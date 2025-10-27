Un urs tânăr aflat în încurcătură a fost salvat lângă o pensiune din munții Apuseni

17:50

Președintele SUA, Donald Trump, se află în vizită oficială la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul Japoniei și cu noul prim-ministru ales, Sanae Takaichi. Călătoria sa în Asia este menită să asigure acorduri comerciale, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Trump, aflat în cea mai lungă vizită a sa în străinătate de la preluarea mandatului, în ianuarie, a anunțat o serie de acorduri cu țările din Asia de Sud-Est și a supravegheat semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, în timpul primei sale opriri în Malaezia. Călătoria sa se va încheia joi cu un summit cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, unde cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite escaladarea războiului comercial, anunță Reuters.