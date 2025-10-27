”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt
Primasport.ro, 27 octombrie 2025 20:00
”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
20:20
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 10 minute
20:10
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt # Primasport.ro
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt
20:10
EXCLUSIV VIDEO | Propunere şoc în studioul Prima Sport: "Eu aş renunţa la VAR!"
Acum 30 minute
20:00
”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt # Primasport.ro
”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt
Acum o oră
19:30
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaeziei, este în stare stabilă, dar încă critică # Primasport.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaeziei, este în stare stabilă, dar încă critică
19:30
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0. Moldovenii mai bifează o etapă pe primul loc # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0. Moldovenii mai bifează o etapă pe primul loc
Acum 2 ore
19:00
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Pique şi Shakira la Barcelona
Acum 4 ore
18:10
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 # Primasport.ro
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30
18:10
VIDEO | Accidentare gravă în Botosani - Hermannstadt! Ilaş a ieşit în lacrimi pe targă # Primasport.ro
VIDEO | Accidentare gravă în Botosani - Hermannstadt! Ilaş a ieşit în lacrimi pe targă
18:10
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru gazde # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru gazde
18:00
Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România! Trei nume importante nu vor juca
17:50
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Kovtalyuk bifează primul gol în Superliga # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Kovtalyuk bifează primul gol în Superliga
17:40
Marius Şumudică nu l-a iertat pe Mirel Rădoi, după ultimele rezultate ale Universităţii Craiova: „E clar că în acest moment există un recul” # Primasport.ro
Marius Şumudică nu l-a iertat pe Mirel Rădoi, după ultimele rezultate ale Universităţii Craiova: „E clar că în acest moment există un recul”
17:30
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
A plecat de la Dinamo la finalul sezonului, iar acum Andrei Nicolescu îi resimte absenţa: „Dacă îl aveam, eram pe primul loc acum” # Primasport.ro
A plecat de la Dinamo la finalul sezonului, iar acum Andrei Nicolescu îi resimte absenţa: „Dacă îl aveam, eram pe primul loc acum”
16:50
Veste excelentă pentru fanii CFR-ului! Clubul le-a pregătit o surpriză înaintea următorului meci # Primasport.ro
Veste excelentă pentru fanii CFR-ului! Clubul le-a pregătit o surpriză înaintea următorului meci
16:40
Iuliu Mureşan, anunţ despre noul antrenor de la CFR Cluj. Nu e Dan Petrescu!
16:30
Accidentat în timp ce marca un penalty pentru Napoli, De Bruyne va fi indisponibil câteva luni # Primasport.ro
Accidentat în timp ce marca un penalty pentru Napoli, De Bruyne va fi indisponibil câteva luni
16:30
Un nou scandal în fotbalul din Turcia! Sute de arbitri acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei în acest sens # Primasport.ro
Un nou scandal în fotbalul din Turcia! Sute de arbitri acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei în acest sens
Acum 6 ore
15:50
Un singur glas, o singură ţară: Hai România, la Mondial! Susţine şi tu Naţionala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună! # Primasport.ro
Un singur glas, o singură ţară: Hai România, la Mondial! Susţine şi tu Naţionala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
15:20
Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente # Primasport.ro
Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente
15:10
Surpriză de proporţii! Gigantul din Serie A şi-a demis antrenorul
15:10
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat # Primasport.ro
Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat
15:00
Tragedie pentru titularul lui Kopic! Jucătorul a părăsit de urgenţă echipa şi nu va evolua în Cupa României # Primasport.ro
Tragedie pentru titularul lui Kopic! Jucătorul a părăsit de urgenţă echipa şi nu va evolua în Cupa României
14:30
S-a aflat primul diagnostic pentru Juri Cisotti! Italianul a ieşit accidentat în meciul FCSB - UTA 4-0 # Primasport.ro
S-a aflat primul diagnostic pentru Juri Cisotti! Italianul a ieşit accidentat în meciul FCSB - UTA 4-0
Acum 8 ore
14:10
Gigi Becali nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul momentului dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: „N-am nevoie de sifon la echipă!” # Primasport.ro
Gigi Becali nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul momentului dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: „N-am nevoie de sifon la echipă!”
13:00
Victor Angelescu a dezvăluit care este principala ţintă a Rapidului în fereastra de mercato de iarnă! Jucătorul dorit în Giuleşti evoluează la o rivală din SuperLiga # Primasport.ro
Victor Angelescu a dezvăluit care este principala ţintă a Rapidului în fereastra de mercato de iarnă! Jucătorul dorit în Giuleşti evoluează la o rivală din SuperLiga
Acum 12 ore
12:00
Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” | EXCLUSIV
11:50
Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” # Primasport.ro
Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!”
11:30
Victor Becali a dat de pământ cu Florin Tănase: „Obraznic! Nu puteam să îl transferăm că marca doar din penalty” # Primasport.ro
Victor Becali a dat de pământ cu Florin Tănase: „Obraznic! Nu puteam să îl transferăm că marca doar din penalty”
11:10
Scandal de proporţii la Real Madrid, după El Clasico! Vinicius a trecut la ameninţări şi l-a înjurat pe Xabi Alonso! Tehnicianul spaniol nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat replica starului brazilian # Primasport.ro
Scandal de proporţii la Real Madrid, după El Clasico! Vinicius a trecut la ameninţări şi l-a înjurat pe Xabi Alonso! Tehnicianul spaniol nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat replica starului brazilian
10:40
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a înregistrat cea mai bună clasare din cariera sa. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a înregistrat cea mai bună clasare din cariera sa. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea
10:40
Dennis Politic, replică de milioane pentru Gigi Becali, după ce patronul l-a uitat din nou pe bancă: „De acum numai asta o să fac” # Primasport.ro
Dennis Politic, replică de milioane pentru Gigi Becali, după ce patronul l-a uitat din nou pe bancă: „De acum numai asta o să fac”
10:00
LIVE VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii sunt pe val în SuperLiga # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii sunt pe val în SuperLiga
10:00
LIVE VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii sunt în căutarea unei noi victorii # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii sunt în căutarea unei noi victorii
09:50
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica i-a găsit fundaş lui Gigi Becali: „Ceva extraordinar! Vine din iarnă” # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica i-a găsit fundaş lui Gigi Becali: „Ceva extraordinar! Vine din iarnă”
09:40
Volei masculin: Adversară din Azerbaidjan pentru Steaua Bucureşti în Challenge Cup, după câştigarea Cupei Balcanice # Primasport.ro
Volei masculin: Adversară din Azerbaidjan pentru Steaua Bucureşti în Challenge Cup, după câştigarea Cupei Balcanice
09:20
FCSB a ajuns la un acord cu CFR Cluj! Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc: „Ştiţi cât m-a costat? 3 milioane de euro!" # Primasport.ro
FCSB a ajuns la un acord cu CFR Cluj! Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc: „Ştiţi cât m-a costat? 3 milioane de euro!"
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Rayo Vallecano - Alaves 1-0. Trupa lui Andrei Raţiu dă lovitura în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Alaves 1-0. Trupa lui Andrei Raţiu dă lovitura în prelungiri
00:10
Lando Norris a câştigat GP-ul Mexicului şi a urcat pe primul loc în clasamentul general # Primasport.ro
Lando Norris a câştigat GP-ul Mexicului şi a urcat pe primul loc în clasamentul general
26 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Lazio - Juventus 1-0. Torinezii pierd contactul cu primele locuri
23:30
VIDEO | Florin Tănase a ieşit la atac şi a reacţionat la declaraţiile lui Giovanni Becali. ”Îmi e milă de el! A decăzut atât de mult” # Primasport.ro
VIDEO | Florin Tănase a ieşit la atac şi a reacţionat la declaraţiile lui Giovanni Becali. ”Îmi e milă de el! A decăzut atât de mult”
23:10
Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Denis Alibec, după ce atacantul nu s-a dus să salute galeria: „Ce să-i facem?” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Denis Alibec, după ce atacantul nu s-a dus să salute galeria: „Ce să-i facem?” | EXCLUSIV
23:10
”E umilitor”. Adrian Mihalcea, iureş după eşecul dur suferit cu FCSB
23:00
Gigi Becali, laude la scenă deschisă pentru trei jucători de la FCSB după victoria la scor cu UTA: „Când ai jucători ca ei, fotbalul este foarte uşor” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, laude la scenă deschisă pentru trei jucători de la FCSB după victoria la scor cu UTA: „Când ai jucători ca ei, fotbalul este foarte uşor” | EXCLUSIV
22:40
VIDEO | FCSB – UTA Arad 4-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad 4-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului
22:20
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului
22:00
VIDEO | Osasuna - Celta Vigo 2-3. Ionuţ Radu a greşit la unul din golurile gazdelor
21:50
Succes fără emoţii pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK rămâne lider
21:30
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul # Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.