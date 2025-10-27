Bursă. Bucur Obor încheie primele nouă luni din an cu scăderi de 30% pe profitul net şi 11% pentru cifra de afaceri
Ziarul Financiar, 27 octombrie 2025 18:30
Bursă. Bucur Obor încheie primele nouă luni din an cu scăderi de 30% pe profitul net şi 11% pentru cifra de afaceri
Cum vede anul 2026 Călin Matei, CEO al Groupama, liderul pieţei asigurărilor: Aleg să privesc cu optimism viitorul, chiar şi în condiţiile care par a fi astăzi gri. Cred că în 2026, businessul românesc va continua să se dezvolte şi să inoveze, să creeze şi să găsească soluţii. Vom practica agilitatea şi antifragilitatea # Ziarul Financiar
Călin Matei, CEO al Groupama Asigurări, cea mai mare companie de asigurări de pe piaţa românească, vede 2026 cu optimism, ca pe un an în care businessul românesc va continua să se dezvolte, să inoveze şi să găsească soluţii.
Anuarul ZF Top 100 companii antreprenoriale. Antreprenorii români concurează cu corporaţiile pentru titlul de mari angajatori: mai mult 40 de companii locale au trecut de 1.000 de angajaţi # Ziarul Financiar
Banca Transilvania, Digi şi Dedeman sunt grupurile create de antreprenori care au trecut chiar şi de 10.000 de angajaţi, dar lor li se alătură alte cel puţin 40 de firme antreprenoriale care au creat odată cu dezvoltarea lor minimum 1.000 de locuri de muncă.
Analiză ZF. Radiografia puterii de cumpărare în 2025. Bucureştiul a prins din urmă Europa, dar e o oază de bunăstare în România. Puterea de cumpărare în Capitală e cu 10% peste media continentului, dar e dublă faţă de media naţională # Ziarul Financiar
România este ţara contrastelor. Este ţara cu mai multe viteze. Este o ţară ce înglobează mai multe ţări – Bucureştiul, marile oraşe şi restul. Aceste afirmaţii nu sunt doar atât, afirmaţii subiective. Ele sunt susţinute şi de cifrele privind puterea de cumpărare, care nu fac altceva decât să confirme disparitatea.
Analiză ZF. Investiţiile în turism merg mai departe chiar şi în vremuri dificile. Antreprenorii au pariat pe renovări ale unor simboluri turistice şi pe deschiderea de noi hoteluri: Braşov, Alba Iulia şi Băile Felix pe lista investitorilor # Ziarul Financiar
Antreprenorii şi investitorii nu s-au lăsat speriaţi de vremurile dificile prin care trece economia şi am ales să meargă mai departe cu investiţiile planificate, mizând astfel pe potenţialul turismului local, care se află, deja de câţiva ani, pe un trend ascendent.
Surpriză: Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte: Am găsit practici de nerespectare a termenelor de plată, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte, impunerea furnizorilor unor plăţi pentru listarea produselor # Ziarul Financiar
România a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit bugetar de 102 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, faţă de 5,47% în 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 11,2%. Încasările din TVA, +7,7%, dar cea mai mare creştere vine din încasările din impozitul pe salarii şi venituri, +20% # Ziarul Financiar
ZF Live. Cătălin Şomfălean, CEO Innobyte: Anul 2025 a fost de balansare a bugetelor, iar unele companii chiar îşi reduc bugetele în zona de e-commerce. Piaţa de profil are o creştere mică, de o singură cifră, anul acesta # Ziarul Financiar
Piaţa locală de e-commerce traversează un an de temperare, cu o creştere de o singură cifră, pe fondul prudenţei companiilor şi al reaşezării bugetelor, a spus Cătălin Şomfălean, CEO al Innobyte, dezvoltator software pentru e-commerce. Potrivit acestuia, multe firme au pus pe pauză proiecte digitale şi au redus investiţiile în online, aşteptând să vadă impactul noilor taxe şi impozite înainte de a-şi contura planurile pentru 2026.
Analiza de luni. Avântul pieţei de 900 mil. euro a suplimentelor alimentare, diminuat în urma dublării TVA-ului. „Observăm scăderea consumului“ # Ziarul Financiar
Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 mil. euro conform ultimelor date ale reprezentanţilor acestei industrii, o creştere de circa 17% în ultimii patru ani. Stilul de viaţă tot mai agitat şi accesul la informaţii au dus la creşterea apetitului pacienţilor români pentru aceste produse.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Carmen Diaconu, fondatoarea Noeme, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti: Niciodată nu o să renunţăm la colaborarea cu producătorii locali, dar cumva pare că legile au fost create pentru marii jucători şi nu pentru a încuraja producţia locală. Aici chiar e loc de a îmbunătăţi peisajul # Ziarul Financiar
Noeme s-a lansat la începutului lui 2020 şi a fost proiectul comun al trei surori, Carmen, Lăcrămioara şi Alice Diaconu. Fiecare a acoperit un anumit segement, dar Carmen a fost de la bun început in charge de meniu, cea mai dificilă parte care până la urmă stabileşte identitatea unui restaurant.
ZF Live. Bogdan Mîndrescu, CNAB. Ce planuri are Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru a face faţă traficului aerian în creştere? Cele două aeroporturi din Capitală ar putea avea fiecare câte un terminal nou. În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual # Ziarul Financiar
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care operează aeroporturile Otopeni şi Băneasa din Capitală, are în plan modernizarea aeroportului Otopeni, dar şi construirea unui nou terminal pe cel mai mare aeroport din ţară.
Rezervele valutare şi de aur ale României de la BNR sunt suficiente, în contextul naţional şi internaţional turbulent actual? Ce spune Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România: Rezervele internaţionale ale României sunt evaluate a fi adecvate, fiind peste nivelul de referinţă. Nu comentăm componenţa dorită a rezervelor # Ziarul Financiar
Rezervele internaţionale ale României, care au urcat la aproximativ 76 mld. euro la finalul primelor nouă luni din acest an, sunt evaluate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) ca fiind adecvate, fiind peste nivelul de referinţă (benchmark), după cum a declarat Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România, pentru ZF.
Iulian Anghel, ZF: Datoria publică a României nu este mare, nu încă, dar viteza cu care creşte este ameţitoare. Datoria publică a României va trece în acest an, foarte probabil, de 60% din PIB. Aşadar, România ar urma să rateze şi ultimul prag de aderare la zona euro # Ziarul Financiar
Datoria publică a Româmiei a crescut în doar cinci ani cu 11% din PIB. În bani, asta înseamnă o trecere de la 498 de miliarde de lei (99,6 mld. euro) la una de 100 de miliarde de lei (200 mld. euro în iunie 2025, potrivit datelor Finanţelor).
Bursă. Cris-Tim importă carne de porc de circa 100 mil. euro anual. Radu Timiş jr., CEO: Sunt bani care ar putea rămâne în economia românească şi ar putea multiplica aici, atât forţa de muncă, cât şi tehnologia, taxe şi impozite # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din România, îşi asigură cea mai mare parte din cantiatea de carne de porc – principala materie primă – din importuri din Uniunea Europeană, în special din Danemarca, Germania, Italia şi Spania.
Bursă. Dividendul special aduce un plus de 2,5% pe acţiunile OMV Petrom. În ultima lună acţiunile SNP au crescut cu 10,6% # Ziarul Financiar
Spre finele şedinţei de tranzacţionare de vineri, acţiunile OMV Petrom se apreciau cu 2,5% şi duceau dinamica din ultimul an la peste 30% după ce acţionarii au aprobat joi distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,02 lei/acţiune, echivalentul a aproximativ 1,24 mld. lei.
Bursă. Maximele indicilor bursieri atrag noi investitori în fondurile de acţiuni, spune un administrator de active. Totuşi, o expansiune reală a industriei necesită fluxuri noi de capital şi extinderea bazei de retail # Ziarul Financiar
Noile recorduri bifate de indicele bursier BET au readus în prim-plan fondurile cu plasamente în acţiuni, însă pe măsură ce performanţa Bursei de la Bucureşti sporeşte optimismul investitorilor aflaţi deja în piaţă şi atrage, punctual, capital nou, lichiditatea scăzută şi concentrarea pe câteva sectoare majore limitează creşterea industriei de administrare a activelor, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas Asset Management.
