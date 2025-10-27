De ce este recomandat să îți montezi panouri fotovoltaice: beneficiile energiei regenerabile pentru viitorul tău
PressHub, 27 octombrie 2025 19:50
Panourile fotovoltaice sunt sisteme care preiau energia solară și o transformă în electricitate. Ele funcționează pe principiul efectului fotovoltaic, un proces prin care energia solară care ajunge pe suprafața unui material semiconductor generează curent electric. Panourile reprezintă o soluție sustenabilă și ecologică pentru producerea energiei, ajutându-te să reduci dependența de sursele tradiționale de electricitate și […]
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
19:50
19:40
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care a avut loc duminică, 27 octombrie, a atras atenția națională și internațională. De la dimensiunile sale, până la opiniile polarizante și discuțiile despre rolul Bisericii în societate, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume rămâne, la 15 ani de la începerea construcției sale, un subiect fierbinte în societatea românească.
Acum 4 ore
16:50
După zece zile intense de cinema de calitate dedicate proiecțiilor, dezbaterilor, întâlnirilor cu cineaști și cu publicului din Sibiu, Astra Film Festival 2025 continuă online. Între 26 octombrie și 9 noiembrie, iubitorii de documentar de pe întreg teritoriul României au acces la o selecție de 34 de filme proiectate în cadrul AF2025, grupate pe categorii […]
16:40
Implementarea propusă de Drulă a referendumului pe Bugetul Capitalei, împiedicată de PNL-PSD-AUR. Peiu: „De ce este o urgenţă un proiect de lege care se referă la administrarea Bucureştiului ?” # PressHub
Procedura de urgență a referendumului organizat de Nicușor Dan în 2024, care ar reglementa împărțirea fondurilor Primăriei, a fost respinsă în Biroul Permanent al Senatului prin voturile PSD-PNL-AUR, relatează HotNews. Deputatul și candidatul USR pentru alegerile din 7 decembrie, Cătălin Drulă, a acuzat un sabotaj din partea Coaliției, fapt care a atras și critica senatorului […]
Acum 6 ore
15:30
Președintele american Donald Trump a criticat, de la bordul Air Force One, ultimele teste nucleare întreprinse de Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse a răspuns amintind de prezența unui submarin nuclear american în apropiere de Rusia. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat testele nucleare pe care Rusia le-a desfășurat […]
14:30
Deepfake-urile – clipuri amuzante cu inteligență artificială, dar un adevărat pericol pentru datele bancare când ajung pe mâna infractorilor digitali # PressHub
Inteligența artificială a atins un punct de dezvoltare fără precedent, unde falsurile digitale (deepfake-uri) au devenit instrumente periculoase de fraudă la îndemâna oricui. Vocea, chipul și chiar gesturile unei persoane pot fi imitate unu la unu. Consecințele pot fi catastrofale pentru finanțele personale. Infractori se folosesc de încredeea noastră pentru a sparge conturi bancare, a […]
14:20
A doua zi a atelierului mediatic „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei”. Proiect realizat de Freedom House România # PressHub
Vineri, 24 octombrie, a avut loc a doua zi a atelierului multimedia „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei". Găzduiți de Colegiul Național „Aurel Vlaicu" din București, elevii de la cinci școli din Sectorul 1 au discutat cu Corina Negrea – redactor la Radio România Cultural – despre procesele jurnalistice, importanța presei și libertatea de exprimare. […]
14:10
Aktual24|Gigi Becali, indignat că Maia Sandu a stat în fața lui în Catedrală: ”Mă, tu, Maia Sandu, ia tu du-te să stai în stânga, că n-ai ce căuta aici în partea asta” # PressHub
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să apară duminică seara la postul de scandal România TV pentru a comenta ce s-a întamplat la slujba de inaugurare a Catedralei Mântuirii Neamului. Becali s-a declarat indignat că o femeie, Maia Sandu, a fost pusă în fața lui în timpul slujbei, relatează Aktual24. „Păi ce a făcut SPP-ul? […]
Acum 8 ore
12:40
António Costa, Președintele Consiliului European, a solicitat Chinei luni, 27 ocotmbrie, să-și ia angajamente ferme în reechilibrarea relațiilor economice cu Uniunea Europeană. Concret acesta cere restabilirea în timp util a lanțurilor de aprovizionare „fluide și previzibile", după extinderea controalelor chineze asupra exporturilor de materii prime critice. Dialogul are loc în contextul în care America aanunțat […]
Acum 12 ore
10:10
Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, la București pentru discuții privind securitatea energetică și interconectivitatea regională # PressHub
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită oficială în România și Bulgaria pe 27–28 octombrie, pentru discuții la nivel înalt despre securitatea energetică, prețurile la energie și cooperarea regională. La București, Jørgensen va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului CESEC (grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și […]
09:50
Atac masiv cu drone asupra Moscovei: 193 de drone interceptate, potrivit autorităților ruse # PressHub
Zeci de drone au vizat Moscova în noaptea de 26 spre 27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Acesta a anunțat primele atacuri în seara zilei de 26 octombrie și a publicat actualizări pe parcursul nopții. Sobianin a declarat că forțele ruse au doborât 34 de drone ucrainene care se îndreptau spre capitală. Ulterior, Ministerul rus […]
Acum 24 ore
21:10
Aktual24 | Putin testează rezistența Europei printr-un război hibrid: „Vrea să distrugă ideea că Europa este puternică”, avertizează șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei # PressHub
Atacurile hibride lansate de Rusia împotriva țărilor europene urmăresc trei obiective majore, afirmă Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei. Potrivit acestuia, Vladimir Putin încearcă nu doar să testeze reacția Europei, ci și să submineze încrederea rușilor în forța Occidentului. Vorbind despre atacurile și provocările hibride ale Rusiei împotriva Europei, inclusiv acte de […]
Ieri
19:30
La cinci ani după promisiunile primarului Vergil Chițac, în Constanța nu a mai fost construită nicio parcare supraetajată. Primăria spune că nu are bani pentru proiecte # PressHub
Deși primarul Constanței, Vergil Chițac, a promis construirea a cinci parcări supraetajate în cele două campanii electorale din 2020 și 2024, niciun astfel de proiect nu a fost finalizat până acum, scrie Info Sud-Est. Primăria Constanța susține că proiectele începute pentru construirea parcărilor supraetajate nu au sursă de finanțare în prezent. Răspunsul dat de primărie, […]
18:30
România avea 28.5 miliarde de euro bani europeni alocați prin Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR). Au mai rămas 21.4 miliarde. În practică, România a pierdut aproximativ un sfert din banii alocați. Sume cu care se puteau face multe lucruri. Este un veritabil dezastru să pierzi cam 7.1 miliarde de euro. Un dezastru despre […]
17:20
Robert Fico anunță că Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru sprijin militar acordat Ucrainei # PressHub
Slovacia nu va lua parte la niciun program al Uniunii Europene destinat finanțării ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei ruse, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, potrivit Reuters. Guvernul slovac a oprit sprijinul militar direct pentru Ucraina după venirea la putere a cabinetului condus de Fico, în 2023, însă a permis […]
16:20
În arivismul lui, Grindeanu pare dispus să încalce toate regulile eticii, în măsura în care le cerem totuși politicienilor să respecte anumite norme elementare. E dezolant că, în loc să fie împins în afara sferei politicii, va conduce, ca să-l citez, cel mai mare partid din România… Avem o relație complicată cu oamenii politici. Cea […]
14:50
Jurnal de festival. O zi a aplauzelor, pe scenă și în afara ei la Astra Film Festival 2025 # PressHub
O zi a aplauzelor nu doar la Gala de premiere, ci practic la toate filmele din programul zilei de sâmbătă la Astra Film Festival 2025. A fost o zi cu totul spectaculoasă prin filmele programate, sesiunile Q&A și, desigur, prin festivitatea de premiere, într-atât încât să îți fie ciudă că se termină și să aștepți […]
14:20
Municipiul Oradea a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2027", în urma competiţiei naţionale derulate în cadrul programului „Capitala Tineretului din România", cea mai amplă iniţiativă dedicată tinerilor la nivel naţional, a informat, într-un comunicat, Primăria Oradea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei, desemnarea a avut loc în cadrul unui eveniment special organizat la Vaslui, actuala deţinătoare […]
12:50
Autoritățile franceze au reținut doi bărbați la o săptămână după furtul de bijuterii de la celebrul Muzeu Luvru din Paris, au confirmat duminică procurorii, scrie DPA. Unul dintre suspecți a fost oprit pe Aeroportul Paris-Charles-de-Gaulle în timp ce încerca să urce într-un avion cu destinația Algeria, potrivit relatărilor din presa locală. Celălalt suspect ar fi […]
12:00
Putin laudă „succesele” armatei ruse și anunță testul reușit al unei rachete nucleare cu rază lungă de acțiune # PressHub
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat forța militară a Rusiei în cadrul unei întâlniri cu liderii armatei și a anunțat testul reușit al rachetei Burevestnik, propulsată nuclear și cu rază lungă de acțiune, scrie DPA. Într-un videoclip difuzat duminică de Kremlin, Vladimir Putin, îmbrăcat în uniformă militară, a declarat că forțele armate ruse au obținut […]
11:30
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata" (r. David Bim, Cuba, 2025), „Dragul meu Théo" (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, Polonia, Cehia – 2025) ori „Kabul, între rugăciuni" (r. […]
09:50
Cel puțin trei persoane au murit și 29 au fost rănite, inclusiv șapte copii, în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în timpul loviturilor, scrie Kyiv Independent. Mai multe […]
09:10
Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului are loc duminică. Sunt așteptați peste 100.000 de oameni. La ceremonie vor fi prezenți Nicușor Dan și Ilie Bolojan # PressHub
Catedrala Mântuirii Neamului din Bucureștiva fi sfințită duminică, într-o ceremonie oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, informează Agerpres. Pictura Catedralei Naționale este sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și […]
07:10
Furtuni, averse și stratificare verticală: cum a „trezit vremea” păcura veche din Marea Neagră # PressHub
Aversele de toamnă și vânturile puternice, de furtună, care au acoperit coasta Mării Negre au devenit catalizatorul unui nou val de scurgeri/emisii de petrol. Păcura a reapărut pe plajele din Anapa (regiunea Krasnodar) și Sevastopol (peninsula Crimeea) – o consecință a accidentului petrolierului din strâmtoarea Kerci de la sfârșitul anului 2024. Ecologiștii explică: schimbările hidrodinamicii, […]
25 octombrie 2025
21:00
Aktual24 | Armata ucraineană recucerește localitatea strategică Torske, după lupte intense cu forțele ruse # PressHub
Forțele ucrainene au anunțat sâmbătă eliberarea satului Torske, o poziție considerată importantă pentru apărarea orașului Liman, după o operațiune în care zeci de militari ruși au fost uciși sau capturați, potrivit Statului Major de la Kiev, scrie Aktual24 care citează DPA. Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Catherine Connolly, candidata independentă susținută de stânga, a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda # PressHub
Candidata independentă Catherine Connolly a fost declarată câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda, după ce rivala sa, Heather Humphreys, reprezentanta partidului Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, scrie Agerpres care citează AFP. Catherine Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, va deveni noul președinte al Irlandei. Rivala sa, Heather Humphreys, a declarat la televiziunea publică RTE […]
18:30
Volodimir Zelenski le-a cerut din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian al Ucrainei. Sâmbătă au avut loc bombardamante soldate cu patru morţi şi 20 de răniţi # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reluat apelul către aliații occidentali de a contribui mai activ la protejarea spațiului aerian al Ucrainei, după atacurile masive lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldate cu patru morți și aproximativ 20 de răniți, transmite News.ro. Volodimir Zelenski a participat vineri la Londra la o reuniune cu […]
16:50
Marcel Ciolacu, după ce a lăsat România cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană: „Problema Guvernului – un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială” # PressHub
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie" care ar putea conduce la o criză socială, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Buzău, după Conferința extraordinară a PSD. „M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap. Şi am de gând […]
16:20
Aktual24 | Bloomberg, despre inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului: „România este divizată de un război cultural între naționaliștii mai pioși și liberalii pro-UE, orientați spre Occident” # PressHub
Agenția de presă americană Bloomberg a publicat sâmbătă un amplu articol despre inaugurarea Catedralei Mântuirii
15:20
Magistrații se joacă cu focul, oamenii îi urăsc și disprețuiesc. Dar Constituțiile și legile se pot schimba, iar ura nu-i un sfetnic bun. Nu va mai fi nimeni să-i apere atunci, precum în 2012. Frăția magistraților a blocat din nou reforma propriilor pensii, respingând la Curtea Constituțională legea guvernului Bolojan. Motivul este unul cusut cu […] Articolul Frăția dintre clanul magistraților și PSD. Ce-i poate veni de hac apare prima dată în PRESShub.
14:10
La cinci zile după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din colecția de bijuterii a muzeului a fost transferată, din motive de securitate, la Banque de France, au relatat vineri mai multe publicații franceze, scrie DPA. Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliției până la seifurile Băncii Centrale a Franței, aflate […] Articolul Bijuterii de la Muzeul Luvru, mutate la Banque de France sub escorta poliției apare prima dată în PRESShub.
13:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem suficienţi specialişti, nu avem suficiente centre # PressHub
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor, precizând că România se situează sub media europeană la consumul de droguri, dar peste media europeană la consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc şi dependenţa online, în condiţiile în care […] Articolul Ministrul Educaţiei, Daniel David: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem suficienţi specialişti, nu avem suficiente centre apare prima dată în PRESShub.
13:10
Oglinzile fragilității, în a opta zi de Astra Film Festival. Astăzi, momentul culminant al festivalului: Gala de decernare a premiilor AFF2025 # PressHub
„Nu tocmai în armonie, dar totuși conectați”. În a opta zi de Astra Film Festival, această replică din „Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia – 2025) pare să fi devenit ecoul serii. Filmele proiectate vineri la Astra Film Festival au vorbit despre legături umane puse la încercare: între tați și fii, între […] Articolul Oglinzile fragilității, în a opta zi de Astra Film Festival. Astăzi, momentul culminant al festivalului: Gala de decernare a premiilor AFF2025 apare prima dată în PRESShub.
11:20
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar. / Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea” # PressHub
Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat sâmbătă dimineață, într-o postare pe Facebook, că nu va intra în cursa pentru Primăria București. Europarlamentarul social-democrat spune că dorește să își continue activitatea în Parlamentul European. Gabriela Firea a confirmat, printr-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina sa de Facebook, că nu va candida pentru un […] Articolul Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar. / Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea” apare prima dată în PRESShub.
10:50
Nicuşor Dan: „Există conflicte în coaliţie, cred că sunt legitime. Totuşi, această coaliţie în ceea ce priveşte rezultatele concrete, în momentul acesta funcţionează” # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri seară, că există conflicte în coaliţia de guvernare, dar că unele dintre ele sunt legitime, punctând că, în acest moment „totuşi această coaliţie funcţionează”, transmite Agerpres. „În momentul acesta avem o coaliţie care are 65% în Parlament şi există un Guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce […] Articolul Nicuşor Dan: „Există conflicte în coaliţie, cred că sunt legitime. Totuşi, această coaliţie în ceea ce priveşte rezultatele concrete, în momentul acesta funcţionează” apare prima dată în PRESShub.
09:50
Atac cu rachete asupra Kievului. Cel puțin opt persoane rănite și incendii în mai multe cartiere # PressHub
Capitala Ucrainei a fost vizată, sâmbătă, de un nou atac cu rachete lansat de forțele ruse. Autoritățile din Kiev au raportat cel puțin opt răniți și mai multe incendii izbucnite în diferite zone ale orașului, informează Agerpres. Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă dimineață de rachete rusești, potrivit autorităților locale ucrainene. Atacul […] Articolul Atac cu rachete asupra Kievului. Cel puțin opt persoane rănite și incendii în mai multe cartiere apare prima dată în PRESShub.
09:30
Președintele Nicușor Dan, la Iași: „Reprezentanții mediului universitar trebuie să fie prezenți mult mai mult în dezbaterile care definesc viitorul României” # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, vineri, la ceremonia comună organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, cu prilejul aniversării a 165 de ani de existență, potrivit Ziarul de Iași. În discursul său, șeful statului a subliniat rolul universităților în combaterea dezinformării și în implicarea activă în marile dezbateri […] Articolul Președintele Nicușor Dan, la Iași: „Reprezentanții mediului universitar trebuie să fie prezenți mult mai mult în dezbaterile care definesc viitorul României” apare prima dată în PRESShub.
24 octombrie 2025
21:40
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri seara că PSD are „destule variante” pentru candidatura la PMB și că este convins de victoria formațiunii sale la alegerile locale parțiale anunțate pe 7 decembrie, transmite AGERPRES. Întrebat despre așteptările sale privind alegerile locale, Sorin Grindeanu s-a declarat optimist, susținând că victoriile în teritoriu ar […] Articolul PSD nu s-a decis asupra variantei sale pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PRESShub.
21:00
Aktual24|AUR-iști trimiși să-l huiduie pe Nicușor Dan la Iași: ”Polonezii își iubește țara, suveraniști, numai noi nimic. Uite ce băieți suntem, unul și unul aici!” – VIDEO # PressHub
Un grup de admiratori ai lui Călin Geogescu l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan în fața Teatrul Național „Vasile Alecsandri” pentru a-l huidui, relatează Aktual24. Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns astăzi, 24 octombrie, la Iași, pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a […] Articolul Aktual24|AUR-iști trimiși să-l huiduie pe Nicușor Dan la Iași: ”Polonezii își iubește țara, suveraniști, numai noi nimic. Uite ce băieți suntem, unul și unul aici!” – VIDEO apare prima dată în PRESShub.
20:40
Președintele Nicușor Dan a vorbit ieri seară la Bruxelles despre recentul act de sabotaj dejucat de SRI zilele trecute, spunând că „fapte similare” vor face parte din Raportul privind anularea alegerilor, aflat în lucru sub umbrela Palatului Cotroceni. Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat o operațiune derulată în urmă cu mai bine de o săptămână, în urmă căreia […] Articolul Cât de mare e influența Rusiei asupra României? apare prima dată în PRESShub.
19:30
Posibilitatea ca Republica Moldova, alături de Ucraina și Muntenegru, să devină membre UE fără drept de veto NU este un fals. Și nici nu este propaganda rusă. Este o idee dezbătută deja de câteva luni de zile atât în cercuri restrânse la Bruxelles cât și la nivel public de câteva dintre cele mai influente think […] Articolul Noi membri UE fără drept deplin de veto apare prima dată în PRESShub.
19:20
Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau # PressHub
Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran”, în realități pe care deseori alegem să le ignorăm. De la familii de imigranți confruntate cu rasismul și nepăsarea instituțiilor, la copii transformați în instrumente de propagandă, filmele acestei zile au scos la lumină […] Articolul Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau apare prima dată în PRESShub.
18:50
Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” # PressHub
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității” care macină instituțiile statului și companiile de utilități, […] Articolul Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” apare prima dată în PRESShub.
18:40
CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator # PressHub
Institutul pentru Orașe Vizionare lansează cea de-a doua ediție a CITY INDEX, analiza comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din România sub trei dimensiuni principale – Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație. Raportul din acest an consolidează datele pentru perioada noiembrie 2023– iulie 2025, oferind o imagine asupra progresului orașelor, bazată […] Articolul CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator apare prima dată în PRESShub.
18:20
Parchetul European a descoperit o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții în zece state, inclusiv România # PressHub
Parchetul European, a declarat, vineri, că șapte persoane au fost arestate în Spania, Olanda și Germania: Pe lângă aceste arestări, procurorii au efectuat percheziții în 10 state membre, prntre acare și România. Acțiunea face parte dintr-o anchetă a Parchetului, ce include acuzații de fraudarea TVA de către o rețea care comercializa dispozitive electronice, relatează HotNews. […] Articolul Parchetul European a descoperit o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții în zece state, inclusiv România apare prima dată în PRESShub.
18:00
Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # PressHub
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh. Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu […] Articolul Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD apare prima dată în PRESShub.
16:40
Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu consideră oportun un referendum pe tema pensiilor magistraților, argumentând că nu există o dezbatere reală sau opinii fundamental opuse în societate pe acest subiect. Potrivit șefului statului, citat de Agerpres, chestiunile rămase în discuție sunt „de nuanță” și trebuie rezolvate prin dialog instituțional, în special după recenta […] Articolul Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” apare prima dată în PRESShub.
14:10
Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA # PressHub
Parlamentul European avertizează Comisia Europeană să nu cedeze presiunilor comerciale în viitoarele discuții cu Statele Unite privind liberalizarea pieței, cerând excluderea totală a sectorului audiovizual și cinematografic din acordurile transatlantice. Eurodeputații susțin că eliminarea „excepției culturale” ar periclita diversitatea culturală, independența industriei de film europene și mecanismele publice de sprijin care au permis Europei să […] Articolul Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA apare prima dată în PRESShub.
14:00
Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide # PressHub
Premierul belgian Bart de Wever s-a opus sprijinirii Ucrainei cu activele rusești înghețate, până când nu vor fi acordate asigurări legale statului său, informeză Belga News Agency. Activele, în valoare de aprox. 200 de miliarde de euro, sunt deținute de firma belgiană Euroclear. Guvernul belgian se opune în continuare planului de a trimite Ucrainei sprijin […] Articolul Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide apare prima dată în PRESShub.
13:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut o întâlnire cu șefii sistemului judiciar pe tema pensiilor magistraților. Fără partenerii de coaliție, Grindeanu spune că a avut un „dialog constructiv” cu „actorii relevanți din justiție”. Grindeanu spune că „a inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile […] Articolul Întâlnire PSD cu Costache, Savonea și Florența pe legea pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
