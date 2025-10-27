După un an de mandat, Călin Dobra, primarul Lugojului, a făcut bilanțul și a ținut primele audiențe online

15:30

În acest weekend, tinerii pasionați de kendama sunt invitați la Iulius Town pentru a-i întâlni pe membrii Echipei Kendama România și pentru a-și perfecționa mișcările în cadrul unui concurs special. În același timp, va avea loc și tradiționala competiție de șah, iar cei mai mici vizitatori se vor bucura de un spectacol de teatru interactiv.