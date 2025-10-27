REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României
Financial Intelligence, 27 octombrie 2025 18:10
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru […] The post <b><b>REUNIUNE</b> <b>CESEC</b> <b>LA</b> <b>BUCUREŞTI</b> – Bolojan:</b> Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
18:30
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Comisarul european pentru Energie propune plan de interconectare şi reducere a preţurilor: Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră # Financial Intelligence
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a afirmat, luni, la reuniunea CESEC de la Bucureşti, că […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Comisarul european pentru Energie propune plan de interconectare şi reducere a preţurilor: Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
18:10
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României # Financial Intelligence
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
18:00
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Într-o discuţie cu preşedintele ANRE, Comisarul European pentru Energie şi-a exprimat preocuparea pentru problemele regiunii, disponibilitatea de a sprijini creșterea interconectărilor și a măsurilor de scădere a prețurilor la energie # Financial Intelligence
Președintele ANRE, George Niculescu, a avut astăzi o întâlnire bilaterală cu Dan Jørgensen, Comisarul European pentru Energie și […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Într-o discuţie cu preşedintele ANRE, Comisarul European pentru Energie şi-a exprimat preocuparea pentru problemele regiunii, disponibilitatea de a sprijini creșterea interconectărilor și a măsurilor de scădere a prețurilor la energie appeared first on Financial Intelligence.
17:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI -Bogdan Ivan: Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro # Financial Intelligence
În cadrul reuniunii CESEC de la Bucureşti, am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI -Bogdan Ivan: Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
17:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Comisarul European pentru Energie, vizită la Dispecerul Energetic Național: Discuții despre interconectivitatea energetică în regiune și proiectele de dezvoltare ale rețelei energetice europene # Financial Intelligence
Dan Jørgensen, Comisarul European pentru Energie, a făcut astăzi o vizită la Dispecerul Energetic Național. Transelectrica anunţă: “Am […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Comisarul European pentru Energie, vizită la Dispecerul Energetic Național: Discuții despre interconectivitatea energetică în regiune și proiectele de dezvoltare ale rețelei energetice europene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:50
Articol realizat de specialiştii Europuls Acum 4 ani, pe 29 octombrie 2021, România primea vestea că Planul Național de […] The post PNRR revizuit și cursa contra cronometru (I) (opinie Europuls) appeared first on Financial Intelligence.
15:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Cristian Buşoi: Problema prețurilor la energie rămâne una dintre cele mai presante provocări pentru regiunea noastră și continuă să fie un subiect prioritar # Financial Intelligence
Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se află luni în România pentru a participa la reuniunea […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Cristian Buşoi: Problema prețurilor la energie rămâne una dintre cele mai presante provocări pentru regiunea noastră și continuă să fie un subiect prioritar appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ovidiu Wlassopol: Măsurile impuse prin asumarea răspunderii Guvernului pentru ASF nu realizează o economie la bugetul de stat, ci măresc deficitul în 2026, prin reducerea încasărilor # Financial Intelligence
Bugetul de stat nu a câştigat nimic în urma tăierilor salariale și concedierilor impuse prin lege la ASF, […] The post Ovidiu Wlassopol: Măsurile impuse prin asumarea răspunderii Guvernului pentru ASF nu realizează o economie la bugetul de stat, ci măresc deficitul în 2026, prin reducerea încasărilor appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Evaziunea fiscală din Italia a început să crească din nou în urmă cu patru ani, după mai mulţi […] The post Evaziunea fiscală din Italia este mai gravă decât se credea appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează programul „Diplomație Energetică” # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE) salută parteneriatul cu Institutul Diplomatic Român (IDR), prin care se va desfăşura programului […] The post Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează programul „Diplomație Energetică” appeared first on Financial Intelligence.
15:10
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Pentru o zi, România este capitala investiţiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jorgensen aici, precum şi pe miniştrii celor 17 state din regiune – video # Financial Intelligence
România este, pentru o zi, capitala investiţiilor strategice în energie, în condiţiile în care comisarului european pentru Energie […] The post REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Pentru o zi, România este capitala investiţiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jorgensen aici, precum şi pe miniştrii celor 17 state din regiune – video appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Grindeanu: PSD București l-a propus pe Daniel Băluță candidat la Primăria Capitalei; va fi validat de CPN # Financial Intelligence
Organizația PSD București l-a propus luni pe Daniel Băluță drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, urmând ca această […] The post Grindeanu: PSD București l-a propus pe Daniel Băluță candidat la Primăria Capitalei; va fi validat de CPN appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Industria de asset management din România atinge un nou maxim istoric al activelor, pe segmentul fondurilor deschise de investiții # Financial Intelligence
Industria de asset management din România a atins, în luna septembrie, un nou maxim istoric al activelor nete […] The post Industria de asset management din România atinge un nou maxim istoric al activelor, pe segmentul fondurilor deschise de investiții appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
14:00
Exim Banca Românească și Maschio Gaspardo România derulează un parteneriat strategic prin care banca, în calitate de Agenție […] The post Exim Banca Românească asigură exporturile Maschio Gaspardo România appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Programul de investiții în capacitățile de stocare, continuat de Rompetrol Rafinare # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare […] The post Programul de investiții în capacitățile de stocare, continuat de Rompetrol Rafinare appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Veniturile colectate din accize pe băuturi spirtoase, în scădere cu peste 53,8 milioane lei în primele 9 luni (asociaţie) # Financial Intelligence
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în […] The post Veniturile colectate din accize pe băuturi spirtoase, în scădere cu peste 53,8 milioane lei în primele 9 luni (asociaţie) appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele nouă luni # Financial Intelligence
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele […] The post Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Acțiunile companiilor miniere de pământuri rare se prăbușesc, deoarece SUA se așteaptă ca China să amâne controalele la export # Financial Intelligence
Acțiunile mai multor companii miniere de pământuri rare listate la bursa americană au scăzut luni, deoarece oficialii americani […] The post Acțiunile companiilor miniere de pământuri rare se prăbușesc, deoarece SUA se așteaptă ca China să amâne controalele la export appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la marile rețele comerciale – Metro, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image # Financial Intelligence
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața […] The post Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la marile rețele comerciale – Metro, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Numărul investitorilor de la Bursă a continuat să crească, în trimestrul al treilea # Financial Intelligence
Numărul investitorilor de la Bursa de Valori București a continuat să crească, în trimestrul al treilea, potrivit raportului […] The post Numărul investitorilor de la Bursă a continuat să crească, în trimestrul al treilea appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:40
Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal # Financial Intelligence
Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal. România devine astfel, pentru […] The post Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Trump face ceea ce Bruxelles-ul nu a reușit: elimină petrolul rusesc din Europa (Politico) # Financial Intelligence
Noile sancțiuni impuse de SUA vor avea efecte „catastrofale” asupra operațiunilor Lukoil pe continent, avertizează un fost director […] The post Trump face ceea ce Bruxelles-ul nu a reușit: elimină petrolul rusesc din Europa (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
APAPR a solicitat Curții Constituționale să declare că Legea privind plata pensiilor private nu încalcă dispozițiile constituționale # Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) un memoriu […] The post APAPR a solicitat Curții Constituționale să declare că Legea privind plata pensiilor private nu încalcă dispozițiile constituționale appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Fitch Ratings menține ratingul BBB- cu perspectivă negativă (Investment Grade) acordat ROMGAZ # Financial Intelligence
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a anunțat că, în data de 24 octombrie 2025, Agenția de rating […] The post Fitch Ratings menține ratingul BBB- cu perspectivă negativă (Investment Grade) acordat ROMGAZ appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct # Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, și-a anunțat, luni, candidatura la Primăria Capitalei. ‘Să știți că […] The post Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:30
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă # Financial Intelligence
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, […] The post Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești # Financial Intelligence
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești, reiese din sondajul lunar Indicatorul de Încredere […] The post Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Țările din Europa Centrală și de Est au înregistrat în ultimele decenii un ritm ridicat […] The post Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor # Financial Intelligence
Este aproape sigur că Banca Centrală Europeană va menține din nou rata dobânzii cheie joi, iar traderii au […] The post Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed # Financial Intelligence
Dolarul american a crescut luni la un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, la începutul unei […] The post Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Indicele Nikkei 225 din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 50.000 de puncte, înaintea întâlnirii dintre Takaichi și Trump # Financial Intelligence
Indicele de referință Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 2%, depășind pentru prima dată pragul de […] The post Indicele Nikkei 225 din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 50.000 de puncte, înaintea întâlnirii dintre Takaichi și Trump appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Bolojan: Dacă nu vom adopta reforma în administraţie în noiembrie, nu o mai putem pune în practică înainte de buget # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a subliniat, duminică, urgenţa adoptării legislaţiei privind reforma administraţiei centrale şi locale. “Când un sistem […] The post Bolojan: Dacă nu vom adopta reforma în administraţie în noiembrie, nu o mai putem pune în practică înainte de buget appeared first on Financial Intelligence.
08:20
HSBC va suporta pierderi de 1,1 miliarde de dolari în urma unei hotărâri judecătorești din Luxemburg, în cazul Madoff # Financial Intelligence
HSBC afirmă că impactul financiar final ar putea fi foarte diferit de estimări Rezultatele financiare pentru trimestrul al […] The post HSBC va suporta pierderi de 1,1 miliarde de dolari în urma unei hotărâri judecătorești din Luxemburg, în cazul Madoff appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri în faţa Guvernului # Financial Intelligence
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, […] The post Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri în faţa Guvernului appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Contractele futures pe acțiuni cresc înaintea raportărilor companiilor Big Tech; o reducere a ratei dobânzii de către Fed, așteptată pe scară largă # Financial Intelligence
Contractele futures pe acțiuni au crescut duminică seara, pe măsură ce investitorii așteptau cu nerăbdare o reducere a […] The post Contractele futures pe acțiuni cresc înaintea raportărilor companiilor Big Tech; o reducere a ratei dobânzii de către Fed, așteptată pe scară largă appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. Iată […] The post Ce este racheta rusă Burevestnik? appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Venezuela condamnă „provocarea militară” din partea CIA și Trinidad și Tobago # Financial Intelligence
Duminică, Venezuela a condamnat ceea ce a numit o provocare militară din partea vecinului Trinidad și Tobago, în […] The post Venezuela condamnă „provocarea militară” din partea CIA și Trinidad și Tobago appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Liderii mondiali caută să construiască relații economice și comerciale după plecarea lui Trump de la summitul ASEAN # Financial Intelligence
Trump și Rubio au părăsit summitul luni Summitul RCEP susținut de China domină evenimentele zilei Lula spune că […] The post Liderii mondiali caută să construiască relații economice și comerciale după plecarea lui Trump de la summitul ASEAN appeared first on Financial Intelligence.
07:30
România plăteşte dobânzi de 11 miliarde de euro, a afirmat, duminică, premierul Ilie Bolojan. El a fost prezent […] The post Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, la ora 18:00 […] The post Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi […] The post Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
18:20
Bessent anunță că s-a ajuns la un „cadru” comercial între SUA și China; acordul privind pământurile rare a fost amânat # Financial Intelligence
Duminică, înalți oficiali economici chinezi și americani au discutat cadrul unui acord comercial pe care președintele american Donald […] The post Bessent anunță că s-a ajuns la un „cadru” comercial între SUA și China; acordul privind pământurile rare a fost amânat appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Cetățeni chinezi arestați în Georgia pentru încercarea de a cumpăra uraniu de pe piața neagră # Financial Intelligence
Într-o poveste cu totul bizară și alarmantă care a ieșit la iveală în Republica Georgia, Serviciul de Securitate […] The post Cetățeni chinezi arestați în Georgia pentru încercarea de a cumpăra uraniu de pe piața neagră appeared first on Financial Intelligence.
16:10
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor # Financial Intelligence
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” pentru profesioniști când vine vorba de conducerea […] The post CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor […] The post Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump # Financial Intelligence
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între preşedintele rus Vladimir Putin şi […] The post Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă # Financial Intelligence
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru două legi privind divulgarea informațiilor climatice din 2023, care, potrivit […] The post Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general # Financial Intelligence
Grupul Volkswagen are suficiente cipuri pentru moment, a declarat directorul general Oliver Blume pentru un săptămânal german, într-un […] The post Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico # Financial Intelligence
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în […] The post Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR # Financial Intelligence
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis va efectua în perioada 27-28 octombrie o […] The post Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.