BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?”
Cancan.ro, 27 octombrie 2025 21:20
Este început de săptămână, așa că CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog dintre un nepot și bunicul lui. Ultima replică te va da pe […]
Acum 30 minute
21:20
21:20
Vedeta din România de care Andrei Bănuță este îndrăgostit: „N-am şanse acolo, dar ca idee. E efervescentă” # Cancan.ro
Andrei Bănuță și-a surprins comunitatea de fani cu o confesiune intimă. Artistul este îndrăgostit de o femeie celebră din România, slăbiciune despre care abia acum a avut curajul să vorbească public. Andrei Bănuță a acceptat […]
21:10
O femeie i-a spus iubitului bogat că are o boală nemiloasă și el i-a dat bani. Ce a făcut cu ei imediat # Cancan.ro
O situație șocantă a făcut înconjurul internetului. Laura McPherson, o britanică în vârstă de 35 de ani, și-a mințit iubitul bogat că este bolnavă. Bărbatul i-a oferit în jur de 27.800 de euro pentru ca […]
Acum o oră
21:00
S-au petrecut scene de groază într-un cartier din Râmnicu Vâlcea. În dimineața zilei de duminică, 26 octombrie, un bărbat s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc de locuințe, înainte ca pompierii chemați să […]
20:50
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei # Cancan.ro
S-au petrecut scene de groază într-un cartier din Râmnicu Vâlcea. În dimineața zilei de duminică, 26 octombrie, un bărbat s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc de locuințe, înainte ca pompierii chemați să […]
Acum 2 ore
20:30
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze # Cancan.ro
Vești importante pentru români! Conform unui anunț făcut de Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a fost depus un proiect de lege care prevede extinderea Sistemului de Garanție-Returnare la mai multe produse. Ce vor mai […]
20:10
Horoscop 28 octombrie 2025. Descoperă mai jos cine are o zi horror la job, cine are probleme de sănătate, dar și ce zodie își rezervă problemele financiare. Berbec Pot apărea anumite probleme minore de sănătate, […]
20:00
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…” # Cancan.ro
Gabriela Cristea a împlinit 51 de primăveri în urmă cu o zi! Vedeta și-a petrecut aniversarea așa cum se cuvinte și a avut parte de o surpriză spectaculoasă din partea lui Tavi Clonda. Află în […]
20:00
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj și patru copii # Cancan.ro
După 8 ani de căsnicie, doi influenceri celebri au anunțat că divorțează. Tinerii au împreună patru copiii, iar relația lor părea să fie una perfectă. Comunitatea lor de pe rețelele de socializare este în stare […]
19:40
După ce vacanța all inclusive (pentru care au plătit circa 2.000 de euro) a doi turiști din Polonia s-a transformat într-un dezastru, Curtea Justiției Uniunii Europene (CJUE) a decis ca, în astfel de cazuri, turiștii […]
Acum 4 ore
19:30
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJU # Cancan.ro
După ce vacanța all inclusive (pe care au plătit circa 2.000 de euro) a doi turiști din Polonia s-a transformat într-un dezastru, Curtea Justiției Uniunii Europene (CJUE) a decis ca în astfel de cazuri turiștii […]
19:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu # Cancan.ro
Invitata emisiunii este Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
Când sunt moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi # Cancan.ro
Moșii de toamnă sunt o sărbătoare specifică în care sunt pomeniți cei trecuți în neființă. Credincioșii merg la biserică și împart pachete în memoria celori adormiți. Iată ce superstiții există despre această sărbătoare! Sărbătoarea dedicată […]
18:40
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România # Cancan.ro
În vara acestui an, Cristina Neagu (37 de ani) și-a încheiat cariera sportivă. Declarată de patru ori cea mai bună handbalistă din lume, românca a cucerit 26 de trofee și a evoluat timp de 17 […]
18:40
Top apariții la Catedrală. Rochii elegante, pantaloni colorați și ceasuri de lux: cine a riscat și cine a jucat safe # Cancan.ro
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, a adus laolaltă numeroase personalități din viața publică, iar prezența lor nu a trecut neobservată. Toți au impresionat prin ținute impecabile, atent […]
18:30
Primele imagini de la mormântul lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa. Cine îl vizitează zilnic # Cancan.ro
Au trecut 8 luni de la moartea lui Andrei Perneș. Sora este în continuare devastată și alege să îi mențină amintirea vie în mediul online. Aceasta i-a pregătit alături de familie un loc de veci […]
18:20
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez” # Cancan.ro
După încheierea Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Jakarta, România se confruntă cu un scandal major în cadrul gimnasticii. Denisa Golgotă, gimnasta care a reprezentat tricolorul la competiția de la finalul lunii octombrie, a făcut […]
17:50
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o # Cancan.ro
Durere fără margini în familia pacientei de 33 de ani care a fost operată de colecist la spitalul din Sinaia. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul Fundeni din București, însă la scurt timp […]
17:50
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…” # Cancan.ro
Cornel Păsat și Bianca trăiesc o perioadă sensibilă a relației lor. Cei doi sunt împreună de peste două decenii, dar legătura dintre ei a fost la un pas să se rupă definitiv. În urmă cu […]
Acum 6 ore
17:30
Un important retailer internațional își revizuiește operațiunile din mai multe țări, inclusiv România, ca parte a unei strategii de optimizare a portofoliului global. În timp ce se discută despre posibila retragere de pe piața locală, […]
17:10
Crăciunul este cea mai așteptată perioadă din an. Copiii intră în vacanța mult așteptată, familiile se adună la un loc și petrec timp de calitate împreună, masa este plină de bucate alese și bineînțeles, vine […]
17:10
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie # Cancan.ro
Rocsana Marcu și-a îndeplinit una dintre cele mai arzătoare dorințe, însă de data aceasta nu are legătură cu domeniul imobiliarelor, unde cumpără și vinde locuințe pe bandă rulantă. Fosta vedetă din România a devenit stăpâna […]
16:50
Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală # Cancan.ro
Un oraș important din România a luat o decizie care marchează o schimbare semnificativă în modul de celebrare a trecerii dintre ani. Autoritățile au hotărât să renunțe la focul de artificii de Anul Nou, un […]
16:40
Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc inima care se ascunde în poză, în 28 de secunde # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență special conceput pentru cele mai ascuțite minți. Ai la dispoziție 28 de secunde ca să descoperi inima ce se ascunde în imaginea de mai jos. Crezi că te […]
16:40
Jador, mână largă pentru familia sa! Unde vrea să se mute împreună cu Oana Ciocan și fiul lor # Cancan.ro
Cu toate că își anunța fanii în urmă cu o lună despre faptul că și-a cumpărat o casă în care urma să se mute alături de Oana Ciocan și băiețelul lor, Jador a venit cu […]
16:30
Loredana Chivu a pus ochii pe o ispită de la Insula Iubirii!!? ”E o poveste foarte frumoasă!” # Cancan.ro
Invitat la CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii dă tot din casă! Așa cum ne-a învățat și până acum, fără perdea sau rușine! Concurentul de la Antena 1 spune cât de tare l-au șocat […]
16:20
Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință” # Cancan.ro
Paula Seling a ales, în urmă cu aproape 15 ani, să își schimbe complet stilul de viață și să renunțe la produsele de origine animală. Artista, care la 46 de ani se bucură de o […]
15:50
Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…” # Cancan.ro
La scurt timp după meciul de pe „Arena Națională”, unde FCSB a obținut o victorie categorică în fața celor de la UTA Arad, scor 4-0, iar Florin Tănase s-a remarcat ca unul dintre cei mai […]
Acum 8 ore
15:20
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, flori și mămăligi aniversare! # Cancan.ro
Românii din diaspora au găsit o nouă metodă de a ține legătura cu cei dragi de acasă: surprizele la domiciliu! Fenomenul, care a explodat pe TikTok și Facebook, a devenit deja un soi de telenovelă […]
15:10
Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite” # Cancan.ro
Toamna aceasta, Mihaela Bilic a dezvăluit care este adevărata „vedetă” în materie de legume, recomandată să fie consumată cât mai des datorită conținutului său bogat în nutrienți și multiplelor beneficii pentru sănătate. Este șor de […]
14:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru, fostul fundaș al campioanei # Cancan.ro
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat. […]
14:50
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat” # Cancan.ro
De o bună perioadă Irinel Columbeanu locuiește la azil, iar acolo este oarecum deconectat de tot ce se întâmplă. Acesta s-a retras din viața mondenă și recent a fost luat prin surprindere de o veste […]
14:40
Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a întâmplat o singură dată” # Cancan.ro
După 12 ani de căsnicie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze, considerând că despărțirea este cea mai bună soluție pentru amândoi. Cu toate acestea, procesul nu […]
14:10
Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! Ian dă nas în nas cu fosta la „Desafio: Aventura” # Cancan.ro
PRO TV a anunțat primii opt concurenți de la Desafio, noul proiect care se va filma în Thailanda! Aventura se apropie cu pași repezi, iar echipele se pregătesc intens pentru startul competiției din Asia. Trei […]
13:50
S-a aflat cauza morții Alinei, tânăra de 30 de ani internată într-un spital din Iași. Femeia avea o fiică în vârstă de 7 ani # Cancan.ro
O tânără de 30 de ani, mamă a unei fetițe, a pierdut lupta cu viața după ce a suferit o criză severă de astm bronșic în timpul spitalizării. Internată pentru o intervenție chirurgicală planificată, starea […]
Acum 12 ore
13:30
Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația. Au ales un loc extrem de romantic! # Cancan.ro
După luni de zile de speculații, în sfârșit a venit și dovada clară: Katy Perry și Justin Trudeau formează un cuplu. Recent, cei doi și-au făcut prima apariție publică împreună. S-au afișat ținându-se de mână […]
13:10
Fericire mare în familia Irinei Lepa. Artista a devenit mămică pentru a doua oară. Ieri, 26 octombrie, aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Ce […]
12:50
O nouă despărțire după apariția la emisiunea Mireasa! Doi foști concurenți și-au spus „Adio!” după ce s-au mutat împreună # Cancan.ro
Un cuplu format din foști concurenți ai reality-show-ului Mireasa pare să fi ajuns la finalul relației lor. Fanii au început să observe semne clare că cei doi s-ar fi despărțit, după ce nu s-au mai […]
12:10
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut” # Cancan.ro
După 23 de ani de relație, Cornel și Bianca Păsat trec printr-o perioadă dificilă, fiind la un pas de divorț. Cei doi, care au împărțit nu doar viața personală, ci și scena, se confruntă acum […]
12:00
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România # Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România și se pare că finalul de toamnă aduce o vreme blândă, cu temperaturi peste normalul perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt ceva mai abundente, […]
11:20
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis? # Cancan.ro
Duminică, 26 octombrie, a avut loc ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Evenimentul a adunat numeroase personalități, dar și o mulțime de oameni care au venit din toată țara pentru a vedea cea mai mare […]
11:10
O doză de umor este întotdeauna binevenită, mai ales la începutul unei săptămâni care se anunță plină de oportunități. Râsul ne ajută să privim lucrurile cu mai multă ușurință și să ne începem ziua cu […]
10:50
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…” # Cancan.ro
Ilie Bolojan a oferit clarificări legate de vila în care locuiește, după ce în presă au apărut acuzații conform cărora ar fi stat timp de patru luni fără drept în locuința folosită anterior de fostul […]
10:40
Implantul dentar este cea mai durabilă soluție pentru înlocuirea spațiilor edentate. Dar cât durează acesta? Răspunsul, vei vedea, depinde de mulți factori – de la calitatea implantului dentar și a lucrării protetice până la modul […]
10:30
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat locuitorii când au aflat # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în majoritatea orașelor au început deja pregătirile pentru Crăciun. Primăriile se pregătesc să împodobească orașele, iar în acest an se pare că unii sunt mai ambițioși […]
09:50
Fructul care ține firele de păr albe la distanță! Ce cantitate trebuie să consumi zilnic pentru podoaba ta capilară # Cancan.ro
Atunci când vine vorba despre podoaba capilară există numeroase trucuri care o mențin bogată, sănătoasă și strălucitoare. Ei bine, există și un fruct care s-a dovedit un aliat surprinzător în lupta împotriva încărunțirii premature a părului, […]
09:30
Este luni și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci […]
09:10
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă # Cancan.ro
Președintele Nicușor Dan a mers, duminică – 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Acesta nu și-a făcut apariția singur, ci însoțit de întreaga sa familie. Mirabela Grădinaru și cei doi copii i-au […]
Acum 24 ore
08:20
Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ea a râs: „Fiecare cu visul lui” # Cancan.ro
Competiția Asia Express este în plină desfășurare. Concurenții au înaintat mult pe Drumul Eroilor și au ajuns în ultima etapă din Vietnam. Aici, echipele de curajoși întâmpină noi provocări și ajung să se cunoască mai […]
07:50
Atunci când vine vorba de conflicte, unii dintre noi suntem mai aprinși ca alții. Unii mai vocali, alții mai răzbunători sau aprigi. Ei bine, se pare ca semnul zodiacal influențează destul de mult aceste caracteristici. […]
