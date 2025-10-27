Iarna înfrângerii Ucrainei? Rusia și-a schimbat tactica
National.ro, 27 octombrie 2025 18:10
În loc să cucerească Ucraina, Rusia vrea să o distrugă cu atacuri aeriene asupra rețelei electrice și termoenergetice, pe măsură ce se apropie iarna. Forțele ruse se bazează mai ales pe drone – sunt mult mai rapide și mai precise decât primele prototipuri livrate de Iran în 2022. Cele mai avansate depășesc 300 km/h și […] The post Iarna înfrângerii Ucrainei? Rusia și-a schimbat tactica first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
18:10
În loc să cucerească Ucraina, Rusia vrea să o distrugă cu atacuri aeriene asupra rețelei electrice și termoenergetice, pe măsură ce se apropie iarna. Forțele ruse se bazează mai ales pe drone – sunt mult mai rapide și mai precise decât primele prototipuri livrate de Iran în 2022. Cele mai avansate depășesc 300 km/h și […] The post Iarna înfrângerii Ucrainei? Rusia și-a schimbat tactica first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
17:50
Omul de afaceri american John Textor, cunoscut fanilor români pentru că deține Botafogo, echipă care a întâlnit Fcsb în meciurile amicale din vara trecută, a făcut o ofertă uriașă de 450 de milioane de euro pentru achiziția lui Wolverhampton, anunță The Athletic. Are o istorie în Anglia Textor, fost acționar la Crystal Palace și patron […] The post Adversarii lui FCSB pun 450 de milioane în joc pentru un club din Premier League first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
17:30
Condamnând refuzul de a majora salariul minim, Blocul Național Sindical (BNS) avertizează că Guvernul Bolojan este preocupat doar de efectul creșterii TVA asupra unor grupuri de interese din mediul de afaceri, în condițiile în care majorarea a fost transferată consumatorilor finali. Sindicaliștii arată că politicile inflaționiste au fost și sunt deliberate, iar creșterea fiscalității din […] The post BNS: Guvernul Bolojan apără grupuri de interese din mediul de afaceri first appeared on Ziarul National.
17:20
Barcelona a pierdut primul El Clasico al sezonului, 1-2 cu Real Madrid, însă Hansi Flick a primit o veste importantă imediat după eșecul de pe „Santiago Bernabeu”. Robert Lewandowski a revenit la antrenamentele echipei și a efectuat prima ședință completă de pregătire alături de colegi. Poate ar fi putut schimba ceva Absența polonezului s-a simțit […] The post Lewandowski a revenit la antrenamente…un pic cam târziu! first appeared on Ziarul National.
17:10
Pe 13 octombrie, guvernul german a fost nevoit să anuleze în ultimul moment o conferință de presă în cadrul căreia intenționa să anunțe un nou proiect de lege privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Anularea a fost rezultatul dezacordurilor dintre Social-Democrați (SPD) și Creștin-Democrați (CDU/CSU). Nu e clar cum va funcționa lăudatul plan de reînarmare a […] The post Se amână reînarmarea Germaniei? first appeared on Ziarul National.
16:40
Liderii Uniunii Europene erau pe punctul de a conveni asupra unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Planul a eșuat deoarece Bart De Wever, prim-ministrul belgian, a citit cu atenție clauzele. Când a descoperit că țara sa ar fi cea mai expusă la împrumut, le-a cerut celorlalți să împartă riscul, dar au […] The post Un pariu prost: împrumutul UE pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
16:10
Fost șef al SIE vrea un referendum prin care România să decidă dacă mai sprijină Ucraina. „Decizia nu poate aparține unui grup restrâns de politicieni” # National.ro
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) și ex-candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025, a ieșit cu o propunere pentru care a cerut deja părerea, sub forma unui sondaj postat pe o rețea de socializare, internauților care îi urmăresc pagina din social media. Silviu Predoiu propune un referendum. Prin care să […] The post Fost șef al SIE vrea un referendum prin care România să decidă dacă mai sprijină Ucraina. „Decizia nu poate aparține unui grup restrâns de politicieni” first appeared on Ziarul National.
16:00
De-a lungul unei mari părți a epocii moderne, limitarea și întreruperea fluxului de energie au fost instrumente geopolitice extrem de eficiente. Stalin a atribuit victoria Aliaților asupra Germaniei naziste succesului Armatei Roșii în a-i refuza lui Hitler accesul la câmpurile petroliere din Caucaz. În 1973, embargoul petrolier arab a provocat o creștere de aproape 300% […] The post Revenirea armei energetice first appeared on Ziarul National.
15:50
Războiul din Fâșia Gaza s-a transformat acum într-un experiment politic și geografic, ale cărui strategii pot defini următorul deceniu în Orientul Mijlociu. Sub suprafața armistițiilor și a planurilor de reconstrucție se ascunde o transformare mai profundă: reapariția problemei palestiniene, după ani de absență, drept axă centrală în discuțiile regionale și globale. Pe teren, există două […] The post Războiul din Gaza s-a transformat într-un experiment politic și geografic first appeared on Ziarul National.
15:40
Materia primă, separarea și rafinarea ei pentru fabricarea turbinelor eoliene, a bateriilor pentru stocarea energiei, precum și pentru mașinile electrice sunt concentrate, aproape în totalitate, în mâna Chinei. Politicile tarifare agresive împotriva acestei țări, precum și stupidele tentative de naționalizări ostile au determinat instituirea unui control extrem de strict al exporturilor. Controlul înseamnă, de fapt, […] The post Se fâsâie tot Green Deal-ul. Întregul mapamond a ajuns la mâna Chinei first appeared on Ziarul National.
15:10
„Ochiul și timpanul” în timpul alegerilor! Ce arată datele oficiale! Mii de români, supravegheați în baza unor mandate de securitate națională # National.ro
Au trecut alegerile prezidențiale, dar un aspect semnificativ iese abia acum la iveală. România a emis, în mai puțin de un an, 2.843 de mandate de securitate națională, fără ca vreuna dintre cereri să fie respinsă de Parchetul General sau de Curtea Supremă. Date oficiale arată că, din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, […] The post „Ochiul și timpanul” în timpul alegerilor! Ce arată datele oficiale! Mii de români, supravegheați în baza unor mandate de securitate națională first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
14:20
Tinerii români care au creat cea mai mică inimă artificială din lume, recunoscuți la cel mai înalt nivel de Președintele României, Nicușor Dan # National.ro
Echipa MAVIS, creatoarea celei mai mici inimi artificiale din lume și finalistă a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a primit o recunoaștere din partea Președintelui Nicușor Dan, care a vizitat recent laboratorul de cercetare al tinerilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie […] The post Tinerii români care au creat cea mai mică inimă artificială din lume, recunoscuți la cel mai înalt nivel de Președintele României, Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
14:20
Felix Dadaev, cea mai cunoscută dublură a lui Iosif Stalin, a murit la vârsta de 102 ani. Despre Dadaev s-ar putea spune că a fost omul umbră al dictatorului sovietic, apărând la parade, în coloane oficiale și chiar la conferința de la Ialta, pentru a proteja viața acestuia. Stalin trăia cu frica de a nu […] The post Sosia lui Stalin a murit la 102 ani. „Mulți erau șocați de asemănare” first appeared on Ziarul National.
13:40
VIDEO. Firea îi predă ștafeta lui Băluță la șefia PSD București. Care e scopul mișcării de ultimă oră # National.ro
Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe actualul edil al sectorului 4 Daniel Băluţă drept candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc în Consiliul Politic Naţional de marţi, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. De asemenea, Gabriela Firea a făcut public faptul că îi predă lui Daniel Băluţă ştafeta la șefia […] The post VIDEO. Firea îi predă ștafeta lui Băluță la șefia PSD București. Care e scopul mișcării de ultimă oră first appeared on Ziarul National.
13:20
1. Dincolo de religie, Catedrala Mântuirii Neamului înseamnă istorie. Dincolo de orice, progresismul înseamnă un rucsac umplut cu râme. Românii au cea mai mare biserică ortodoxă din lume, progresiștii au girafa de la Antipa și pista de trotinete de pe Calea Victoriei. Se plimbă cu trotinetele pe Calea Victoriei și se bucură că mănâncă înghețată. […] The post Vaticanul Ortodoxiei și girafa de la Antipa first appeared on Ziarul National.
13:10
O veste cum nu se poate mai proastă, la început de săptămână, pentru locuitorii din mai multe zone ale Capitalei. Peste 500 de blocuri din București vor rămâne fără agent termic în următoarele zile, din cauză că se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Ceea ce înseamnă că locuitorii […] The post Bucureștenii rămân din nou fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri vor fi afectate first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
11:20
VIDEO. Avertismentul lui Mihai Tatulici: „Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte puternică și foarte dură/Parcă miroase a…” # National.ro
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a comentat duminică, la un post TV, cele mai recente evenimente din viața politică și socială din România. „Eu simt așa, în aer, o ușoară nostalgie după mișcările de stradă” – a spus cunoscutul om de televiziune. Tatulici a comentat declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu, după ce reforma pensiilor magistraților […] The post VIDEO. Avertismentul lui Mihai Tatulici: „Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte puternică și foarte dură/Parcă miroase a…” first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
10:30
Unde se duce Florian Coldea luni, după ce duminică a mers la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # National.ro
După ce duminică a fost zărit la Catedrala Mântuirii Neamului (cunoscută și drept Catedrala Națională), unde a asistat la slujba de sfințire a picturii, Florian Coldea ajunge luni, 27 octombrie, în fața instanței. Mai precis a magistraților de la Curtea de Apel București. Dosarul foștilor generali SRI ajunge pe masa judecătorilor cu primul termen în […] The post Unde se duce Florian Coldea luni, după ce duminică a mers la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului first appeared on Ziarul National.
10:00
Scandal cu împușcături pe o stradă din Capitală. Patru bărbați, reținuți după incidentul din cartierul Militari # National.ro
După mai multe ore de căutări, polițiștii au reușit să identifice persoanele implicate în incidentul care a iscat spaimă, duminică, pe o stradă din sectorul 6 al Capitalei, mai precis din cartierul Militari. Cele mai recente informații din acest caz s-au aflat luni dimineață, 27 octombrie. Indivizii implicați în scandalul cu împușcături din cartierul bucureștean […] The post Scandal cu împușcături pe o stradă din Capitală. Patru bărbați, reținuți după incidentul din cartierul Militari first appeared on Ziarul National.
08:10
Lumina nu este doar „viziune” — e un semnal biologic care reglează somnul, vigilența și starea de spirit. Ceea ce contează cel mai mult nu e doar câtă lumină primești, ci și ce lungime de undă (culoare) și când o primești. Cromoterapia (folosirea culorii/luminii în scop terapeutic) a crescut în popularitate, dar realitatea științifică e […] The post Cromoterapia în viața modernă: cum culoarea luminii influențează hormonii first appeared on Ziarul National.
07:20
Acum 24 ore
05:20
BERBEC În plan sentimental, lasă-te purtat de pasiune! Astăzi puteți obține o mulțime din bani. Continuați cu munca dvs., nu începeți proiecte noi. Dacă purtați lentile de contact, nu abuzați. TAUR În dragoste, te vei simți foarte inspirat și sensibil. Chiar dacă nu veți putea strânge suficienți bani pentru proiectul dvs., nu renunțați. Încearcă […] The post Horoscop 27 octombrie 2025 – Încercați să fiți mai puțin brusc cu partenerul dvs first appeared on Ziarul National.
26 octombrie 2025
21:10
20:00
Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat duminică un acord extins de încetare a focului, sub supravegherea președintelui american Donald Trump care a fost primit cu onoruri în Malaezia pentru summitul ASEAN. Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și omologul său cambodgian Hun Manet au semnat acordul în fața unui panou pe care scria „Delivering Peace”, pe baza […] The post Armistițiu și comerț: Trump, vedetă în Asia first appeared on Ziarul National.
19:40
Parcă a fost mai mult decât inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, parcă s-a sfințit însăși credința în Sistem, așa a părut ziua de duminică, 26 octombrie. Un eveniment de anvergură divino-instituțională, unde icoanele au fost lustruite, odăjdiile scuturate, iar microfoanele reglate pentru streaming-ul universal al mântuirii oficiale. Sub turlele aurite, toată floarea cea vestită a „statului […] The post Catedrala Mântuirii Sistemului first appeared on Ziarul National.
19:10
Puțin cunoscut în urmă cu câteva luni, Zohran Mamdani, ales local din partea stângii Partidului Democrat, ar putea deveni unul dintre cei mai tineri primari din istoria New York-ului. În vârstă de 34 de ani, Mandami s-a născut în Uganda într-o familie de origine indiană și locuiește în Statele Unite de la vârsta de șapte […] The post Ascensiunea unui unui progresist în orașul capitalismului first appeared on Ziarul National.
18:50
Lamine Yamal, noul star al Barcelonei, a făcut prima achiziție majoră a carierei: își cumpără o vilă de lux de la celebrul cuplu Shakira – Gerard Pique. Potrivit publicației Sport.es, proprietatea se află într-un complex exclusivist din Barcelona, unde cei doi dețineau trei vile identice. Una dintre acestea, nelocuită de la despărțirea lor, urmează să […] The post Yamal s-a înțeles cu Shakira și Pique! Fostul cuplu a încasat 4 milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
18:50
Liverpool traversează cel mai negru moment al ultimilor ani. Campioana Angliei a ajuns la patru înfrângeri consecutive în Premier League și șase în ultimele șapte meciuri oficiale, iar încrederea s-a prăbușit complet. Echipa lui Arne Slot pare de nerecunoscut față de formația care începuse sezonul cu șapte victorii la rând în toate competițiile. Apărare în […] The post “Cod roșu” pe Anfield! Liverpool se prăbușește sub comanda lui Slot first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:30
Am asemuit cumva cele trei catastrofe nenaturale: Colectiv, Crevedia, Rahova, cu CCR-ul deoarece sunt atât de multe similitudini între rezultatele acestora asupra întregului popor român! Rezultate cu un puternic impact negativ evident. Goana după falșii vinovați Am văzut cu toții cum au apărut piste false sau nu pe care organele de cercetare le vor analiza […] The post Operațiunea: “Ridicați licența Distrigaz!”/Aloo, Primăria? first appeared on Ziarul National.
18:10
După ce a și-a umflat costurile cu protecția reptilelor și liliecilor, Autostrada Sibiu-Pitești s-a împotmolit în arie protejată # National.ro
Construcția autostrăzilor în România continuă să fie împiedicată de gândaci, reptile, lilieci și alte viețuitoare, pentru a căror protecție costurile aproape că se dublează. La Autostrada Sibiu-Pitești, Ministerul Transporturilor a cedat psihic, după ce și-a dat seama că toate investițiile costisitoare făcute pentru a primi avizul de mediu au fost în zadar. Și asta pentru […] The post După ce a și-a umflat costurile cu protecția reptilelor și liliecilor, Autostrada Sibiu-Pitești s-a împotmolit în arie protejată first appeared on Ziarul National.
17:30
Europa pierde cursa pentru depozitarea mineralelor esențiale? ”Totul este legat de dominația Chinei” # National.ro
Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid pentru a stoca mineralele critice deoarece riscă să rămână în urmă cu aprovizionarea. Înainte de sfârșitul anului, Bruxelles va lansa o consultare privind mineralele care ar trebui achiziționate, în esență pentru a diversifica sursele străine, notează Financial Times. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri […] The post Europa pierde cursa pentru depozitarea mineralelor esențiale? ”Totul este legat de dominația Chinei” first appeared on Ziarul National.
17:10
În timp ce Nvidia, Alphabet și Broadcom ridică bursele la noi maxime, Cameron Pappas, proprietarul Norton’s Florist din Alabama, experimentează ceea ce se întâmplă în economia reală, una departe de Wall Street și Silicon Valley. Întreprinderile mici și firmele de toate dimensiunile din sectorul comerțului cu amănuntul, construcțiilor și ospitalității se confruntă cu dificultăți din […] The post Inteligența artificială și economia reală first appeared on Ziarul National.
16:40
Știai că verdețurile conțin vitamina K, esențială pentru încetinirea declinului cognitiv? # National.ro
Spanacul, varza kale, salata verde sau pătrunjelul sunt adesea considerate simple adaosuri în farfurie. Însă aceste alimente ascund un nutrient esențial pentru creier și sistemul nervos: vitamina K. Cercetările recente arată că această vitamină joacă un rol surprinzător de important în menținerea memoriei și în prevenirea declinului cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. Ce este […] The post Știai că verdețurile conțin vitamina K, esențială pentru încetinirea declinului cognitiv? first appeared on Ziarul National.
16:10
Întrebat de sindicaliști dacă vor fi tăiate salariile polițiștilor, Cătălin Predoiu, șeful MAI, a dat un răspuns periculos de evaziv: ”deocamdată, nu”. Ambiguitatea ministrului va crea un dezastru și mai mare în sistem, susține conducerea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), având în vedere că, de la începutul acestui an, aproape 5.500 de […] The post Predoiu, evaziv. Salariile polițiștilor ar putea fi ciuntite first appeared on Ziarul National.
15:40
Dominația dolarului aduce beneficii importante pentru Statele Unite. Și, așa cum susține renumitul economist Kenneth Rogoff în cartea sa Our Dollar, Your Problem, o monedă dominantă este incredibil de dificil de înlocuit. Administrațiile americane succesive au adoptat politici care au consolidat sau cel puțin au evitat să submineze dolarul. Administrația Trump, însă, atacă fundamentele instituționale […] The post Dolarul nu mai este invulnerabil first appeared on Ziarul National.
15:00
Ucrainenii ar vrea să intre în Uniunea Europeană, însă mai au de așteptat. În 1993, Ucraina a anunțat că dorește să adere la UE, dar era prea săracă și prea coruptă pentru a fi un mebru credibil. În orice caz, ușa clubului european părea închisă, notează The Economist. Unii aspiranți ceva mai credibili, printre care […] The post Poate Ucraina să treacă de paznicul de la ușa UE? first appeared on Ziarul National.
14:30
China a înțeles ceva fundamental: în secolul XXI, dominația nu se mai obține doar prin armate, ci prin dependențe economice, tehnologice și simbolice. Pe scurt: Beijingul nu cucerește, ci înfășoară lumea în rețele de influență. Pentru Xi, bomba cu pământuri rare a semnalat o nouă duritate, în timp ce TikTok a fost „opiu spiritual” care […] The post China învăluie lumea: dominație fără războaie, doar prin dependențe first appeared on Ziarul National.
13:50
Ancheta privind furtul de la Luvru, considerat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria recentă a Franței, face progrese semnificative. Două persoane au fost arestate sâmbătă, la o săptămână după spargerea în plină zi din inima Parisului, potrivit informațiilor obținute de BFMTV și confirmate ulterior de revista Paris Match. Cei doi suspecți, ambii în […] The post Furtul de la Luvru: doi suspecți arestați după spargerea de 88 de milioane de euro first appeared on Ziarul National.
13:50
Ministerul Mediului vrea să oblige toate direcțiile din Romsilva să obțină profituri, chiar dacă multe dintre activități sunt de întreținere și conservare. Directorul de cabinet al ministrului Diana Buzoianu a plusat, la dezbaterea privind Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii, și a pus în discuție caii de rasă […] The post Ministrul USR al Mediului a pus ochii pe caii de rasă ai statului român first appeared on Ziarul National.
13:30
Apariția-surpriză a lui Florian Coldea la Catedrala Mântuirii Neamului a atras astăzi atenția publicului și a presei, mai ales în contextul în care fostul șef operativ al SRI este trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție. Fostul general a participat la slujba de sfințire a picturii interioare, eveniment care a reunit numeroase personalități […] The post Florian Coldea, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului first appeared on Ziarul National.
13:10
Leprele sunt tumultuoase. Amintiți-vă cum a ieșit la suprafață drojdia oengistă, în urmă cu zece ani, după ce a luat foc clubul de rockereală cu nume de C.A.P. Se umpluse Palatul Cotroceni de lepre tumultuoase. Oamenii cinstiți nu au ajuns la întâlnirea cu istoria (martorul somnolent Iohannis devenise făcător de istorie!), pentru că oamenii cinstiți […] The post Comuniștii vechi au făcut Bicazul. Comuniștii noi fac sifoane first appeared on Ziarul National.
12:50
Alegeri pentru Primăria Generală: majoritatea bucureștenilor, nemulțumiți de Guvernul Bolojan și de starea Capitalei # National.ro
Nemulțumirile cresc în pragul alegerilor pentru Primăria Generală, iar un nou sondaj Avangarde arată o scădere accentuată a încrederii în actualul Guvern condus de Ilie Bolojan. Potrivit datelor, 63% dintre bucureșteni se declară nemulțumiți de activitatea executivului, în timp ce 68% spun că imaginea Capitalei lasă mult de dorit. Pe fondul acestor percepții negative, peste […] The post Alegeri pentru Primăria Generală: majoritatea bucureștenilor, nemulțumiți de Guvernul Bolojan și de starea Capitalei first appeared on Ziarul National.
12:20
Sfințirea Catedralei Neamului, eveniment istoric în Capitală: Nicușor Dan, Maia Sandu și Bartolomeu I, prezenți la slujbă # National.ro
Sfințirea Catedralei Neamului are loc astăzi la București, într-un moment cu o puternică încărcătură spirituală și simbolică pentru România. La eveniment participă mii de credincioși, dar și numeroase personalități, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Ceremonia marchează sfințirea picturii interioare a celui mai […] The post Sfințirea Catedralei Neamului, eveniment istoric în Capitală: Nicușor Dan, Maia Sandu și Bartolomeu I, prezenți la slujbă first appeared on Ziarul National.
01:10
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au sărbătorit, sâmbătă, în locuri diferite Ziua Armatei Române, dar au avut parte de același tratament din partea românilor. Au fost huiduiți și apostrofați de oamenii nemulțumiți. „Huo!” și „Hoții!” și „Nu vrem să fim conduși de hoți” s-a auzit din nou în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași, […] The post Rafale de huiduieli pentru Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Huo! Hoților!” first appeared on Ziarul National.
25 octombrie 2025
20:20
Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei # National.ro
Micul dejun încă naște dezbateri: e esențial pentru energie și metabolism sau îl putem înlocui cu ferestre de post (intermittent fasting) pentru beneficii metabolice? Răspunsul nu e „universal” — depinde de obiectivele tale (control greutate, performanță sportivă, claritate mentală) și de fiziologia individuală. Iată ce arată cercetările recente. Cum îți dai seama ce-ți prieste mai […] The post Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei first appeared on Ziarul National.
19:00
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au sărbătorit, sâmbătă, în locuri diferite Ziua Armatei Române, dar au avut parte de același tratament din partea românilor. Au fost huiduiți și apostrofați de oamenii nemulțumiți. „Huo!” și „Hoții!” și „Nu vrem să fim conduși de hoți” s-a auzit din nou în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași, […] The post VIDEO: Rafale de huiduieli pentru Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Huo! Hoților!” first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei # National.ro
Micul dejun încă naște dezbateri: e esențial pentru energie și metabolism sau îl putem înlocui cu ferestre de post (intermittent fasting) pentru beneficii metabolice? Răspunsul nu e „universal” — depinde de obiectivele tale (control greutate, performanță sportivă, claritate mentală) și de fiziologia individuală. Iată ce arată cercetările recente. Cum îți dai seama ce-ți priește mai […] The post Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei first appeared on Ziarul National.
24 octombrie 2025
15:30
Nicușor Dan, huiduit la Iași: „Trădătorule”, „Rușine”/Cum a reacționat președintele – VIDEO # National.ro
Atmosferă tensionată în momentul sosirii președintelui Nicușor Dan la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iași, vineri după-amiază. Mai mulți oameni adunați în fața clădirii instituției de cultură l-au „întâmpinat” cu huiduieli pe șeful statului, strigându-i că ar trebui să îi fie rușine și catalogându-l drept „trădător”. Încă de când s-a apropiat mașina cu care a […] The post Nicușor Dan, huiduit la Iași: „Trădătorule”, „Rușine”/Cum a reacționat președintele – VIDEO first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.