Eurobarometru: Televiziunea, principala sursă de informare
Ziarul Lumina, 27 octombrie 2025 21:20
Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59%
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
21:20
Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59%
21:10
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca găzduiește mâine, 29 octombrie, între orele 18:00- 20:00, evenimentul „Religie, spiritualitate, sănătate” susținut de pr. prof. dr. Ioan Chirilă și mo
Acum o oră
21:00
La finalul celei de a patra zile petrecute în țara noastră de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a efectuat o vizită la Palatul Cotroceni. Cei doi În
21:00
În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a
21:00
Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea filatelică „Sfinţirea Catedralei Naţionale” care include o marcă poştală, o coliţă dantelată, două plicuri „prima zi” şi o carte
20:50
Muzeul Municipiului București prezintă la Palatul Suțu expoziția omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, care marchează 100 de ani de la nașterea acestui pictor și reunește
20:50
La sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Bucureşti va avea loc astăzi, 28 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul stagiunii „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”, recitalul „Belcanto la Curtea
20:50
Ordinul Arhitecților din România - filiala București prezintă expoziția „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată - o istorie urbană uitată”. Sub straturile de vopsea și tencuială ale
20:40
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
20:40
Muzeul Municipiului București prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere
Acum 2 ore
20:30
„Un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română” # Ziarul Lumina
Domnule Președinte Nicușor Dan,Sanctitatea Voastră,Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,Onorată asistență,Cu smerenie şi bucurie, am primit astăzi Ordinul Meritul Cultural în Grad de
20:20
Elevii noștri au fost uimiți și s-au bucurat mult când au aflat de canonizarea Sfinților Români, bărbați și femei, fiind dornici de a descoperi mai multe aspecte în legătură cu viața și învățăturile ace
20:10
Sfințirea picturii Catedralei - harul lui Dumnezeu şi continuitatea Tradiției creștine # Ziarul Lumina
Duminică, 26 octombrie, a fost ziua în care harul s-a revărsat asupra orașului în care trăiesc de peste cinci decenii, București. Nu îmi aduc aminte să fi trăit o asemenea zi. Pot spune însă cu siguranță c
20:00
Luni a fost prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cel care i-a scăpat pe locuitorii Capitalei de molime, de incendii, de năvăliri străine, dar și de viclenii comuniști autohtoni.
20:00
Catedrala Mântuirii Neamului - visul poetului Mihai Eminescu a devenit realitate. Simplu. Firesc. Oricâte împotriviri, atacuri, clevetiri s-au pus de-a curmezişul.Orice ar spune globaliştii, progresiştii,
Acum 4 ore
17:50
Credincioși bucureșteni și pelerini din toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.
Acum 6 ore
15:50
Credincioși bucureșteni și pelerini toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Acum 8 ore
15:30
După ce, săptămâna trecută, Arhiepiscopia Bucureștilor a venit în întâmpinarea credincioșilor care urcă pe Dealul Patriarhiei printr‑o platformă ce le pune la dispoziție informații în timp real privind
15:10
Conform tradiției, pelerinii de pe Dealul Patriarhiei, care poposesc zilele acestea la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și la ceilalți sfinți ocrotitori, primesc zilnic pachete cu
13:50
„Trecutul și prezentul Bisericilor noastre alcătuiesc o lucrare neîntreruptă de slujire a omului și a lumii” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, preaiubit frate și împreună-slujitor al Smereniei noastre,Cu adevărat acum toate s-au umplut de lumină în slăvita mlădiță a Bisericii-Mamă a
Acum 12 ore
13:00
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Treimea cea deoființă și nedespărțităLuând aminte la cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin prorocul: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
12:10
Aniversăm un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, vrednicul de pomenire Patriarh Miron Cristea, care a avut loc în data de 1 noiembrie 1925. Acest eveniment este încununarea
12:10
În această perioadă a sfințirii Catedralei Naționale, ne-am amintit cu toții că există și un alt fel de artă creștină, mai spectaculoasă decât cea cu care suntem obișnuiți și infinit mai dificil de
12:10
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Luca 16, 19-31Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar
12:10
În urmă cu 120 de ani, la Sibiu, era inaugurat Palatul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA. Palatul avea să găzduiască prima bibliotecă publică românească din
12:10
În viață sunt evenimente fericite pe care le vei trăi o singură dată. Unicitatea lor nu lasă o senzație de melancolie, din contră, plenitudinea este cea care le clădește interior în inimile celor care le-au
Ieri
21:30
Fraților, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce
21:20
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor # Ziarul Lumina
Acest Cuvios Părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno-bulgari ai veacului al 13-lea. Era din satul Basarabi şi a fost păstor de vite. Într-o zi, mergând prin iarba înaltă, a călcat fără se vrea puii de pasăre dintr-un cuib. Pentru că se simţea vinovat de fapta sa, nu a mai purtat încălţăminte timp de trei ani. Apoi, s-a făcut călugăr, petrecând mulţi ani în nevoinţe într-o peşteră de lângă râul Lom. A murit în acea peşteră pe lespedea pe care dormea, iar în scurt timp apa Lomului a închis gura peşterii, aceasta schimbându-se astfel într-un mormânt. Trecând multă vreme, a venit apa Lomului foarte mare şi a deschis intrarea mormântului, sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie fiind acoperite de apă. De multe ori în acel loc se vedea o flacără sau o lumină mare, iar oamenii credeau că acolo se ascunde o comoară. Însă, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile care era chinuită de duh necurat, zicându-i că o va vindeca dacă va spune oamenilor să scoată sfintele sale moaşte din acel loc. Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aşezate la început în biserica satului, apoi într-o biserică ridicată de domnitorul Ţării Româneşti. Între anii 1769 şi 1774, războiul dintre ruşi şi turci a cuprins şi satul Basarabi.
21:10
Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
21:10
Liderii europeni reuniți joi la Bruxelles, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au salutat decizia Statelor Unite care au impus primele sancţiuni semnificative Moscovei, împotriva companiilor
21:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului
21:10
Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5
21:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii
20:50
La Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei a fost săvârșită în seara zilei de duminică, 26 octombrie 2025, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de către
19:00
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rostit în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
16:30
Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în
15:30
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
15:30
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:40
„Mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale” # Ziarul Lumina
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:40
„Dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică ne-au adus din nou împreună pentru a ne bucura de sfințirea frumoaselor mozaicuri ale acestei mărețe Catedrale Naționale” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:30
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:10
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala
25 octombrie 2025
21:50
Pelerinii și credincioșii veniți în aceste zile de aleasă sărbătoare la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul hramului închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Fraților, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteți mântuiți! Și
19:50
Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea
19:20
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (†303) a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (293-311) şi era fiul dregătorului cetăţii Tesalonic. Părinţii săi l-au botezat pe ascuns de
17:10
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
16:50
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
16:10
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit sâmbătă, 25 octombrie, titlul de Doctor Honoris Causa al Univesității Creștine „Dimitrie Cantemir” din
14:00
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 25 octombrie 2025, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.