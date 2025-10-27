Primăria Timişoara investeşte peste 32 mil. lei într-un parc fotovoltaic de 5,6 MW

Ziarul Financiar, 27 octombrie 2025 16:30

Primăria Timişoara investeşte peste 32 mil. lei într-un parc fotovoltaic de 5,6 MW

Acum 30 minute
16:45
Analiză ZF. Radiografia puterii de cumpărare în 2025. Bucureştiul a prins din urmă Europa, dar e o oază de bunăstare în România. Puterea de cumpărare în Capitală e cu 10% peste media continentului, dar e dublă faţă de media naţională Ziarul Financiar
România este ţara contras­telor. Este ţara cu mai multe viteze. Este o ţară ce înglobează mai multe ţări – Bucureştiul, marile oraşe şi restul. Aceste afirmaţii nu sunt doar atât, afirmaţii subiective. Ele sunt susţinute şi de cifrele privind puterea de cumpărare, care nu fac altceva decât să confirme dispa­ritatea.
Acum o oră
16:30
Analiză ZF. Investiţiile în turism merg mai departe chiar şi în vremuri dificile. Antreprenorii au pariat pe renovări ale unor simboluri turistice şi pe deschiderea de noi hoteluri: Braşov, Alba Iulia şi Băile Felix pe lista investitorilor Ziarul Financiar
Antreprenorii şi investitorii nu s-au lăsat speriaţi de vremurile di­fi­cile prin care trece economia şi am ales să meargă mai de­par­te cu investiţiile planificate, mi­zând astfel pe potenţialul turismului local, care se află, deja de câţiva ani, pe un trend ascendent.
16:30
Primăria Timişoara a contractat un împrumut de 30 mil. euro de la BERD pentru finanţarea a două proiecte de dezvoltare Ziarul Financiar
16:30
Primăria Timişoara investeşte peste 32 mil. lei într-un parc fotovoltaic de 5,6 MW Ziarul Financiar
16:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 28 octombrie 2025, ora 09.30 cu Luciana Simion, senior equity research analyst, TradeVille Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:15
Bursă. Nou maxim pentru piaţa fondurilor deschise de investiţii: active totale de 32 mld. lei în septembrie, plus 20% de la începutul anului, şi peste 1 milion de investitori Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 1,1 miliarde lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,11% şi 7,10% pe an Ziarul Financiar
14:45
O veste extraordinară din Germania pentru România: Indicele încrederii în economie a urcat la cel mai ridicat nivel din 2022 Ziarul Financiar
14:30
RoPay Alias, sistemul instant de transfer de bani între persoanele fizice din România, a depăşit 7,8 milioane de utilizatori Ziarul Financiar
14:15
FMI trage un semnal de alarmă cu privire la economia SUA. Datoria americană e posibil să atingă nivele record până în 2030, de peste 140%. Situaţia economică sparge nivelurile înregistrate acum 15 ani de Italia şi Grecia, epicentrele crizei datoriilor din zona euro Ziarul Financiar
14:00
Surpriză: Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte: Am găsit practici de nerespectare a termenelor de plată, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte, impunerea furnizorilor unor plăţi pentru listarea produselor Ziarul Financiar
14:00
Când salvatorul devine ţap ispăşitor: Cum intervenţia UBS pentru salvarea Credit Suisse a declanşat un val de probleme care ameninţă să redeseneze viitorul sistemului bancar elveţian Ziarul Financiar
13:45
România a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit bugetar de 102 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, faţă de 5,47% în 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 11,2%. Încasările din TVA, +7,7%, dar cea mai mare creştere vine din încasările din impozitul pe salarii şi venituri, +20% Ziarul Financiar
13:45
După ani de tăcere, banca britanică Barclays îşi face bagajele pentru Riad: Gigantul britanic redeschide drumul spre Arabia Saudită şi se aliniază marilor jucători care investesc în viitorul financiar al Orientului Mijlociu Ziarul Financiar
13:30
Devhd, specializată în furnizarea de consultanţă şi servicii de transformare digitală, afaceri de 6 mil. lei în primele opt luni din 2025, în creştere cu peste 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania accelerează dezvoltarea de aplicaţii proprii Ziarul Financiar
13:30
După ani de tăcere, Barclays îşi face bagajele pentru Riad: Gigantul britanic redeschide drumul spre Arabia Saudită şi se aliniază marilor jucători care investesc în viitorul financiar al Orientului Mijlociu Ziarul Financiar
13:15
România a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit bugetar de 102 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, faţă de 5,47% în aceeaşi perioadă a anului trecut Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:00
209.000 de români investesc în acţiuni, în special la Bursa de Valori Bucureşti, dar au şi Fidelis în portofoliu, în timp ce 65.360 au doar titluri de stat. Situaţia la septembrie 2025 şi cum a evoluat într-un an Ziarul Financiar
13:00
Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte, cu accent pe segmentul lactatelor Ziarul Financiar
12:45
MoonShotX. Jannette Verrijzer, ambasada Ţărilor de Jos în România, şi Daniel Dumitrescu, InnovX: Inovaţia se naşte din colaborare şi din deschiderea către parteneriate internaţionale Ziarul Financiar
12:45
Dezvoltatorul imobiliar Prima Development Group din Oradea adaugă aproape 200 de apartamente şi o grădiniţă unui proiect rezidenţial din vestul Capitalei. Valoarea investiţei: 30 mil. euro Ziarul Financiar
12:30
JPMorgan deschide o nouă eră a evaluărilor corporatiste: Angajaţii îşi pot redacta rapoartele anuale cu ajutorul propriei inteligenţe artificiale dezvoltate în bancă Ziarul Financiar
12:15
ZF Live. Cătălin Şomfălean, CEO Innobyte: Anul 2025 a fost de balansare a bugetelor, iar unele companii chiar îşi reduc bugetele în zona de e-commerce. Piaţa de profil are o creştere mică, de o singură cifră, anul acesta Ziarul Financiar
Piaţa locală de e-commerce traversează un an de temperare, cu o creştere de o singură cifră, pe fondul prudenţei companiilor şi al reaşezării bugetelor, a spus Cătălin Şomfălean, CEO al Innobyte, dezvoltator software pentru e-commerce. Potrivit acestuia, multe firme au pus pe pauză proiecte digitale şi au redus investiţiile în online, aşteptând să vadă impactul noilor taxe şi impozite înainte de a-şi contura planurile pentru 2026.
12:15
209.000 de români investesc direct la Bursa de Valori Bucureşti şi au şi Fidelis, iar 65.364 deţin doar titluri de stat. Situaţia la septembrie 2025 şi cum a evoluat într-un an Ziarul Financiar
12:00
Bursă. Acţiunile Compa urcă cu 12% după anunţul unui contract major în domeniul apărării cu un partener din Marea Britanie Ziarul Financiar
11:45
Barometrul RetuRO: Rata de returnare a ambalajelor depăşeşte în septembrie 90%, pentru a doua lună consecutiv. La 9 luni, rata finală de reciclare este de 79% la plastic, 75% la metal şi 72% la sticlă Ziarul Financiar
11:15
Analiza de luni. Avântul pieţei de 900 mil. euro a suplimentelor alimentare, diminuat în urma dublării TVA-ului. „Observăm scăderea consumului“ Ziarul Financiar
Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 mil. euro conform ulti­melor date ale reprezentan­ţilor acestei industrii, o creştere de circa 17% în ultimii patru ani. Stilul de viaţă tot mai agitat şi accesul la informaţii au dus la creşterea apetitului pacienţilor români pentru aceste produse.
11:15
Misteriosul caz al Argentinei: După tăieri masive de la buget, partidul libertarian al preşedintelui argentinian Javier Milei a obţinut o victorie majoră în alegerile legislative Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:00
Acţiunile Compa urcă cu 12% după anunţul unui contract major în domeniul apărării cu un partener din Marea Britanie Ziarul Financiar
10:45
Fitch confirmă ratingul Romgaz la „BBB-”, cu perspectivă negativă, acelaşi ca al României, şi subliniază că Neptun Deep este un proiect transformaţional care poate dubla producţia de gaze şi consolida independenţa energetică a ţării Ziarul Financiar
10:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Carmen Diaconu, fondatoarea Noeme, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti: Niciodată nu o să renunţăm la colaborarea cu producătorii locali, dar cumva pare că legile au fost create pentru marii jucători şi nu pentru a încuraja producţia locală. Aici chiar e loc de a îmbunătăţi peisajul Ziarul Financiar
Noeme s-a lansat la începutului lui 2020 şi a fost proiectul comun al trei surori, Carmen, Lăcrămioara şi Alice Diaconu. Fiecare a acoperit un anumit segement, dar Carmen a fost de la bun început in charge de meniu, cea mai dificilă parte care până la urmă stabileşte identitatea unui restaurant.
10:15
ZF Live. Bogdan Mîndrescu, CNAB. Ce planuri are Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru a face faţă traficului aerian în creştere? Cele două aeroporturi din Capitală ar putea avea fiecare câte un terminal nou. În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual Ziarul Financiar
Compania Naţională Aero­por­turi Bucureşti, care operează aeroporturile Otopeni şi Băneasa din Capitală, are în plan moder­nizarea aeroportului Otopeni, dar şi construirea unui nou terminal pe cel mai mare aeroport din ţară.
09:30
Indicatorii CFA în septembrie: Încrederea în economie a stagnat, deficitul bugetar anticipat s-a majorat la 8,6% din PIB, iar creşterea economică prognozată pentru 2025 s-a situat la 0,8% Ziarul Financiar
09:15
Rezervele valutare şi de aur ale României de la BNR sunt suficiente, în contextul naţional şi internaţional turbulent actual? Ce spune Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România: Rezervele internaţionale ale României sunt evaluate a fi adecvate, fiind peste nivelul de referinţă. Nu comentăm componenţa dorită a rezervelor Ziarul Financiar
Rezervele internaţionale ale Româ­niei, care au urcat la aproximativ 76 mld. euro la finalul primelor nouă luni din acest an, sunt evaluate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) ca fiind adecvate, fiind peste nivelul de referinţă (benchmark), după cum a declarat Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România, pentru ZF.
Acum 12 ore
09:00
Dragoş Damian, Terapia: Salariul minim brut de 5.000 de lei va evita polarizarea de tip sud-american a României. Să renunţam la G-uri şi Q-uri şi M-uri şi X-uri şi să ne plătim mai bine angajaţii, chiar şi pe cei necalificaţi Ziarul Financiar
08:45
Iulian Anghel, ZF: Datoria publică a României nu este mare, nu încă, dar viteza cu care creşte este ameţitoare. Datoria publică a României va trece în acest an, foarte probabil, de 60% din PIB. Aşadar, România ar urma să rateze şi ultimul prag de aderare la zona euro Ziarul Financiar
Datoria publică a Româmiei a crescut în doar cinci ani cu 11% din PIB. În bani, asta înseamnă o trecere de la 498 de miliarde de lei (99,6 mld. euro) la una de 100 de miliarde de lei (200 mld. euro în iunie 2025, potrivit datelor Finanţelor).
08:30
Ştefan Enache, preşedinte BEST: Studenţii se uită la profesori ca la un model. Când profesorii susţin activităţi de leadership şi voluntariat, şi tinerii sunt mai motivaţi să-şi activeze potenţialul Ziarul Financiar
08:15
ACASĂ, cel mai mare proiect de revitalizare a satului românesc Ziarul Financiar
08:15
Liviu Popescu se bazează pe HUAWEI WATCH Ultimate 2 în business, dar şi în timpul liber: „Îmbină perfect eleganţa şi rafinamentul unui ceas premium cu funcţiile smart de care am nevoie zi de zi” Ziarul Financiar
07:45
Bursă. Cris-Tim importă carne de porc de circa 100 mil. euro anual. Radu Timiş jr., CEO: Sunt bani care ar putea rămâne în economia românească şi ar putea multiplica aici, atât forţa de muncă, cât şi tehnologia, taxe şi impozite Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din România, îşi asigură cea mai mare parte din cantiatea de carne de porc – principala materie primă – din importuri din Uniunea Euro­peană, în special din Danemarca, Germania, Italia şi Spania.
07:45
Bursă. Dividendul special aduce un plus de 2,5% pe acţiunile OMV Petrom. În ultima lună acţiunile SNP au crescut cu 10,6% Ziarul Financiar
Spre finele şedinţei de tranzacţionare de vineri, acţiunile OMV Petrom se apreciau cu 2,5% şi duceau dinamica din ultimul an la peste 30% după ce acţionarii au aprobat joi distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,02 lei/acţiune, echivalentul a aproximativ 1,24 mld. lei.
07:30
Bursă. Maximele indicilor bursieri atrag noi investitori în fondurile de acţiuni, spune un administrator de active. Totuşi, o expansiune reală a industriei necesită fluxuri noi de capital şi extinderea bazei de retail Ziarul Financiar
Noile recorduri bifate de indicele bursier BET au readus în prim-plan fondurile cu plasamente în acţiuni, însă pe măsură ce performanţa Bursei de la Bucureşti sporeşte optimismul investitorilor aflaţi deja în piaţă şi atrage, punctual, capital nou, lichiditatea scăzută şi concentrarea pe câteva sectoare majore limitează creşterea industriei de administrare a activelor, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas Asset Management.
07:15
Bursă. Brokerii de la Wood estimează randamente mai mici ale dividendelor Hidroelectrica în anii următori, sub titlurile de stat, dar peste companiile similare din Europa, chiar dublu Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu tranzacţii intermediate anul acesta la Bursa de Valori Bucureşti de 2,6 mld. lei, estimează că Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România şi una dintre cele mai profitabile companii din portofoliul statului, va avea în următorii ani un randament al dividendului de aproxi­mativ 6–7% pe an, în scădere faţă de nivelurile record din ultimii doi ani.
Acum 24 ore
00:30
România, la extreme: în timp ce patronatele şi chiar guvernul se luptă să nu crească salariul minim pe economie pentru că IMM-urile nu ar avea resurse financiare pentru acest lucru, la polul opus un patron caută de un an şi jumătate un director operaţional cu 4.000 de euro net/lună şi nu-l găseşte Ziarul Financiar
00:15
Compania britanică Burstock vrea să construiască o fabrică de 150 milioane de dolari în domeniul apărării în Macedonia de Nord Ziarul Financiar
00:15
Gigantul auto german VW îşi extinde uzina din Polonia Ziarul Financiar
00:15
Un moment cheie pentru linia de cale ferată Budapesta-Belgrad: au fost făcute primele teste pe secţiunea maghiară Ziarul Financiar
00:15
Fost şef al Bundesbank avertizează cu privire la apariţia unei noi elite globale, a „aristocraţilor AI“ Ziarul Financiar
00:15
Indicele ROBOR la 3 luni a înţepenit săptămâna trecută la 6,4%. Cursul valutar rămâne pe lângă 5,08 lei/euro Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a stagnat toată săptămâna trecută la 6,40%, după ce anterior intrase pe o tendinţă de scădere.
00:15
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon va avea loc săptămâna aceasta, pe data de 30 octombrie. Cum arată mediul de business într-un mediu economic afectat de riscuri dintre cele mai diverse, ce soluţii există pentru diminuarea acestor riscuri şi cum ar trebui să ne uităm la perioada următoare? Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo&ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ va avea un prim panel dedicat mediului de afaceri, în cadrul căruia se vor aborda principalele riscuri care impactează mediul economic, soluţiile care există pentru diminuarea acestora, dar şi aşteptările privind perioada următoare.
