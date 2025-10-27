După un an de mandat, Călin Dobra, primarul Lugojului, a făcut bilanțul și a ținut primele audiențe online
Timis Online, 27 octombrie 2025 19:50
A trecut un an de când Călin Dobra a preluat mandatul de primar al Lugojului și șase luni și jumătate de când a fost aprobat bugetul pe anul 2025. A marcat ambele momente cu audiențe online, care vor fi lunare de acum înainte.
