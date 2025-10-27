Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”
Digi24.ro, 27 octombrie 2025 18:20
Guvernul se reunește miercuri, 29 octombrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru a discuta oportunitatea creșterii salariului minim pe economie în 2026. Subiectul a generat tensiuni între sindicate și patronate, dar și în interiorul coaliției de guvernare, unde premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, au poziții diametral opuse.
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană"
17:30
„Exploatare sexuală, violuri și trafic de persoane”. O grupare românească a fost condamnată în Marea Britanie. Pedepsele primite # Digi24.ro
O bandă românească condusă de un „pește zâmbitor și șmecher” a fost condamnată la închisoare pentru violarea și abuzarea sexuală a 10 femei în apartamente din Dundee, Marea Brianie, transmite BBC.
17:30
O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere # Digi24.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.
17:20
Lituania va doborî baloanele care i-au invadat cerul: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze și să testeze hotărârea NATO” # Digi24.ro
Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a autorizat doborârea baloanelor de contrabandă care trec granița din Belarus, aliatul Rusiei, numindu-le „atacuri hibride” o referire la termenul folosit pentru a descrie eforturile de destabilizare ale Moscovei, relatează The Guardian.
17:20
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
17:10
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult ortodox. Până vineri se intră în Altar # Digi24.ro
Cozi impresionante de creștini așteptau, luni după-amiaza, să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. 20.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei Naționale în decursul a doar 24 de ore. Alte câteva sute de așteaptă încă la rând, anunță Digi24. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zIle. Până la finalul săptămânii, catedrala poate fi vizitată non-stop.
17:10
Răsturnare de situație: bărbatul care ar fi încercat să intre în Ambasada rusă nu era drogat, avea și permis și n-a forțat intrarea # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenționat, săptămâna trecută, să lovească cu mașina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din București. Acesta nu era drogat, avea drept de a conduce și nu a încercat să forțeze intrarea.
17:00
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA # Digi24.ro
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii.
16:50
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României” # Digi24.ro
Economiștii români, Cristian Păun și Radu Georgescu, atrag atenția că intenția grupului francez de retail Carrefour de a-și vinde operațiunile din România este un semnal clar al deteriorării economiei. „Scăderea vânzărilor Carrefour în România reflectă direct intrarea economiei în recesiune”, a scris economistul Radu Georgescu, într-o postare pe LinkedIn.
16:40
Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă # Digi24.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni după o operaţie. Cazul ridică suspiciuni de malpraxis, iar fundaţia cere identificarea celor responsabili şi aplicarea sancţiunilor legale.
16:40
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE.
16:40
Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta luni spre Tokyo, despre rezultatele unei recente scanări prin rezonanță magnetică (RMN) la care a fost supus, relatează Fox News.
16:20
16:00
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor Dan pe bugetul Capitalei. „Nu vom renunța până nu va fi implementat” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a acuzat că a fost respinsă în Biroul permanent al Senatului, cu voturile PSD, PNL și AUR, procedura de urgență pe inițiativa sa legislativă de implementare a referendumului propus de Nicușor Dan pe 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare. Candidatul USR la Primăria Capitalei a adăugat că nu va renunța până nu va vedea referendumul implementat, indiferent de câte piedici vor pune cele trei partide.
16:00
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala # Digi24.ro
Este scandal într-un liceu din județul Iași, unde o profesoară de biologie a fost prinsă de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au făcut imediat înconjurul școlii, iar aceasta și-a dat demisia.
16:00
Elon Musk, din nou în grațiile lui Trump după luni de conflicte publice: „A avut o perioadă proastă” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce s-au întâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, luna trecută, în Arizona. Liderul de la Casa Albă a spus că relația dintre ei este acum „bună”.
15:40
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina # Digi24.ro
China deține votul decisiv în războiul din Ucraina: respectând interdicțiile privind petrolul brut rusesc, îl poate forța Putin să oprească agresiunea din cauza lipsei de fonduri. O va face?
15:20
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse. El a adăugat că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.
15:20
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit, într-un interviu acordat CBS News, pe trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, „propagandist rus”, după ce Dmitriev a afirmat că sancțiunile occidentale nu au afectat economia Rusiei.
15:10
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul # Digi24.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
15:00
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești # Digi24.ro
A început dinamitarea muntelui de pe Valea Oltului, pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 (Boița-Cornetu) a Autostrăzii Sibu-Piteşti, a anunțat Cristian Pistol. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a adăugat că tunelul va avea o lungime de 900 de metri. Toată A1 costă peste 4,2 miliarde lei, fără TVA, și trebuie finalizată în 2028.
15:00
SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare” # Digi24.ro
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc. Declarația vine în contextul în care Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.
14:50
Premierul ungar Viktor Orbán a fost primit luni la Vatican de papa Leon al XIV-lea. După audiență, liderul de la Budapesta s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, pentru discuții despre pace, familie și protejarea comunităților creștine vulnerabile.
14:20
Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream # Digi24.ro
Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld.
14:20
Kremlinul a declarat luni că recentul test al rachetei de croazieră cu rază lungă de acţiune şi propulsie nucleară Burevestnik (Albatros) are drept scop garantarea securităţii Rusiei în faţa militarismului european.
14:10
Sindicaliştii din administraţie anunţă proteste în ziua când la Guvern se discută salariul minim: Nu mai acceptăm austeritatea # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunță proteste miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, nemulţumită de posibila îngheţare a salariului minim pentru 2026. „Nu mai acceptăm austeritatea”, avertizează sindicaliştii.
13:50
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt # Digi24.ro
„Voluntarii” care au participat la operațiuni militare speciale (n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) vor putea obține statutul de veteran și invalid de război. Legea a fost semnată de președintele Federației Ruse.
13:40
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar # Digi24.ro
După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.
13:30
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare # Digi24.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei de termoficare produse în mai multe zone, anunță Compania Municipală Termoenergetica.
13:30
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune din țară. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, intervalul 27 octombrie - 9 noiembrie. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu zile mai calde spre sfârșitul lunii octombrie, urmate de o răcire ușoară la începutul lui noiembrie. Ploile vor fi mai frecvente în primele zile și izolate în restul intervalului.
13:30
Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni luni, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia, ţară cu care Phenianul are legături tot mai strânse, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
13:30
13:20
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu insistă cu organizarea unui grup de lucru care să redacteze un proiect de lege pentru reducerea pensiilor magistraților, până vine motivarea Curții Constituționale. „Coaliția pierde timpul”, susține liderul PSD, care a discutat separat de premier cu reprezentanții din Justiție și ar fi de acord cu un procent mai mare al pensiei magistraților, dar și o perioadă mai lungă de tranziție pentru reformă, astfel încât aceștia să nu mai respingă proiectul.
13:10
Brigitte Macron, ținta unui val de hărțuire online. Zece persoane ajung în fața instanței la Paris # Digi24.ro
Zece persoane sunt judecate luni la Paris pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron, în cadrul unei anchete legate de un val de dezinformare internațional care susține, în mod fals, că Prima Doamnă a Franței ar fi un bărbat născut sub numele Jean-Michel Trogneux, care este fratele ei mai mare, scrie The Guardian.
13:00
13:00
Focurile de artificii din Brașov dispar din Piața Sfatului, de Revelion. Alternativa propusă de edilul George Scripcaru # Digi24.ro
Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, iar ele vor fi înlocuite cu jocuri de lasere. Edilul George Scripcaru a explicat că decizia a fost luată pentru a proteja animelele de companie ale brașovenilor.
12:50
„Adjutantul Epure a salvat un iepure”. Jandarmii din Galați au intervenit pentru a ajuta un animal atacat. Momentul a fost filmat # Digi24.ro
Jandarmii din Galați au avut, în noaptea de duminică spre luni, o „misiune specială”. Aceștia au intervenit pentru a salva un iepure care era atacat de doi câini. Coincidența face că șeful echipajului să fie plutonierul adjutant Epure Bogdan.
12:50
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la Primăria Capitalei. Îi ia locul Gabrielei Firea la șefia PSD București # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că îl va propune oficial pe Daniel Băluță, în fața conducerii extinse a PSD, să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Edilul Sectorului 4 va prelua șefia PSD București, în locul Gabrielei Firea.
12:30
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică # Digi24.ro
Doi ucraineni au fost arestați în sudul Poloniei, acuzați că au strâns informații despre armata și infrastructura poloneză pentru un serviciu de informații străin nenumit. Suspecții, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost reținuți la Katowice pe 14 octombrie și arestați preventiv pentru trei luni, potrivit RMF24.
12:30
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările # Digi24.ro
Arhitectul Constantin Amâiei, care a coordonat proiectarea Catedralei Naționale din București, a vorbit la Digi24 despre provocările ridicării celui mai mare edificiu ortodox din România și despre planurile de finalizare a ansamblului. El a explicat că procesul de construcție a fost unul complex și că lucrările continuă, urmând ca zona să devină în viitor un spațiu deschis publicului, legat de Parcul Izvor și Palatul Parlamentului.
12:30
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident # Digi24.ro
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a publicat informații despre 68 de componente fabricate în străinătate, găsite în rachetele și dronele utilizate de forțele ruse împotriva Ucrainei.
12:20
12:20
Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre # Digi24.ro
Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului.
