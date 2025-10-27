Executivul a modificat OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie / Guvern: Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă / Ce modificări aduce actul normativ
News.ro, 27 octombrie 2025 19:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, modificări ale OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie, pentru a aduce clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria ”Bunuri şi servicii”. Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, a transmis Executivul.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile magistraţilor.
19:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, modificări ale OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie, pentru a aduce clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria ”Bunuri şi servicii”. Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, a transmis Executivul.
19:40
Sabotaj în Franţa. Traficul trenurilor de mare viteză a fost puternic perturbat pe parcursul zilei de luni, în urma unui incendiu de origine „probabil criminală” # News.ro
Traficul trenurilor de mare viteză (TGV) a fost puternic perturbat în sud-estul Franţei încă de luni dimineaţă, de la ora 6:00, după un „probabil act de vandalism” care a avut loc la sud de gara din Valence. Numeroase legături feroviare au fost anulate şi s-au înregistrat întârzieri importante pe parcursul întregii zile, relatează Le Figaro.
Acum o oră
19:30
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă.
19:20
19:10
Moto3: Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaysiei, este în „stare stabilă, dar încă critică” # News.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident duminică în timpul Marelui Premiu al Malaysiei în Moto3, se află într-o „stare stabilă, dar încă critică”, au anunţat, luni, echipa şi familia sa pe X.
Acum 2 ore
19:00
Cluj: Un bărbat a făcut scandal, fiind chemaţi poliţiştii / A fost preluat şi internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul / A agresat un poliţist, fiind ulterior arestat pentru ultraj # News.ro
Un bărbat de 39 de ani din Gherla, judeţul Cluj, a fost arestat preventiv pentru ultraj. El a făcut scandal la domiciliu, fiind chemaţi poliţiştii. A refuzat să colaboreze cu aceştia, a fost preluat şi internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul. Din nou au venit poliţiştii la casa lui şi a agresat un agent, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
19:00
Proiectul de lege care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenţei domestice, adoptat de Senat. Alina Gorghiu: Un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile se schimbă pentru a le oferi protecţie reală # News.ro
Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat, Alina Gorghiu, preşedinta comisiei speciale comune în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică” arătând că este un pas important înainte şi un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecţie reală şi sprijin concret. Proiectul merge la Camera Deputaţilor, Cameră decizională în acest caz.
18:50
Guvernul a adoptat actul normativ care să permită desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură. Ministru: „Producerea şi valorificarea de bunuri culturale, posibile până la sfârşitul anului” # News.ro
Guvernul a decis în şedinţa de luni, exceptări de la art. XVII al OUG nr. 52/2025, care să permită, printre altele, desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură.
18:40
18:30
Jucătorul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, ar fi pe cale să cumpere fosta casă a lui Gerard Piqué şi Shakira din suburbia Barcelonei. Proprietatea este estimată la 11 milioane de euro.
18:30
Kaja Kallas spune că UE caută modalităţi de a sprijini CPI, în condiţiile în care ordinea juridică internaţională este „atacată”. Ce se întâmplă dacă Ungaria se retrage # News.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că ordinea juridică internaţională este „atacată” şi că blocul european caută opţiuni pentru a sprijini Curtea Penală Internaţională, relatează Reuters.
18:20
Premierul Ilie Bolojan, după întrevederea cu comisarul european pentru energie şi locuinţe: Investiţiile în stocare şi interconectare sunt esenţiale pentru siguranţa energetică a României # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie şi locuinţe, în cadrul căreia a transmis că, pentru a echilibra producţia şi consumul, România trebuie să investească în stocare şi în conectarea reţelelor energetice cu Vestul Europei. Având în vedere responsabilităţile comisarului şi în domeniul locuinţelor, a fost discutată şi posibilitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi a confortului locativ”, arată Guvernul.
18:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: 18 ferme din România devin „ferme model” pentru protecţia apelor şi a solului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că 18 ferme din România devin „ferme model” pentru protecţia apelor şi a solului, prin schema de granturi „Sprijin pentru investiţii de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”. În urma procesului de evaluare, fermele selectate provin din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea iar valoarea totală a finanţării este de peste 3 milioane de euro.
18:20
Clopotele Catedralei Naţionale şi cinci candelabre monumentale, livrate de două firme din Austria / Mesajul Ambasadei Austriei la Bucureşti – FOTO # News.ro
Clopotele Catedralei Naţionale, între care şi cel mai mare clopot cu balans liber din lume, şi cinci candelabre monumentale au fost livrate de două firme din Austria, anunţul fiind făcut, luni, de Ambasada Austriei la Bucureşti.
18:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa / Am obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat la Bucureşti, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu participarea a 16 miniştri din întreaga regiune, el afirmând că România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa şi de aceea, a adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC. Ministrul mai spune că a obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro.
Acum 4 ore
18:00
Acţiune de amploare a Gărzii de Mediu pentru stoparea recoltării ilegale a trufelor, în Bacău – Firme care aveau aprobare pentru câteva sute de kilograme tot anul au recoltat deja zeci de mii de kilograme / Garda de Mediu explică pericolul # News.ro
Comisarii Gărzii de Mediu din Bacău au verificat firme care aveau autorizaţie să recolteze trufe şi au constatat încălcarea prevederilor din autorizaţiile de mediu. Deşi aveau aprobare pentru câteva sute de kilograme, trei firme au fost depistate că au transprotat deja zeci de mii de kilograme, punând în pericol echilibrul ecologic şi habitatul trufelor pentru anii următori.
17:50
Viktor Orban va discuta săptămâna viitoare cu Donald Trump despre sancţiunile împotriva companiilor energetice ruseşti # News.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va discuta despre sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti, printre alte probleme, când se va întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunţat luni ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.
17:30
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 # News.ro
Schimbările climatice sunt unul dintre cei mai dificili adversari cu care se confruntă orice sportiv, avertizează jucătoarea de fotbal braziliană Tamires Dias, una dintre cei aproximativ 40 de sportivi de elită implicaţi în lansarea unei noi campanii globale care va fi prezentată la summitul COP30 de luna viitoare din ţara sa. Între sportivii implicaţi se află şi David Popovici.
17:20
UPDATE - Constanţa: Peste 50 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din Năvodari, după ce o maşină a lovit o conductă de gaz / Gazul a fost oprit; se fac măsurători în apartamente # News.ro
Peste 50 de persoane au fost evacuate, luni, dintr-un cartier din Năvodari, după ce o maşină a intrat într-o conductă de gaz. Gazul în zonă a fost oprit, iar echipajul CRBN face măsurători.
17:20
Botoşani: O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat 30 de zile, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere / Nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie # News.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.
17:20
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe cer conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii despre primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei din ultimii ani # News.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza acordării primelor şi bonusurilor de zeci de milioane de lei din ultimii ani şi lămuriri cu privire la măsurile pe care şefii celor trei instituţii susţin acum că le iau pentru a pune în aplicare reducerea de posturi şi de salarii prevăzută în legea pentru care şi-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.
17:10
MedLife a reunit la Sibiu specialişti de top din Europa, România şi Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # News.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină şi Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology” (CARE4NEURO-ONCOLOGY). Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 23–25 octombrie 2025, la Aula Magna a Facultăţii de Medicină din Sibiu. După succesul ediţiei anterioare, care a reunit peste 350 de participanţi şi 51 de vorbitori internaţionali, conferinţa din acest an şi-a propus să continue promovarea colaborării multidisciplinare în domeniul neuro-oncologiei, reunind specialişti de renume atât din ţară, cât şi din străinătate.
17:10
Inger Johansson, câştigătoarea Premiului ICR pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din literatura română # News.ro
Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din literatura română a fost acordat traducătoarei Inger Johansson pentru traducerea în limba suedeză a volumului „Corespondenţa lui Marcel Proust de Mihail Sebastian”, apărut la editura Bokförlaget Faethon, Suedia, volum publicat în anul 2024 cu sprijinul oferit de ICR prin programul Translation and Publication Support. Premiul a fost decernat în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere de la Iaşi, duminică, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Iaşi şi a fost anunţat de preşedintele ICR, Liviu Jicman.
17:10
Incendiu la o biserică din judeţul Prahova / Pompierii intervin cu mai multe autospeciale - FOTO # News.ro
Pompierii intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la acoperişul bisericii din Podu Valeni, judeţul Prahova.
17:10
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta / Aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor # News.ro
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor, a anunţat directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Ionela Costache. Autorităţile vor plăti doar taxele de transport şi cele vamale.
16:50
16:50
Mircea Fechet, proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produse din cămara românilor: Borş, oţet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea / Începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem SGR şi la borcane # News.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat luni că a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produse din cămara românilor: Borş, oţet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, el precizând că speră ca, începând cu 1 ianuarie 2027, să avem SGR şi la borcane.
16:40
Doi ucraineni au fost arestaţi preventiv în Polonia în cadrul operaţiunii de sabotaj anunţată săptămâna trecută de Varşovia şi Bucureşti. Suspecţii ar fi colectat informaţii despre membri ai forţelor armate poloneze şi despre infrastructură # News.ro
Polonia a arestat preventiv doi ucraineni acuzaţi că au colectat informaţii despre soldaţi şi infrastructura critică pentru servicii de informaţii străine, în contextul în care Varşovia ia măsuri împotriva presupusului spionaj al Rusiei şi Belarusului. Cei doi ucraineni se numără printre cele opt persoane a căror reţinere a fost anunţată săptămâna trecută de România şi Polonia, a precizat luni Tomasz Siemoniak, ministrul polonez responsabil cu serviciile speciale, relatează Reuters.
16:40
Constanţa: 30 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din Năvodari după ce o maşină a lovit o conductă de gaz # News.ro
Treizeci de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din Năvodari, după ce o maşină a intrat într-o conductă de gaz, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.
16:40
16:30
După zece zile intense de cinema de calitate dedicate proiecţiilor, dezbaterilor, întâlnirilor cu cineaşti şi cu publicului din Sibiu, Astra Film Festival 2025 continuă în online. Între 26 octombrie şi 9 noiembrie, iubitorii de documentar de pe întreg teritoriul României au acces la o selecţie de 34 de filme proiectate în cadrul AF2025, grupate pe categorii tematice, anunţă organizatorii.
16:30
Ministrul Sănătăţii anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat: Investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat, el precizând că investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi. În plus, Cabinetele medicale mobile de prevenţie şi screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu organizaţii locale şi asociaţii profesionale.
16:30
Bucharest Jewish Film Festival, ediţia a XV-a, debutează în 3 noiembrie. Timp de patru zile, până în 6 noiembrie, publicul are ocazia de a lua parte la o serie diversă de evenimente: de la proiecţii de filme, la concerte şi expoziţii, la ARCUB | Sala Mare (str. Lipscani 84–90).
16:30
INTERVIU - Sergiu Mişcoiu, autorul unui studiu printre votanţii din diaspora ai lui Simion şi Georgescu: 25-33% vor să trântească uşa-n nas altora care ar dori să le păşească pe urme. E şi discursul ”Sunt prea mulţi români în localitatea de unde sunt eu” # News.ro
Între un sfert şi o treime dintre votanţii din diaspora ai lui Călin Georgescu şi George Simion consideră că sunt prea mulţi români în comunităţile lor şi că ar fi bine ca statele de adopţie să oprească acest aflux, iar pe de altă parte, nu se simt ameninţaţi de o eventuală modificare a regulilor şi relaţiilor în cadrul UE, pentru că unii îşi doresc să revină acasă, iar alţii au consideră că au un fel de ”imunitate”, relevă primul studiu ştiinţific făcut printre susţinătorii din străinătate ai celor doi foşti candidaţi la Preşedinţie. Preponderent în rândurile electoratului lui Călin Georgescu există această ”impresie de imunitate”, aceştia considerându-se pe ei înşişi prea importanţi pentru a fi expulzaţi de ţările de adopţie, spre deosebire de alţi compatrioţi.
16:20
Accidentat în timp ce marca un penalti pentru Napoli, De Bruyne va fi indisponibil câteva luni # News.ro
Kevin De Bruyne s-a accidentat grav la coapsa dreaptă în timp ce transformat un penalti, sâmbătă, în Serie A. Jucătorul belgian de la Napoli suferă de o „leziune gravă” şi va fi absent cel puţin trei luni, potrivit presei italiene.
16:10
O fundaţie cere Ministerului Sănătăţii să facă o anchetă la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o pacientă de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni de la o intervenţie chirurgicală # News.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, după ce o pacientă în vârstă de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni de la o operaţie făcută în cadrul spitalului. Internată în spitalul din Sinaia pentru o intervenţie la vezica biliară, femeia a fost externată după 16 zile, însă la două zile de la externare a fost dusă în stare critică la Spitalul Fundeni, unde a fost ţinută în viaţă de aparate până duminică după-amiază, când a murit.
16:10
Cutremur de magnitudinea 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Alertă de tsunami # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5, relatează AFP.
Acum 6 ore
15:50
15:40
Putin pune capăt unui acord pe care l-a semnat cu SUA în urmă cu 25 de ani privind retratarea plutoniului. Fiecare parte se angaja să recicleze 24 de tone de plutoniu din Războiul Rece în combustibil pentru energie nucleară, echivalentul a 17.000 de arme # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care pune capăt unui acord - depăşit de facto - între Rusia şi Statele Unite cu privire la retratarea plutoniului, care viza să împiedice cele două ţări să fabrice şi mai mult armament nuclear, relatează AFP.
15:30
Un nou scandal în fotbalul din Turcia: Sute de arbitri acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei în acest sens # News.ro
Peste o sută de arbitri din Turcia sunt implicaţi într-un scandal de amploare legat de pariuri plasate pe meciuri, în ciuda interdicţiei legate de funcţia lor.
15:30
Petrişor Peiu (AUR) îi răspunde lui Cătălin Drulă: De ce este o urgenţă un proiect de lege care se referă la administrarea Bucureştiului, pe care coaliţia poate să-l treacă foarte uşor prin Parlament? Coaliţia nu a susţinut. Noi am votat abţinere # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îi răspunde lui Cătălin Drulă, care acuza formaţiunea că a votat în Senat împotriva procedurii de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului, el întrebând de ce este o urgenţă un proiect de lege care se referă la administrarea Bucureştiului, pe care coaliţia poate să-l treacă foarte uşor prin Parlament. Peiu a mai afirmat că, de altfel, în comitetul liderilor, Coaliţia nu a susţinut această urgenţă şi au votat împotrivă iar AUR a votat abţinere.
15:20
Drulă: Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR. Procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă acuză, luni, o piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR, el precizând că, prin votul celor 3 partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă.
15:10
Peiu: În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare în urma unor alegeri anticipate / Dacă această coaliţie spune domnule, nu putem să mergem împreună, vom solicita preşedintelui să acorde mandatul de premier lui Georgescu # News.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, luni, că în principiu, AUR doreşte să intre la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate fie în cazul ruperii acestei coaliţii aflate la guvernare, iar dacă cei din această coaliţie spun că nu mai pot să meargă împreună, vor solicita preşedintelui să acorde mandatul de premier lui Călin Georgescu, iar acesta să strângă o majoritate.
15:10
Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk după o convorbire cu Zelenski. ”Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a sup # News.ro
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.
15:00
Primăria Braşov renunţă la artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie/ Primarul face apel la cetăţeni să evite achiziţionarea de materiale pirotehnice: Fiecare sfârşit de an este un adevărat coşmar pentru animale # News.ro
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere. Primarul George Scripcaru a luat această hotărâre ţinând cont de studiile care arată că artificiile le provoacă animalelor stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi chiar moartea. Primarul George Scripcaru face apel la cetăţeni să evite achiziţionarea acestor materiale pirotehnice. Legislaţia actuală interzice, de fapt,cumpărarea, deţinerea şi folosirea majorităţii articolelor pirotehnice de către publicul larg, inclusiv pentru noaptea de Revelion, cu excepţia steluţelor şi lumânărilor de tort, cucondiţia să fie utilizate doar în aer liber. Conform legii, doar firmele specializate au dreptul să organizeze spectacole pirotehnice pentru Revelion.
15:00
Petrişor Peiu (AUR), despre candidatul la Primăria Capitalei: Avem un sondaj în derulare. Aşteptăm primele date la sfârşitul acestei săptămâni şi se va lua o decizie în forurile statutare / Despre susţinerea Ancăi Alexandrescu: Sigur că e posibil # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că au un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la sfârşitul acestei săptămâni, urmâna a se lua o decizie în forurile statutare. Despre susţinerea Ancăi Alexandrescu, senatorul AUR a spus că e posibil acest lucru.
15:00
Ialomiţa - Accident pe DN 2, în zona localităţii Coşereni - O autocisternă de mici dimensiuni, încărcată cu motorină, s-a răsturnat în afara părţii carosabile # News.ro
Traficul se desfăţoară alternativ luni, pe DN2, în apropierea localităţii Coşereni, din judeţul Ialomiţa, după ce o autocisternă de mici dimensiuni, încărcată cu motorină, s-a răsturnat în afara părţii carosabile, ăoferul fiind rănit uşor.
14:50
Site-ul Primăriei Tulcea, afectat de o accesare neautorizată a sistemului informatic / Accesul public la conţinutul online, blocat aproape şapte ore / Primăria susţine că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise # News.ro
Site-ul Primăriei Tulcea a fost afectat, luni, de o accesare neautorizată a sistemului informatic, au anunţat reprezentanţii instituţiei, care au precizat că accesul public la conţinutul online a fost blocat aproape şapte ore. Primăria Tulcea afirmă că nu sunt indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise.
14:50
Curtea de Apel din Bologna validează extrădarea către Germania a lui Serghii Kuznieţov, suspect în sabotarea Nord Stream. Avocatul său anunţă un recurs al fostului comandant ucrainean şi cere o ”imunitate fncţională” şi recunoaşterea ”naturii politice” a # News.ro
Curtea de Apel de la Bologna a validat o cerere de extrădare către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană de faptul că a participat la sabotarea gazoductului Nord Stream în 2022, anunţă luni avocatul acestuia, relatează AFP.
