Gol nemaipomenit în derby-ul Moscovei! » Internaționalul a marcat din poziție aproape imposibilă
Gazeta Sporturilor, 27 octombrie 2025 19:50
Dmitriy Vorobyov a reușit golul sezonului în Rusia, într-o partidă din etapa a 12-a a primei ligi. Atacantul celor de la Lokomotiv Moscova a majorat diferența la 2-0 în debyul cu ȚSKA Moscova cu o execuție senzațională aproape de colțul terenului, cu care l-a surprins pe portarul Vladislav Torop. ...
Vedeta Gloriei Bistrița, operată cu succes, după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept # Gazeta Sporturilor
Asuka Fujita (29 de ani), una din vedetele lui CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud, a trecut cu succes printr-o intervenție chirurgicală, după o accidentare gravă suferită în cantonamentul naționalei Japoniei.În weekend, Gloria Bistrița a reușit surpriza sezonului în Liga Campionilor, trecând cu 38-35 de Team Esbjerg, într-un duel în care atacul formației lui Carlos Viver a funcționat excelent. ...
Cu Botoșani pe val, Valeriu Iftime i-a răspuns lui Becali: „Face la mișto, avea o față de înger” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Hermannstadt 2-0. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a intrat în direct după al șaselea succes consecutiv pentru liderul-surpriză din Superliga. Cu 31 de puncte, trupa lui Leo Grozavu e de neoprit și se îndreaptă cu pași repezi spre play-off.Duminică, Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a spus că echipa lui le-ar putea scoate din play-off pe FC Botoșani și Dinamo. ...
Jucătorii lui Hermannstadt, distruși după încă un eșec dureros: „Nu mai arătăm nimic, chiar nu înțeleg ce se întâmplă” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, liderul-surpriză al Superligii, a continuat parcursul excelent și a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt, într-o partidă disputată duminică după-amiază, în etapa #14. Moldovenii au tranșat jocul încă din prima repriză, grație reușitelor semnate de Mykola Kovtalyuk (30 de ani) și Charles Petro (24 de ani).Pentru sibieni, este o nouă înfrângere într-o perioadă extrem de complicată - a 5-a în ultimele 6 meciuri. ...
„Am fost proștii proștilor!” » Jucătorul regretat de Dinamo: „Dacă-l aveam, eram pe primul loc!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a remizat pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-1, în etapa 13 din Superliga. „Câinii” se pot distanța de FC Botoșani și Rapid, echipele aflate pe primele două locuri. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a vorbit despre partida de la Mioveni.În viziunea lui, Dinamo a prestat un joc solid în prima repriză, atunci când a deschis scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng (28 de ani). ...
Doi patinatori sunt investigați de Federația Internațională, după ce au ținut în brațe o rachetă chineză de jucărie # Gazeta Sporturilor
Federația Internațională de Patinaj (ISU) investighează un incident în care au fost implicați Ren Junfei (25 de ani) și Xing Jianing (23 de ani), campionii naționali ai Chinei din 2024, și medaliații cu argint la Jocurile Asiatice de Iarnă. ...
Cristi Chivu, posibil transfer de la Real Madrid! Antrenorul român poate primi întăriri de top în iarnă # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi întăriri din Spania în perioada de mercato din ianuarie. Presa din Italia anunță că Inter Milano se află în discuții avansate pentru un transfer-surpriză de la Real Madrid, iar mutarea ar putea rezolva una dintre cele mai mari probleme ale tehnicianului român.Potrivit publicației Calcio Mercato, Dani Ceballos (29 de ani) este jucătorul aflat pe lista de plecări a campioanei Europei. ...
Tradiționala etapă de „Boxing Day” ar urma să fie modificată pentru prima dată din 1888 încoace # Gazeta Sporturilor
Federația Engleză de Fotbal ar putea modifica tradiționala etapă de „Boxing Day” în acest sezon. Decizia poate fi determinată de presiunile cauzate de extinderea competițiilor UEFA și de faptul că meciurile din Cupa Angliei ar urma să fie programate exclusiv în weekend-uri.Potrivit DailyMail, Premier League este obligată, prin contract, să ofere 33 de weekend-uri dedicate difuzărilor televizate și trebuie să respecte acest angajament. ...
Rapid o întâlnește în această seară pe Unirea Slobozia, într-un meci din etapa 14 a Superligii. Cu câteva ore înaintea partidei, giuleștenii au anunțat lotul, iar antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut două alegeri-surpriză!Andrei, fiul lui Dan Șucu, acționarul majoritar, este pentru prima dată în acest sezon pe lista celor 23 de jucători pentru acest meci. Urmează să înceapă meciul pe banca de rezerve. ...
Prima reacție a FRG, după scandalul izbucnit în urma declarațiilor Denisei Golgotă: „Combatem ferm, asta am stabilit” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Gimnastică a emis un comunicat în legătură cu situația semnalată de gimnasta Denisa Golgotă, care, la revenirea în țară după Campionatele Mondiale din Jakarta, a declarat că a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihologică. ...
BAC și admiterea la Politehnică și adrenalină pe circuit » Cum a fost 2025 pentru Alexandra Teslovan și ce urmează la anul: „Vreau să particip la Campionatul European de Raliuri și cel Mondial!” # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă dimineață, străzile din centrul Bucureștiului s-au transformat pentru o nouă etapă a Campionatului Național de Super Rally. Adrenalină, cai putere, drifturi spectaculoase și aproape 10.000 de fani au fost pe Calea Victoriei pentru a-i vedea la lucru pe cei mai tari piloți. Printre ei, și tânăra Alexandra Teslovan (19 ani), una dintre speranțele motorsportului din România. ...
Jude Bellingham, recidivează: un nou gest scandalos în El Clasico! Mijlocașul englez riscă sancțiuni # Gazeta Sporturilor
Duminică seară, Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața rivalei FC Barcelona, într-un El Clasico tensionat, disputat pe „Santiago Bernabeu”.Madrilenii s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga, însă victoria ar putea fi umbrită de comportamentul lui Jude Bellingham, care a fost surprins din nou făcând un gest obscen la finalul meciului. ...
„Hai Ținutul Secuiesc!” » Csikszereda, „festival” de declarații controversate înaintea duelului cu Sepsi # Gazeta Sporturilor
Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc înaintea partidei cu Sepsi, din prima rundă a Cupei României, programată marți, la ora 16:00. Deși FRF a avertizat în mai multe rânduri, ciucanii continuă să se identifice cu regiunea secuiească fără statut administrativ oficial. ...
Ioan Andone a fost pe „Bernabeu” la Real Madrid - Barcelona: „E unic!” » Cât a plătit pentru bilet # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani) a urmărit din tribune meciul Real Madrid – Barcelona, încheiat 2-1, și a povestit pentru GSP.ro cum a trăit atmosfera de pe Santiago Bernabeu, ce jucători l-au impresionat și cât a plătit pentru bilet.Fostul antrenor consideră că Real a fost clar peste Barcelona și că meciul rămâne cea mai puternică partidă de club din lume. ...
Accidentare TERIBILĂ în Botoșani - Hermannstadt! A ieșit pe targă, pierdere imensă pentru lider # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, liderul-surpriză din Superliga, a întâlnit-o în această după-amiază pe Hermannstadt, în etapa 14 din Superliga. Gazdele au înscris de două ori în prima repriză, prin Mykola Kovtalyuk (30 de ani) și Charles Petro (24 de ani). Însă un eveniment neplăcut s-a petrecut cu puțin timp înaintea reușitelor.În minutul 15, Narcis Ilaș (18 ani), fundașul dreapta, a suferit o accidentare gravă și a fost înlocuit cu Antonio Dumitru (20 de ani). ...
Fostul MVP al NFL, arestat pentru a doua oară în acest an » Ce ilegalitate a comis cel mai bun jucător din 2012 # Gazeta Sporturilor
Adrian Peterson (40 de ani), MVP-ul NFL din 2012, a fost arestat în Sugar Land, Texas și acuzat că a condus fiind intoxicat și că deținea ilegal o armă. Este a doua oară în acest an când fostul fotbalist american este arestat pentru că a urcat la volan fiind intoxicat.Potrivit informațiilor din presa americană, Adrian Peterson a fost arestat duminică dimineață, în jurul orei 9:30, în Sugar Land, Texas. ...
Fiul brazilianului Thiago Silva a primit prima convocare la naționala Angliei: „Suntem mândri de tine, fiule” # Gazeta Sporturilor
Thiago Silva (41 de ani) poate avea momente de bucurie. Fiul său cel mic, Iago Silva, îi calcă pe urme, dar pe un drum neașteptat: naționala Angliei.La doar 14 ani, Iago, component al academiei lui Chelsea, a fost convocat pentru prima dată la naționala Under 15 a Angliei, deși este eligibil și pentru Brazilia. ...
După titlul de la Basel, Joao Fonseca a primit un compliment uriaș din partea adversarului său: „Vei fi noul Djokovic pentru Sinner și Alcaraz” # Gazeta Sporturilor
După câștigarea titlului de la Basel, tânărul Joao Fonseca (19 ani, 28 ATP) a fost lăudat de Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, 15 ATP), adversarul său, care i-a făcut un compliment uriaș, asemănându-l cu legendarul Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP).Duminică, 26 octombrie, Joao Fonseca a făcut istorie, devenind primul brazilian care câștigă un titlu ATP 500. ...
Nu e glumă, dar e bună: cine și-a depus candidatura! » „Dacă Italia va pierde dreptul, atunci îl organizăm noi” # Gazeta Sporturilor
Federația de Fotbal din Rusia anunță că s-a oferit să găzduiască meciuri de la Campionatul European din 2032, în parteneriat cu Turcia, dacă italienii nu vor da garanții la UEFA că pot construi stadioanele necesare organizării competiției. „Nu e glumă, viața merge înainte! Mai e timp, lucrurile se vor schimba”, a declarat președintele Alexander Dyukov. ...
Edi Iordănescu, 3 meciuri fără victorie în Polonia: „Știți cât dorm pe noapte? Chiar dacă înseamnă sacrificarea antrenorului...” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu (47 de ani), a remizat pe teren propriu cu Lech Poznan, campioana en-titre, scor 0-0, în etapa 13. Echipa fostului selecționer a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie.În urma acestui rezultat, Legia se află pe locul 10, cu 16 puncte după 12 meciuri, la 5 de Plock, ocupanta ultimului loc care asigură prezența în cupele europene. ...
Anunțul surprinzător al Simonei Halep, înainte de cea mai importantă competiție a finalului de an: „Sunt încântată să iau parte” # Gazeta Sporturilor
Simona Halep (34 de ani), fosta lideră mondială WTA, a anunțat că va fi prezentă în Riad, la Turneul Campioanelor, care se va desfășura în perioada 1-8 noiembrie, în Arena Universității King Saud.Luna noiembrie va începe cu Turneul Campioanelor, acolo unde Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) își propune să își apere titlul cucerit în 2024, când a învins-o pe Qinwen Zheng cu 3-6, 6-4, 7-6 (2) în finală. ...
Revenire importantă în lotul Bosniei pentru dubla decisivă cu România și Austria # Gazeta Sporturilor
Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul naționalei Bosniei, a anunțat lotul final înaintea dublei cu România și Austria, din grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026. Selecționerul a anunțat revenirea în lot a experimentatului Sead Kolasinac (32 de ani), jucătorul Atalantei, care a mai evoluat în trecut și pentru echipe precum Schalke 04, Arsenal sau Marseille. ...
Dan Șucu ignoră criza, dar a făcut revoluție la Genoa: „Nu există planul A, B sau C. Unicul e echipa noastră!” # Gazeta Sporturilor
Genoa are cel mai start slab stagional din ultima jumătate de secol de istorie a clubului - fără victorie în primele 8 etape - , dar președintele Dan Șucu susține că situația nu este deloc îngrijorătoare. ...
Jaqueline Cristian, cel mai bun loc al carierei! Unde crede antrenorul ei că poate ajunge # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani) a urcat în această săptămână pe cea mai înaltă poziție din carieră în ierarhia WTA, locul 39, în cel mai bun sezon al ei de până acum.Anul 2025 a adus premiere pozitive și un traseu în ascensiune aproape neîntreruptă, încă de la început, pentru Jaqueline Cristian, jucătoarea română cel mai bine clasată în ierarhia mondială. ...
„Rapidiștii să înțeleagă!” » O legendă îi atenționează pe suporteri în privința lui Gâlcă: „N-are rădăcini, dar...” # Gazeta Sporturilor
Nume cu greutate din istoria fotbalului românesc, lansat de Rapid la finalul anilor '60, Liță Dumitru e impresionat de parcursul pe care giuleștenii îl au sub comanda lui Costel Gâlcă. Aproape de finalul turului, alb-vișiniii se află pe podiumul Superligii, iar bookmakerii îi consideră în acest moment favoriți la câștigarea campionatului, alături de Craiova. ...
Senatul a aprobat schimbări la Legea Sportului » Federațiile nu mai sunt obligate să treacă prin justiție modificările de acte constitutive, de statut sau noile afilieri # Gazeta Sporturilor
Deși de mai mulți ani se tot susține public că Legea Sportului nu se poate modifica, invocându-se varii motive, recent, o nouă inițiativă legislativă, prin care s-au modificat unele articole ale acesteia, a trecut deja de Senat, urmând să intre în dezbatere la Comisia pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților. ...
Marea problemă identificată de șeful COSR, după acuzațiile care zguduie gimnastica românească: „De aceea spun că mă surprinde” # Gazeta Sporturilor
Gimnastica românească se află pe un butoi cu pulbere, după acuzațiile extrem de grave făcute de gimnasta Denisa Golgotă, 23 de ani, care a declarat că a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihologică. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu (47 de ani), a reacționat imediat și a anunțat că, dacă într-adevăr acuzațiile se vor dovedi a fi reale, vor fi luate măsurile potrivite. ...
„MM a găsit jucătorul, vine acum!” » Ia FCSB altă țeapă în mercato? Bilanțul e horror! # Gazeta Sporturilor
Istoricul FCSB cu jucătorii din Portugalia e unul dezastruos.Mihai Stoica a plecat în Portugalia ca să caute fotbaliști pentru FCSB. Duminică seara, în timp ce campioana juca pe Arena Națională cu UTA, 4-0 în runda cu numărul 14 din Superliga, oficialul FCSB a fost prezent pe stadionul din Braga, pentru a asista la meciul dintre echipa gazdă și Casa Pia (4-0). ...
Denunț șocant al președintelui federației: „Sunt 317 arbitri care și-au făcut conturi online și 152 sunt pariori activi!” # Gazeta Sporturilor
Președintele Federației Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a dezvăluit că, dintre cei 571 de arbitri care lucrează în ligile profesioniste din Turcia, de la unii de top până la asistenți, 371 au conturi de pariuri, iar 152 pariază activ!Conform articolului 57 din Regulamentul Disciplinar al TFF, acești arbitri ar putea fi suspendați de la meciuri sau interdicții de a arbitra pe o perioadă cuprinsă între trei luni și un an!Într-o conferință de presă ...
Chelsea ia în considerare un transfer senzațional al portarului Barcelonei, Marc-André ter Stegen, conform televiziunii Sky Sports, în căutarea unor modalități de a-și consolida lotul pe această poziție. Londonezii doresc să adauge experiență și în poartă și cred că Ter Stegen ar putea fi soluția pentru problemele echipei, scrie sportal.bg, care citează presa engleză. ...
Imagini uluitoare: Dani Alves a devenit predicator evanghelic după ce a scăpat de închisoare pentru viol # Gazeta Sporturilor
Dani Alves (42 de ani), de la fotbal la biserică! După ce a petrecut câteva luni în închisoare anul trecut, acuzat de agresiune sexuală într-un club de noapte din Barcelona, fostul fotbalist a fost achitat, iar acum încearcă să înceapă o nouă viață, ferită de controverse. A început să se dedice religiei, un aspect aproape omniprezent în postările de pe rețelele de socializare, aducând în prim-plan noua lui misiune, textele fiind adesea însoțite de versete din Biblie. ...
Uriașul Arsene Wenger, analiză dură după „El Clasico”: „N-au părut capabili să înscrie” # Gazeta Sporturilor
Arsene Wenger (76 de ani), fostul mare antrenor de la Arsenal, analizat în câteva cuvinte „El Clasico” de duminică seară, Real Madrid - Barcelona 2-1.Francezul a numit meciul un „duel între bărbați și copii”, remarcând ineficiența celor de la Barcelona atunci când se aflau în preajma porții lui Courtois. ...
De neimaginat! La pauza meciului cu Metaloglobus, toată suflarea olteană s-a retras la cabine!Acum, că scânteile poveștii Rădoi-Baiaram s-au mai stins, se vede ceva mai clar că în Bănie nu acel subiect era de pus pe prima pagină, ci jocul mai mult decât modest al echipei. Care n-a reușit victoria nici cu Noah, până la urmă doar o echipă din Armenia, și nici cu Metaloglobus, ultima clasată în campionatul nostru. ...
Anomalie cu repetiție » Dinamo e „magnet” pentru meciuri stranii: ce s-a întâmplat în 2016 le întrece pe toate! # Gazeta Sporturilor
Dinamo - CS Dinamo, unul dintre cele mai stranii dueluri pe care fotbalul românesc le-a văzut vreodată, se joacă marți seara, pe „Arcul de Triumf”, în grupele Cupei României Betano (ora 21:00). „Câinii” din prima ligă întâlnesc echipa cu același nume din liga secundă, care are pe deasupra rol de „satelit” neoficial. ...
Deși deține un stadion-gigant, Allianz Arena, Bayern a decis să mai facă o investiție într-o arenă, special pentru echipa de fete.Echipa de fete a lui Bayern atrage tot mai mulți spectatori în ultima vreme. Mai ales în Liga Campionilor, unde la meciurile de top, cu Barcelona sau PSG, a adus în tribune și câte 50.000 de spectatori! Actuala arenă a fetelor de la Bayern are doar 2. ...
Antrenorul lui Dinamo și-a amendat jucătorii și acuză: „Unii sunt grași și nu pot juca la nivelul Ligii Campionilor” # Gazeta Sporturilor
Dinamo este pe ultimul loc în grupa din Liga Campionilor la handbal masculin, iar antrenorul Paulo Pereira (60 de ani) a dezvăluit că unii jucători au fost amendați pentru că sunt grași.După 6 meciuri în Liga Campionilor, Dinamo a rămas cu zero puncte, chiar dacă în unele partide, campioana României a fost aproape de a produce surprize. ...
Iuliu Mureșan amenință că pleacă de la CFR Cluj după doar o săptămână: „Nu stau, nu are sens” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), noul președinte al celor de la CFR Cluj, după plecarea lui Cristi Balaj, a făcut un anunț surprinzător, la doar o săptămână distanță de când a fost confirmat în funcție. Acesta ia în calcul să plece de la echipă în cazul în care nu vor apărea rezultatele pozitive. CFR Cluj continuă forma dezastruoasă la startul acestui sezon, având doar două victorii după primele 14 etape, iar noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan, nu are răbdare. ...
Reacția lui Nicolae Forminte, fost antrenor al lotului olimpic de gimnastică: „Știu că au existat disensiuni!" # Gazeta Sporturilor
Fostul antrenor al lotului olimpic, Nicolae Forminte (69 de ani), care a pregătit-o pe Denisa Golgotă, a reacționat la declarațiile sportivei la sosire de la Campionatele Mondiale, spunând că întreaga situație nu are legătură cu gimnastica.La întoarcerea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta, care s-au încheiat pe 25 octombrie, Denisa Golgotă (23 de ani, locul 7 în finala de la sol) a spus că „am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. ...
Napoli a anunțat oficial verdictul după accidentarea lui Kevin De Bruyne din timpul meciului cu Inter, scor 3-1. Leziunea belgianului este gravă, iar conform informațiilor, acesta va lipsi de pe teren timp de 4 luni, o veste de coșmar pentru Antonio Conte.De Bruyne s-a accidentat în timpul derby-ului cu Inter, chiar în momentul în care executa penalty-ul care a devenit primul gol împotriva „nerazzurrilor”. ...
Ioan Suciu, președintele FR Gimnastică, după acuzațiile Denisei Golgotă la sosirea de la Campionatele Mondiale: „Sunt suprins, dar o scânteie a fost la un moment dat. Vom investiga în amănunt” # Gazeta Sporturilor
Denisa Golgotă (23 de ani) a afirmat la sosirea de la Jakarta, de la Campionatele Mondiale, că a fost hărțuită, fizic și psihic, insinuând că ar fi vorba de Sabrina Voinea, colega de la lot. Președintele FR Gimnastică, Ioan Suciu, a declarat pentru GSP că se va investiga în amănunt tot ce s-a întâmplat. ...
Răspunsul lui Real Madrid la derapajul lui Vinicius: „Îi va servi drept lecție!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul lui Real Madrid, Vinicius jr, nu va scăpa nepedepsit după ieșirea pe care a avut în minutul 72 al meciului cu Barcelona (2-1), de duminică seară. Vinicius jr a fost un veritabil „bad boy” în El Clasico cu Barcelona (2-1). Nu s-a putut abține să nu-l atace pe Lamine Yamal, „dai pase numai înapoi, numai înapoi”, pentru ca la înlocuire, în minutul 72, să facă o criză de nervi. ...
Marius Șumudică a intervenit în scandalul dintre Rădoi și Baiaram: „Cum se simt jucătorii? Vă zic ce am făcut eu” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, consideră că Mirel Rădoi (44), tehnicianul Craiovei, a greșit în momentul în care i-a făcut cadou lui Ștefan Baiaram (22, aripă dreapta) un ceas în valoare de 18.000 de euro.Mirel Rădoi i-a făcut cadou lui Ștefan Baiaram un ceas în valoare de 18.000 de euro, iar Șumudică este de părere că antrenorul a divizat vestiarul în acel moment. ...
Urmează INFERNUL pentru FCSB! Program-mamut pentru campioana României: peste 5.500 de kilometri pentru următoarele 8 meciuri # Gazeta Sporturilor
FCSB respiră după victoria categorică din campionat, de duminică seara, contra celor de la UTA Arad, scor 4-0, în etapa a 14-a a Superligii. După acest meci, însă, pentru campioana României urmează un program infernal, cu multe deplasări, având nu mai puțin de 7 dintre următoarele 8 meciuri departe de casă. ...
„Doamne, puteam să-i omor!” O scenă șocantă la Marele Premiu al Mexicului din F1 # Gazeta Sporturilor
În timpul Marelui Premiu al Mexicului de Formula 1, a avut loc un incident dramatic pe pistă. În fața mașinii lui Liam Lawson, pilotului de la Racing Bulls, au ieșit doi comisari de pistă.Neozeelandezul ieșea chiar atunci de la boxe, când două persoane i-au apărut direct în fața monopostului. Întregul incident a fost surprins de camerele montate pe vehiculul său. ...
Fostul adversar al FCSB a făcut o ofertă de 450 de milioane de euro pentru clubul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Omul de afaceri american John Textor a înaintat o ofertă de 450 de milioane de euro pentru a achiziționa Wolverhampton, a anunțat The Athletic. Cu toate acestea, viitorul său ar putea să nu se lege de clubul din Premier League.La doar câteva luni după ce și-a vândut participația la Crystal Palace și a fost îndepărtat din conducerea lui Lyon, Textor își manifestă o dorință puternică de a reveni în fotbalul englez. ...
Juventus l-a demis pe Igor Tudor din funcția de antrenor al echipei. Șefii clubului îi caută înlocuitor.Eșecul în fața lui Lazio i-a pus capăt mandatului lui Igor Tudor pe banca lui Juventus. Cotidianul La Stampa dezvăluie că decizia a fost luată și că doar anunțul oficial mai lipsește. „Igor Tudor nu mai este antrenorul lui Juventus. ...
Tragedie pentru jucătorul lui Dinamo » Zeljko Kopic: „Fratele lui a murit, nu va juca în Cupă” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui FC Dinamo, a declarat că Devis Epassy nu va juca împotriva lui CS Dinamo, în Cupa României Betan. Portarul trece prin momente cumplite, după decesul fratelui său.CS Dinamo - FC Dinamo, în prima etapă a grupelor Cupei României Betano, va avea loc marți, de la 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Cele două echipe bucureștene fac parte din grupa D, alături de Farul, Chiajna, Botoșani și Hermannstadt. ...
Raul Rusescu remarcă un fotbalist de la FCSB după 4-0 cu UTA în runda a 14-a din Superliga.Fostul atacant al roș-albaștrilor crede că Ionuț Cercel, 18 ani, folosit stoper contra arădenilor, are viitor pe poziția de fundaș central.VIDEO | Raul Rusescu, la GSP Live, despre Ionuț Cercel: „Mă uit la limbajul corpului...” „Mi-a plăcut mult Cercel, mă uit la limbajul corpului - când e în duel, când are mingea la picior. ...
Lecția simplității » De ce FCSB - UTA este punctul de restart pentru roș-albaștri # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a impus cu 4-0, pe teren propriu, în fața celor de la UTA, la capătul unui meci cu o desfășurare din sfera fatalității. Dincolo de concludența victoriei, pusă sub semnul întrebării din cauza non-jocului practicat de oaspeți, roș-albaștrii au arătat progrese tactice și de exprimare în raport cu forma de până acum. ...
