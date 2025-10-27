Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti
PSNews.ro, 27 octombrie 2025 18:20
Catedrala Naţională este un monument menit să dăinuie peste secole ca un sigiliu de preţ şi să ducă spre eternitatea noastră umană mesajul credinţei şi al identităţii româneşti, afirmă istoricul Ioan-Aurel Pop. „Catedrala, ca orice lucru durabil, s-a făcut cu jertfă. Din legenda Meşterului Manole – care a clădit tot o catedrală – se ştie […] Articolul Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
18:20
Dispozitivele electronice folosite zilnic – de la telefoane și laptopuri la routere și monitoare – vor fi mai eficiente energetic, mai ușor de utilizat și mai puțin dăunătoare pentru mediu, în urma adoptării, luni, de către Comisia Europeană, a noilor cerințe privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare (EPS-uri), informează Executivul comunitar într-un comunicat […] Articolul Uniunea Europeană introduce încărcătorul unic: ce se modifică și cine este afectat apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO 9 din 10 români, total dezamăgiți de clasa politică. Sociologul Antonio Amuza explică motivele # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza a explicat, luni, în emisiunea „Puterea Știrilor”, de ce majoritatea românilor se declară profund dezamăgiți de clasa politică. Potrivit acestuia, inclusiv bucureștenii – deși mai expuși la informație – nu mai cred în rolul statului și se deconectează tot mai mult de la viața civică. „9 din 10 români sunt total dezamăgiți […] Articolul VIDEO 9 din 10 români, total dezamăgiți de clasa politică. Sociologul Antonio Amuza explică motivele apare prima dată în PS News.
18:20
Biserica intră în era inteligenței artificiale! A apărut primul AI al Ortodoxiei. Ce funcții are LOGOS # PSNews.ro
Biserica Greacă intră în era inteligenței artificiale cu un instrument de IA denumit LOGOS și dezvoltat de Mitropolia Nea Ionia, Philadelphia, Heraklion și Calcedonia, în colaborare cu Universitatea Mării Egee, potrivit portalului eKathimerini. LOGOS („cuvânt”, „rațiune”, „argument” – termen ce provine din greaca veche) funcționează ca o bibliotecă digitală, care colectează informații despre întrebări legate de credința […] Articolul Biserica intră în era inteligenței artificiale! A apărut primul AI al Ortodoxiei. Ce funcții are LOGOS apare prima dată în PS News.
18:20
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a depus deja un proiect de lege în acest sens. „Am depus un proiect de lege prin care modificăm legislația primară […] Articolul SGR: Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane – proiect apare prima dată în PS News.
18:20
Guvernul a decis în ședința de luni exceptări de la art. XVII al OUG nr. 52/2025, care să permită, printre altele, desfășurarea normală a activității în instituțiile publice de cultură. În urma dezbaterilor și a aglutinării tuturor observațiilor depuse, inclusiv de Ministerul Culturii, Guvernul a decis în ședința de marți exceptări de la art. XVII […] Articolul Guvernul a exceptat instituțiile de cultură din ordonanța austerității apare prima dată în PS News.
18:20
Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti # PSNews.ro
Catedrala Naţională este un monument menit să dăinuie peste secole ca un sigiliu de preţ şi să ducă spre eternitatea noastră umană mesajul credinţei şi al identităţii româneşti, afirmă istoricul Ioan-Aurel Pop. „Catedrala, ca orice lucru durabil, s-a făcut cu jertfă. Din legenda Meşterului Manole – care a clădit tot o catedrală – se ştie […] Articolul Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti apare prima dată în PS News.
18:20
Cine e bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare – surse # PSNews.ro
Bărbatul prins duminică, 26 octombrie, de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Naționale mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă. Potrivit unor surse, bărbatul s-a […] Articolul Cine e bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare – surse apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:10
Orașul din România care renunță la focurile de artificii de Revelion pentru a proteja animalele de companie # PSNews.ro
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere. Primarul George Scripcaru a luat această hotărâre ţinând cont de studiile care arată că artificiile le provoacă animalelor stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi […] Articolul Orașul din România care renunță la focurile de artificii de Revelion pentru a proteja animalele de companie apare prima dată în PS News.
17:10
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova așteaptă ca autoritățile să înceapă punerea în siguranță a clădirii # PSNews.ro
Locatarii blocului din București devastat de explozie se tem că îi va prinde iarna pe la rude sau prin alte spații de cazare. Lucrările de punere în siguranță a clădirii depind de finalizarea anchetei și de contractarea unei firme specializate, transmite TVR. De mai bine o săptămână, de la explozia ce a avut loc la […] Articolul Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova așteaptă ca autoritățile să înceapă punerea în siguranță a clădirii apare prima dată în PS News.
17:10
Alegeri Capitală. Analist: În interiorul partidelor mari nu exista prea mult entuziasm față de candidați # PSNews.ro
Se contureaza lista candidaților pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.La rândul său, Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul sectorului 4 Daniel Băluţă candidat la Primăria Generală. În această săptămână urmează […] Articolul Alegeri Capitală. Analist: În interiorul partidelor mari nu exista prea mult entuziasm față de candidați apare prima dată în PS News.
17:10
Lege uitată la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o lege adoptată în 2018, dar care nu a fost niciodată promulgată. Proiectul a ajuns la Președinție în iunie 2020, în mandatul lui Klaus Iohannis, și a rămas blocat acolo până în prezent. Documentul vizează completarea art. III din Legea nr. 72/2011, care modifică […] Articolul Documentul ascuns timp de 5 ani la Cotroceni. Nicușor Dan îl scoate la lumină apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:10
Țoiu, în rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Ce ținută avea # PSNews.ro
USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă și decoltată la o reuniune oficială. În realitate, precizează USR, „Oana Țoiu era la Haga, în prima sa delegație ca […] Articolul Țoiu, în rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Ce ținută avea apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO A început dinamitarea în munte pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești # PSNews.ro
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m. „În […] Articolul VIDEO A început dinamitarea în munte pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești apare prima dată în PS News.
16:10
Peiu (AUR): În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare în urma unor alegeri anticipate # PSNews.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, luni, că în principiu, AUR doreşte să intre la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate fie în cazul ruperii acestei coaliţii aflate la guvernare, iar dacă cei din această coaliţie spun că nu mai pot să meargă împreună, vor solicita preşedintelui să acorde mandatul de premier lui Călin […] Articolul Peiu (AUR): În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare în urma unor alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
16:10
Platforma online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real despre coada la moaște # PSNews.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou, care pune la dispoziție informații în timp real. Pelerinii pot afla durata de așteptare pentru închinare, locația capătului rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei. Platforma oferă date despre timpul de așteptare pentru închinarea la Sfintele moaște și unde […] Articolul Platforma online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real despre coada la moaște apare prima dată în PS News.
16:10
Ciolacu a răbufnit la adresa celor s-au pozat la Catedrala Mântuirii Neamului: „O plăcere să văd ipocriții” # PSNews.ro
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a readus în discuție controversele legate de finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului. Într-o emisiune online, social-democratul a amintit de valul de critici pe care l-a primit în trecut pentru decizia de a sprijini financiar proiectul. „Vă aduceți aminte cât de criticat am fost eu că am dat bani la Catedrala […] Articolul Ciolacu a răbufnit la adresa celor s-au pozat la Catedrala Mântuirii Neamului: „O plăcere să văd ipocriții” apare prima dată în PS News.
16:10
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București # PSNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă acuză, luni, o piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR, el precizând că, prin votul celor 3 partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă. ”Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL […] Articolul Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București apare prima dată în PS News.
15:10
Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene şi avertizează că România riscă procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Sindicaliştii susţin că acest lucru ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav […] Articolul BNS: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
15:10
Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal # PSNews.ro
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a declarat că PSD și PNL sunt „condamnate să rămână la guvernare”, subliniind că cetățenii români se așteaptă la soluții concrete. Întrebat despre viitorul Partidului Social Democrat, fostul președinte al formațiunii și fostul premier, Marcel Ciolacu a spus: „PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal. […] Articolul Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal apare prima dată în PS News.
15:10
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (TEB) a anunțat lucrări de amploare pentru remedierea mai multor avarii la rețeaua termică primară din Capitală, între 27 și 31 octombrie 2025. Intervențiile vizează conducte vechi de până la 60 de ani și vor afecta temporar furnizarea agentului termic către sute de blocuri, instituții și agenți economici din sectoarele 2, […] Articolul Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare apare prima dată în PS News.
15:10
Tensiuni între PSD, PNL și USR pe tema pensiilor magistraților. Grindeanu: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” # PSNews.ro
Reforma pensiilor magistraţilor provoacă din nou tensiuni în coaliţia de guvernare, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit separat cu reprezentanţii sistemului judiciar, potrivit unei relatări HotNews.ro. PSD va cere marţi, într-o nouă şedinţă a coaliţiei, înfiinţarea unui grup de lucru pe această temă – propunere respinsă anterior, care a dus la […] Articolul Tensiuni între PSD, PNL și USR pe tema pensiilor magistraților. Grindeanu: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” apare prima dată în PS News.
15:10
Consiliul Concurenței s-a dus peste 6 mari lanțuri de magazine din România, într-o anchetă privind lactatele # PSNews.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor, arată un comunicat al instituției. Inspecțiile au avut loc în cadrul cercetărilor aprofundate ce vizează evaluarea modului în care marii retaileri respectă prevederile legii privind practicile comerciale […] Articolul Consiliul Concurenței s-a dus peste 6 mari lanțuri de magazine din România, într-o anchetă privind lactatele apare prima dată în PS News.
15:10
Clasamentul național cu salariile directorilor și indemnizațiile CA din 143 de companii de stat # PSNews.ro
Romatsa plătește 70.000 de lei brut lunar fiecărui membru al CA, Compania Națională de Aeroporturi București dă 69.000 de lei pe lună, iar Monitorul Oficial oferă 47.000 de lei pe lună membrilor din Consiliul de Administrație. Indemnizațiile directorilor pornesc și ele de la 85.000 brut pe lună la Romgaz și Depogaz, conform bazelor de date […] Articolul Clasamentul național cu salariile directorilor și indemnizațiile CA din 143 de companii de stat apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO PS News la Strasbourg: Primarul Capitalei – să rezolve termoficarea. Lipsa apei calde e o realitate „rușinoasă” # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, europarlamentarul Mircea Hava a enumerat calitățile unui bun primar. Acesta a pus accentul pe viziune, curaj decizional și capacitatea de a rezolva problemele fundamentale ale Capitalei, cum ar fi termoficarea. Un primar de succes nu este definit doar de sintagma populară de „bun gospodar”, […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: Primarul Capitalei – să rezolve termoficarea. Lipsa apei calde e o realitate „rușinoasă” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:10
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București # PSNews.ro
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, implicit deschiderea sfântului lăcaș din centrul Bucureștiului pentru enoriași, este așteptată să atragă numeroși pelerini, atât și țară, cât și din străinătate, iar obiectivul va fi cu siguranță inclus în tururile ghizilor locali, potrivit specialiștilor contactați de Mediafax. Catedrala Națională, cunoscută drept Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită duminică, 26 octombrie […] Articolul Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO PS News la Strasbourg: „Unii abia așteaptă să se înfrupte din fondurile PNRR necheltuite de noi” – Mircea Hava # PSNews.ro
Sunt state care nu au avut probleme cu atragerea tuturor fondurilor din PNRR. Acestea abia așteaptă să se înfrupte din cele necheltuite de noi, a afirmat europarlamentarul Mircea Hava, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a analizat modificările aduse Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a evidențiat necesitatea concentrării pe elemente cheie de […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: „Unii abia așteaptă să se înfrupte din fondurile PNRR necheltuite de noi” – Mircea Hava apare prima dată în PS News.
14:10
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Când se anunță ploi în toată țara # PSNews.ro
Vremea se va încălzi treptat până pe 31 octombrie, când temperaturile diurne vor atinge 20-22 de grade în mai multe regiuni ale țării. Din 1 noiembrie începe o răcire treptată, cu medii între 14 și 18 grade. ANM a emis, luni, estimările pentru intervalul 27 octombrie – 9 noiembrie. Banat În primele două zile valorile […] Articolul Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Când se anunță ploi în toată țara apare prima dată în PS News.
14:10
Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre majorarea salariului minim, că a cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul […] Articolul Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul apare prima dată în PS News.
14:10
Băluță: Nu pot face miracole în câteva zile, dar pot promite că viaţa noastră se va îmbunătăţi # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat luni, după ce a fost propus candidat PSD la Primăria Capitalei, că nu este omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce poate promite este că viaţa noastră se va îmbunătăţi şi oraşul va deveni casa noastră, adăugând că urgenţa este termoficarea, care trebuie […] Articolul Băluță: Nu pot face miracole în câteva zile, dar pot promite că viaţa noastră se va îmbunătăţi apare prima dată în PS News.
13:10
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: O să spun tot! # PSNews.ro
Andrei Caramitru, cunoscut pentru stilul său direct și comentariile tranșante despre scena politică, a revenit în forță pe rețelele de socializare. De această dată, fiul regretatului actor Ion Caramitru a luat-o în vizor pe realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Andrei Caramitru a deslușit, în propria sa viziune, culisele […] Articolul Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: O să spun tot! apare prima dată în PS News.
13:10
Dominic Fritz, despre Klaus Iohannis: A stricat multe, posibil și mitul neamțului în politica românească # PSNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară – la Antena 3 – că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească. „Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit. Nu e ca şi cum toţi oamenii […] Articolul Dominic Fritz, despre Klaus Iohannis: A stricat multe, posibil și mitul neamțului în politica românească apare prima dată în PS News.
13:10
Constantin Amâiei, unul din arhitecții Catedralei Naționale, dezvăluie detalii inedite din culise # PSNews.ro
Constantin Amâiei, unul dintre arhitecții care au muncit pentru proiectarea Catedralei Naționale, dezvăluie pentru MEDIAFAX detaliile din culisele construcției celui mai mare lăcaș ortodox de cult, care cuprinde cu niveluri multiple, lifturi, dar și cel mai mare clopot cu balans liber din lume, gravat cu chipul Patriarhului Daniel. Edificiul măsoară 126 de metri lungime, 127 de metri […] Articolul Constantin Amâiei, unul din arhitecții Catedralei Naționale, dezvăluie detalii inedite din culise apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO Firea i-a predat lui Daniel Băluță șefia PSD București: Scopul nostru este de a recâștiga Primăria Capitalei # PSNews.ro
Gabriela Firea a anunțat că i-a predat lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, șefia PSD București. Firea spune că își dorește ca Băluță să câștige Primăria Capitalei și că nu vrea ca acesta să fie sabotat, așa cum a fost ea. „Îi predau ștafeta la șefia PSD București și fac acest lucru cu inima deschisă. […] Articolul VIDEO Firea i-a predat lui Daniel Băluță șefia PSD București: Scopul nostru este de a recâștiga Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
13:10
În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi # PSNews.ro
Când liderii USR, cu mic cu mare, veneau duminică dimineață la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă făcea trasee de campanie prin București. Nu singur, ci alături de „șeful cimitirelor” din Capitală, care este și un mare susținător al său. În timpul slujbei de la Catedrala Neamului, […] Articolul În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi apare prima dată în PS News.
13:10
Ce soartă vor avea rafinăria Petrotel și lanțul de benzinării Lukoil din România. 21 noiembrie, termen-limită! # PSNews.ro
Săptămâna trecută, SUA au sancționat puternic grupul rus Lukoil și subsidiarele lui, în încercarea de a mai opri fluxul de bani către regimul Putin. Chiar dacă nu este menționată direct și este departe de a fi o sursă semnificativă de bani pentru mașinăria de război rusă, și afacerea Lukoil din România – rafinăria Petrotel și […] Articolul Ce soartă vor avea rafinăria Petrotel și lanțul de benzinării Lukoil din România. 21 noiembrie, termen-limită! apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
VIDEO PS News la Strasbourg. Mircea Hava taxează reformele ministrului Educației: „Nu sunt de acord!” # PSNews.ro
Europarlamentarul Mircea Hava a criticat lipsa de responsabilitate a guvernanților pe tema crizei energetice și a atacat reforma educației, subliniind nevoia de a motiva cadrele didactice și de a pune accent pe pilonii fundamentali ai unei țări. Acesta a catalogat situația actuală legată de criza energetică și de lipsa de acțiune a decidenților ca […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Mircea Hava taxează reformele ministrului Educației: „Nu sunt de acord!” apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Daniel Băluță, favorit pentru a fi desemnat candidat PSD la Capitală: „Doamna Firea mă susține 100%” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, favorit pentru a fi desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că nu consideră că a avut tensiuni cu președintele Nicușor Dan, în perioada în care acesta era primar general. Daniel Băluță a mai declarat că Gabriela Firea îl susține „100%”, iar „solidaritatea” îi caracterizează în acest moment. […] Articolul VIDEO Daniel Băluță, favorit pentru a fi desemnat candidat PSD la Capitală: „Doamna Firea mă susține 100%” apare prima dată în PS News.
12:10
Radu Burnete: Nu Catedrala Neamului este cauza lipsei de spitale și autostrăzi în România # PSNews.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook în contextul sfințirii picturii Catedralei Naționale, criticând ideea că acesta ar fi „singurul” mare proiect realizat de România în ultimii ani, potrivit Adevărul. Burnete subliniază, într-o analiză detaliată, că țara noastră a cheltuit între 130 și 150 de miliarde de euro pe investiții publice […] Articolul Radu Burnete: Nu Catedrala Neamului este cauza lipsei de spitale și autostrăzi în România apare prima dată în PS News.
12:10
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că au fost sesizaţi, duminică, de către […] Articolul Mașină de poliție, furată din curtea unei secții din Dolj apare prima dată în PS News.
11:00
Filiala PNL București l-a desemnat, duminică seara, pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului pentru Primăria București. Decizia a fost luată în urma unui vot secret. La rândul său, Daniel Băluță a spus, la Digi24, că desemnarea sa drept candidat al PSD „este o formalitate”. Decizia luată astăzi de către liberalii bucureșteni va fi înaintată Biroului […] Articolul Se ascute lupta pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu, desemnat candidatul PNL apare prima dată în PS News.
11:00
„Alegeri cu un grad ridicat de incertitudine” – Ștefureac arată cine sunt candidații care au un avantaj # PSNews.ro
Directorul INSCOP, Remus Ioan Ștefureac prezintă luni, 27 octombrie, pe Facebook reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ștefureac a scris despre cei patru candidați principali și despre ce șanse au fiecare. „Reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei” „În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 […] Articolul „Alegeri cu un grad ridicat de incertitudine” – Ștefureac arată cine sunt candidații care au un avantaj apare prima dată în PS News.
11:00
Două teatre din București ar putea fi comasate: Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii” # PSNews.ro
Din cauza crizei, două teatre de prestigiu din București ar urma să fie comasate. Este vorba despre Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii”. De ce este nevoie de această comasare, a explicat ministrul Culturii, Demeter András István, în direct la emisiunea Culoarele Puterii de la TVR Info. „Este o discuție pe care mâine o […] Articolul Două teatre din București ar putea fi comasate: Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii” apare prima dată în PS News.
11:00
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București” # PSNews.ro
Referitor la candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a spus că acesta reprezintă un primar viabil pentru București, în care, personal, are încredere, conform Mediafax. „Domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la Sectorul 6, având în vedere experiența dânsului din […] Articolul Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București” apare prima dată în PS News.
11:00
Ciucu și-a anunțat oficial candidatura – ce slogan are și ce le transmite bucureștenilor din Sectorul 6 # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că decizia de a candida la Primaria Generală a Bucureștiului nu a fost una ușoară, dar că este momentul „să ducă Bucureștiul la alt nivel”. „Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La […] Articolul Ciucu și-a anunțat oficial candidatura – ce slogan are și ce le transmite bucureștenilor din Sectorul 6 apare prima dată în PS News.
11:00
Bolojan: Dacă în 2026 România nu se mai împrumută, „nu îşi poate plăti niciun salariu”, „atât de serioasă e situația” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să aplice reforma în administraţia centrală şi locală, ca să poată fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului pe 2026. El a explicat că România nu mai are ce bani să ”repartizeze”, deoarece banii sunt împrumutaţi. El a amintit că ţara […] Articolul Bolojan: Dacă în 2026 România nu se mai împrumută, „nu îşi poate plăti niciun salariu”, „atât de serioasă e situația” apare prima dată în PS News.
11:00
3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni!” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, atunci poate bunul simţ sau ministerul ar putea să pună presiune pe […] Articolul 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni!” apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
09:40
Radu Magdin: 100 de zile decisive pentru capitalul privat: Ce poate învăța România din lecția Italiei # PSNews.ro
Creştere încetinită, povară fiscală, incertitudine politică şi frică de recesiune prelungită – așa arată condițiile în care funcționează mediul privat românesc, scrie Radu Magdin. În paralel, guvernul se află în prima fază a mandatului, dar încă fără o agendă clară de relansare economică, iar spaţiul de manevră este tot mai restrâns. În acest context, privirea […] Articolul Radu Magdin: 100 de zile decisive pentru capitalul privat: Ce poate învăța România din lecția Italiei apare prima dată în PS News.
09:40
Bolojan: „Nu vreau să fiu premier cu orice preț, ci să fac ce trebuie cât timp sunt acolo” # PSNews.ro
Ilie Bolojan a precizat, duminică seara, că prioritatea sa nu este să obțină funcția de premier în orice condiții, ci să implementeze măsurile necesare pentru țară. În acest context, el a criticat coaliția, spunând că dacă politicienii din actuala guvernare ar fi avut soluții mai bune, ar fi trebuit să le aplice în perioada în […] Articolul Bolojan: „Nu vreau să fiu premier cu orice preț, ci să fac ce trebuie cât timp sunt acolo” apare prima dată în PS News.
09:40
Nicuşor Dan: „Catedrala Națională esteo construcţie născută din visul şi credinţa multor români” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică, alături de familie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naţionale, eveniment pe care l-a descris drept un simbol al credinţei şi unităţii românilor. „Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante […] Articolul Nicuşor Dan: „Catedrala Națională esteo construcţie născută din visul şi credinţa multor români” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.