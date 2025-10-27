Belarus, o nouă tehnică de ”război hidrid” contra unui stat NATO. Lituania a decis să închidă frontierele cu Belarus

19:30

Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș, a anunțat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, conform Agerpres. „Ambele victime au fost transportate […]