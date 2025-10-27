Iarna înfrângerii Ucrainei? Rusia și-a schimbat tactica

16:10

Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) și ex-candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025, a ieșit cu o propunere pentru care a cerut deja părerea, sub forma unui sondaj postat pe o rețea de socializare, internauților care îi urmăresc pagina din social media. Silviu Predoiu propune un referendum. Prin care să […] The post Fost șef al SIE vrea un referendum prin care România să decidă dacă mai sprijină Ucraina. „Decizia nu poate aparține unui grup restrâns de politicieni” first appeared on Ziarul National.