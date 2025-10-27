Sorin Grindeanu spune că PSD a propus în coaliție „măsuri de relansare econimică”: „Nu concurez cu premierul Ilie Bolojan, ci cu ideea de a pune societatea versus rezultate”
HotNews.ro, 27 octombrie 2025 19:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat o parte dintre măsurile Guvernului, luni, la Antena 1, și a spus că al treilea pachet al Guvernului trebuie „să cuprindă și măsuri pozitive, măsuri de reglare…
• • •
Acum 30 minute
19:50
19:40
SuperLiga: FC Botoșani, a șasea victorie consecutivă. Echipa lui Leo Grozavu rămâne în fruntea clasamentului după 2-0 cu FC Hermannstadt # HotNews.ro
FC Botoșani a ajuns la șase victorii consecutive în SuperLiga, după ce s-a impus în fața echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci din etapa a 14-a. FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0 Gazdele au…
Acum o oră
19:30
ULTIMA ORĂ Alertă în centrul Capitalei. Miros puternic de gaz, reclamat la 112 / Traficul, oprit / Distrigaz face verificări # HotNews.ro
O alertă a fost declanșată luni seară în București, în urma unui apel la numărul de urgență 112 prin care a fost semnalat miros puternic în centrul Capitalei. În aceste momente, pompierii și reprezentanții Distrigaz…
19:20
Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, a bătut palma pentru 20 de avioane de luptă Eurofighter Typhoon cu Marea Britanie # HotNews.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat luni un acord prin care Turcia achiziționează 20 de avioane Eurofighter Typhoon în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), a anunțat biroul său de…
19:20
Procurorul Bogdan Pîrlog, acuzații grave după ce Înalta Curte l-a sancționat pentru opinii critice împotriva sistemului: „Statul român va plăti pentru ceea ce au făcut aceste personaje” # HotNews.ro
Șeful Parchetului Tribunalului Militar București, Bogdan Pîrlog, acuză că decizia prin care instanța supremă l-a sancționat este una abuzivă, „care nu are nimic de-a face cu Dreptul”. El consideră că miza deciziei o reprezintă scoaterea…
19:20
Proiectul care prevede „modificări esențiale” pentru victimele violenței domestice, adoptat de Senat # HotNews.ro
Senatoarea PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a anunțat că Senatul a adoptat luni un proiect privind protejarea victimelor violenței domestice, „un pas important înainte – un semnal clar că violența nu va mai…
Acum 2 ore
18:40
„Populația economic activă este una dintre cele mai scăzute din Europa”. Marile probleme ale Republicii Moldova pe care trebuie să le rezolve viitorul premier # HotNews.ro
Cele trei mari probleme ale economiei Republicii Moldova sunt cererea de piață insuficientă, dificultățile financiare și lipsa forței de muncă calificate. Acesta este diagnosticul făcut de expertul Stas Madan care a explicat, într-un interviu pentru…
18:40
Prima reacție a medicului implicat în incidentul de la Ambasada Rusă, după ce Parchetul i-a clasat dosarul # HotNews.ro
Medicul oprit săptămâna trecută de Jandarmeria București, care spunea că acesta a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei, a relatat pentru HotNews cum a ajuns să îi fie făcut dosar penal. El…
18:40
Zece persoane ajung în fața instanței la Paris, după ce au răspândit zvonul că Brigitte Macron s-a născut bărbat # HotNews.ro
Zece persoane au fost trimise în judecată la Paris, fiind acuzate că au hărțuit-o online pe Brigitte Macron, în cel mai recent episod dintr-o bătălie juridică purtată de familia prezidențială pe ambele maluri ale Atlanticului,…
18:40
Un om de afaceri dintr-o țară care tocmai a devenit a 20-a economie a lumii a venit des în România și spune că „Bucureștiul are un viitor fantastic!” # HotNews.ro
Două jurnaliste HotNews s-au deplasat în Polonia. Au discutat cu mai mulți profesori, antreprenori și experți, despre ce putem înțelege noi, în România, din evoluția impresionantă a Poloniei. Pawel Wujec este antreprenor cu peste 20…
18:30
Guvernul a modificat Ordonanța 52 care a supărat primarii. Vor fi permise cheltuielile din donații și sponsorizări ori cele cu anumite festivaluri # HotNews.ro
Guvernul a modificat luni, într-o ședință extraordinară, ordonanța de urgență 52/2025 care viza reducerea anumitor cheltuieli în primării și a stârnit scandal în Coaliție. Primele informații legate de modificări au fost comunicate de Ministerul Culturii…
18:20
„Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului nord-coreean de externe, luni, în timpul discuțiilor de la Kremlin, să îi transmită liderului de la Phenian, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în relațiile bilaterale,…
18:10
Două supercomputere, dotate cu AI, vizează tratatea cancerului și gestionarea arsenalului nuclear american. Suma pentru care SUA și gigantul AMD au bătut palma # HotNews.ro
SUA construiesc cele două sisteme de calcul pentru a se asigura că țara dispune de suficiente supercomputere pentru a derula experimente din ce în ce mai complexe, care necesită utilizarea unei capacități enorme de procesare a datelor. Supercomputerele pot accelera procesul de realizare a descoperirilor științifice în domeniile pe care Washingtonul le consideră prioritare.
18:10
Sequoia, cu românca Luciana Lixandru în echipă, a lansat noi fonduri de 950 milioane dolari: „Abia aștept să întâlnesc antreprenori care folosesc Europa ca hub de produs și inginerie” # HotNews.ro
Legendara firmă de investiții americană Sequoia Capital, cu românca Luciana Lixandru în echipa de conducere pe Europa, care a finanțat și compania româno-americană UiPath, a lansat acum noi fonduri de investiții, în valoare totală de…
Acum 4 ore
17:30
Discuții UE-China despre restricțiile privind pământurile rare. „Suntem foarte preocupați de relația comercială cu China” # HotNews.ro
O delegație chineză se va deplasa joi la Bruxelles pentru discuții pe tema restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, a anunțat Uniunea Europeană, potrivit AFP. China, cel mai mare producător mondial de…
17:20
SURPRIZĂ Nou furnizor de energie. Fondatorul Star Taxi a intrat pe piața energiei electrice # HotNews.ro
George Grama, fondatorul Atlas Navi, aplicație care folosește algoritmi de inteligență artificială și camera telefonului pentru a analiza trasee rutiere în timp real, a intrat pe piața energiei electrice, relevă date analizate de Profit.ro. El…
17:20
„A avut o perioadă mai proastă, dar îmi place Elon și cred că o să-mi placă mereu”. Trump spune că a reluat legătura cu Musk după luni de atacuri și amenințări politice # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni, în fața jurnaliștilor, că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce au stat împreună la înmormântarea activistului…
17:10
Miliardarul populist care a câștigat alegerile din Cehia, desemnat de președintele Petr Pavel să conducă negocierile pentru formarea guvernului # HotNews.ro
Președintele ceh Petr Pavel l-a desemnat luni pe Andrej Babis, liderul partidului populist ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din această lună, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, într-o decizie care poate reprezenta următorul…
17:00
Papa Leon va merge în Turcia și Liban, în prima sa călătorie externă. Pe agendă, o întâlnire „profund simbolică” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea va vizita opt localități din Turcia și Liban în acest an, potrivit anunțului făcut luni de Vatican, în ceea ce va fi prima sa deplasare în afara Italiei ca Suveran Pontif,…
17:00
Unul dintre cei mai vocali procurori din România, sancționat disciplinar pentru opiniile dintr-un interviu acordat HotNews – decizie a instanței supreme # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, sancționarea cu avertisment a procurorului Bogdan Pârlog, șeful Parchetului Militar București pentru „manifestări care aduc atingere prestigiului justiţiei”, după ce anul trecut CSM se opusese sancționării.…
16:50
Cătălin Drulă, critici la adresa lui Daniel Băluță, contracandidatul său la Primăria Capitalei: „6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță” # HotNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, l-a criticat, luni, la Parlament, pe contracandidatul său de la PSD Daniel Băluță, după ce PSD, PNL și AUR au blocat adoptarea unei proceduri de urgență pentru…
16:40
Cinci români, condamnați în Scoția la un total de 74 de ani de închisoare pentru viol și exploatare de femei. Mărturiile victimelor despre „comportamentul nemilos” # HotNews.ro
Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați în Scoția la pedepse cuprinse între 8 și 24 de ani de închisoare pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le…
16:40
Trump îi numește pe cei doi lideri care îi pot lua locul la Casa Albă, dar nu exclude cel de-al treilea mandat: „Am cele mai bune rezultate din istorie” # HotNews.ro
Președintele american îi propune pe JD Vance și Marco Rubio ca principali politicieni care îi pot lua locul la Casa Albă, la alegerile din 2028, având în vedere că în SUA Constituția interzice candidatura pentru…
16:30
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc # HotNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar…
16:30
Borcane în SGR. Proiect de lege care extinde lista produselor care se returnează, depus la Parlament # HotNews.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu sticlele de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, potrivit unui proiect de lege prezentat luni de deputatul liberal…
16:20
Poți face un anevrism cerebral de la stres? Date medicale + studii care arată cum ni se modifică vasele de sânge și cât de grav poate fi # HotNews.ro
Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în…
Acum 6 ore
16:00
INTERVIU cu comisarul european pentru Energie. Ce crede că trebuie să facă România pentru a reduce facturile la curent. „Mesajul meu este simplu: situația e urgentă” # HotNews.ro
Prețul energiei la nivel european diferă mult de la o țară la alta, însă există un tipar: acolo unde se produce mai multă energie regenerabilă, facturile sunt mai mici, spune Dan Jørgensen, comisarul european pentru…
16:00
Rusia și-a lansat racheta Burevestnik din arhipelagul Novaia Zemlea, unde a testat în atmosferă și cea mai mare bombă nucleară din istorie # HotNews.ro
Serviciul de informații militare al Norvegiei a declarat luni că testul efectuat săptămâna trecută de Rusia cu racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune Burevestnik, propulsată nuclear, a avut faza de lansare în arhipelagul…
15:40
Brașovul renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale” # HotNews.ro
Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere, pentru a reduce stresul provocat animalelor. „Toţi iubim animalele…
15:30
Un studiu ADN dezvăluie patogenii necunoscuți care au măcinat Marea Armată cu care Napoleon a încercat să cucerească Rusia # HotNews.ro
Un nou studiu care a implicat analiza ADN-ului extras din dinții a 13 soldați francezi îngropați într-o groapă comună în capitala lituaniană Vilnius, de-a lungul rutei retragerii Marii Armate a lui Napoleon, oferă o înțelegere…
15:20
VIDEO Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare, în încercarea de a supraviețui pe front. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? # HotNews.ro
Tancurile rusești au devenit adevărați „porci spinoși” din oțel, în încercarea de a-și îmbunătăți blindajul, cu șiruri de tije metalice sau țepi care îi protejează de drone. În unele cazuri, acest blindaj funcționează, scrie Forbes.…
15:10
Energie verde, comunități prospere, un mediu curat. România Unfolds, episodul al șaselea: „România are un potențial real de a deveni un hub regional de producție și stocare pentru energia verde” # HotNews.ro
Două comune din România au găsit soluții de a face tranziția către energie verde în comunitățile lor. Este vorba despre comuna Lovrin, județul Timiș, prima localitate din țară care folosește energia geotermală pentru încălzirea locuințelor,…
15:00
Alegerea unui liceu în străinătate. Ce trebuie să știe părinții și la ce să fie atenți? # HotNews.ro
Din ce în ce mai mulți părinți au în vedere pentru copiii lor studiul la un liceu în străinătate. Este vorba despre o nouă tendință educațională care se conturează de la an la an în…
15:00
Românii care au investit în fonduri au bătut de departe inflația. Cele mai performante au avut câștiguri de până la 32% în ultimul an # HotNews.ro
Industria de asset management atinge un nou record istoric- activele nete au atins aproape 32 miliarde lei, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF). Creșterea este spectaculoasă nu doar prin volum, ci și prin randamente:…
15:00
Răsturnare de situație în cazul șoferului care a intrat cu mașina în poarta ambasadei Rusiei de la București # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat luni că procurorul de caz a dispus clasarea dosarului în care șoferul care a intrat cu mașina în poarta clădirii misiunii diplomatice era cercetat pentru două…
15:00
VIDEO Când va stabili AUR candidatul pentru Primăria Capitalei: E posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion are în desfășurare un sondaj pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că partidul ar putea decide să o susțină pe realizatoarea TV Anca…
14:40
Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului # HotNews.ro
Forțele Moscovei au străpuns apărarea ucraineană dintr-un oraș pe care Rusia încearcă să îl cucerească de luni de zile. Anunțul a fost făcut duminică chiar de armata ucraineană. Aproape 200 de soldați ruși au intrat…
14:10
SuperLiga: Președintele Rapidului a dezvăluit pe cine vrea să aducă la echipă de la o rivală # HotNews.ro
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre strategia clubului, chiar înainte de meciul cu Unirea Slobozia, care se dispută luni, 27 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport…
14:10
Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # HotNews.ro
Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu zile calde spre sfârșitul lunii octombrie. Din 1 noiembrie, temperaturile vor scădea însă treptat, de la o zi la alta, conform meteorologilor. Administrația…
14:10
Dosar cu miză de 500 de milioane de euro: Cererea Guvernului de a încheia procesul cu Euroins, respinsă de Curtea de Arbitraj de la Washington # HotNews.ro
Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu…
14:10
VIDEO Au început procedurile de dinamitare la primul tunel în munte de pe Valea Oltului, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești # HotNews.ro
Lucrările la primul tunel forat de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, cea mai spectaculoasă și complexă porțiune din autostrada de pe Valea Oltului, sunt în curs, iar luni au început și…
14:10
Procedura de urgență pentru legea care transpune referendumul privind bugetul Capitalei, respinsă. Cătălin Drulă acuză că întârzierea va afecta bugetul pe 2026 # HotNews.ro
Procedura de urgență pentru proiectul care transpune în lege rezultatele referendumului din 2024 privind bugetul Capitalei a fost respinsă prin votul PSD, PNL și AUR, a acuzat deputatul Cătălin Drulă, care a depus în urmă…
Acum 8 ore
14:00
„Nu se închid școlile românești pentru că așa vrea statul ucrainean, ci pentru că nu mai avem copii” Un inspector școlar român din Ucraina are o altă perspectivă asupra deciziei Kievului care a provocat protestele lui Nicușor Dan și a MAE # HotNews.ro
Una dintre cele mai citite știri din presa românească din acest weekend a fost cea referitoare la închiderea unor licee românești din Ucraina, fapt ce a generat reacții ferme de condamnare din partea președintelui Nicușor…
13:50
Președintele american Donald Trump a declarat, luni, reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drump spre Tokio, că a făcut o investigație imagistică non-invaziv, fără a precizat de ce a avut nevoie de examen,…
13:40
Cel mai vârstnic președinte din lume a câștigat un nou mandat și are șansa să devină cel mai vârstnic șef de stat din istorie # HotNews.ro
Paul Biya a câștigat al optulea său mandat de președinte al Camerun și intră într-un club de șefi de stat dominat de monarhi și papi. Consiliul Constituțional, autoritatea din Camerun responsabilă cu certificarea rezultatelor votului,…
13:40
Sorin Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dacă PSD vrea să facă mutări politice nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură, ci „pur şi simplu decide să nu mai facă parte din coaliţie şi…
13:20
Oana Țoiu, într-o rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Cum era îmbrăcată de fapt ministra de Externe # HotNews.ro
USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă…
13:20
Marii retaileri, investigați pentru practici neloiale față de producătorii de lapte. Ce nereguli suspectează Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail, investigați pentru posibile practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar în relațiile cu producătorii de lapte și produse…
13:20
Donald Trump și-a schimbat „radical” poziția privind negocierile de pace după summitul din Alaska, acuză Serghei Lavrov # HotNews.ro
Poziția președintelui american Donald Trump cu privire la realizarea unei păci durabile în Ucraina s-a schimbat „radical” sub influența europeană, a acuzat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat duminică pentru canalului maghiar…
13:10
Pensiile magistraților. Reacții dure din USR și PNL, după ce Grindeanu s-a întâlnit separat cu magistrații: „O chestie caraghioasă” / PSD insistă cu un subiect care a generat conflict în coaliție # HotNews.ro
PSD va cere din nou coaliției de guvernare, într-o ședință care va avea loc marți, înființarea unui grup de lucru privind pensiile magistraților, conform surselor HotNews. Ideea a fost respinsă în ultima ședință a coaliției,…
