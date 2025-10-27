Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese

Newsweek.ro, 27 octombrie 2025 16:50

Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese. Cer...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
17:10
Sistemul de Garanție-Returnare va fi extins și la borș, oțet, cafea, borcane sau apă distilată Newsweek.ro
Mircea Fechet, proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produ...
Acum 15 minute
17:00
Cine este tânărul care a tras cu arma pe o stradă din București? Poliția a găsit pistolul Newsweek.ro
Poliția a găsit arma folosită în scandalul de duminică seara pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei...
Acum 30 minute
16:50
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese Newsweek.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese. Cer...
Acum o oră
16:40
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești Newsweek.ro
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești. Direc...
16:30
VIDEO Romania Unfolds: 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Ce soluții există Newsweek.ro
Datele statistice arată că 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Adică, nu au curent și d...
16:30
România, singura țară din UE prezentă oficial la un concurs de gimnastică sponsorizat de ruși Newsweek.ro
România a fost singura țară din UE prezentă oficial la o competiție de gimnastică ritmică sponsoriza...
16:20
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami Newsweek.ro
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami. ...
Acum 2 ore
16:00
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți Newsweek.ro
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți. Tânărul...
15:50
Viktor Orban îl atacă pe Trump și îl apără pe Putin. „Sancțiunile contra Rusiei, greșite” Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o gr...
15:40
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi? Newsweek.ro
Pensionarii sunt nevoiți să plătească CASS la pensie dacă au pensia mai mare de 3.000 de lei. Statul...
15:20
Cifră de coșmar pentru mașinile electrice: O mașină diesel, TDI, a parcurs 2.831 km cu un plin Newsweek.ro
Căzute în dizgrație, deși multe multe motoare de ultimă generație au emisii comparabile sau mai mici...
Acum 4 ore
15:10
B1TV: Tatulici: „Simt în aer tensiune și revoltă. Lumea s-a săturat de nesimțirea politicienilor” Newsweek.ro
Jurnalistul Mihai Tatulici a declarat, la B1 TV, că în societatea românească „se simte în aer o tens...
14:50
Meteo. Vremea se încălzește până la final de octombrie. Cum va fi în noiembrie? Prognoza pe regiuni Newsweek.ro
Vremea se va încălzi treptat până pe 31 octombrie, cu maxime de 20-22°C, apoi va urma o răcire ușoar...
14:40
Deficit la buget de 102.000.000.000 lei în primele 9 luni. Cheltuielile bugetare, în creștere cu 11% Newsweek.ro
Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 102,47 miliarde de lei, reprezentând 5,39% din PIB...
14:20
Peste 500 de imobile din București rămân fără apă caldă și căldură. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii ...
14:10
Idei de Halloween: TOP 10 cele mai înfricoșătoare locuri din lume. O locație din România, pe locul 4 Newsweek.ro
Cum de Halloween amatorii călătorii și de senzații tari sunt în căutarea unor experiențe pline de mi...
13:50
Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
13:40
Cum procedezi dacă simți miros de gaz în casă? Primul pas pe care să-l faci, când sesizezi scurgeri Newsweek.ro
Mirosul de gaz în locuință nu trebuie ignorat, deoarece poate reprezenta un pericol imediat pentru v...
13:30
Interlopul &#34;Tăurașul Emi&#34; a mușcat un polițist de picior. E acuzat că a agresta sexual două femei Newsweek.ro
Interlopul Emil Munteanu, zis Tăurașul Emi, a fost săltat de polițiști fiind acuzat că a agresat sex...
13:20
Delir straniu la Moscova. Lavrov: „Invazia Ucrainei nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta” Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că invazia Rusiei în Ucraina nu reprezintă o încălc...
Acum 6 ore
13:10
Daniel Băluță, desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei. Firea îi predă conducerea PSD București Newsweek.ro
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, drept candidat la Prim...
13:00
Poliţia rusă a dejucat o tentativă de răpire a unui jucător de la Zenit Sankt Petersburg Newsweek.ro
Poliţia rusă a arestat patru bărbaţi care au încercat să-l răpească pe fotbalistul Andrei Mostovoi, ...
12:50
Nota de plată pentru creșterea pensiilor la Recalculare. 24 miliarde, lipsă. Pensiile se îngheață Newsweek.ro
Pensiile au crescut anul trecut într-un ritm bun. Acum, a venit nota de plată pentru creșterea pensi...
12:40
Despăgubire record de 23.000€ după ce o tânără s-a lovit la Metrou la genunchi. Cum s-a întâmplat? Newsweek.ro
O decizie importantă dată de tribunal. O persoană a fost despăgubită cu o sumă uriașîă de 23.000 de ...
12:40
Traficul feroviar din Franţa perturbat de un act de vandalism Newsweek.ro
Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franţei, după ce un ac...
12:30
Regatul Unit: Cresc presiunile pentru ca prințul Andrew să renunțe la reședința sa regală Newsweek.ro
Presiunile continuă să crească în Regatul Unit pentru ca prințul Andrew, implicat în scandaluri și î...
12:10
Trump îl amenință pe Putin cu un submarin nuclear: „Oprește războiul, nu mai testa rachete” Newsweek.ro
Donald Trump, a reacționat dur la anunțul Moscovei privind testarea rachetei de croazieră Burevestni...
11:40
F1: Lawson (Racing Bulls), la un pas de a accidenta un comisar de cursă la Premiu al Mexicului Newsweek.ro
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu de Formula 1...
11:40
Ilie Bolojan vine cu clarificări despre fosta vilă a lui Băsescu: „Nu am intrat pe geam acolo” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a venit cu clarificări în legătură cu vila în care locuiește în prezent. Aceasta urma s...
11:30
The Telegraph: Panică în Kremlin. Putin se teme de o lovitură de stat: „A rămas fără cărți de jucat” Newsweek.ro
Vladimir Putin se teme tot mai mult de o posibilă lovitură de stat în Rusia, după ce dictatorul de l...
Acum 8 ore
11:10
Bombardiere chineze H-6K și avioane de război, în acțiune lângă Taiwan înainte de summitul Trump–Xi Newsweek.ro
China a desfășurat exerciții aeriene în apropierea Taiwanului, implicând bombardiere strategice H-6K...
11:10
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate Newsweek.ro
Una din promisiunile PSD prin care unii pensionari ar fi câștigat bani la pensie a fost din nou amân...
10:50
Cel puțin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite într-un accident grav cu un autocar Newsweek.ro
Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu 50 de pasageri ...
10:50
Ciprian Ciucu, anunțat oficial candidat la Primăria Capitalei: „Mergem mai departe” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 a fost anunțat oficial candidat la Primăria Capitalei. Ediilul ...
10:40
Escrocherie cu lemne de foc pentru iarnă. Oamenii pierd mii de euro. Cum funcționează? Newsweek.ro
O escrocherie de sezon se extinde cu repeziciune și face tot mai multe victime. Sunt pierderi de mii...
10:30
Doi bărbați, reținuți de Poliție, după ce au tras cu arma într-o mașină. A fost scandal pe stradă Newsweek.ro
Doi bărbați au fost reținuți de Poliție după un scandal pe o stradă din București. Aceștia au tras c...
10:10
Avertisment pentru românii care vor să se mute în Spania: ”Dacă vreți bani mulți, nu veniți!” Newsweek.ro
Un român care locuiește în Spania le dă sfaturi celor care vor să meargă acolo la muncă. Acesta îi a...
10:10
Un medicament esențial pentru femeile care au sarcină cu risc, lipsește din România Newsweek.ro
Un medicament esențial pentru femeile care au sarcină cu risc lipsește de pe piața din România. Un m...
09:50
Slovacia, sub talpa Moscovei. Fico respinge ajutorul militar UE pentru Ucraina: „Nu dam niciun ban” Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunțat că Slovacia nu va lua parte la niciun program al Uniunii Euro...
09:40
Cum a ajuns o primărie cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii Newsweek.ro
Certeju de Sus este una din primăriile cu cele mai mari datorii la stat. Bolojan a pus gând rău aces...
09:30
Atac masiv cu drone la Moscova. Explozii puternice în Capitala Rusiei. Două aeroporturi, închise Newsweek.ro
Zeci de drone ucrainene au atacat capitala Federației Ruse și regiunea Moscovei, provocând explozii ...
09:20
Ajutor la pensie de 150 lei, cu ocazia Crăciunului. Care primării oferă banii? Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
Acum 12 ore
09:10
Operațiune ucraineană de geniu. Sistemul „indestructibil” rusesc BukM3, spulberat. Costă 45.000.000$ Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat că au distrus un sistem rar de apărare aeriană rusesc Buk-M3, în valoar...
08:50
Bolojan respinge noi creșteri de taxe în România: „TVA nu va crește și nici alte taxe în 2026” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că taxa pe valoare adăugată (TVA) și celelalte taxe nu...
08:40
USR nu este confortabil cu PSD la guvernare. Fritz: Acelaşi premier ne va susţine Newsweek.ro
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabi...
08:20
SONDAJ Alegeri Primărie: Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. Cât are Anca Alexandrescu? Newsweek.ro
Luna viitoare vom avea alegeri pentru primăria București. Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. C...
08:20
Un medicament esențial pentru gravidele cu sarcină complicată lipsește din stocuri. Un medic anunță Newsweek.ro
România nu are un medicament esenţial pentru femeile cu sarcină complicată cu hipertensiune şi preec...
08:10
Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare: 55 miliarde de lei doar dobânzi Newsweek.ro
Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.
07:50
Tensiuni în coaliție pe posibila plecare a lui Bolojan; „Pot face o majoritate și premierul pleacă” Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonu...
07:40
Cum se pregătește și se face un transplant de păr? Când pot apărea dureri și sângerări? Cât costă? Newsweek.ro
Transplantul de păr este o procedură chirurgicală utilizată pentru persoanele care suferă de căderea...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.