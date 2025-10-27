Ilie Bolojan: România trebuie să investească în stocare și conectarea rețelelor energetice cu Vestul
Acum 30 minute
21:20
Ilie Bolojan: România trebuie să investească în stocare și conectarea rețelelor energetice cu Vestul # Newsweek.ro
Prim-miinistrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în stocare și în conectarea reț...
21:10
Misiune operațională a SUA la Marea Neagră, pe coastele României. Ce efective ale Rusiei vizează? # Newsweek.ro
Un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale SUA, cu indicativul FORTE10, de la baza aeriană S...
Acum o oră
20:50
Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, spune că el nu concurează cu premierul Bolojan şi că oricum ...
20:40
Guvernul a adoptat OUG care dă liber la festivaluri şi concerte, exceptate de la austeritate # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat ordonanţa de urgenţă care dă liber la festivaluri şi concerte, ce sunt as...
Acum 2 ore
20:20
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav și a rămas cu sechele # Newsweek.ro
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav de mașină și a rămas c...
20:20
Care este cel mai bun ceai pentru durerea de gât? Combate inflamația, crește imunitatea # Newsweek.ro
Cel mai eficient ceai pentru calmarea durerilor de gât are proprietăți antiinflamatoare și antibacte...
20:20
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour. Când vine câinele la măcelărie? # Newsweek.ro
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour, care s-a săturat de taxele din România. C...
Acum 4 ore
19:30
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Iată de ce trebuie să-l închizi mereu # Newsweek.ro
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Un obicei greșit pe care îl faci zilnic te...
19:20
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească "blocajul scriitorului" # Newsweek.ro
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească "blocajul scriitorului", spune şeful Editu...
19:10
Rusia se retrage din acordul privind plutoniul. Trump: „Aveți un submarin nuclear SUA în coaste” # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care se retrage oficial din Acordul privind ges...
18:50
Din cauza embargoului lui Trump, în Ungaria se scumpesc carburanţii auto. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Din cauza embargoului lui Trump asupra companiilor Rosneft şi Lukoil, în Ungaria se scumpesc carbura...
18:40
Dispozitivul din casă care consumă cât 65 de frigidere. Monstrul energetic ascuns în locuința ta # Newsweek.ro
Dispozitivul din casă care consumă cât 65 de frigidere. Monstrul energetic ascuns în locuința ta. Ex...
18:20
Putin pierde o treime din exportul de petrol. Companiile din Grecia refuză să-l mai transporte # Newsweek.ro
Companiile petroliere sin Grecia, despre care Brookings Institution estimează că transportă o treime...
18:10
VIDEO Rusia lovește Ucraina cu rachete de croazieră de 5.200.000$. Trage și 70 pe nopate # Newsweek.ro
Datele privind achizițiile de rachete de croazieră și balistice efectuate de Ministerul Apărării din...
17:50
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să explice primele și bonusurile primite până acum # Newsweek.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii...
Acum 6 ore
17:30
Cinci delfini din Malta vor fi aduși la Delfinariul din Constanța. Vor ajunge anul viitor la noi # Newsweek.ro
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la înc...
17:20
Elevii care vor să intre la Medicină au posibilitatea de a face pregătire gratuit. UMF Iași anunță # Newsweek.ro
Pregătire gratuită la anatomie pentru concursul de admitere, pe 1 noiembrie la UMF Iași pentru elevi...
17:10
Sistemul de Garanție-Returnare va fi extins și la borș, oțet, cafea, borcane sau apă distilată # Newsweek.ro
Mircea Fechet, proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produ...
17:00
Cine este tânărul care a tras cu arma pe o stradă din București? Poliția a găsit pistolul # Newsweek.ro
Poliția a găsit arma folosită în scandalul de duminică seara pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei...
16:50
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese # Newsweek.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese. Cer...
16:40
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești # Newsweek.ro
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești. Direc...
16:30
VIDEO Romania Unfolds: 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Ce soluții există # Newsweek.ro
Datele statistice arată că 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Adică, nu au curent și d...
16:30
România, singura țară din UE prezentă oficial la un concurs de gimnastică sponsorizat de ruși # Newsweek.ro
România a fost singura țară din UE prezentă oficial la o competiție de gimnastică ritmică sponsoriza...
16:20
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami # Newsweek.ro
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami. ...
16:00
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți # Newsweek.ro
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți. Tânărul...
15:50
Viktor Orban îl atacă pe Trump și îl apără pe Putin. „Sancțiunile contra Rusiei, greșite” # Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o gr...
15:40
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi? # Newsweek.ro
Pensionarii sunt nevoiți să plătească CASS la pensie dacă au pensia mai mare de 3.000 de lei. Statul...
Acum 8 ore
15:20
Cifră de coșmar pentru mașinile electrice: O mașină diesel, TDI, a parcurs 2.831 km cu un plin # Newsweek.ro
Căzute în dizgrație, deși multe multe motoare de ultimă generație au emisii comparabile sau mai mici...
15:10
B1TV: Tatulici: „Simt în aer tensiune și revoltă. Lumea s-a săturat de nesimțirea politicienilor” # Newsweek.ro
Jurnalistul Mihai Tatulici a declarat, la B1 TV, că în societatea românească „se simte în aer o tens...
14:50
Meteo. Vremea se încălzește până la final de octombrie. Cum va fi în noiembrie? Prognoza pe regiuni # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi treptat până pe 31 octombrie, cu maxime de 20-22°C, apoi va urma o răcire ușoar...
14:40
Deficit la buget de 102.000.000.000 lei în primele 9 luni. Cheltuielile bugetare, în creștere cu 11% # Newsweek.ro
Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 102,47 miliarde de lei, reprezentând 5,39% din PIB...
14:20
Peste 500 de imobile din București rămân fără apă caldă și căldură. Care sunt zonele afectate # Newsweek.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii ...
14:10
Idei de Halloween: TOP 10 cele mai înfricoșătoare locuri din lume. O locație din România, pe locul 4 # Newsweek.ro
Cum de Halloween amatorii călătorii și de senzații tari sunt în căutarea unor experiențe pline de mi...
13:50
Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
13:40
Cum procedezi dacă simți miros de gaz în casă? Primul pas pe care să-l faci, când sesizezi scurgeri # Newsweek.ro
Mirosul de gaz în locuință nu trebuie ignorat, deoarece poate reprezenta un pericol imediat pentru v...
Acum 12 ore
13:30
Interlopul "Tăurașul Emi" a mușcat un polițist de picior. E acuzat că a agresta sexual două femei # Newsweek.ro
Interlopul Emil Munteanu, zis Tăurașul Emi, a fost săltat de polițiști fiind acuzat că a agresat sex...
13:20
Delir straniu la Moscova. Lavrov: „Invazia Ucrainei nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta” # Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că invazia Rusiei în Ucraina nu reprezintă o încălc...
13:10
Daniel Băluță, desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei. Firea îi predă conducerea PSD București # Newsweek.ro
Organizația PSD București l-a propus pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, drept candidat la Prim...
13:00
Poliţia rusă a dejucat o tentativă de răpire a unui jucător de la Zenit Sankt Petersburg # Newsweek.ro
Poliţia rusă a arestat patru bărbaţi care au încercat să-l răpească pe fotbalistul Andrei Mostovoi, ...
12:50
Nota de plată pentru creșterea pensiilor la Recalculare. 24 miliarde, lipsă. Pensiile se îngheață # Newsweek.ro
Pensiile au crescut anul trecut într-un ritm bun. Acum, a venit nota de plată pentru creșterea pensi...
12:40
Despăgubire record de 23.000€ după ce o tânără s-a lovit la Metrou la genunchi. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O decizie importantă dată de tribunal. O persoană a fost despăgubită cu o sumă uriașîă de 23.000 de ...
12:40
Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franţei, după ce un ac...
12:30
Regatul Unit: Cresc presiunile pentru ca prințul Andrew să renunțe la reședința sa regală # Newsweek.ro
Presiunile continuă să crească în Regatul Unit pentru ca prințul Andrew, implicat în scandaluri și î...
12:10
Trump îl amenință pe Putin cu un submarin nuclear: „Oprește războiul, nu mai testa rachete” # Newsweek.ro
Donald Trump, a reacționat dur la anunțul Moscovei privind testarea rachetei de croazieră Burevestni...
11:40
F1: Lawson (Racing Bulls), la un pas de a accidenta un comisar de cursă la Premiu al Mexicului # Newsweek.ro
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu de Formula 1...
11:40
Ilie Bolojan vine cu clarificări despre fosta vilă a lui Băsescu: „Nu am intrat pe geam acolo” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a venit cu clarificări în legătură cu vila în care locuiește în prezent. Aceasta urma s...
11:30
The Telegraph: Panică în Kremlin. Putin se teme de o lovitură de stat: „A rămas fără cărți de jucat” # Newsweek.ro
Vladimir Putin se teme tot mai mult de o posibilă lovitură de stat în Rusia, după ce dictatorul de l...
11:10
Bombardiere chineze H-6K și avioane de război, în acțiune lângă Taiwan înainte de summitul Trump–Xi # Newsweek.ro
China a desfășurat exerciții aeriene în apropierea Taiwanului, implicând bombardiere strategice H-6K...
11:10
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate # Newsweek.ro
Una din promisiunile PSD prin care unii pensionari ar fi câștigat bani la pensie a fost din nou amân...
10:50
Cel puțin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite într-un accident grav cu un autocar # Newsweek.ro
Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu 50 de pasageri ...
