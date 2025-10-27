Fiul lui Aurel Pădureanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a părintelui său. Ce i-a urat Alex tatălui său: "Datorită ție..."
SpyNews, 27 octombrie 2025 16:20
Alex, fiul lui Aurel Pădureanu, i-a transmis tatălui său un mesaj emoționant de ziua de naștere. În postarea sa, tânărul a scris că datorită părintelui său a învățat multe lecții importante și i-a mulțumit pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
17:00
Zece persoane au probleme cu legea, după ce au spus despre Brigitte Macron că este bărbat! Riscă pedeapsa cu închisoarea # SpyNews
Zece persoane sunt judecate luni și marți, după ce au spus despre soția președintelui Franței, Brigitte Macron, că este bărbat. Acestea sunt acuzate de hărţuire cibernetică sexistă și riscă pedeapsa cu închisoarea. Soția lui Emmanuel Macron a fost victima acestor zvonuri în ultimele luni.
17:00
De la străzile din Spania la succes în Anglia: Povestea impresionantă a lui Mircea Dobrea, „Am rămas pe străzi” # SpyNews
Mircea Dobrea este exemplul viu că ambiția și curajul pot transforma cele mai grele încercări în povești de succes.
17:00
Povestea șocantă a domnului Aurel a fost dezvăluită, în cadrul emisiunii Acces Direct. Bărbatul ar fi fost alungat din propria casă de sora și cumnatul lui. Acum, acesta locuiește în casa părintească.
Acum 30 minute
16:40
Tânără mamă moartă după o operație banală. FACIAS cere anchetă urgentă la Spitalul Orășenesc Sinaia # SpyNews
Caz cutremurător, de posibil malpraxis, la Spitalul Orășenesc Sinaia: Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, a murit la trei săptămâni după o intervenție de rutină, în urma unei infecții generalizate și a unei insuficiențe hepatice grave.
Acum o oră
16:20
Fiul lui Aurel Pădureanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a părintelui său. Ce i-a urat Alex tatălui său: "Datorită ție..." # SpyNews
Alex, fiul lui Aurel Pădureanu, i-a transmis tatălui său un mesaj emoționant de ziua de naștere. În postarea sa, tânărul a scris că datorită părintelui său a învățat multe lecții importante și i-a mulțumit pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor.
16:10
Doi influenceri celebri divorțează! Au împreună patru copii. De ce s-au separat după o căsnicie de opt ani # SpyNews
Doi influenceri celebri au anunțat că divorțează. Erau împreună de opt ani și sunt părinții a patru băieți. Comunitatea lor din mediul online s-a arătat surprinsă de faptul că au anunțat despărțirea, asta pentru că părea că au căsnicia perfectă.
Acum 2 ore
15:40
Europa, lovită de un val de furtuni violente. Meteorologii avertizează: urmează o lună noiembrie cu vreme severă. ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni # SpyNews
Un val de furtuni puternice va traversa Europa în următoarea perioadă, aducând ploi abundente, vânturi violente și scăderi bruște de temperatură. Meteorologii avertizează că luna noiembrie va fi marcată de vreme severă și instabilitate accentuată.
15:30
Declarațiile care surprind România! Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, despre viitorul țării în campania „Proiect de țară - România 2025”: „Ne lipsește demnitatea. Educația trebuie să formeze caractere!” # SpyNews
Un interviu-eveniment, cum rar vezi în spațiul public românesc, aduce în prim-plan una dintre cele mai importante voci ale țării - Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Dialogul face parte din campania „Proiect de țară – România 2050”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, și va avea premiera luni, 27 octombrie, ora 19:00, pe canalul de YouTube al Fundației.
15:20
Cum încearcă Dryas, fiul lui Cornel Păsat și al soției lui în vârstă de opt ani, să îi împace. Fostul dansator vrea să își salveze căsnicia # SpyNews
Cornel Păsat și soția lui sunt împreună de 23 de ani, dar au apărut probleme în căsnicia lor. Fostul dansator nu vrea să renunțe prea ușor la Bianca și își dorește să devină bărbatul pe care ea și-l dorește. Inclusiv fiul lor vrea împăcarea.
Acum 4 ore
14:50
Elisabeta Turcu, mărturisiri cutremurătoare la “Spynews TV”: „Am albit când mi-a spus că rămâne în Anglia” # SpyNews
Elisabeta Turcu, apreciata interpretă de muzică populară din România, cu o carieră îndelungată şi o prezenţă constantă în festivalurile şi emisiunile de televiziune dedicate folclorului, de-a lungul vremii, a împărtășit publicului nu doar cântecele sale, ci şi fragmente din viaţa emoţională profundă, din dorinţele şi sacrificiile pe care le-a trăit.
14:40
(P) Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arată cele mai frecvente greșeli. La ce trebuie să fim atenți # SpyNews
Automedicația este adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm repede o pastilă fără să cerem sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri?
14:40
Marian Capet vine la MediCOOL, diseară, de la ora 18.00, pentru a vorbi despre dependența de dulciuri # SpyNews
MediCOOL reușește să ofere răspunsuri utile la toate întrebările din domeniul sănătății pentru ca telespectatorii să ajungă la un stil de viață corect, fără disconfort. Termenii medicali sunt explicați pe înțelesul tuturor, în timp ce pacienții care vin în platou oferă adevărate lecții de viață pentru ca privitorii să acționeze mult mai repede atunci când vine vorba despre bunăstarea lor, ținând cont că prevenția începe de acasă. Marian Capet este invitatul ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va discuta despre dependența de dulciuri.
14:40
O femeie de 22 de ani a născut singură, în pădure, în Neamț. În ce stare sunt mama și bebelușul # SpyNews
O femeie de 22 de ani a născut în pădure, în Neamț. Tânăra era însărcinată în 38 de săptămâni și ar fi mers la cules de ciuperci atunci când și-ar fi dat seama că a fost declanșat travaliul. Mama și bebelușul ei au fost salvați cu greu.
14:30
Maria Cârneci, dezvăluiri emoționante la șase ani de la moartea soțului. Artista a vorbit despre cel care i-a fost partener zeci de ani: "Jumătatea mea ..." # SpyNews
Invitată astăzi, 27 octombrie, în platoul emisiunii Viața fără filtru, Maria Cârneci a vorbit cu emoție despre cel care i-a fost alături zeci de ani. Artista și-a amintit cu lacrimi în ochi de soțul ei, mărturisind că dorul nu s-a stins niciodată.
14:30
Orez prăjit cu vită şi ou după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, tofu crocant, un fel principal, orez prăjit cu vită şi ou, şi un desert, granola de casă.
14:20
Iubirea reînvie în viaţa lor. Află ce zodie se bucură de recunoaştere şi succes în luna noiembrie # SpyNews
Luna noiembrie vine cu o energie specială pentru nativii din zodia Leu, care se bucură de recunoaștere, succes și momente de introspecție profundă. Este o perioadă în care iubirea reînvie în viața lor, iar Universul îi îndeamnă să se întoarcă spre familie, spre rădăcini și spre lucrurile cu adevărat importante.
14:10
Mădălina Ghenea, motivul pentru care nu vrea să audă de căsătorie. Actrița nu își dorește să facă pasul cel mare vreodată # SpyNews
Mădălina Ghenea a vorbit despre viața amoroasă, un subiect pe care nu îl abordează deseori. Actrița recunoaște că nu vrea să audă de căsătorie și exclude complet varianta de a face pasul când mare cândva.
13:50
Incident șocant! Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora sa în vârstă de cinci ani. Ce făcea mama lor în acel moment # SpyNews
Tragedie fără margini. Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar cinci ani. Din primele informații, mama celor doi copii nu se afla în locuință în acel moment.
13:30
Soția lui Mihai Leu, semn din lumea de dincolo. Cum i-a apărut în vis Annei Leu: „Simțeam energia lui” # SpyNews
Mihai Leu a murit în vara acestui an, la 56 de ani. Soția și fiul lui îi păstrează vie amintirea. Anna Leu este convinsă că fostul campion își dorește ca ea să fie bine, chiar și după moartea lui, și i-a apărut de curând în vis.
13:20
Halloween 2025: Idei de costume, decorațiuni și cum să organizezi o astfel de petrecere acasă # SpyNews
Au mai rămas doar câteva zile până la Halloween, iar pregătirile pot fi distractive și creative! Descoperă în rândurile de mai jos câteva idei originale de costume, decorațiuni, dar și câteva sfaturi practice pentru a organiza o petrecere de neuitat chiar la tine acasă.
13:10
Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud, diseară, de la 20.30, la Asia Express – Drumul Eroilor. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # SpyNews
Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – Drumul Eroilor pe post de „handicap” pentru echipa formată din Olga și Karmen. A simțit însă adrenalina cursei încă din primele momente și a intrat imediat în joc, trăind din plin experiența Asia Express. Prima ediție a acestei etape a adus și ultimul Joker din Vietnam, Emil și Alejandro reușind să câștige cea de-a cincea lor amuletă. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.
Acum 6 ore
12:40
Cel puţin nouă morți și 29 de răniți într-un accident îngrozitor! Autocarul în care se aflau s-a prăbușit de pe un pod # SpyNews
Cel puţin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte 29 au fost grav rănite după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit de pe un pod. Tragedia s-a petrecut în urma unei coliziuni cu un alt vehicul.
12:40
Cornel Păsat s-a emoționat când a vorbit despre soția lui. Bianca Păsat a renunțat la verighetă, însă el nu. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Chiar dacă lucrurile nu sunt deloc roz în căsnicia cu soția lui, Cornel Păsat nu vrea să renunțe așa de ușor la Bianca. Fostul dansator recunoaște că situația este complicată, dar speră ca în curând lucrurile să revină la normal. Cornel Păsat aproape a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre partenera lui.
12:10
Casa lui Florinel Coman și a soției lui, ținta hoților. Ioana Coman, avertisment pentru cei care încearcă să le spargă locuințele # SpyNews
Mai multe persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce încercau să intre într-una dintre proprietățile deținut de Florinel Coman și soția lui. Cei doi s-au asigurat că nimeni străin nu poate intra în casă, iar Ioana Coman a transmis un avertisment pentru hoți.
12:10
Adriana Simionescu, întâmplare ciudată! Ce a pățit fiica lui Adrian Minune: "M-am speriat rău de tot..." # SpyNews
Adriana Simionescu a povestit o întâmplare ciudată prin care a trecut. Tânăra a mărturisit că s-a speriat serios în momentul în care a trimis un mesaj pe un număr care îi aparținea în trecut și despre care știa că e închis, iar cineva i-a răspuns.
11:40
Cine repară încrederea românilor în România? Liderii coaliției de guvernare, în direct la Observator, de luni până joi, în edițiile speciale „Toată România Noastră” # SpyNews
După ediția specială Observator în care președintele României, Nicușor Dan, a fost față în față cu cifrele care arată colapsul încrederii în politică, dezvăluite în Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS, Observator continuă dezbaterea națională „Toată România Noastră” cu săptămâna marilor confruntări.
11:20
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit după o relație de doar câteva luni. Cum au dat de înțeles că nu mai sunt împreună # SpyNews
Doi foști concurenți de la Mireasa s-ar fi despărțit. Cel puțin asta este concluzia la care au ajuns urmăritorii lor, după ce au observat că nu s-au mai afișat împreună de mai mult timp. Cei doi au șters și pozele de cuplu și și-au dat unfollow.
Acum 8 ore
10:50
(P) Residentialist.ro: Cum evoluează piața imobiliarǎ în România – transparență și decizii informate # SpyNews
Piața rezidențială din România se află într-o continuă transformare, iar cumpărătorii și investitorii devin tot mai exigenți în ceea ce privește accesul la informații de calitate.
10:50
Irina Lepa a devenit mamă pentru a doua oară! Cântăreața a adus pe lume o fetiță. Prima imagine alături de fiica ei # SpyNews
Irina Lepa și partenerul ei trăiesc momente unice. Cântăreața și Gabi Jianu au devenit părinți a doua oară. Bruneta a adus pe lume de curând o fetiță. Numele special pe care l-au ales pentru fiica lor.
10:50
Grăsimea viscerală este localizată în jurul organelor și produce hormoni și substanțe inflamatorii care afectează metabolismul. În cantități reduse, grăsimea viscerală are rol protector, dar în exces devine dăunătoare.
10:40
O celebră influenceriță, suspectată de trafic de droguri! Tânăra neagă acuzațiile și numește arestarea drept „rușinoasă” # SpyNews
O celebră influenceriță a fost recent suspectată de implicare într-o rețea de trafic de droguri. Tânăra neagă orice legătură cu aceste acuzații și a descris arestarea ei ca fiind „rușinoasă”. Incidentul a stârnit reacții în mediul online, iar cazul este în continuare investigat de autorități.
10:20
Decizie fără precedent în China! Ce se întâmplă cu influencerii? Ai fi de acord să fie așa și în România? # SpyNews
China își dorește să reducă dezinformarea, așa că a luat o decizie fără precedent. Oamenii care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 100.000 de yuani sau închiderea contului. Deși a fost adoptată de puțin timp, regula a stârnit deja o mulțime de reacții.
10:10
Katy Perry și fostul premier canadian, Justin Trudeau, formează un cuplu. Cei doi îndrăgostiți și-au oficializat relația # SpyNews
Katy Perry și fostul premier canadian, Justin Trudeau, și-au asumat oficial relația, după ce au fost surprinși împreună în mai multe ocazii. Deși la început au preferat să țină totul departe de ochii presei, acum au făcut pasul cel mare și au confirmat că formează un cuplu.
09:50
Fostul soț al Ioanei Grama, declarații emoționante despre fiica lor, de ziua ei de naștere. Ayana a împlinit șase ani: „În familiile divorțate...” # SpyNews
Fiica Ioanei Grama și a lui Alex Tăgureanu a împlinit astăzi șase ani. Fostul soț al influenceriței a vorbit despre relația specială pe care o are cu Ayana, de ziua ei de naștere. Chiar dacă el și Ioana Grama nu mai sunt împreună de mulți ani, cei doi fac tot posibilul ca fetița să petreacă suficient timp cu amândoi părinții.
09:30
Au fost prinși indivizii implicați în scandalul cu împușcături din București! Este vorba despre patru bărbați care au fost reținuți de polițiști # SpyNews
Patru indivizi implicați în incidentul cu împușcături din București de ieri, 26 octombrie, au fost reținuți de oamenii legii. Autoritățile au acționat rapid, iar suspecții au fost identificați și prinși în scurt timp.
09:20
Bogdan de la Ploiești, detaliul aparent banal care l-a dat de gol că nu s-a despărțit de Cristina Pucean. Ce legătură ar exista, de fapt, între el și Vanessa # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean aveau o relație de trei ani, dar au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la povestea lor de iubire. Fanii cred tot mai mult că nu s-ar fi despărțit și că, de fapt, presupusa relație cu Vanessa ar face parte din strategia lui de marketing. Urmăritorii lui au pus lucrurile cap la cap și au ajuns la concluzia că manelistul și dansatoarea nu s-ar fi separat, de fapt, în această perioadă.
Acum 12 ore
08:50
S-a trecut la ora de iarnă. Ce poți face să te adaptezi mai bine și mai ușor cu schimbarea # SpyNews
În acest sfârșit de săptămână, mai exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, România a trecut la ora de iarnă. Pentru mulți, această schimbare poate fi mai greu de suportat decât pare la prima vedere, mai ales când trebuie să se adapteze rapid la o modificare a ritmului zilnic. Descoperă în rândurile de mai jos câteva trucuri care te ajută să te adaptezi rapid.
08:40
Oksana Ionașcu este însărcinată din nou! Îl va face tată pe Cezar Ionașcu pentru a șasea oară # SpyNews
Oksana Ionașcu are un copil dintr-o relație anterioară, iar cu soțul ei, Cezar Ionașcu, au împreună șase copii. Familia lor urmează să se mărească, asta pentru că Oksana Ionașcu este însărcinată din nou, la un an de când a venit pe lume fiica lor.
08:10
Oana Roman, confesiuni emoţionante despre suferințele din copilărie! Are legătură și cu sora ei, Catinca: ”Eu nu aveam voie să fac nimic...” | VIDEO # SpyNews
Oana Roman își amintește și acum un moment care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește că a suferit mult din această cauză, iar totul are legătură cu sora ei mai mare, Catinca. Iată ce ne-a dezvăluit Oana Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu și-a ieșit din minți! Gestul care l-a enervat la maximum: "Îmi vine să-l bat!" # SpyNews
Tensiunile continuă să crească în Asia Express. Cătălin Botezatu, enervat la maximum, la proba pentru imunitate. Și Karmen și Olga Barcari au fost scoase din minți. Gestul care le-a pus capac celor trei.
23:30
În Asia Express totul este posibil! Cum arată Cătălin Botezatu în rochie de mireasă | FOTO # SpyNews
Concurenții Asia Express șochează din nou! Concurenții au primit provocări diferite, iar Cătălin Botezatu a cucerit străzile Vietnamului atunci când a apărut îmbrăcat în rochie de mireasă. Imaginile vorbesc de la sine!
23:00
Asia Express, 26 octombrie 2025. Echipa care a câștigat amuleta și ultimul joker din Vietnam. A fost o luptă strânsă # SpyNews
S-au aflat câștigătorii amuletei și a ultimului joker din cursa din Vietnam! A fost o luptă strânsă, iar doua echipe au luptat de la egal la egal. Iată cine a câștigat!
22:30
Oana Roman, despre suferințele din copilărie! Ce a marcat-o pe vedetă și are legătură și cu sora ei, Catinca: ”Eu nu aveam voie să fac nimic...” | VIDEO # SpyNews
Oana Roman își amintește și acum un moment care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește că a suferit mult din această cauză, iar totul are legătură cu sora ei mai mare, Catinca. Iată ce ne-a dezvăluit Oana Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:30
Lena și Gabi Enache au ajuns la capătul puterilor! Țepuiți, cei doi nu reușesc să își recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului, declarații exclusive # SpyNews
Lena și Gabi Enache au ajuns la capatul rabdarii! După ce au fost tepuiți de partenerul de afaceri, un apropiat al cuplului, acestia nu reuțesc sa isi recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului a facut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Soare, la răcoare: rivalul lui Alex Bodi a primit pedeapsă cu executare, după ce procurorii au obținut modificarea condamnării, în dosarul atacului cu macetă de pe litoral.
22:20
Monica Gabor, vizită secretă în România! Ce a făcut în primele ore după ce a călcat pe pământ românesc | PAPARAZZI # SpyNews
După ani buni petrecuți în Statele Unite, Monica Gabor a revenit pe neașteptate în România, într-o vizită discretă, departe de ochii curioșilor. Fosta doamnă Columbeanu a fost surprinsă de paparazzi chiar în primele ore de la sosire. Ce a făcut când a călcat pe pământ românesc și cu cine s-a văzut.
22:20
Emanuel Cîrstea, cu iubita de mână, îi face ochi dulci unei blondine celebre pe TikTok! Avem imaginile | PAPARAZZI # SpyNews
„Dragoste, ispită dulce” sau „Ce este frumos și lui Dumnezeu îi place”, două sintagme ce ar putea descrie perfect situația care îl are drept protagonist pe Emanuel Cîrstea. „Cântărețul de la meteo”, așa cum mulți oameni îl știu, a făcut-o lată! Oare ce va spune iubita lui, atunci când va vedea imaginile surprinse de „curioși”?!
22:20
Când te prinde dragostea...cu greu îi mai scapi! Nicoleta Dragne, scene romantice cu iubitul, pe stadion! # SpyNews
Deși anii au trecut, fanii „Insula Iubirii” sunt cu ochii pe foștii concurenți și fostele ispite, mai ceva ca atunci când participau în emisiune. Bine...fanii și paparazzii noștri, bineînțeles. Nicoleta Dragne, ispită în sezoanele 3 și 4, în cadrul show-ului tentației, a surprins din nou.
22:20
Asia Express, 26 octombrie 2025. Marius Damian, povestitorul emisiunii, în lacrimi! Gestul care l-a făcut să se emoționeze # SpyNews
Momente sensibile pentru Marius Damian, povestitorul din Asia Express. Acesta a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut ce surpriză emoționantă i-au pregătit producătorii emisiunii.
21:50
Motan salvat de la moarte! Cum l-au scos pompierii dintre dărâmăturile cauzate de explozia din Rahova. A ajuns în siguranță la stăpâni # SpyNews
Un motan a fost scos recent de sub dărâmăturile cauzate de explozia din cartierul Rahovei. Pompierii au reușit să-l salveze și au avut grijă ca acesta să ajungă în siguranță la stăpâni. Iată ce demersuri s-au făcut pentru găsirea animalelor de companie!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.