Europe, are ca scop accelerarea transformării digitale şi durabile a agriculturii europene pe parcursul următorilor trei ani.
14:40
Accidentele grave pe trotinete personale, de şase ori mai numeroase decât cele pe trotinete închiriate # Bursa
Trotinetele personale sunt implicate mult mai frecvent în accidente rutiere grave decât cele oferite în regim de închiriere, potrivit datelor transmise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, citate într-un comunicat BOLT emis redacţiei.
14:40
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituţională un memoriu amicus curiae în sprijinul Legii privind plata pensiilor private, adoptată recent de Parlament, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Documentul oferă Curţii argumente juridice, tehnice şi economice privind caracterul constituţional al noii reglementări.
14:40
Groupama donează 1 milion de euro pentru construirea noului bloc operator de urgenţă la Spitalul Marie Curie # Bursa
Groupama va direcţiona 1 milion de euro din impozitul pe profit pentru construirea unui nou bloc operator de chirurgie de urgenţă şi endoscopie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii and #8222;Marie Curie and #8221; din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
14:30
Preşedintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, a câştigat al optulea său mandat, potrivit rezultatelor oficiale anunţate luni de Consiliul Constituţional, citate de Reuters. Biya a obţinut 53,66% din voturi şi îşi va păstra funcţia până în 2032, ceea ce i-ar permite să devină cel mai vârstnic şef de stat în funcţie din istorie, la aproape 99 de ani.
14:30
Tensiuni în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor după întâlnirea separată a lui Grindeanu # Bursa
Reforma pensiilor magistraţilor provoacă din nou tensiuni în coaliţia de guvernare, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit separat cu reprezentanţii sistemului judiciar, potrivit unei relatări HotNews.ro. PSD va cere marţi, într-o nouă şedinţă a coaliţiei, înfiinţarea unui grup de lucru pe această temă - propunere respinsă anterior, care a dus la plecarea lui Grindeanu din şedinţă.
14:30
Numărul conturilor investitorilor la BVB a crescut cu 28% în perioada septembrie 2024 - septembrie 2025 # Bursa
* Circa unu din patru conturi conţine doar titluri de stat FidelisNumărul conturilor investitorilor al intermediari activi la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a crescut cu 28% în perioada septembrie 2024 - septembrie 2025, conform ultimului raport publicat de Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).
14:30
Grindeanu: and #8221;Dacă vrem să facem mutări politice, nu trebuie să semnăm moţiuni and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că dacă PSD vrea să facă mutări politice, nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură şi pur şi simplu decid să nu mai facă parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern, el arătând că nu crede că se aşteaptă de la ei să fie pe post de sectă de adulatori, de and #8221;aplaudaci and #8221;
14:30
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat luni începerea operaţiunilor de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti, situat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti, potrivit unei postări pe Facebook. Lucrările vor fi efectuate zilnic până la străpungerea completă a zonelor cu stâncă dură, tunelul urmând să aibă o lungime de 900 de metri.
14:20
Daniel Băluţă a promis rezolvarea urgentă a problemelor de termoficare, după ce a fost desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei # Bursa
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, după ce a fost propus de PSD drept candidat la Primăria Capitalei, că prioritatea sa imediată este rezolvarea problemelor legate de termoficare, potrivit unei relatări News.ro. Acesta a subliniat că nu promite and #8222;miracole în câteva zile and #8221;, dar garantează îmbunătăţirea calităţii vieţii şi transformarea Bucureştiului într-un oraş sigur şi funcţional.
14:20
BNS avertizează: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 # Bursa
Blocul Naţional Sindical (BNS) avertizează că îngheţarea salariului minim în 2026 ar constitui o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene, iar ţara noastră riscă declanşarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, potrivit unui comunicat. Sindicaliştii susţin că menţinerea salariului minim la nivelul actual ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili angajaţi.
14:20
Inspector şcolar român din Ucraina: and #8222;Nu se închid şcolile româneşti pentru că aşa vrea statul ucrainean, ci pentru că nu mai avem copii and #8221; # Bursa
Închiderea unor licee româneşti din Ucraina, care a provocat reacţii ferme din partea preşedintelui Nicuşor Dan şi a Ministerului român de Externe, nu este rezultatul unei decizii politice deliberate, ci al declinului demografic, afirmă Minu Pavalachi, inspectorul general şcolar din Herţa, potrivit unui interviu acordat HotNews.ro.
14:10
AnimaWings: Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate pentru zboruri interne şi externe # Bursa
Tot mai multe companii din ţara noastră optează pentru abonamentele corporate de zbor, o soluţie flexibilă pentru gestionarea deplasărilor angajaţilor, potrivit unui comunicat emis redacţiei de compania aeriană AnimaWings. Creşterea interesului vine în contextul triplării numărului de zboruri interne şi al introducerii de noi destinaţii internaţionale.
14:10
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe: UE nu va mai permite ca Putin să folosească energia ca armă # Bursa
Uniunea Europeană nu va mai permite ca Vladimir Putin să utilizeze energia ca instrument de şantaj împotriva statelor membre, a declarat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan J and #248;rgensen, la Bucureşti, potrivit News.ro. Oficialul european a anunţat totodată un plan de acţiune pentru reţele energetice, care urmăreşte o mai bună interconectare între statele UE şi reducerea preţurilor la energie.
14:00
Peste 70% dintre liceenii români intenţionează să îşi deschidă o afacere în următorii ani, potrivit unui comunicat emis redacţiei de EA - The Entrepreneurship Academy. Totodată, aproape jumătate dintre adolescenţi au deja o idee concretă de business, arată datele studiului Entrepreneurial Education Among High School Youth 2023-2024.
14:00
Camera Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură în România (CCIFER) continuă implementarea proiectului ProMes - and #8222;Azi elev, mâine meseriaş and #8221;, alături de un nou partener educaţional, Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
14:00
Greenvolt Next finalizează o centrală fotovoltaică cu sistem de stocare pentru Abund Berry, în Buftea # Bursa
Greenvolt Next a finalizat o centrală fotovoltaică de 512 kWp, dotată cu un sistem de stocare a energiei de 400 kWh, pentru compania Abund Berry din Buftea, judeţul Ilfov, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Proiectul permite stocarea energiei solare pentru utilizare în perioadele fără producţie sau atunci când preţurile din reţea cresc, contribuind la eficientizarea consumului şi la reducerea costurilor energetice.
13:40
Lavrov acuză o and #8222;schimbare radicală and #8221; în poziţia lui Trump privind pacea din Ucraina după summitul din Alaska # Bursa
Poziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de negocierile de pace din Ucraina s-a modificat and #8222;radical and #8221; sub influenţa europeană, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu pentru canalul maghiar de YouTube Ultrahang, citat de The Moscow Times.
Acum 6 ore
13:00
Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că a doborât i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului, relatează AFP.
12:50
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, anunţă Kremlinul, relatează AFP.
12:50
Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc în Consiliul Politic Naţional de marţi, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu
12:40
Guvernul se reuneşte luni, de la ora 16.00, în şedinţă, pentru modificarea Ordonanţei 52, care a provocat scandal în coaliţie. PSD acuzase că, prin prevederile Ordonanţei, se blochează întreaga activitate a autorităţilor locale.
12:30
Băluţă: Sunt convins că actuala coaliţie nu va fi afectată de campania electorală, pentru Primăria Capitalei # Bursa
Primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi desemnat candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, consideră că această coaliţie nu va fi afectată de campania electorală în care trei dintre partide - PSD, PNL, USR - vor avea candidaţi, deoarece este vorba despfe trei formaţiuni politice europene, despre trei persoane mature şi raţionale.
12:20
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele opt luni, şi a ajuns la 102,47 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, publicate luni.
