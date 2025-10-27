Catedrala - ochii la Cer sau mărturisire a credinței nezdruncinate
Ziarul Lumina, 27 octombrie 2025 20:00
Catedrala Mântuirii Neamului - visul poetului Mihai Eminescu a devenit realitate. Simplu. Firesc. Oricâte împotriviri, atacuri, clevetiri s-au pus de-a curmezişul.Orice ar spune globaliştii, progresiştii,
• • •
Sfințirea picturii Catedralei - harul lui Dumnezeu şi continuitatea Tradiției creștine # Ziarul Lumina
Duminică, 26 octombrie, a fost ziua în care harul s-a revărsat asupra orașului în care trăiesc de peste cinci decenii, București. Nu îmi aduc aminte să fi trăit o asemenea zi. Pot spune însă cu siguranță c
20:00
Luni a fost prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cel care i-a scăpat pe locuitorii Capitalei de molime, de incendii, de năvăliri străine, dar și de viclenii comuniști autohtoni.
20:00
17:50
Credincioși bucureșteni și pelerini din toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.
Credincioși bucureșteni și pelerini toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
15:30
După ce, săptămâna trecută, Arhiepiscopia Bucureștilor a venit în întâmpinarea credincioșilor care urcă pe Dealul Patriarhiei printr‑o platformă ce le pune la dispoziție informații în timp real privind
15:10
Conform tradiției, pelerinii de pe Dealul Patriarhiei, care poposesc zilele acestea la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și la ceilalți sfinți ocrotitori, primesc zilnic pachete cu
13:50
„Trecutul și prezentul Bisericilor noastre alcătuiesc o lucrare neîntreruptă de slujire a omului și a lumii” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, preaiubit frate și împreună-slujitor al Smereniei noastre,Cu adevărat acum toate s-au umplut de lumină în slăvita mlădiță a Bisericii-Mamă a
13:00
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Treimea cea deoființă și nedespărțităLuând aminte la cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin prorocul: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
Aniversăm un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, vrednicul de pomenire Patriarh Miron Cristea, care a avut loc în data de 1 noiembrie 1925. Acest eveniment este încununarea
12:10
În această perioadă a sfințirii Catedralei Naționale, ne-am amintit cu toții că există și un alt fel de artă creștină, mai spectaculoasă decât cea cu care suntem obișnuiți și infinit mai dificil de
12:10
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Luca 16, 19-31Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar
12:10
În urmă cu 120 de ani, la Sibiu, era inaugurat Palatul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA. Palatul avea să găzduiască prima bibliotecă publică românească din
12:10
În viață sunt evenimente fericite pe care le vei trăi o singură dată. Unicitatea lor nu lasă o senzație de melancolie, din contră, plenitudinea este cea care le clădește interior în inimile celor care le-au
Fraților, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce
21:20
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor # Ziarul Lumina
Acest Cuvios Părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno-bulgari ai veacului al 13-lea. Era din satul Basarabi şi a fost păstor de vite. Într-o zi, mergând prin iarba înaltă, a călcat fără se vrea puii de pasăre dintr-un cuib. Pentru că se simţea vinovat de fapta sa, nu a mai purtat încălţăminte timp de trei ani. Apoi, s-a făcut călugăr, petrecând mulţi ani în nevoinţe într-o peşteră de lângă râul Lom. A murit în acea peşteră pe lespedea pe care dormea, iar în scurt timp apa Lomului a închis gura peşterii, aceasta schimbându-se astfel într-un mormânt. Trecând multă vreme, a venit apa Lomului foarte mare şi a deschis intrarea mormântului, sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie fiind acoperite de apă. De multe ori în acel loc se vedea o flacără sau o lumină mare, iar oamenii credeau că acolo se ascunde o comoară. Însă, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile care era chinuită de duh necurat, zicându-i că o va vindeca dacă va spune oamenilor să scoată sfintele sale moaşte din acel loc. Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aşezate la început în biserica satului, apoi într-o biserică ridicată de domnitorul Ţării Româneşti. Între anii 1769 şi 1774, războiul dintre ruşi şi turci a cuprins şi satul Basarabi.
21:10
Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
21:10
Liderii europeni reuniți joi la Bruxelles, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au salutat decizia Statelor Unite care au impus primele sancţiuni semnificative Moscovei, împotriva companiilor
21:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului
21:10
Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5
21:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii
20:50
La Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei a fost săvârșită în seara zilei de duminică, 26 octombrie 2025, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de către
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rostit în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
16:30
Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în
15:30
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
15:30
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:40
„Mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale” # Ziarul Lumina
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:40
„Dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică ne-au adus din nou împreună pentru a ne bucura de sfințirea frumoaselor mozaicuri ale acestei mărețe Catedrale Naționale” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:30
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:10
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala
Pelerinii și credincioșii veniți în aceste zile de aleasă sărbătoare la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul hramului închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
Fraților, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteți mântuiți! Și
19:50
Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea
19:20
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (†303) a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (293-311) şi era fiul dregătorului cetăţii Tesalonic. Părinţii săi l-au botezat pe ascuns de
17:10
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit sâmbătă, 25 octombrie, titlul de Doctor Honoris Causa al Univesității Creștine „Dimitrie Cantemir” din
14:00
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 25 octombrie 2025, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte
13:10
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită sâmbătă, 25 octombrie, și în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. La ceremonia militară și religioasă dedicată acestei zile au
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
22:40
În seara zilei de 24 octombrie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, împreună cu membrii delegației sale au vizitat Ambasada Greciei la București.
22:00
„În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameș, cu numele Levi, care ședea la vamă, și i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat și a mers după El. Și I-a făcut Levi un ospăț
22:00
Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46„Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor
22:00
Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi î
21:50
Aceşti doi mucenici au trăit pe vremea împăratului Constanţiu (337-361), pe când acest împărat căzuse în rătăcirea lui Arie, deşi Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul
21:10
Icoana‑relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vl
17:50
La 27 februarie 1903 a venit pe lume, în apropiere de Fălticeni, pe Valea Șomuzului, în satul Arghira, comuna Preutești, Ion Irimescu, fiul unui arendaș și al unei descendente din familia scriitorului Alexandru Ca
16:30
După întâmpinarea cu onoruri de stat a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, următorul moment solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală. Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost
16:00
Pelerinii care urcă în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, conform tradiției, pachete cu alimente oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de reprezentanții
15:30
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
