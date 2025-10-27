Trump a confirmat că a făcut recent un RMN, dar a refuzat să spună de ce

21:30

Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seară, la Digi24 de ce l-a ignorat pe Sorin Grindeanu în timpul slujbei de la Catedrala Mântuirii Neamului. Despre acest subiect a relatat, în premieră, aktual24.ro. ”Nu am vorbit cu Grindeanu pentru că atunci când mă duc la biserică, nu e bine să vorbești prea mult”, a declarat Bolojan […]