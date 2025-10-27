Fiul lui Aurel Pădureanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a părintelui său. Ce i-a urat Alex tatălui său: "Datorită ție..."

09:20

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean aveau o relație de trei ani, dar au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la povestea lor de iubire. Fanii cred tot mai mult că nu s-ar fi despărțit și că, de fapt, presupusa relație cu Vanessa ar face parte din strategia lui de marketing. Urmăritorii lui au pus lucrurile cap la cap și au ajuns la concluzia că manelistul și dansatoarea nu s-ar fi separat, de fapt, în această perioadă.