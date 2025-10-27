Bărbatul din Dolj care a furat o maşină de poliţie din curtea secţiei a fost arestat preventiv

13:20

Sorin Grindeanu insistă cu organizarea unui grup de lucru care să redacteze un proiect de lege pentru reducerea pensiilor magistraților, până vine motivarea Curții Constituționale. „Coaliția pierde timpul”, susține liderul PSD, care a discutat separat de premier cu reprezentanții din Justiție și ar fi de acord cu un procent mai mare al pensiei magistraților, dar și o perioadă mai lungă de tranziție pentru reformă, astfel încât aceștia să nu mai respingă proiectul.