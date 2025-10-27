Un club gigant din Serie A își schimbă antrenorul, după rezultatele dezamăgitoare
Adevarul.ro, 27 octombrie 2025 16:30
Mandatul lui Igor Tudor pe banca Juventus s-a încheiat luni, 27 octombrie 2025.
• • •
Trump anunță că s-a împăcat cu Musk: „A avut o perioadă proastă, dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu"
Trump a declarat, luni, că a reluat comunicarea cu Elon Musk, după o perioadă de conflicte și atacuri publice. Liderul de la Casa Albă a confirmat, într-o discuție cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, că cei doi au vorbit „din când în când”.
Ambalaje reutilizabile și borcane ar putea fi incluse în sistemul de garanție-returnare din 2027. Fechet: „Ducem SGR-ul și în cămară"
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunțat depunerea unei inițiative legislative prin care sistemul de garanție-returnare ar urma să fie extins.
Tragedie în familia unui jucător de la Dinamo. Și-a pierdut fratele și nu va juca în Cupa României
Tragedie în familia lui Dinamo! Devis Epassy ratează meciul din Cupa României, după ce fratele său a decedat.
Viitorul alimentar și agricol al Europei, în pericol. UE cere statelor să investească, până în 2028, 6% din buget pentru tineri fermieri
Agricultura se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii în Europa, statisticile oficiale indicând un pericol major pentru viitorul alimentar și agricol în lipsa implementării urgente a unei strategii de revigorare a sectorului.
Investiție strategică la Petromidia: Rompetrol finalizează modernizarea a 4 rezervoare de produse petroliere. Dependența României de rafinării străine rămâne critică
Rompetrol Rafinare a parcurs o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, prin finalizarea lucrărilor la 4 rezervoare care stochează produse petroliere.
Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon
Traficul feroviar din sud-estul Franței este grav afectat luni, 27 octombrie, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de Valence.
La cât este evaluată averea lui Ioan Pavel? Ce afaceri avea suceveanul care s-a prăbușit săptămâna trecută cu avionul
Ioan Pavel, victima accidentului aviatic de săptămâna trecută din județul Vaslui, deținea afaceri atât în Vaslui, cât și în Suceava.
Un accident tragic a avut loc duminică, 26 octombrie, pe strada Tudor Vladimirescu din Marghita, județul Bihor.
Doi spanioli, arestați preventiv în România după ce au fost prinși cu 7 kilograme de canabis pe care voiau să le vândă
Doi cetățeni spanioli, un bărbat și o femeie, au fost arestați după ce au fost prinși în flagrant în Arad cu 7,1 kilograme de canabis aduse din Spania, pe care intenționau să le vândă în România.
Juriul proiectului „Catalizator" a desemnat câștigătorii celei de-a doua ediții dedicate artei vizuale emergente
Competiția „Catalizator”, organizată de platforma culturală Cred în România, cu sprijinul Evo Properties și găzduită de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și-a încheiat recent ediția din acest an, în cadrul Galei de Premiere.
Putin denunță un acord cu SUA din timpul Războiului Rece privind eliminarea plutoniului
Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni o lege care pune capăt oficial acordului cu Statele Unite privind eliminarea plutoniului, un tratat conceput pentru a împiedica cele două țări să-și mărească arsenalele nucleare.
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări prin rezonanță magnetică.
Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară, luni, de la 16.00, pentru aprobarea unei hotărâri de Guvern și a unei ordonanțe de urgență.
Zodiile care nu sunt deloc matinale. Au nevoie de timp să își adune gândurile și să pornească ziua, altfel se răzbună pe toți din jur
Diminețile pot fi dificile pentru unele persoane, însă pentru anumite zodii trezirea devreme poate fi un adevărat coșmar. Există nativi care urăsc să fie „smulși” din pat la primele ore și devin irascibili dacă cineva îndrăznește să le tulbure liniștea.
Divergențe între CIA și Departamentul de Stat privind disponibilitatea lui Putin de a negocia pacea cu Ucraina, susține Wall Street Journal
Un raport publicat de The Wall Street Journal dezvăluie tensiuni interne în aparatul de informații american legate de evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin.
Conopida, o legumă cu numeroase beneficii pentru sănătate, este și o alegere populară printre români atunci când pun legume la murat. Totuși, puțini știu secretul pentru ca o conopidă murată să rămână crocantă până la vară.
Vladimir Putin, un lider rus care a avut norocul incredibil ca președintele Statelor Unite să-i fie un prieten politic, un cadou neașteptat pe care el a preferat să-l refuze.
Procurorii retrag acuzațiile împotriva șoferului implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei
Procurorii au clasat dosarul medicului care ar fi încercat să intre cu mașina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din București.
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi schimbat obiectivul războiului din Ucraina. Potrivit unei analize The Economist, Kremlinul nu mai urmărește cucerirea teritoriilor ucrainene, ci distrugerea sistematică a infrastructurii vitale a țării vecine.
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că blochează în Parlament referendumul pe bugetul Capitalei. „Bucureștenii nu vor uita cine a adus orașul în situația actuală"
Deputatul USR Cătălin Drulă acuză, luni, 27 octombrie, o piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL și AUR.
Deși armata ucraineană așteaptă încă aprobarea Statelor Unite pentru livrarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă, soldații de pe linia frontului spun că nevoile lor cele mai presante sunt mult mai simple — mașini, drone și oameni.
Este în regulă să râzi la o înmormântare sau să flirtezi la interviu? Care comportamente sunt acceptabile în societate și care nu sunt
Aproape fiecare situație socială vine cu un set de reguli nescrise despre cum „ar trebui” să ne purtăm. Un studiu internațional amplu a analizat cele mai comune reguli sociale din viața de zi cu zi.
Atacantul român care face spectacol în străinătate! Gigi Becali l-a contactat pentru un posibil transfer la FCSB
Fostul campion al României cu Oțelul Galați, Liviu Antal, trăiește un nou moment de glorie în tricoul lui Žalgiris Vilnius, echipă la care s-a consacrat în ultimii ani.
Prințul Harry și Meghan Markle și-au dus copiii la o fermă de dovleci: momente surprinse de ducesă
Meghan Markle și prințul Harry au petrecut o zi plină de distracție la o fermă de dovleci din California împreună cu prințul Archie și prințesa Lilibet.
Lavrov consideră că Trump și-a schimbat „radical" poziția privind pacea în Ucraina și acuză europenii că încearcă să-i „forțeze mâna"
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, spune despre președintele Donald Trump că și-a schimbat „radical” poziția privind obținerea unei păci durabile în Ucraina, sub influența Europei, după întâlnirea sa cu președintele Vladimir Putin în Alaska.
Un nou-născut a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar 5 ani. Autoritățile suspectează o posibilă crimă din gelozie
Un incident șocant s-a petrecut într-un sat din Rusia, unde un bebeluș de doar 21 de zile a murit după ce ar fi fost aruncat pe fereastră de sora lui, o fetiță de numai 5 ani.
O lampă din aur de 24 de carate, oferită gratis pe OLX: „Nu intenționez să profit de pe urma ei"
Sylwia Kimla a povestit pe profilul său despre o lampă unică pe care a găsit-o pe platforma OLX, reușind să o obțină gratuit.
Orban îi cere Papei Leon sprijin în „eforturile Ungariei împotriva războiului" din Ucraina. „Nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles"
Premierul ungar Viktor Orban i-a cerut Papei Leon al XIV-lea să sprijine eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina.
Pokrovsk sub presiune: lupte urbane şi risc de încercuire . Cum s-au infiltrat rușii în orașul strategic
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, pe 26 octombrie, că circa 200 de militari ruși s-ar fi infiltrat în interiorul orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk.
Înșelat grosolan pe Vinted. Ce a primit un utilizator în locul unui iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei: „Măi, vere, ce e asta?"
Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a relatat experiența sa nefericită, în urma căreia și-a dat seama că a primit „o țeapă” în locul unui iPhone pe care l-a negociat la 2800 de lei.
Reformă la Apele Române: numărul inspectorilor se dublează, controalele în balastiere devin prioritate
Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi la sediul ministerului, conducerea Administrației Naționale „Apele Române”, atât de la nivel central cât și al tuturor Administrațiilor Bazinale de Apă din țară.
Trump îi cere lui Orban să renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorul SUA la NATO: „Ungaria nu a făcut niciun plan și niciun pas concret"
Statele Unite au avertizat Ungaria că dependența tot mai mare de petrolul rusesc îi pune în pericol securitatea energetică și o face vulnerabilă în fața Moscovei. Washingtonul cere guvernului Viktor Orbán să prezinte urgent un plan de diversificare a surselor de energie.
Denisa Golgotă a făcut acuzații serioase la adresa unor persoane din lotul național și din cadrul Federației Române de Gimnastică.
L-au ajuns blestemele lui Adi Mutu! Pus la zid în România, croatul Igor Tudor a fost dat afară de Juventus Torino
Ultimul eșec, 0-1 cu Lazio, i-a fost fatal antrenorului croat Igor Tudor.
Uniunea Salvați România (USR) a denunțat o tentativă de manipulare printr-o imagine falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o viza pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Incident periculos în Slatina: muncitorii au fisurat o conductă de gaze în timp ce schimbau rețeaua de apă
O țeavă de gaze a fost fisurată în municipiul Slatina de lucrătorii unei firme care înlocuiesc rețeaua de alimentare cu apă. Incidentul s-a produs luni, 27 octombrie 2025, pe strada Aleea Înfrățiirii. ISU Olt a anunțat că nu s-a impus evacuarea locatarilor.
Zeci de hoți de buzunare, prinși în Olanda cu ajutorul unui youtuber: „O mare bandă din România". Ce spune poliția despre originea acestora
O bandă de hoți de buzunare a fost prinsă cu ajutorul unui YouTuber. Influencerul susține că gruparea ar fi formată din zeci de români.
Grindeanu cere urgentarea discuțiilor privind reforma pensiilor pentru magistrați: „Pierdem timpul în acest moment"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dorește formarea unui grup de lucru pentru elaborarea unui nou proiect pe reforma pensiilor pentru magistrați, înainte de motivarea CCR. Propunerea vine în contextul în care pe 28 noiembrie Comisia Europeană va analiza stadiul reformei.
Vrei ca perdelele tale să miroasă ca într-o cameră de hotel de lux. De ce ingrediente ai nevoie
Există un truc simplu și ieftin pentru a obține mirosul plăcut pe care îl întâlnim în camera de hotel. Acesta nu constă doar în curățenie sau aerisire, ci și în modul în care sunt parfumate textilele.
Putin se întâlnește la Moscova cu ministrul de externe nord-coreean. Choe Son Hui salută „apropierea spirituală" dintre țara sa și Rusia
Președintele Vladimir Putin se va întâlni luni, 27 octombrie, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia.
Toate supermarketurile și hipermarketurile din România, suspectate de practici înșelătoare
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a ajuns în fața magistraților luni, 27 octombrie, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său.
Halloween-ul, interzis într-un oraș european: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine"
Un oraș european a decis să oprească sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice, motivând că tradițiile locale și identitatea culturală trebuie protejate.
Horoscopul pentru marți, 28 octombrie 2025, aduce vești extraordinare pentru un semn zodiacal care va simți că începe o nouă viață.
Categoriile profesionale care pot cere o majorare de 50% și în ce condiții. Recalcularea poate atrage actualizarea fișei de pensie
Cei care au beneficiat de majorarea de până la 50% prevăzută de art. 15 din Anexa VI la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie să știe că există temeiuri solide ca această majorare să fie recalculată la salariul/soldele de funcție aflate efectiv în plată.
Într-o țară în care dreptatea vine adesea prea târziu, o echipă de avocați a ales să facă din lege o formă de speranță. Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe au pornit un proiect care, în anul 2005, părea un experiment: o firmă de avocatură specializată în apărarea drepturilor persoanelor
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la primăria Capitalei.
Brigitte Macron, transformată în... bărbat. Hackerii i-au schimbat genul în registrele fiscale. Ce nume i-au dat
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a fost victima unui atac informatic în urma căruia numele ei legal a fost modificat.
Încrengături în jurul spitalului privat din Constanța, unde o mamă a murit după naștere. „Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului"
În jurul spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere, există mai multe încrengături decât problemele ce reies din raportul oficial, care arată că unitatea funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți.
