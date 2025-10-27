Aurul a plonjat sub 4.000 de dolari, cea mai severă corecție din ultimul deceniu

12:50

Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, după ce a prevenit reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și ai Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiați și de analize medicale gratuite, precum și de programarea mai rapidă a acestora.