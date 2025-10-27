VIDEO Rusia lovește Ucraina cu rachete de croazieră de 5.200.000$. Trage și 70 pe nopate
Newsweek.ro, 27 octombrie 2025 18:10
Datele privind achizițiile de rachete de croazieră și balistice efectuate de Ministerul Apărării din...
Acum 15 minute
18:20
Putin pierde o treime din exportul de petrol. Companiile din Grecia refuză să-l mai transporte # Newsweek.ro
Companiile petroliere sin Grecia, despre care Brookings Institution estimează că transportă o treime...
Acum 30 minute
18:10
VIDEO Rusia lovește Ucraina cu rachete de croazieră de 5.200.000$. Trage și 70 pe nopate # Newsweek.ro
Datele privind achizițiile de rachete de croazieră și balistice efectuate de Ministerul Apărării din...
Acum o oră
17:50
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să explice primele și bonusurile primite până acum # Newsweek.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii...
Acum 2 ore
17:30
Cinci delfini din Malta vor fi aduși la Delfinariul din Constanța. Vor ajunge anul viitor la noi # Newsweek.ro
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la înc...
17:20
Elevii care vor să intre la Medicină au posibilitatea de a face pregătire gratuit. UMF Iași anunță # Newsweek.ro
Pregătire gratuită la anatomie pentru concursul de admitere, pe 1 noiembrie la UMF Iași pentru elevi...
17:10
Sistemul de Garanție-Returnare va fi extins și la borș, oțet, cafea, borcane sau apă distilată # Newsweek.ro
Mircea Fechet, proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produ...
17:00
Cine este tânărul care a tras cu arma pe o stradă din București? Poliția a găsit pistolul # Newsweek.ro
Poliția a găsit arma folosită în scandalul de duminică seara pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei...
16:50
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese # Newsweek.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese. Cer...
16:40
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești # Newsweek.ro
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești. Direc...
Acum 4 ore
16:30
VIDEO Romania Unfolds: 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Ce soluții există # Newsweek.ro
Datele statistice arată că 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Adică, nu au curent și d...
16:30
România, singura țară din UE prezentă oficial la un concurs de gimnastică sponsorizat de ruși # Newsweek.ro
România a fost singura țară din UE prezentă oficial la o competiție de gimnastică ritmică sponsoriza...
16:20
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami # Newsweek.ro
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami. ...
16:00
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți # Newsweek.ro
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți. Tânărul...
15:50
Viktor Orban îl atacă pe Trump și îl apără pe Putin. „Sancțiunile contra Rusiei, greșite” # Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o gr...
15:40
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi? # Newsweek.ro
Pensionarii sunt nevoiți să plătească CASS la pensie dacă au pensia mai mare de 3.000 de lei. Statul...
15:20
Cifră de coșmar pentru mașinile electrice: O mașină diesel, TDI, a parcurs 2.831 km cu un plin # Newsweek.ro
Căzute în dizgrație, deși multe multe motoare de ultimă generație au emisii comparabile sau mai mici...
15:10
B1TV: Tatulici: „Simt în aer tensiune și revoltă. Lumea s-a săturat de nesimțirea politicienilor” # Newsweek.ro
Jurnalistul Mihai Tatulici a declarat, la B1 TV, că în societatea românească „se simte în aer o tens...
14:50
Meteo. Vremea se încălzește până la final de octombrie. Cum va fi în noiembrie? Prognoza pe regiuni # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi treptat până pe 31 octombrie, cu maxime de 20-22°C, apoi va urma o răcire ușoar...
14:40
Deficit la buget de 102.000.000.000 lei în primele 9 luni. Cheltuielile bugetare, în creștere cu 11% # Newsweek.ro
Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 102,47 miliarde de lei, reprezentând 5,39% din PIB...
Acum 6 ore
14:20
Peste 500 de imobile din București rămân fără apă caldă și căldură. Care sunt zonele afectate # Newsweek.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii ...
14:10
Idei de Halloween: TOP 10 cele mai înfricoșătoare locuri din lume. O locație din România, pe locul 4 # Newsweek.ro
Cum de Halloween amatorii călătorii și de senzații tari sunt în căutarea unor experiențe pline de mi...
13:50
Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
13:40
Cum procedezi dacă simți miros de gaz în casă? Primul pas pe care să-l faci, când sesizezi scurgeri # Newsweek.ro
Mirosul de gaz în locuință nu trebuie ignorat, deoarece poate reprezenta un pericol imediat pentru v...
13:30
Interlopul "Tăurașul Emi" a mușcat un polițist de picior. E acuzat că a agresta sexual două femei # Newsweek.ro
Interlopul Emil Munteanu, zis Tăurașul Emi, a fost săltat de polițiști fiind acuzat că a agresat sex...
13:20
Delir straniu la Moscova. Lavrov: „Invazia Ucrainei nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta” # Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că invazia Rusiei în Ucraina nu reprezintă o încălc...
13:10
Daniel Băluță, desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei. Firea îi predă conducerea PSD București # Newsweek.ro
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, drept candidat la Prim...
13:00
Poliţia rusă a dejucat o tentativă de răpire a unui jucător de la Zenit Sankt Petersburg # Newsweek.ro
Poliţia rusă a arestat patru bărbaţi care au încercat să-l răpească pe fotbalistul Andrei Mostovoi, ...
12:50
Nota de plată pentru creșterea pensiilor la Recalculare. 24 miliarde, lipsă. Pensiile se îngheață # Newsweek.ro
Pensiile au crescut anul trecut într-un ritm bun. Acum, a venit nota de plată pentru creșterea pensi...
12:40
Despăgubire record de 23.000€ după ce o tânără s-a lovit la Metrou la genunchi. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O decizie importantă dată de tribunal. O persoană a fost despăgubită cu o sumă uriașîă de 23.000 de ...
12:40
Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franţei, după ce un ac...
Acum 8 ore
12:30
Regatul Unit: Cresc presiunile pentru ca prințul Andrew să renunțe la reședința sa regală # Newsweek.ro
Presiunile continuă să crească în Regatul Unit pentru ca prințul Andrew, implicat în scandaluri și î...
12:10
Trump îl amenință pe Putin cu un submarin nuclear: „Oprește războiul, nu mai testa rachete” # Newsweek.ro
Donald Trump, a reacționat dur la anunțul Moscovei privind testarea rachetei de croazieră Burevestni...
11:40
F1: Lawson (Racing Bulls), la un pas de a accidenta un comisar de cursă la Premiu al Mexicului # Newsweek.ro
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu de Formula 1...
11:40
Ilie Bolojan vine cu clarificări despre fosta vilă a lui Băsescu: „Nu am intrat pe geam acolo” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a venit cu clarificări în legătură cu vila în care locuiește în prezent. Aceasta urma s...
11:30
The Telegraph: Panică în Kremlin. Putin se teme de o lovitură de stat: „A rămas fără cărți de jucat” # Newsweek.ro
Vladimir Putin se teme tot mai mult de o posibilă lovitură de stat în Rusia, după ce dictatorul de l...
11:10
Bombardiere chineze H-6K și avioane de război, în acțiune lângă Taiwan înainte de summitul Trump–Xi # Newsweek.ro
China a desfășurat exerciții aeriene în apropierea Taiwanului, implicând bombardiere strategice H-6K...
11:10
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate # Newsweek.ro
Una din promisiunile PSD prin care unii pensionari ar fi câștigat bani la pensie a fost din nou amân...
10:50
Cel puțin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite într-un accident grav cu un autocar # Newsweek.ro
Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu 50 de pasageri ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 a fost anunțat oficial candidat la Primăria Capitalei. Ediilul ...
10:40
Escrocherie cu lemne de foc pentru iarnă. Oamenii pierd mii de euro. Cum funcționează? # Newsweek.ro
O escrocherie de sezon se extinde cu repeziciune și face tot mai multe victime. Sunt pierderi de mii...
Acum 12 ore
10:30
Doi bărbați, reținuți de Poliție, după ce au tras cu arma într-o mașină. A fost scandal pe stradă # Newsweek.ro
Doi bărbați au fost reținuți de Poliție după un scandal pe o stradă din București. Aceștia au tras c...
10:10
Avertisment pentru românii care vor să se mute în Spania: ”Dacă vreți bani mulți, nu veniți!” # Newsweek.ro
Un român care locuiește în Spania le dă sfaturi celor care vor să meargă acolo la muncă. Acesta îi a...
10:10
Un medicament esențial pentru femeile care au sarcină cu risc lipsește de pe piața din România. Un m...
09:50
Slovacia, sub talpa Moscovei. Fico respinge ajutorul militar UE pentru Ucraina: „Nu dam niciun ban” # Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunțat că Slovacia nu va lua parte la niciun program al Uniunii Euro...
09:40
Cum a ajuns o primărie cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii # Newsweek.ro
Certeju de Sus este una din primăriile cu cele mai mari datorii la stat. Bolojan a pus gând rău aces...
09:30
Atac masiv cu drone la Moscova. Explozii puternice în Capitala Rusiei. Două aeroporturi, închise # Newsweek.ro
Zeci de drone ucrainene au atacat capitala Federației Ruse și regiunea Moscovei, provocând explozii ...
09:20
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:10
Operațiune ucraineană de geniu. Sistemul „indestructibil” rusesc BukM3, spulberat. Costă 45.000.000$ # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat că au distrus un sistem rar de apărare aeriană rusesc Buk-M3, în valoar...
08:50
Bolojan respinge noi creșteri de taxe în România: „TVA nu va crește și nici alte taxe în 2026” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că taxa pe valoare adăugată (TVA) și celelalte taxe nu...
08:40
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabi...
