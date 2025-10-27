GRAFICE Finanțele împrumută 1,1 miliarde de lei, la unele dintre cele mai mici dobânzi din ultimul an. Se apropie un vârf de plată
Profit.ro, 27 octombrie 2025 16:20
Costurile de împrumut ale statului au scăzut de la jumătatea lunii spre cele mai reduse niveluri din ultimul an, sprijinite de mediul extern favorabil și de cererea ridicată la licitații. Apetitul statului pentru împrumuturi a scăzut însă în ultima vreme, chiar dacă deficitul a fost rectificat în sus și în noiembrie vine un vârf important de plată.
• • •
Acum 5 minute
17:00
ULTIMA ORĂ Bolojan a deschis baierile bugetului pentru sărbători și concerte de final de an. Guvernul permite primarilor mai multe cheltuieli CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a decis să permită autorităților locale să efectueze cheltuieli pentru zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și pentru instituțiile de cultură din subordine. De asemenea, primăriile vor putea finanța cheltuieli de consultanță, de studii și cercetări necesare pentru investiții, autorizații, avize și cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte, iar excedentul bugetar va fi folosit pentru cheltuielile cu asistența socială. Administrația centrală va putea de asemenea efectua unele cheltuieli care nu pot fi amânate.
Acum 15 minute
16:50
ULTIMA ORĂ SGR - Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane DOCUMENT PROIECT # Profit.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea.
Acum 30 minute
16:40
LuxVet, principalul furnizor de servicii veterinare din Polonia, care a intrat la începutul anului pe piața din România prin preluarea spitalului veterinar VetZone din Constanța, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, semnează o nouă achiziție.
Acum o oră
16:30
Primăria Brașov a decis să renunțe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie și anunță că le va înlocui cu jocuri de lasere
16:30
Cele mai recente date guvernamentale arată că evaziunea fiscală din Italia a început să crească din nou în urmă cu patru ani, după mai mulți ani de scădere, și a fost mai gravă decât se credea.
16:20
Acum 2 ore
16:00
Asirom VIG vrea pe termen lung să sporească ponderea asigurărilor de viață și sănătate în total subscrieri, obiectiv care va fi susținut de lansarea de noi tipuri de polițe, un pas în această direcție fiind introducerea în portofoliu a unui nou serviciu, respectiv acces la testare ADN cu rol informativ, dezvoltat în parteneriat cu platforma medicală internațională Diagnose.me.
15:50
SAP NOW AI Tour Romania 2025 a reunit peste 450 de lideri din mediul de afaceri într-o zi dedicată inteligenței artificiale și valorilor autentice în business # Profit.ro
Ediția din acest an a SAP NOW AI Tour Romania, susținută pe 22 octombrie la Face Convention Center, a creat un spațiu al inovației și al dialogului despre viitor, reunind peste 450 de lideri de business, clienți și parteneri.
15:50
Profit majorat pentru Ford, dar segmentul electric continuă să genereze pierderi de 25.000 de dolari pe vehicul # Profit.ro
Ford a reușit un trimestru 3 foarte bun, cu o majorare a veniturilor și a profitului.
15:40
Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.
15:30
SoftBank a aprobat a doua tranșă, în valoare de 22,5 miliarde de dolari, pentru a finaliza investiția totală de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit publicației The Information.
15:20
AD/01, studioul de tehnologie care dezvoltă soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a ajuns la 200 de angajați în tehnologie, în București.
15:10
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești de pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Pitești
15:10
Restaurantul DeSoi își extinde prezența în Capitală cu a doua sa locație.
Acum 4 ore
15:00
Avertizorul de integritate român în labirintul conformității: frică, etică și obligația de a vorbi # Profit.ro
Apariția unei noi legislații privind protecția avertizorilor de integritate, atât la nivelul UE, cât și în România, a redesenat cadrul în care un angajat curajos poate denunța nereguli
15:00
Greenvolt Next inaugurează o centrală fotovoltaică cu stocare de energie pentru Abund Berry # Profit.ro
Greenvolt Next, jucător în domeniul energiei regenerabile și parte a Greenvolt Group, a finalizat o nouă centrală fotovoltaică integrată cu un sistem de stocare a energiei de înaltă performanță pentru Abund Berry, o companie din industria de procesare a fructelor de pădure, amplasată în Buftea, județul Ilfov.
14:50
Numeroase trenuri au fost anulate sau au întârzieri mari, iar circulația va reveni la normal abia marți dimineață.
14:40
Cum a câștigat un mic magazin de arme din Arizona un contract de un miliard de dolari cu Ucraina, pe care nu l-a onorat # Profit.ro
Un magazin de arme, cu sediul într-un centru comercial din Arizona și care se prezenta cu practicarea unor „prețuri rezonabile”, OTL Firearms, a obținut o comandă de un miliard de dolari din partea Ucrainei pentru cantități uriașe de rachete și alte muniții cu standard sovietic. Livrare nu a fost niciodată efectuată, conform FT.
14:20
Președintele american a declarat că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters.
14:20
Muncitorii aflați în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, au respins ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii.
14:10
Republica Moldova: destructurări ale rețelelor de spionaj ruse; Guvernul, în chinurile faceri; Interzisul Ceban, ambiții politice # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
14:00
Gigantul Mondelez reduce costurile de marketing cu până la 50% folosind tehnologia AI generativă # Profit.ro
Gigantul mondial Mondelez International, cunoscut pentru branduri ca Oreo, Toblerone, 7Days, Tuc și Milka, va implementa un nou instrument de inteligență artificială generativă care ar putea reduce costurile de producție pentru conținutul de marketing cu 30% până la 50%, a declarat un director al companiei pentru Reuters.
13:30
Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG), cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române, potrivit Eurohold.
13:30
Începutul școlii poate da și startul educației financiare, iar primii pași practici pot fi făcuți de copii după deschiderea unui cont bancar, în care să își gestioneze economiile și cheltuielile. Banca Transilvania se asigură că primele luni de școală aduc și cadouri tuturor copiilor care încep să folosească un cont în aplicația de digital banking BT Pay Kiddo.
13:30
EXCLUSIV LISTA Bolojan, dispus să mai deschidă baierile bugetului pentru sărbători și concerte de final de an. Guvernul permite primarilor mai multe cheltuieli # Profit.ro
Guvernul ar urma să permită autorităților locale să efectueze cheltuieli pentru zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și pentru instituțiile de cultură din subordine. De asemenea, primăriile vor putea finanța cheltuieli de consultanță, de studii și cercetări necesare pentru investiții, autorizații, avize și cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte. Administrația centrală va putea de asemenea efectua unele cheltuieli care nu pot fi amânate.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0848 lei, de la 5,0835 lei, înregistrat vineri.
13:20
ULTIMA ORĂ Inspecții inopinate la Carrefour, Auchan, Kaufland, Mega Image, Metro, Selgros # Profit.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
13:20
Lakeside11: Primul proiect rezidențial din România premiat cu Red Dot Design Award marchează un ritm accelerat al vânzărilor, apropiindu-se de pragul de 50% # Profit.ro
După recunoașterea internațională a proiectului Lakeside11, primul proiect imobiliar din România care a primit prestigiosul Red Dot Design Award, Profit.ro a stat de vorbă cu Pavel Kodzik, președintele RRG Real Estate Group, despre schimbările recente din legislația fiscală, succesul Lakeside11 – care se apropie de pragul de 50% vânzări în prima fază – și despre soluția financiară #InvestWithRRG.
13:10
ULTIMA ORĂ Guvernul se reunește în ședință, pentru modificarea Ordonanței 52, care a provocat scandal în coaliție # Profit.ro
Guvernul se reunește luni, de la ora 16.00, în ședință, pentru modificarea Ordonanței 52, care a provocat scandal în coaliție.
13:10
Umbrărescu a început să monteze panouri fonoabsorbante, parapet median și sistem de iluminat pe Lotul 2 Domnești-Târg - Răcăciuni, parte a Autostrăzii A7 Focșani - Bacău.
13:10
Acum 6 ore
13:00
Retailerul german Lidl aduce în România, cu ocazia Sărbătorilor de Iarna, 90 de produse noi sezoniere, în ediție limitată, în gama Deluxe.
13:00
Primarul Timișoarei Dominic Fritz și ministrul Mediului Diana Buzoianu au semnat contractul de finanțare pentru realizarea primului parc fotovoltaic al orașului, cu o valoare care depășește 32 de milioane de lei.
12:50
Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a - Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin # Profit.ro
Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a, programat să fie organizat pe 20 noiembrie.
12:50
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Daniel Băluță candidat la Primăria Capitalei.
12:50
Director la DSP Brașov, plasat sub control judiciar după ce ar fi avertizat două spitale că urmează să fie controlate # Profit.ro
Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, după ce a prevenit reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și ai Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiați și de analize medicale gratuite, precum și de programarea mai rapidă a acestora.
12:40
Prețurile de revânzare ale popularilor monștri Labubu, creați de compania chineză Pop Mart, au început să scadă semnificativ, însă analiștii spun că fenomenul are mai mult legătură cu creșterea ofertei decât cu o diminuare a cererii, relatează Reuters.
Acum 8 ore
10:50
FOTO Familia Filipaș, deținătoare a brandului D’Olive, a achiziționat o livadă de măslini în Creta # Profit.ro
Proiectul de familie D’Olive, început în 2020 din pasiunea pentru uleiul de măsline cretan, a ajuns la o etapă de maturitate.
10:40
În contextul unei schimbări de strategie pentru divizia sa de jocuri video, Netflix a decis să închidă studioul Boss Fight Entertainment, responsabil pentru dezvoltarea jocului mobil ”Squid Game: Unleashed”, transmite Reuters.
10:40
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: Mor de ciudă când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! # Profit.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că va candida pentru poziția de primar general, alegeri ce vor avea loc pe 7 decembrie.
10:30
ULTIMA ORĂ Deficitul bugetar pentru primele nouă luni a coborât ușor, la 5,39% din PIB - CONFIRMARE # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele nouă luni ale anului 2025 s-a situat la 102,47 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei, 5,47% din PIB, înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în PIB, principalul indicator, deficitul s-a redus ușor, dar în termeni nominal a crescut cu 6,3 miliarde lei.
10:30
Fitch reafirmă ratingul Romgaz înainte de noile obligațiuni: Dividende mai mici pentru 2025. Producția de gaze va crește cu peste 72%. Prețul reglementat nu va fi prelungit # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a reafirmat ratingul de credit BBB-, cu perspectivă negativă, al companiei de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, înainte de noile obligațiuni corporative în euro pe care compania intenționează să le emită, după cele de jumătate de miliard de euro de toamna trecută.
10:20
10:20
FOTO TAG investește în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale. „Piața este sufocată de uniforme ieftine." # Profit.ro
TAG, producător român de uniforme medicale, cu 21 de ani de experiență, fabrică proprie și o rețea de 35 de magazine la nivel național, investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produsă integral în fabrica proprie din București.
09:50
09:40
Aplicația celui mai popular serviciu de streaming pentru muzică întâmpină probleme de funcționare pe unele modele de smartphone-uri cu Android, blocându-se frecvent.
09:30
Mai mult de 30 de ferme de păsări din Germania au fost forțate să își sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunțat Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA.
09:10
Vinul zilei: un Negru de Drăgășani catifelat și intens, cu arome de violete, cireșe negre și afine, completate de accente de piper proaspăt. Un vin de poveste, ideal pentru cine lungi și preparate cu carne roșie # Profit.ro
Vinul de astăzi: Avincis Negru de Drăgășani 2020, este un roșu sec, intens și catifelat, cu un profil aromatic elegant de violete, cireșe negre, afine și piper.
Acum 12 ore
09:00
Când ceva nu merge cum trebuie, capturile și logurile scurtează drumul către o soluție.
08:50
Următoarea generație a tabletelor iPad Pro urmează să beneficieze de sistemul de răcire cu cameră de vapori pe care Apple l-a introdus anul acesta pe iPhone 17 Pro.
