Primăria Timişoara a contractat un împrumut de 30 mil. euro de la BERD pentru finanţarea a două proiecte de dezvoltare

Casa de brokeraj Wood & Company, cu tranzacţii intermediate anul acesta la Bursa de Valori Bucureşti de 2,6 mld. lei, estimează că Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România şi una dintre cele mai profitabile companii din portofoliul statului, va avea în următorii ani un randament al dividendului de aproxi­mativ 6–7% pe an, în scădere faţă de nivelurile record din ultimii doi ani.