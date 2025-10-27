Regele Charles al III-lea inaugurează un memorial dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, "An Opened letter", la National Memorial Arboretum

16:30

Între un sfert şi o treime dintre votanţii din diaspora ai lui Călin Georgescu şi George Simion consideră că sunt prea mulţi români în comunităţile lor şi că ar fi bine ca statele de adopţie să oprească acest aflux, iar pe de altă parte, nu se simt ameninţaţi de o eventuală modificare a regulilor şi relaţiilor în cadrul UE, pentru că unii îşi doresc să revină acasă, iar alţii au consideră că au un fel de ”imunitate”, relevă primul studiu ştiinţific făcut printre susţinătorii din străinătate ai celor doi foşti candidaţi la Preşedinţie. Preponderent în rândurile electoratului lui Călin Georgescu există această ”impresie de imunitate”, aceştia considerându-se pe ei înşişi prea importanţi pentru a fi expulzaţi de ţările de adopţie, spre deosebire de alţi compatrioţi.