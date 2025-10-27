Guvernul a exceptat instituțiile de cultură din ordonanța austerității

09:40

Ilie Bolojan a precizat, duminică seara, că prioritatea sa nu este să obțină funcția de premier în orice condiții, ci să implementeze măsurile necesare pentru țară. În acest context, el a criticat coaliția, spunând că dacă politicienii din actuala guvernare ar fi avut soluții mai bune, ar fi trebuit să le aplice în perioada în […] Articolul Bolojan: „Nu vreau să fiu premier cu orice preț, ci să fac ce trebuie cât timp sunt acolo” apare prima dată în PS News.