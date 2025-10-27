EXCLUSIV. Șefii ASF, ANRE și ANCOM, la raport, în Parlament. Cât taie din salarii și din posturi
Cotidianul de Hunedoara, 27 octombrie 2025 18:10
Reprezentanții ANRE, ASF și ANCOM vor prezenta mâine rapoartele de reorganizare, după promulgarea Legii 145/2025, lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Cotidianul a intrat în posesia celor trei rapoarte și vă prezintă datele în exclusivitate.
Acum 15 minute
18:20
Cinci delfini din Malta vor fi noua senzație a Delfinariului din Constanța. Mamiferele marine ar trebui să ajungă la Constanța la începutul anului viitor. Copiii îi așteaptă deja bucuroși. De anul viitor, Delfinariul din Constanța va putea organiza spectacolele care-i bucură pe copii cu ajutorul a cinci delfini care vor ajunge în România tocmai din […] The post Bucurie pentru copii: delfini din Malta, la Delfinariul din Constanța! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:10
EXCLUSIV. Șefii ASF, ANRE și ANCOM, la raport, în Parlament. Cât taie din salarii și din posturi # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții ANRE, ASF și ANCOM vor prezenta mâine rapoartele de reorganizare, după promulgarea Legii 145/2025, lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Cotidianul a intrat în posesia celor trei rapoarte și vă prezintă datele în exclusivitate.
Acum o oră
18:00
Crema magistraților, lefuri duble față de salariul președintelui. Cine sunt campionii # Cotidianul de Hunedoara
Magistrații care au atacat la CCR legea privinind pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor au lefuri care ajung să depășească si 50.000 de lei (sumă brută lunară), cea mai bine plătită fiind Lia Savonea, șefa ÎCCJ.
17:50
În ciuda austerității, zilele localităților primesc iarăși bani de la buget # Cotidianul de Hunedoara
Sărbătorile locale vor putea fi finanțate de la buget. Mai multe excepții au fost stabilite pentru Ordonanța 52.
Acum 2 ore
17:30
Imaginea Sfântului Dimitrie cel Nou, sărbătorit în fiecare an pe 27 octombrie, pictat desculț sau doar cu un papuc în picioare nu e nouă, dar ea rămâne vie în mintea credincioșilor.
17:30
„Astăzi, în jurul orei 15:30, pe strada Marchian, din municipiul Botoşani, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicată motocicleta din dotarea Biroului Rutier. Din primele verificări a reieşit faptul că o tânără de 26 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Marchian, la […]
17:20
Proiectul de lege privind SGR-ul estin va trebui să treacă de ambele foruri ale Parlamentului, însă pentru acest lucru este nevoie de consens în coaliție.
17:00
Președintele SUA nu suspectează nicio acțiune ilegală în prăbușirea a două aeronave militare americane în Marea Chinei de Sud
16:50
Starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu îi ingrijorează pe cei dragi. Fostul fotbalist urăște că sănătatea sa a devenit subiect de presă dar nu are ce face
16:40
Europa rămâne, din nou, prinsă la mijloc, cu vizita la Beijing ministrului german de Externe anulată și cu industria germana suferind de pe urma deciziilor Chinei
Acum 4 ore
16:30
Locuitorii unui mare oraș din România nu vor avea parte de focuri de artificii. Decizia luată de Primărie are la bază
16:20
Au început lucrările pentru Tunelul de la Robești, cu lungimea de 900 de metri, de pe tronsonul 2.
16:10
Noul edificiu creștin din România se înalță ca o barieră în fața acestui val distrugător care dorește să arunce la gunoi tradițiile și valorile naționale.
15:50
PSD, PNL și AUR ar fi blocat intrarea în procedură de urgență pentru adoptarea referendumului.
15:40
Actul normativ vizează intervenția urgentă pentru punerea în siguranță a clădirilor cu pericol real de colaps.
15:30
Disciplină de partid, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
15:20
Ești asigurat și nu știi cum să beneficiezi de pachetul de investigații și analize gratuite? Precizări importante de la MS
15:20
AUR își dorește un candidat comun al forțelor suveraniste. Ar putea fi chiar Anca Alexandrescu.
15:20
Potrivit formațiunii politice, ministra Afacerilor Externe purta pantaloni, nu rochie roșie.
15:10
Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat relația. Cum a fost surprins cuplul # Cotidianul de Hunedoara
Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, nu se mai ascund.
14:50
Mircea Dinescu, reacție acidă după inaugurarea Catedralei Mânturii Neamului # Cotidianul de Hunedoara
Poetul critică sfințirea Catedralei printr-o poezie dură.
14:40
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu vede rostul unei coaliții în care nu există critici și „toată lumea stă în poziție de drepți".
Acum 6 ore
14:20
Scandal șocant în gimnastică. Denisa Gorgotă a depus plângere pentru hărțuire # Cotidianul de Hunedoara
Acuzații șocante în cadrul lotului feminin de gimnastică la întoarcerea de la CM din Indonezia.
14:20
Dupa naveta la Washington, colacul de salvare de miliarde de dolari aruncat de Trump și succesele pe Wall Street, președintele Argentinei mai are de demonstrat că poate avea succes și acasă
14:10
Reacții dure din USR și PNL despre întâlnirea dintre Grindeanu și magistrați # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea lui Sorin Grindeanu cu liderii magistraților a adus reacții din interiorul coaliției. Șeful senatorilor USR și președintele Senatului sunt nemulțumiți.
14:10
Parolele a milioane de utilizatori Gmail, furate. Cum verifici dacă ești afectat # Cotidianul de Hunedoara
Peste 183 de milioane de conturi Gmail și alte servicii de email au fost compromise într-o breșă uriașă.
14:10
Ponta vrea să scoată USR de la guvernare, cu mâna suveraniștilor plecați de la POT și SOS. Ce a declarat pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Victor Ponta vrea să scoată USR de la guvernare, în colaborare cu suveraniștii. „Șantajul ăsta că nu se poate fără USR nu e adevărat, asigurăm noi voturile", a declarat fostul premier pentru Cotidianul.
13:50
Ședință extraordinară de guvern pentru Ordonanța 52 care i-a revoltat pe primari # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Bolojan va modifica, într-o ședință extraordinară, OUG 52 care a i-a înfuriat pe primari. Actul normativ le tăia bugetul pentru reparații, consultanță și studii de fezabilitate.
13:50
Credința românilor este un izvor nesecat. După ce ieri au participat la sfințirea picturii Catedralei, astăzi au venit la Patriarhie
13:20
Bolojan, despre acuzația că a stat ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: „Nu am stat ilegal. Nu am intrat pe geam” # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a explicat că locuiește legal în vila de pe strada Gogol, imobil care i-a aparținut fostului președinte Traian Băsescu și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi stat acolo fără drept.
13:00
Prima victimă în PSD: Gabriela Firea pleacă de la șefia filialei București # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentara îi cedează locul lui Daniel Băluță.
12:50
Ultimele două meciuri din etapa a 14-a a Super Ligii. Cum se poate răsturna clasamentul # Cotidianul de Hunedoara
La finalul etapei de astăzi, Super Liga ar putea avea un nou lider.
12:40
Prima victimă în PSD: Gabriela Firea renunță la conducerea filialei București, după ce partidul l-a votat pe Băluță pentru Capitală # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, cum am fost eu, vrem să-i oferim toate instrumentele administrative și umane, de asemenea forța politică. Am decis să-i predau ștafeta politică a conducerii organizației PSD București. Fac acest gest de onoare, nu trebuie să ne legăm […]
Acum 8 ore
12:30
România extinde lista produselor din plastic de unică folosință interzise. Legea 150/2025 introduce noi obligații pentru producători.
12:30
Grindeanu pregătește o nouă formă pentru legea magistraților. SURSE – Pensia, cât mai apropiată de ultimul salariu # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu își dorește ca pensia magistraților să fie raportată la ultimul salariu.
12:30
Ședință extraordinară de guvern pentru ordonanța care i-a revoltat pe primari # Cotidianul de Hunedoara
La începutul lunii octombrie, Guvernul Bolojan a aprobat Ordonanța 52/2025 prin care erau limitate cheltuielile din administrația locală și centrală. Astfel, primarii nu mai puteau face reparații sau studii de fezabilitate, iar contractele pentru consultanță și expertiză erau blocate până la finalul anului. Erau doar câteva dintre prevederile care i-au înfuriat pe primari. Vârf de […]
12:20
Anunțul lui Vladimir Putin legat de racheta cu propulsie nucleară Burevestnik a cam pus lumea pe jar. Reacție lui Donald Trump nu este de ignorat
12:20
După meciul de duminică, câștigat împotriva echipei UTA cu scorul de 4-0, patronul Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica a găsit fundașul central de care echipa are nevoie. Managerul general al FCSB a fost la finalul săptămânii trecute în Portugalia pentru a urmări mai mulți fotbaliști care ar putea fi transferați de echipa bucureșeană. […]
11:40
Sindicatele pregătesc cel mai mare protest din acest an împotriva Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
„Nu mai acceptăm să fim victimele incompetenței și ale nepăsării!", transmit liderii sindicali, care cer respect, demnitate și dreptate socială pentru toți lucrătorii din România. Cei ieșiți în stradă invocă faptul că au fost luate măsuri de austeritate inițiale pentru a se putea ajunge la un deficit de 7%, însă pachetele economice ale Guvernului nu […]
11:30
Modificările vizează energia. APCE atenționează că proiectul ar servi interese economice din privat.
11:30
Guvernul României a pierdut în primă fază în cazul Euroins.
11:00
„Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”, declarația controversată a unui cunoscut influencer # Cotidianul de Hunedoara
Catedrala Mântuirii Neamului, sub lupa criticilor
10:50
Decizie pentru directoarea DSP acuzată că informa în avans despre controale # Cotidianul de Hunedoara
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ancuța Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar.
Acum 12 ore
10:30
Ciprian Ciucu, primele promisiuni în calitate de cadidat PNL la Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a anunțat pe pagina sa de Facebook că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei.
10:20
Florian Coldea ajunge luni în fața magistraților, în dosarul de corupție al foștilor generali SRI.
10:00
UNIT- Un nou partid în Parlament. Cinci deputați și doi senatori declară că au înființat o nouă formațiune politică [...]
09:50
Premierul Ilie Bolojan a dat garanții că guvernul pe care îl conduce nu va crește nici taxa pe valoare adăugată, dar nici alte taxe, în 2026. [...]
09:40
După ce PNL și-a desemnat candidatul la Primăria Capitalei, se așteaptă decizia PSD, unde cele mai mari șanse le are [...]
09:40
Autorii au fost identificați și reținuți. [...]
09:10
Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat relația. Cum a fost surprins cuplul # Cotidianul de Hunedoara
Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, nu se mai ascund. [...]
