Cătălin Drulă, critici la adresa lui Daniel Băluță, contracandidatul său la Primăria Capitalei: „6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță”
HotNews.ro, 27 octombrie 2025 16:50
Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, l-a criticat, luni, la Parlament, pe contracandidatul său de la PSD Daniel Băluță, după ce PSD, PNL și AUR au blocat adoptarea unei proceduri de urgență pentru…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
17:10
Miliardarul populist care a câștigat alegerile din Cehia, desemnat de președintele Petr Pavel să conducă negocierile pentru formarea guvernului # HotNews.ro
Președintele ceh Petr Pavel l-a desemnat luni pe Andrej Babis, liderul partidului populist ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din această lună, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, într-o decizie care poate reprezenta următorul…
Acum 15 minute
17:00
Papa Leon va merge în Turcia și Liban, în prima sa călătorie externă. Pe agendă, o întâlnire „profund simbolică” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea va vizita opt localități din Turcia și Liban în acest an, potrivit anunțului făcut luni de Vatican, în ceea ce va fi prima sa deplasare în afara Italiei ca Suveran Pontif,…
17:00
Unul dintre cei mai vocali procurori din România, sancționat disciplinar pentru opiniile dintr-un interviu acordat HotNews – decizie a instanței supreme # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, sancționarea cu avertisment a procurorului Bogdan Pârlog, șeful Parchetului Militar București pentru „manifestări care aduc atingere prestigiului justiţiei”, după ce anul trecut CSM se opusese sancționării.…
Acum 30 minute
16:50
Cătălin Drulă, critici la adresa lui Daniel Băluță, contracandidatul său la Primăria Capitalei: „6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță” # HotNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, l-a criticat, luni, la Parlament, pe contracandidatul său de la PSD Daniel Băluță, după ce PSD, PNL și AUR au blocat adoptarea unei proceduri de urgență pentru…
Acum o oră
16:40
Cinci români, condamnați în Scoția la un total de 74 de ani de închisoare pentru viol și exploatare de femei. Mărturiile victimelor despre „comportamentul nemilos” # HotNews.ro
Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați în Scoția la pedepse cuprinse între 8 și 24 de ani de închisoare pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le…
16:40
Trump îi numește pe cei doi lideri care îi pot lua locul la Casa Albă, dar nu exclude cel de-al treilea mandat: „Am cele mai bune rezultate din istorie” # HotNews.ro
Președintele american îi propune pe JD Vance și Marco Rubio ca principali politicieni care îi pot lua locul la Casa Albă, la alegerile din 2028, având în vedere că în SUA Constituția interzice candidatura pentru…
16:30
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc # HotNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar…
16:30
Borcane în SGR. Proiect de lege care extinde lista produselor care se returnează, depus la Parlament # HotNews.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu sticlele de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, potrivit unui proiect de lege prezentat luni de deputatul liberal…
16:20
Poți face un anevrism cerebral de la stres? Date medicale + studii care arată cum ni se modifică vasele de sânge și cât de grav poate fi # HotNews.ro
Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în…
Acum 2 ore
16:00
INTERVIU cu comisarul european pentru Energie. Ce crede că trebuie să facă România pentru a reduce facturile la curent. „Mesajul meu este simplu: situația e urgentă” # HotNews.ro
Prețul energiei la nivel european diferă mult de la o țară la alta, însă există un tipar: acolo unde se produce mai multă energie regenerabilă, facturile sunt mai mici, spune Dan Jørgensen, comisarul european pentru…
16:00
Rusia și-a lansat racheta Burevestnik din arhipelagul Novaia Zemlea, unde a testat în atmosferă și cea mai mare bombă nucleară din istorie # HotNews.ro
Serviciul de informații militare al Norvegiei a declarat luni că testul efectuat săptămâna trecută de Rusia cu racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune Burevestnik, propulsată nuclear, a avut faza de lansare în arhipelagul…
15:40
Brașovul renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale” # HotNews.ro
Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere, pentru a reduce stresul provocat animalelor. „Toţi iubim animalele…
15:30
Un studiu ADN dezvăluie patogenii necunoscuți care au măcinat Marea Armată cu care Napoleon a încercat să cucerească Rusia # HotNews.ro
Un nou studiu care a implicat analiza ADN-ului extras din dinții a 13 soldați francezi îngropați într-o groapă comună în capitala lituaniană Vilnius, de-a lungul rutei retragerii Marii Armate a lui Napoleon, oferă o înțelegere…
15:20
VIDEO Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare, în încercarea de a supraviețui pe front. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? # HotNews.ro
Tancurile rusești au devenit adevărați „porci spinoși” din oțel, în încercarea de a-și îmbunătăți blindajul, cu șiruri de tije metalice sau țepi care îi protejează de drone. În unele cazuri, acest blindaj funcționează, scrie Forbes.…
Acum 4 ore
15:10
Energie verde, comunități prospere, un mediu curat. România Unfolds, episodul al șaselea: „România are un potențial real de a deveni un hub regional de producție și stocare pentru energia verde” # HotNews.ro
Două comune din România au găsit soluții de a face tranziția către energie verde în comunitățile lor. Este vorba despre comuna Lovrin, județul Timiș, prima localitate din țară care folosește energia geotermală pentru încălzirea locuințelor,…
15:00
Alegerea unui liceu în străinătate. Ce trebuie să știe părinții și la ce să fie atenți? # HotNews.ro
Din ce în ce mai mulți părinți au în vedere pentru copiii lor studiul la un liceu în străinătate. Este vorba despre o nouă tendință educațională care se conturează de la an la an în…
15:00
Românii care au investit în fonduri au bătut de departe inflația. Cele mai performante au avut câștiguri de până la 32% în ultimul an # HotNews.ro
Industria de asset management atinge un nou record istoric- activele nete au atins aproape 32 miliarde lei, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF). Creșterea este spectaculoasă nu doar prin volum, ci și prin randamente:…
15:00
Răsturnare de situație în cazul șoferului care a intrat cu mașina în poarta ambasadei Rusiei de la București # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat luni că procurorul de caz a dispus clasarea dosarului în care șoferul care a intrat cu mașina în poarta clădirii misiunii diplomatice era cercetat pentru două…
15:00
VIDEO Când va stabili AUR candidatul pentru Primăria Capitalei: E posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion are în desfășurare un sondaj pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că partidul ar putea decide să o susțină pe realizatoarea TV Anca…
14:40
Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului # HotNews.ro
Forțele Moscovei au străpuns apărarea ucraineană dintr-un oraș pe care Rusia încearcă să îl cucerească de luni de zile. Anunțul a fost făcut duminică chiar de armata ucraineană. Aproape 200 de soldați ruși au intrat…
14:10
SuperLiga: Președintele Rapidului a dezvăluit pe cine vrea să aducă la echipă de la o rivală # HotNews.ro
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre strategia clubului, chiar înainte de meciul cu Unirea Slobozia, care se dispută luni, 27 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport…
14:10
Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # HotNews.ro
Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu zile calde spre sfârșitul lunii octombrie. Din 1 noiembrie, temperaturile vor scădea însă treptat, de la o zi la alta, conform meteorologilor. Administrația…
14:10
Dosar cu miză de 500 de milioane de euro: Cererea Guvernului de a încheia procesul cu Euroins, respinsă de Curtea de Arbitraj de la Washington # HotNews.ro
Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu…
14:10
VIDEO Au început procedurile de dinamitare la primul tunel în munte de pe Valea Oltului, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești # HotNews.ro
Lucrările la primul tunel forat de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, cea mai spectaculoasă și complexă porțiune din autostrada de pe Valea Oltului, sunt în curs, iar luni au început și…
14:10
Procedura de urgență pentru legea care transpune referendumul privind bugetul Capitalei, respinsă. Cătălin Drulă acuză că întârzierea va afecta bugetul pe 2026 # HotNews.ro
Procedura de urgență pentru proiectul care transpune în lege rezultatele referendumului din 2024 privind bugetul Capitalei a fost respinsă prin votul PSD, PNL și AUR, a acuzat deputatul Cătălin Drulă, care a depus în urmă…
14:00
„Nu se închid școlile românești pentru că așa vrea statul ucrainean, ci pentru că nu mai avem copii” Un inspector școlar român din Ucraina are o altă perspectivă asupra deciziei Kievului care a provocat protestele lui Nicușor Dan și a MAE # HotNews.ro
Una dintre cele mai citite știri din presa românească din acest weekend a fost cea referitoare la închiderea unor licee românești din Ucraina, fapt ce a generat reacții ferme de condamnare din partea președintelui Nicușor…
13:50
Președintele american Donald Trump a declarat, luni, reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drump spre Tokio, că a făcut o investigație imagistică non-invaziv, fără a precizat de ce a avut nevoie de examen,…
13:40
Cel mai vârstnic președinte din lume a câștigat un nou mandat și are șansa să devină cel mai vârstnic șef de stat din istorie # HotNews.ro
Paul Biya a câștigat al optulea său mandat de președinte al Camerun și intră într-un club de șefi de stat dominat de monarhi și papi. Consiliul Constituțional, autoritatea din Camerun responsabilă cu certificarea rezultatelor votului,…
13:40
Sorin Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dacă PSD vrea să facă mutări politice nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură, ci „pur şi simplu decide să nu mai facă parte din coaliţie şi…
13:20
Oana Țoiu, într-o rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Cum era îmbrăcată de fapt ministra de Externe # HotNews.ro
USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă…
13:20
Marii retaileri, investigați pentru practici neloiale față de producătorii de lapte. Ce nereguli suspectează Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail, investigați pentru posibile practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar în relațiile cu producătorii de lapte și produse…
13:20
Donald Trump și-a schimbat „radical” poziția privind negocierile de pace după summitul din Alaska, acuză Serghei Lavrov # HotNews.ro
Poziția președintelui american Donald Trump cu privire la realizarea unei păci durabile în Ucraina s-a schimbat „radical” sub influența europeană, a acuzat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat duminică pentru canalului maghiar…
Acum 6 ore
13:10
Pensiile magistraților. Reacții dure din USR și PNL, după ce Grindeanu s-a întâlnit separat cu magistrații: „O chestie caraghioasă” / PSD insistă cu un subiect care a generat conflict în coaliție # HotNews.ro
PSD va cere din nou coaliției de guvernare, într-o ședință care va avea loc marți, înființarea unui grup de lucru privind pensiile magistraților, conform surselor HotNews. Ideea a fost respinsă în ultima ședință a coaliției,…
13:00
Uraganul Melissa a devenit o furtună rară de categoria 5 și se apropie de Caraibe. Aeroporturi închise și ordine de evacuare în Jamaica # HotNews.ro
Caraibele se pregătesc pentru uraganul Melissa, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodată regiunea. Melissa a început ca un grup de furtuni în largul coastelor Africii de Vest, care s-au deplasat spre vest…
12:50
Suceava este „sub asediul mafiei câinilor fără stăpân”, acuză primăria, care cere „intervenția instituțiilor statului” # HotNews.ro
Primăria Municipiului Suceava susține că orașul se confruntă cu o situație alarmantă privind abandonul „coordonat” al patrupezilor fără stăpân, acuzând că eforturile autorităților de a controla numărul cățeilor de pe străzi sunt sabotate, relatează presa…
12:50
VIDEO. Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața” # HotNews.ro
Salvatorii montani sibieni au reușit să salveze o persoană care a alunecat zilele trecute pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, din Munții Făgăraș. Două persoane însă și-au pierdut viața. Zona este acoperită…
12:30
ANAF a încasat mai puțin din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate # HotNews.ro
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului…
12:20
Două partide de centru vor să revină la putere în Olanda, după ce guvernul condus de partidul de extremă-dreapta al lui Geert Wilders a eșuat # HotNews.ro
Creștin-democrații și stânga din Olanda se bat în prezent pentru locul doi la alegerile legislative anticipate de miercuri, iar ambele grupări speră să construiască o coaliție de guvernare care va ocoli dreapta extremă, scriu Financial…
12:20
LIVE VIDEO Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final, marți, în Comitetul politic Național # HotNews.ro
Daniel Băluță, primar al sectorului 4, este propunerea PSD București pentru a candida în alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria București, a anunțat președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu. Decizia urmează să fie validată…
12:10
Cum arată clasamentul național al salariilor directorilor și indemnizațiilor membrilor CA pentru 143 de companii, regii și instituții de stat / Puteți căuta instituțiile și numele persoanelor # HotNews.ro
Romatsa plătește 70.000 de lei brut lunar fiecărui membru al CA, Compania Națională de Aeroporturi București dă 69.000 de lei pe lună, iar Monitorul Oficial oferă 47.000 de lei oferă pe lună membrilor din Consiliul…
12:10
VIDEO Daniel Băluță, favorit în PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei: : Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de guvernare de campania electorală / Cu ce slogan vrea să candideze # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, consideră că actuala coaliţie nu va fi afectată de campania electorală în care trei dintre…
12:10
Compania susținută de fondul suveran al Arabiei Saudite anunță lansarea unui sistem de operare care să rivalizeze cu Windows # HotNews.ro
Startup-ul saudit de inteligență artificială Humain, înființat de fondul suveran de investiții al regatului, intenționează să lanseze săptămâna aceasta un sistem de operare pentru calculatoare care le permite utilizatorilor să vorbească cu computerul pentru a-i…
12:00
Lituania anunță că va doborî baloanele suspecte care intră din Belarus. Aeroportul Vilnius, închis de patru ori într-o săptămână din cauza lor # HotNews.ro
66 de obiecte zburătoare detectate de radare în timpul nopții au dus la a patra închidere a aeroportului Vilnius într-o săptămână. Drept urmare, premierul litunian Inga Ruginiene a anunțat luni că a decis închiderea graniței…
12:00
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata” (r.…
11:40
Viața sub ocupație rusească povestită de o adolescentă: „Dacă spui ceva împotrivă, devine periculos. Poți fi reținut și torturat – ceea ce localnicii numesc «a fi invitat în subsol»” # HotNews.ro
Alieksandra Luchaieva (Alexa) avea 14 ani când Ucraina a fost invadată de trupele rusești, pe 24 februarie 2022. Și-a petrecut adolescența fugind din calea războiului, schimbând orașe și „regimuri”. S-a născut în Melitopol, oraș pe…
11:40
Plata pensiilor private: Administratorii fondurilor de pensii apără la CCR legea prin care, la pensie, se vor putea retrage maxim 30% din bani # HotNews.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) un memoriu „amicus curiae” pentru a furniza Curții elemente de analiză juridică, tehnică și economică pentru aprecierea constituționalității Legii…
11:30
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Este acuzată de DNA că informa spitalele înainte să meargă în control # HotNews.ro
Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, este acuzată de procurorii anticorupție de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului…
11:30
Un bancher de top de la Moscova afirmă că Rusia poartă lupta economică greșită: „Nu va exista nimic” # HotNews.ro
Factorii de decizie din Rusia sunt atât de preocupați de inflație încât pierd din vedere imaginea de ansamblu privind economia, afirmă unul dintre cei mai influenți bancheri ruși, German Gref, citat luni de Business Insider.…
11:30
Un nou episod de vreme caldă, cu temperaturi de până la 22 de grade. Anunțul meteorologilor # HotNews.ro
Temperaturile vor fi în creștere de la jumătatea acestei săptămâni și vor ajunge la 21-22 de grade în zonele de sud și sud-est ale României, inclusiv în București, a declarat, luni, directoarea Administrației Naționale de…
11:20
Ciprian Ciucu confirmă că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalul și-a ales sloganul campaniei # HotNews.ro
Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat luni că a decis să candideze pentru Primăria Capitalei după ce a analizat unde ar putea avea „un impact pozitiv mai mare” și a explicat de ce s-a…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.