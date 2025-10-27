Elon Musk ar putea părăsi Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari
Bursa, 27 octombrie 2025 19:50
Elon Musk ar putea părăsi Tesla din funcţia de CEO dacă pachetul salarial propus de 1 trilion de dolari nu va fi aprobat, a avertizat preşedintele Robyn Denholm într-o scrisoare adresată acţionarilor luni citată de Reuters. Apelul vine înaintea adunării anuale din 6 noiembrie, consiliul de administraţie al Tesla fiind criticat în repetate rânduri pentru că nu a acţionat în interesul acţionarilor, iar experţii în guvernanţă şi grupurile de advocacy punând la îndoială independenţa şi supravegherea influenţei lui Musk
Acum 10 minute
20:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie şi locuinţe, în cadrul căreia discuţiile au vizat principalele provocări din domeniul energiei şi al locuinţelor, precum şi modalităţi de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste sectoare
20:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, decorat de preşedintele Nicuşor Dan pentru contribuţia sa la unitatea ortodoxiei # Bursa
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a fost decorat luni seară de preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, potrivit HotNews.ro.
Acum 30 minute
19:50
19:50
Curtea de Conturi Europeană: Fondurile pentru redresarea post-pandemie nu au adus progrese semnificative în sprijinul mediului de afaceri din UE # Bursa
Ţările din Uniunea Europeană au abordat doar parţial problemele structurale din mediul de afaceri prin reformele şi investiţiile finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR), arată un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, potrivit unui comunicat al instituţiei.
19:40
Deputatul USR Cătălin Drulă a acuzat, luni, că a fost pusă o piedică referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR, el precizând că, prin votul celor trei partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă, transmite News.ro
Acum o oră
19:30
Siegfried Mureşan: CE este pregătită să-şi ajusteze propunerea de buget multianual de 2 trilioane de euro # Bursa
Comisia Europeană and #39;este pregătită la nivel tehnic and #39; and #39; pentru a-şi schimba propunerea sa de buget multianual pentru perioada 2028-2034 în valoare de 2.000 de miliarde de euro şi membrii Parlamentului European o vor forţa să facă acest lucru dacă ea refuză de-a dreptul, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureşan, raportor al PE pentru viitorul cadru financiar multianual, pentru Euractiv
19:30
Ucraina îşi consolidează rapid poziţia în oraşul Pokrovsk din Donetsk, important din punct de vedere strategic, în timp ce grupuri izolate de trupe ruse au pătruns în oraşul asediat, relatează, citând oficiali militari ucraineni
19:30
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei spune că totul a fost and #8222;un cumul de neînţelegeri and #8221; # Bursa
Medicul stomatolog din Piteşti oprit săptămâna trecută de Jandarmeria Bucureşti în faţa Ambasadei Rusiei afirmă că incidentul a fost cauzat de and #8222;o eroare a GPS-ului and #8221; şi că întreaga situaţie a fost and #8222;un cumul de neînţelegeri and #8221;, după ce Parchetul a stabilit că nu a comis nicio infracţiune, potrivit HotNews.ro.
19:20
Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat, Alina Gorghiu, preşedinta comisiei speciale comune în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice
19:20
Zece persoane au fost trimise în judecată la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron # Bursa
Zece persoane au fost trimise în judecată la Paris, fiind acuzate de hărţuire online împotriva primei doamne a Franţei, Brigitte Macron, după ce au răspândit teoria falsă potrivit căreia aceasta s-ar fi născut bărbat, sub numele Jean-Michel Trogneux, potrivit The Guardian.
19:10
Cele mai mari provocări ale economiei Republicii Moldova sunt cererea de piaţă insuficientă, dificultăţile financiare şi lipsa forţei de muncă calificate, potrivit expertului Stas Madan, de la centrul analitic independent Expert-Grup.
19:10
Guvernul a adoptat actul normativ care să permită desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură # Bursa
Guvernul a decis în şedinţa de luni, exceptări de la art. XVII al OUG nr. 52/2025, care să permită, printre altele, desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură
Acum 2 ore
18:50
Exim Banca Românească şi Maschio Gaspardo România derulează un parteneriat strategic prin care banca, în calitate de Agenţie de Credit la Export a României, sprijină exporturile companiei, oferind protecţie împotriva diverselor riscuri comerciale şi politice asociate pieţelor externe
18:50
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că ordinea juridică internaţională este and #8222;atacată and #8221; şi că blocul european caută opţiuni pentru a sprijini Curtea Penală Internaţională
18:40
Importanţi jucători din industrie s-au reunit, pe 22 septembrie 2025, la Bucureşti, pentru a analiza situaţia actuală a pieţei imobiliare şi a identifica oportunităţile care se conturează pentru următoarea perioadă. În cadrul celei de-a XXI-a ediţii a evenimentului and #8222;Real Estate and Construction Forum and #8221;, 25 de experţi din domeniu şi lideri de piaţă au făcut o analiză 360 a pieţei imobiliare din patru perspective - retail, industrial and logistics, office, rezidenţial
18:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că a reluat legătura cu miliardarul Elon Musk, după luni de atacuri şi divergenţe publice, afirmând că relaţia lor este acum and #8222;bună and #8221;, potrivit Politico.
18:20
Industria de asset management din România a atins, în luna septembrie, un nou maxim istoric al activelor nete acumulate în fondurile deschise de investiţii, apropiindu-se de 32 miliarde lei, pe fondul creşterii susţinute a interesului investitorilor pentru investiţii constante şi diversificate, arată datele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF). Totodată, numărul de investitori a depăşit 1 milion, pe acest segment al pieţei locale
18:10
Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington pentru discuţii privind sancţiunile impuse companiilor energetice ruseşti # Bursa
Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti, potrivit unei declaraţii făcute luni de ministrul de externe Peter Szijjarto, citată de Reuters.
Acum 4 ore
18:00
TAB România, reprezentant exclusiv al companiei americane The Alternative Board (TAB), a lansat procesul de francizare la nivel naţional, aducând pe piaţa locală un model de business care pune accent pe leadership colaborativ şi învăţare continuă
17:50
Israelul a ridicat luni starea de urgenţă în localităţile din sudul ţării apropiate de Fâşia Gaza, ce fusese instaurată după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023
17:50
Protocol de colaborare între Camera Bucureşti şi Asociaţia pentru Conformitate şi Dezvoltare # Bursa
Astăzi, la sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea oficială a protocolului de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Asociaţia pentru Conformitate şi Dezvoltare (ACD)
17:50
Romania Unfolds: biogaz, energie solară şi geotermală - soluţiile care schimbă harta energetică a României # Bursa
Platforma and #8222;Romania Unfolds and #8221;, iniţiată de Veolia România - furnizor de servicii integrate de apă şi energie, evidenţiază modul în care comunităţile locale contribuie la tranziţia verde prin iniţiative concrete. Cel mai recent episod, dedicat ODD 7 - Energie curată şi accesibilă, arată cum România îşi valorifică resursele regenerabile pentru a construi o economie sustenabilă, fără să lase pe nimeni în urmă
17:50
O delegaţie chineză de nivel înalt va ajunge joi la Bruxelles pentru discuţii cu oficialii europeni pe tema restricţiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, potrivit AFP. Uniunea Europeană a confirmat întâlnirea şi a precizat că primele discuţii pregătitoare au avut loc luni, în sistem video.
17:40
Postul public de televiziune german ZDF a anunţat luni că angajatul organizaţiei palestiniene partenere ucis săptămâna trecută în Fâşia Gaza era membru al mişcării Hamas, potrivit agenţiei DPA.
17:40
Când forţele speciale ruse l-au scos pe Mihail Hodorkovski din avionul său privat, sub ameninţarea armelor, înainte de răsăritul soarelui, în Siberia, în octombrie 2003, acest moment a marcat un punct de cotitură în primii ani ai regimului lui Vladimir Putin
17:30
Andrej Babis, desemnat de preşedintele Petr Pavel să conducă negocierile pentru formarea noului guvern al Cehiei # Bursa
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, l-a desemnat luni pe miliardarul populist Andrej Babis, liderul partidului ANO şi câştigătorul alegerilor parlamentare din această lună, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, potrivit Reuters. Decizia marchează un posibil pas spre revenirea la putere a fostului premier ceh.
17:30
Gabriela Firea a anunţat, luni, că renunţă la şefia organizaţiei PSD Bucureşti în favoarea lui Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, desemnat oficial candidat al partidului la Primăria Capitalei pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, potrivit declaraţiilor făcute la finalul şedinţei conducerii PSD.
17:20
Tot mai mulţi specialişti din domeniul medical insistă asupra importanţei prevenţiei pentru a ne bucura de o sănătate de invidiat şi o stare de bine excelentă. Însă ce presupune prevenţia, cum începem şi pe ce ne axăm? Îţi prezentăm întregul proces, cu toate aspectele-cheie, într-un mod simplu şi practic - bazat în special pe consumul suplimentelor alimentare potrivite!
17:20
ADVERTORIAL Tipografia Global Print - prima tipografie din România certificată ESG: investiţie în responsabilitate şi performanţă economică # Bursa
Tipografia Global Print, un jucător important în industria tipografică românească, anunţă obţinerea certificării ESG (Environmental, Social and Governance), devenind prima tipografie din România care atinge acest standard
17:20
Papa Leon îşi începe pontificatul cu o vizită în Turcia şi Liban, prima sa călătorie externă # Bursa
Papa Leon al XIV-lea va efectua prima sa vizită externă în Turcia şi Liban, între 27 noiembrie şi 2 decembrie, potrivit unui anunţ al Vaticanului citat de Reuters. Turneul pontifical va include opt localităţi din cele două ţări şi este aşteptat să transmită un mesaj de pace într-o regiune marcată de tensiuni.
17:20
HONOR şi BYD anunţă un parteneriat strategic pentru dezvoltarea mobilităţii inteligente bazate pe inteligenţă artificială # Bursa
Companiile HONOR şi BYD au semnat un acord de parteneriat strategic pentru dezvoltarea de soluţii de mobilitate inteligentă bazate pe inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Colaborarea va integra platforma HONOR pentru conectivitatea auto cu ecosistemul inteligent DiLink al BYD, având ca obiectiv crearea unei experienţe de mobilitate fluide şi personalizate, centrate pe utilizator.
17:10
Cinci români condamnaţi în Scoţia la pedepse de până la 24 de ani de închisoare pentru viol şi exploatare sexuală # Bursa
O bandă formată din cinci români - patru bărbaţi şi o femeie - a fost condamnată în Scoţia la pedepse între 8 şi 24 de ani de închisoare pentru viol, abuz sexual şi exploatare a zece femei pe care le drogau şi le forţau să se prostitueze în oraşul Dundee, potrivit BBC.
17:00
Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei cu maşina # Bursa
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus clasarea anchetei privind incidentul de săptămâna trecută, în care un medic stomatolog a fost acuzat că ar fi vrut să intre cu maşina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din Bucureşti
17:00
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5
17:00
Ministrul Sănătăţii anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat, el precizând că investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi
16:40
Partidul AUR nu a stabilit încă cine va fi candidatul său la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, însă liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Parlament, că una dintre variantele luate în calcul este susţinerea realizatoarei TV Anca Alexandrescu, potrivit HotNews.ro.
16:30
Romania Unfolds evidenţiază rolul biogazului, energiei solare şi geotermale în transformarea peisajului energetic al ţării # Bursa
Platforma and #8222;Romania Unfolds and #8221;, iniţiată de Veolia România, prezintă în cel mai recent episod dedicat Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 7 - Energie curată şi accesibilă - exemple din comunităţi locale care valorifică resursele regenerabile pentru a-şi consolida autonomia energetică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Federaţia Patronală a Energiei şi Institutul Diplomatic Român lansează programul and #8222;Diplomaţie Energetică and #8221; # Bursa
Federaţia Patronală a Energiei (FPE) şi Institutul Diplomatic Român (IDR) au lansat programul de dezvoltare şi perfecţionare profesională and #8222;Diplomaţie Energetică and #8221;, conceput pentru a oferi o perspectivă strategică asupra modului în care energia influenţează relaţiile internaţionale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Cătălin Drulă acuză PSD, PNL şi AUR că au blocat procedura de urgenţă pentru legea privind referendumul pe bugetul Capitalei # Bursa
Deputatul USR Cătălin Drulă a acuzat luni, într-o postare pe Facebook, că PSD, PNL şi AUR au respins în Parlament procedura de urgenţă pentru legea de implementare a referendumului pe bugetul Capitalei.
16:30
Rusia a lansat săptămâna trecută o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară din arhipelagul arctic Novaia Zemlea, unde în perioada sovietică a fost testată and #8222;Ţar Bomba and #8221;, cea mai puternică bombă nucleară din istorie, potrivit agenţiei Reuters.
16:30
Petrişor Peiu l-a criticat pe Cătălin Drulă pentru acuzaţiile privind blocarea legii referendumului pe bugetul Capitalei # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a reacţionat luni la acuzaţiile aduse de Cătălin Drulă (USR), care susţinuse că PSD, PNL şi AUR au blocat în Parlament procedura de urgenţă pentru legea de implementare a referendumului privind bugetul Capitalei.
16:20
PRIMA Development Group a anunţat demararea lucrărilor la faza a doua a ansamblului rezidenţial PRIMA Astera, primul proiect high-end din vestul Capitalei construit la standard nZeb, potrivit unui comunicat al companiei. Noua etapă include un bloc cu 197 de apartamente, 234 de locuri de parcare şi o grădiniţă de peste 600 de metri pătraţi, destinată copiilor viitorilor locatari şi rezidenţilor din zonă. Valoarea brută de dezvoltare se ridică la 30 de milioane de euro, iar livrarea este estimată pentru 30 noiembrie 2027.
16:20
Programul and #8222;Succesul tău profesional and #8221;, susţinut de Nestle, a atras mii de elevi din întreaga ţară # Bursa
Aproape 2.500 de elevi de liceu şi profesori din 79 de localităţi au participat la sesiunile online organizate de Junior Achievement România şi Nestle România în cadrul programului and #8222;Succesul tău profesional and #8221;, aflat la a şaptea ediţie, potrivit unui comunicat al companiei. Iniţiativa urmăreşte să ofere tinerilor sugestii şi modele de dezvoltare personală şi profesională, pregătindu-i pentru o carieră adaptată cerinţelor actuale ale pieţei muncii
16:20
Pieţele cripto au înregistrat o evoluţie pozitivă în weekend, pe fondul declaraţiilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a anunţat că Washingtonul şi Beijingul au convenit asupra unui cadru de cooperare privind exporturile chineze de minerale rare, evitând astfel introducerea unor tarife de 100% pentru importurile din China, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analist al platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.
16:20
Rompetrol Rafinare continuă programul de investiţii în capacităţile de stocare de la Petromidia # Bursa
Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă a programului de reabilitare şi modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Lucrările au vizat reabilitarea a patru rezervoare destinate stocării produselor petroliere, iar alte două rezervoare strategice se află în proces de modernizare.
16:10
Curtea de Apel din Bologna aprobă extrădarea către Germania a lui Serghii Kuznieţov, suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream # Bursa
Curtea de Apel din Bologna a validat cererea de extrădare către Germania a ucraineanului Serghii Kuznieţov, suspectat de justiţia germană că ar fi participat la sabotarea conductei Nord Stream în 2022, relatează AFP.
16:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care pune capăt unui acord încheiat cu Statele Unite în anul 2000 privind retratarea plutoniului provenit din perioada Războiului Rece, potrivit AFP. Documentul obliga ambele ţări să recicleze câte 24 de tone de plutoniu - o cantitate echivalentă cu materialul necesar fabricării a aproximativ 17.000 de arme nucleare - pentru a fi folosit drept combustibil în centralele de energie nucleară.
Acum 6 ore
15:50
Tusk: Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani împotriva Rusiei, potrivit unei discuţii cu Zelenski # Bursa
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina este pregătită să continue războiul împotriva Rusiei încă and #8222;doi, trei ani and #8221;, potrivit unui interviu acordat publicaţiei The Sunday Times.
15:40
Valdis Dombrovskis: and #8222;O economie prosperă nu poate fi construită pe un fundament fiscal nesustenabil and #8221; # Bursa
Valdis Dombrovskis: and #8222;O economie prosperă nu poate fi construită pe un fundament fiscal nesustenabil and #8221;Ţara noastră a înregistrat un progres economic semnificativ de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, dar are nevoie de un cadru fiscal sustenabil pentru a-şi continua dezvoltarea, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, aflat într-o vizită de lucru la Bucureşti.
15:30
Rata de returnare a ambalajelor a depăşit 90% pentru a doua lună consecutiv, potrivit unui comunicat emis redacţiei de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR). În luna septembrie, programul a înregistrat o rată de colectare de 94% pentru toate cele trei tipuri de materiale - PET, aluminiu şi sticlă.
