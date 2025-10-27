Bucurie pentru copii: delfini din Malta, la Delfinariul din Constanța!

12:40

„Pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, cum am fost eu, vrem să-i oferim toate instrumentele administrative și umane, de asemenea forța politică. Am decis să-i predau ștafeta politică a conducerii organizației PSD București. Fac acest gest de onoare, nu trebuie să ne legăm […] The post Prima victimă în PSD: Gabriela Firea renunță la conducerea filialei București, după ce partidul l-a votat pe Băluță pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.