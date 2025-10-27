Aurul a plonjat sub 4.000 de dolari, cea mai severă corecție din ultimul deceniu
Profit.ro, 27 octombrie 2025 20:00
Prețul aurului a scăzut sub 4.000 de dolari pe uncie, extinzând pierderile după cea mai severă corecție din ultimul deceniu, pe fondul progreselor înregistrate în acordul comercial dintre SUA și China, care au redus cererea pentru active de refugiu.
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:40
ULTIMA ORĂ La cererea lui Nicușor Dan, senatorii au eliminat scutirea de la impozitarea unor câștiguri din vânzarea de criptomonede # Profit.ro
Scutirea temporară, până la 31 iulie, de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, a fost eliminată de senatori prin votul în plen la cererea de reexaminare formulată cu privire la proiectul de lege de către președintele Nicușor Dan.
19:20
Proprietarul celui mai mare parc solar din România pregătește startul unui nou proiect, cu o capacitate mai mult decât dublă # Profit.ro
Compania israeliană Econergy, proprietarul celui mai mare parc fotovoltaic finalizat până în prezent în România, a selectat contractorul EPC pentru un nou proiect solar în țară, cu o capacitate mai mult decât dublă.
Acum 2 ore
19:20
Mercedes-Benz a creat o sculptură specială, în forma unei utilitare.
19:10
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța vizează rostogolirea obligațiunilor scadente în acest an.
19:00
Donald Trump se confruntă cu una dintre cele mai sensibile crize economice și politice de la revenirea sa la Casa Albă: prețurile record la carnea de vită, un produs esențial pentru gospodăriile americane și un simbol al prosperității rurale.
18:30
DECIZIE după acuzație de ilegalitate. Finanțele cumpără 32% din Fondul Român de Contragarantare de la o structură de stat falimentară creată de Văcăroiu în anii ’90 # Profit.ro
Guvernul a mandatat astăzi, prin hotărâre, Ministerul Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, să cumpere și restul de 32% din acțiunile FRC, aflate în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani.
Acum 4 ore
18:00
Autoritățile locale din sectorul 6 al capitalei anunță că "alte ulițe" vor fi transformate în artere civilizate. Este vorba de Drumul Bacriului și Inrtarea verona, din cartierul Militari.
18:00
DECIZIE Energia nu se descurcă cu fonduri UE de 7 miliarde euro. Sprijin de la noua bancă de stat de Investiții și Dezvoltare, precum și de la Agricultură și Digitalizare # Profit.ro
Ministerul Energiei va putea delega Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), controlată integral de Ministerul Finanțelor, atribuții de implementare și/sau administrare de instrumente financiare sau alte forme de sprijin financiar, inclusiv granturi, finanțate din Fondul pentru modernizare al UE, a decis astăzi Guvernul.
17:40
PREMIERĂ după 20 ani - Alpine, marca premium a Renault, deschide comenzile pentru primul SUV din istorie # Profit.ro
La circa 20 de ani de la startul primului proiect de relansare a mărcii Alpine și la 8 ani de la debutul oficial al lui A110, marca premium a grupului Renalul începe vânzările pentru primul SUV din istoria mărcii.
17:20
ULTIMA ORĂ VIDEO SGR - Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane DOCUMENT PROIECT # Profit.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea.
17:20
Bani pentru datoriile unei structuri falimentare, creată de Văcăroiu în anii ’90 CONFIRMARE # Profit.ro
Operațiunea prin care Ministerului Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, și-a adjudecat la licitație restul de 32% din acțiuni, aflat în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani, anunțată anterior de Profit.ro, va fi avizată de Guvern.
17:00
ULTIMA ORĂ Bolojan a deschis baierile bugetului pentru sărbători și concerte de final de an. Guvernul permite primarilor mai multe cheltuieli CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a decis să permită autorităților locale să efectueze cheltuieli pentru zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și pentru instituțiile de cultură din subordine. De asemenea, primăriile vor putea finanța cheltuieli de consultanță, de studii și cercetări necesare pentru investiții, autorizații, avize și cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte, iar excedentul bugetar va fi folosit pentru cheltuielile cu asistența socială. Administrația centrală va putea de asemenea efectua unele cheltuieli care nu pot fi amânate.
16:50
ULTIMA ORĂ SGR - Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane DOCUMENT PROIECT # Profit.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea.
16:40
LuxVet, principalul furnizor de servicii veterinare din Polonia, care a intrat la începutul anului pe piața din România prin preluarea spitalului veterinar VetZone din Constanța, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, semnează o nouă achiziție.
16:30
Primăria Brașov a decis să renunțe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie și anunță că le va înlocui cu jocuri de lasere
16:30
Cele mai recente date guvernamentale arată că evaziunea fiscală din Italia a început să crească din nou în urmă cu patru ani, după mai mulți ani de scădere, și a fost mai gravă decât se credea.
16:20
GRAFICE Finanțele împrumută 1,1 miliarde de lei, la unele dintre cele mai mici dobânzi din ultimul an. Se apropie un vârf de plată # Profit.ro
Costurile de împrumut ale statului au scăzut de la jumătatea lunii spre cele mai reduse niveluri din ultimul an, sprijinite de mediul extern favorabil și de cererea ridicată la licitații. Apetitul statului pentru împrumuturi a scăzut însă în ultima vreme, chiar dacă deficitul a fost rectificat în sus și în noiembrie vine un vârf important de plată.
Acum 6 ore
16:00
Asirom VIG vrea pe termen lung să sporească ponderea asigurărilor de viață și sănătate în total subscrieri, obiectiv care va fi susținut de lansarea de noi tipuri de polițe, un pas în această direcție fiind introducerea în portofoliu a unui nou serviciu, respectiv acces la testare ADN cu rol informativ, dezvoltat în parteneriat cu platforma medicală internațională Diagnose.me.
15:50
SAP NOW AI Tour Romania 2025 a reunit peste 450 de lideri din mediul de afaceri într-o zi dedicată inteligenței artificiale și valorilor autentice în business # Profit.ro
Ediția din acest an a SAP NOW AI Tour Romania, susținută pe 22 octombrie la Face Convention Center, a creat un spațiu al inovației și al dialogului despre viitor, reunind peste 450 de lideri de business, clienți și parteneri.
15:50
Profit majorat pentru Ford, dar segmentul electric continuă să genereze pierderi de 25.000 de dolari pe vehicul # Profit.ro
Ford a reușit un trimestru 3 foarte bun, cu o majorare a veniturilor și a profitului.
15:40
Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.
15:30
SoftBank a aprobat a doua tranșă, în valoare de 22,5 miliarde de dolari, pentru a finaliza investiția totală de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit publicației The Information.
15:20
AD/01, studioul de tehnologie care dezvoltă soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a ajuns la 200 de angajați în tehnologie, în București.
15:10
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești de pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Pitești
15:10
Restaurantul DeSoi își extinde prezența în Capitală cu a doua sa locație.
15:00
Avertizorul de integritate român în labirintul conformității: frică, etică și obligația de a vorbi # Profit.ro
Apariția unei noi legislații privind protecția avertizorilor de integritate, atât la nivelul UE, cât și în România, a redesenat cadrul în care un angajat curajos poate denunța nereguli
15:00
Greenvolt Next inaugurează o centrală fotovoltaică cu stocare de energie pentru Abund Berry # Profit.ro
Greenvolt Next, jucător în domeniul energiei regenerabile și parte a Greenvolt Group, a finalizat o nouă centrală fotovoltaică integrată cu un sistem de stocare a energiei de înaltă performanță pentru Abund Berry, o companie din industria de procesare a fructelor de pădure, amplasată în Buftea, județul Ilfov.
14:50
Numeroase trenuri au fost anulate sau au întârzieri mari, iar circulația va reveni la normal abia marți dimineață.
14:40
Cum a câștigat un mic magazin de arme din Arizona un contract de un miliard de dolari cu Ucraina, pe care nu l-a onorat # Profit.ro
Un magazin de arme, cu sediul într-un centru comercial din Arizona și care se prezenta cu practicarea unor „prețuri rezonabile”, OTL Firearms, a obținut o comandă de un miliard de dolari din partea Ucrainei pentru cantități uriașe de rachete și alte muniții cu standard sovietic. Livrare nu a fost niciodată efectuată, conform FT.
14:20
Președintele american a declarat că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters.
14:20
Muncitorii aflați în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, au respins ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii.
Acum 8 ore
14:10
Republica Moldova: destructurări ale rețelelor de spionaj ruse; Guvernul, în chinurile faceri; Interzisul Ceban, ambiții politice # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
14:00
Gigantul Mondelez reduce costurile de marketing cu până la 50% folosind tehnologia AI generativă # Profit.ro
Gigantul mondial Mondelez International, cunoscut pentru branduri ca Oreo, Toblerone, 7Days, Tuc și Milka, va implementa un nou instrument de inteligență artificială generativă care ar putea reduce costurile de producție pentru conținutul de marketing cu 30% până la 50%, a declarat un director al companiei pentru Reuters.
13:30
Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG), cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române, potrivit Eurohold.
13:30
Începutul școlii poate da și startul educației financiare, iar primii pași practici pot fi făcuți de copii după deschiderea unui cont bancar, în care să își gestioneze economiile și cheltuielile. Banca Transilvania se asigură că primele luni de școală aduc și cadouri tuturor copiilor care încep să folosească un cont în aplicația de digital banking BT Pay Kiddo.
13:30
EXCLUSIV LISTA Bolojan, dispus să mai deschidă baierile bugetului pentru sărbători și concerte de final de an. Guvernul permite primarilor mai multe cheltuieli # Profit.ro
Guvernul ar urma să permită autorităților locale să efectueze cheltuieli pentru zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și pentru instituțiile de cultură din subordine. De asemenea, primăriile vor putea finanța cheltuieli de consultanță, de studii și cercetări necesare pentru investiții, autorizații, avize și cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte. Administrația centrală va putea de asemenea efectua unele cheltuieli care nu pot fi amânate.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0848 lei, de la 5,0835 lei, înregistrat vineri.
13:20
ULTIMA ORĂ Inspecții inopinate la Carrefour, Auchan, Kaufland, Mega Image, Metro, Selgros # Profit.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
13:20
Lakeside11: Primul proiect rezidențial din România premiat cu Red Dot Design Award marchează un ritm accelerat al vânzărilor, apropiindu-se de pragul de 50% # Profit.ro
După recunoașterea internațională a proiectului Lakeside11, primul proiect imobiliar din România care a primit prestigiosul Red Dot Design Award, Profit.ro a stat de vorbă cu Pavel Kodzik, președintele RRG Real Estate Group, despre schimbările recente din legislația fiscală, succesul Lakeside11 – care se apropie de pragul de 50% vânzări în prima fază – și despre soluția financiară #InvestWithRRG.
13:10
ULTIMA ORĂ Guvernul se reunește în ședință, pentru modificarea Ordonanței 52, care a provocat scandal în coaliție # Profit.ro
Guvernul se reunește luni, de la ora 16.00, în ședință, pentru modificarea Ordonanței 52, care a provocat scandal în coaliție.
13:10
Umbrărescu a început să monteze panouri fonoabsorbante, parapet median și sistem de iluminat pe Lotul 2 Domnești-Târg - Răcăciuni, parte a Autostrăzii A7 Focșani - Bacău.
13:10
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.
13:00
Retailerul german Lidl aduce în România, cu ocazia Sărbătorilor de Iarna, 90 de produse noi sezoniere, în ediție limitată, în gama Deluxe.
13:00
Primarul Timișoarei Dominic Fritz și ministrul Mediului Diana Buzoianu au semnat contractul de finanțare pentru realizarea primului parc fotovoltaic al orașului, cu o valoare care depășește 32 de milioane de lei.
12:50
Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a - Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin # Profit.ro
Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a, programat să fie organizat pe 20 noiembrie.
12:50
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Daniel Băluță candidat la Primăria Capitalei.
12:50
Director la DSP Brașov, plasat sub control judiciar după ce ar fi avertizat două spitale că urmează să fie controlate # Profit.ro
Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, după ce a prevenit reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și ai Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiați și de analize medicale gratuite, precum și de programarea mai rapidă a acestora.
12:40
Prețurile de revânzare ale popularilor monștri Labubu, creați de compania chineză Pop Mart, au început să scadă semnificativ, însă analiștii spun că fenomenul are mai mult legătură cu creșterea ofertei decât cu o diminuare a cererii, relatează Reuters.
Acum 12 ore
10:50
FOTO Familia Filipaș, deținătoare a brandului D’Olive, a achiziționat o livadă de măslini în Creta # Profit.ro
Proiectul de familie D’Olive, început în 2020 din pasiunea pentru uleiul de măsline cretan, a ajuns la o etapă de maturitate.
