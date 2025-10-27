Grupul rus Lukoil a anunţat intenţia de a-şi vinde activele internaţionale

19:50

Elon Musk ar putea părăsi Tesla din funcţia de CEO dacă pachetul salarial propus de 1 trilion de dolari nu va fi aprobat, a avertizat preşedintele Robyn Denholm într-o scrisoare adresată acţionarilor luni citată de Reuters. Apelul vine înaintea adunării anuale din 6 noiembrie, consiliul de administraţie al Tesla fiind criticat în repetate rânduri pentru că nu a acţionat în interesul acţionarilor, iar experţii în guvernanţă şi grupurile de advocacy punând la îndoială independenţa şi supravegherea influenţei lui Musk