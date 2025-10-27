Elon Musk ar putea părăsi Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari

15:40

Valdis Dombrovskis: and #8222;O economie prosperă nu poate fi construită pe un fundament fiscal nesustenabil and #8221;Ţara noastră a înregistrat un progres economic semnificativ de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, dar are nevoie de un cadru fiscal sustenabil pentru a-şi continua dezvoltarea, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, aflat într-o vizită de lucru la Bucureşti.