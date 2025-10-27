București. Avarie la o conductă de gaze de pe strada Ion Câmpineanu. Alimentarea cu gaze și circulația rutieră au fost oprite.

23:30

Volumul de bere vândut de producătorul olandez de bere în al treilea trimestru a scăzut cu -4,3%, un declin mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior, pe fondul scăderii cererii, “incertitudinile comerciale“ din America de Nord și de Sud și creșterii lente din Europa. Heineken a mai declarat că se așteaptă la o “scădere […]